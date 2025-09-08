DJ Brenntag verliert Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde
DOW JONES--Brenntag verliert sein Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde. Er werde mit Wirkung zum 8. September 2025 aus dem Vorstand und als CEO von Brenntag Essentials zurücktreten, teilte der Konzern mit. Ewout van Jarwaarde wolle sich "neuen persönlichen und beruflichen Herausforderungen" widmen. Jens Birgersson, Vorstandsvorsitzender von Brenntag, wird die direkte Leitung von Brenntag Essentials übernehmen.
