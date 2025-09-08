Toronto (ots/PRNewswire) -DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") schließt, gab heute bekannt, dass es am 29. August 2025 einen Basisprospekt (der "Basisprospekt") bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht hat, wobei es sich auf die Ausnahme für "well-known seasoned issuer" stützt, sowie ein entsprechendes Shelf Registration Statement auf Formular F-10 (die "Registrierungserklärung") bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht hat. Diese Einreichungen ermöglichen es dem Unternehmen, wenn es sich dafür entscheidet, Stammaktien, Schuldtitel, Optionsscheine, Zeichnungsscheine, wandelbare Wertpapiere und Einheiten (zusammen die "Wertpapiere") des Unternehmens oder eine beliebige Kombination davon in allen Provinzen und Territorien Kanadas und in den Vereinigten Staaten in einem Zeitraum von 25 Monaten gemäß einem Prospektnachtrag anzubieten, der in Verbindung mit einem solchen Angebot eingereicht werden muss.Das Unternehmen hat den Basisprospekt und die Registrierungserklärung eingereicht, um die finanzielle Flexibilität zu erhalten, beabsichtigt jedoch derzeit nicht, ein Wertpapierangebot im Rahmen des Basisprospekts zu unterbreiten. Es besteht keine Gewissheit, dass Wertpapiere im Rahmen des Basisprospekts und/oder der Registrierungserklärung innerhalb des 25-monatigen Gültigkeitszeitraums angeboten oder verkauft werden. Sollte das Unternehmen beschließen, während der 25-monatigen Gültigkeitsdauer Wertpapiere anzubieten, werden die spezifischen Bedingungen, einschließlich der Verwendung der Erlöse, in einem Prospektnachtrag zum Basisprospekt und zur Registrierungserklärung dargelegt.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, ein solcher Verkauf oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.Der Zugang zum Basisprospekt und zu allen künftigen Änderungen oder Prospektergänzungen wird gemäß den Wertpapiervorschriften über die Verfahren für den Zugang zu einem Prospekt gewährt. Der Basisprospekt ist jetzt unter dem Profil von DeFi Technologies auf SEDAR+ unterwww.sedarplus.ca abrufbar. Eine Kopie der Registrierungserklärung kann auf der EDGAR-Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Das Unternehmen wird jeden Prospektnachtrag zum Basisprospekt auf SEDAR+ und der EDGAR-Website der SEC zugänglich machen und eine Pressemitteilung veröffentlichen, sobald ein solcher Prospektnachtrag verfügbar ist. Alternativ kann ein elektronisches Exemplar oder ein Exemplar in Papierform des Basisprospekts und etwaiger künftiger Änderungen oder Prospektergänzungen kostenlos beim Corporate Secretary der Gesellschaft per E-Mail unter ir@defi.tech angefordert werden, indem dem Kontakt eine E-Mail-Adresse bzw. eine Adresse angegeben wird.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502365-1&h=3222963497&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502365-1%26h%3D2763292927%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasdaq.com%252Fmarket-activity%252Fstocks%252Fdeft%26a%3DNasdaq%253A%2BDEFT&a=Nasdaq%3A+DEFT)) (CBOE CA: DEFI (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502365-1&h=2644706089&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502365-1%26h%3D3515602032%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cboe.com%252Fca%252Fequities%252Fsecurities%252FDEFI%252F%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI)) (GR: R9B (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502365-1&h=3272625131&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502365-1%26h%3D1031989566%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BR9B&a=GR%3A+R9B)) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsiebzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, sowie DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502365-1&h=3336858583&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502365-1%26h%3D1980042902%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fdefitechglobal%26a%3DX%252FTwitter&a=X%2FTwitter); weitere Informationen finden Sie auf: https://defi.tech/ (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502365-1&h=1778771553&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502365-1%26h%3D245851481%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F&a=https%3A%2F%2Fdefi.tech%2F)Tochtergesellschaften von DeFi TechnologiesInformationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502365-1&h=561186226&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502365-1%26h%3D2398073743%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3D%25C2%25A0valour.com&a=%C2%A0valour.com).Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter für digitale Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502365-1&h=68823654&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502365-1%26h%3D2046034401%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D4271675-1%2526h%253D2128001416%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.stillmandigital.com%25252F%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.stillmandigital.com%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stillmandigital.com&a=https%3A%2F%2Fwww.stillmandigital.com).Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Research-Unternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Research-Reports für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/ (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502365-1&h=3217419493&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502365-1%26h%3D1740428065%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D4167373-1%2526h%253D493512135%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.reflexivityresearch.com%25252F%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.reflexivityresearch.com%25252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.reflexivityresearch.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.reflexivityresearch.com%2F).Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/ (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502365-1&h=3020092832&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502365-1%26h%3D2620811072%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neuronomics.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neuronomics.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.neuronomics.com%2F)Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das NCIB, das Interesse der Anleger und die Nachfrage nach dem ETP von Valour, das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen, die Arbitragemöglichkeiten von DeFi Alpha, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Annahme dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG