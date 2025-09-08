Am 31. August hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit Baidu ISIN: US0567521085 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Baidu-Aktie mit hohem Tagesgewinn! Rally oder Rücksetzer?" In diesem Artikel hatten wir den hohen Tagesgewinn und die charttechnischen Aussichten beschrieben. Der nächste Artikel kam im Express-Service am 03. September und hatte folgenden Artikel: "Baidu: Das sieht gut aus!" Im Text hatten wir unter anderem geschrieben, ...

