Börse heute: DAX, Wall Street, Nvidia & Broadcom nach den US-Daten

Darüber sprechen wir am Morgen ebenso, wie über die US-Märkte selbst. Während der Dow Jones ein Wochenminus zeigte, gelang es dem marktbreiten S&P500 am Freitag noch einmal kurz, ein neues Allzeithoch zu definieren. Doch auch dort hinterließen die Arbeitsmarktdaten ihre Spuren und die schwache Wirtschaftsverfassung dominiert den Markt letztlich, den noch zur Markteröffnung die Zinssenkungsphantasie trug. Im Fed Watch Tool haben sich nun sogar einige Marktteilnehmer auf eine große Zinssenkung im September festgelegt. Besonders volatil war erneut der Nasdaq, der einen neuen Rekord verpasste, jedoch nach dem ersten Rutsch am Freitag auch wieder eine starke Erholung zeigte. Auf Wochensicht legte das Technologie-Kursbarometer rund 1 Prozent zu und könnte die neue Woche erneut einen Anlauf zum Bereich von 24.000 Punkten starten.

Parallel blieb der Goldpreis sehr stark, der Ölpreis stabilisierte sich leicht an den Tiefs der letzten Sessions und bei den Kryptos entstand eher weniger Bewegung im Vergleich zur Vorwoche.

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Im Dow Jones war diesmal Nvidia sogar unter den Verlierern gelistet. Nach einem schwachen August leidet die Aktie unter Gewinnmitnahmen und steht nach dem Trendbruch der Aufwärtstrendlinie seit April nun auch vor einem weiteren Verkaufssignal. Abseits des Chartbildes gab es mehrere Insiderverkäufe. Dennoch ist das Unternehmen weiter der Marktführer bei KI-Chips. An diesem Thron möchte Broadcom wackeln und legte am Donnerstagabend sehr starke Quartalszahlen vor. Hohe Marken und steigende Marktanteile, sowie eine neue Kooperation mit OpenAI sorgten für starke Kursphantasie. Sie spiegelte sich in neuen Allzeithochs wider, die wir in der Vorwoche entgegen des schwachen Gesamtmarktes sahen. Auch der Ausblick war stark, sodass ggf. weitere Aufschläge folgen könnten.

Andere Werte aus dem Sektor kamen durch diese starken Zahlen unter Druck. Als Beispiel haben wir heute die AMD mitgebracht, die noch vor wenigen Monaten ebenfalls als heißester Nvidia-Konkurrent gehandelt wurde. Diesen Rang scheint nun Broadcom erhalten zu haben. Gleichzeitig versuchen die großen Technologie-Konzerne auch eigene Chips zu entwickeln, um sich unabhängiger von den großen Produzenten zu machen. Google treibt hier seine Entwicklung massiv voran. Die Alphabet-Aktie honoriert dies und kann ebenfalls ein neues Allzeithoch generieren.

Unter Druck standen vor allem die Ausstatter von Sportartikeln. Nike als Turnaround-Kandidat vom ersten Halbjahr wackelt nun wieder etwas im Chartbild und versucht mit einem neuen Slogan die Generation Z zu begeistern. Dennoch ist der Lagerbestand ein Manko. Er sorgt mit neuen Rabatten für ein Abschmelzen der Margen, weil die neue Herbstkollektion ab heute startet. Zusätzlich meldete Lululemon aus Kanada heraus einen zurückhaltenden Ausblick, der sich auf die ganze Branche negativ auswirkt. Die Aktie ist schon längere Zeit in einem Abwärtstrend gefangen.

Mit Blick auf die neue Woche haben wir GameStop als ehemaligen "Meme-Stock" aufgegriffen und die abnehmende Vola erörtert. Kann das Unternehmen mit einer klaren Gewinnerwartung die Börse noch einmal positiv überraschen?

