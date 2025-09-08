Der Abwärtstrend bei Novo Nordisk beschleunigt sich. Nach einer drastischen Gewinnwarnung ringt das Management unter neuem CEO Maziar Mike Doustdar um Stabilität und Glaubwürdigkeit.Prognosesenkung löst dramatischen Kursrutsch aus Seit Jahresbeginn hat die Aktie des dänischen Pharmakonzerns über 44 Prozent an Wert eingebüßt. Ende Juli sorgte eine überraschende Korrektur der Jahresprognose für einen massiven Vertrauensverlust. Die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
