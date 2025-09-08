Erst am 03. September hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service mitgeteilt: "Heute hat die Etsy-Aktie ISIN: US29786A1060 nach einer Erholung vom Tagestief einen sogenannten "Hammer" ausgebildet. Wird dieses Umkehrsignal bestätigt, könnte der Abwärtstrend beendet werden. Das erste Kursziel liegt dann an der 200-Tage-Linie, sollte dieser Widerstand überwunden werden, dürfte einem Anstieg bis 52,00 Euro nichts im Weg stehen." Heute hat die ...

