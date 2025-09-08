Unternehmen meldet Treasury-Vermögenswert pro Aktie in Höhe von 11,90 USD 1 zum 7. September 2025

zum 7. September 2025 Vom Vorstand genehmigtes Aktienrückkaufprogramm im Wert von 250 Millionen USD mit Cantor Fitzgerald als Rückkaufagent

Botschaft des Vorsitzenden vom 5. September 2025 betont die Wachstumsstrategie und -chance des Unternehmens

TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (das "Unternehmen"), ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das sich dem Halten von Toncoin ($TON) verschrieben hat, gab heute bekannt, dass sein Treasury-Vermögenswert pro Aktie zum 7. September 2025 einen Wert von 11,90 USD zu verzeichnen hatte. Das Unternehmen bestätigte außerdem, dass Cantor Fitzgerald Co., ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen, als nicht-exklusiver Rückkaufagent für das zuvor bekanntgegebene Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens im Wert von 250 Millionen USD beauftragt wurde.

"Die Veröffentlichung unseres Treasury-Vermögenswerts pro Aktie betont unsere Konzentration auf Transparenz als börsennotiertes Unternehmen für digitale Vermögenswerte und unterstreicht zudem unsere Fortschritte bei der Entwicklung der TON Strategy Company zum führenden Vehikel des öffentlichen Marktes für $TON", sagte Manuel Stotz, Vorstandsvorsitzender der TON Strategy Company. "Die Ernennung von Cantor Fitzgerald zur Durchführung unseres Rückkaufprogramms folgt auf die einstimmige Genehmigung einer Rückkaufermächtigung in Höhe von bis zu 250 Millionen USD durch den Vorstand, was uns die Flexibilität gibt, entschlossen zu handeln."

$TON ist das native Token von The Open Network (TON), einer Layer-1-Blockchain, die ausschließlich in Telegram integriert ist. Durch diese Integration ermöglicht TON Zahlungen, digitales Eigentum und dezentralisierte Anwendungen auf einer Plattform mit weltweit mehr als 1 Milliarde aktiven Telegram-Nutzern pro Monat. TON kombiniert Verbreitung im großen Maßstab mit Anwendungsfällen mit realem Nutzen und konnte sich dadurch als eines der derzeit wichtigsten in der Entwicklung befindlichen Layer-1-Netzwerke positionieren.

TON Strategy Company verfolgt die Mission, durch langfristiges Halten von $TON das Wachstum und die Sicherheit tokenisierter Netzwerke zu fördern. Nach Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 558 Millionen USD und dem Umstieg des Unternehmens (damals Verb Technology Company) auf eine TON-Treasury-Strategie im August, wurde es zum ersten börsennotierten Treasury-Vehikel für $TON. Am 5. September 2025 veröffentlichte das Unternehmen die erste Botschaft des Vorsitzenden Herrn Stotz, in der er den aktuellen Stand der Unternehmensstrategie und des breiteren $TON-Ökosystems bekannt gab. Das Video zur Botschaft des Vorsitzenden und die zugehörigen Präsentationsfolien stehen auf der Unternehmenswebsite unter https://www.tonstrat.com/chairmans-message zur Verfügung, und das Video kann auf YouTube unter https://www.youtube.com/@TONStrategyCo-TONX abgerufen werden.

Der Vorstand der TON Strategy Company genehmigte letzte Woche ein Aktienrückkaufprogramm im Wert 250 Millionen USD und verstärkte damit den disziplinierten Kapitalallokationsansatz des Unternehmens. Das Unternehmen verfolgt seine Mission durch permanentes bilanzielles Eigenkapital, dauerhafte Akkumulation von $TON und Teilnahme an der Netzwerkökonomie per Staking. Dadurch möchte TON Strategy Company nicht nur den Wert pro Aktie für Investoren erhöhen, sondern auch die zugrundeliegende Infrastruktur von $TON stärken.

"In Zukunft möchten wir die gehaltenen $TON erhöhen, wesentliche Staking-Erträge generieren und die Basis des Netzwerks im mehr als 1 Milliarde Benutzer umfassenden Ökosystem von Telegram stärken", sage Herr Stotz. "Wir glauben, dass wir erst am Anfang eines langen Wachstums stehen."

Über TON Strategy Company

TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) konzentriert sich auf die Akkumulation von Toncoin ($TON) für langfristige Investitionen, unabhängig davon, ob diese durch den Einsatz von Erlösen aus Kapitalbeschaffungsmaßnahmen, Staking-Prämien oder durch Käufe auf dem offenen Markt erworben wurden. Das Unternehmen strebt an, seine $TON-Reserven stetig zu erweitern, $TON zu staken und die Entwicklung einer tokenisierten Wirtschaft innerhalb der Milliarden-Nutzer-Plattform von Telegram zu unterstützen.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen weiterhin bestehende Geschäftsbereiche, darunter MARKET.live, eine Livestream-Shopping-Plattform für mehrere Anbieter, und LyveCom, einen KI-gestützten Social-Commerce-Innovator, der es Marken und Händlern ermöglicht, Omnichannel-Livestream-Shopping-Erlebnisse über Websites, Apps und soziale Plattformen hinweg anzubieten.

Treasury-Vermögen pro Aktie

Nach Meinung des Managements liefert das Treasury-Vermögen pro Aktie dem Management und den Investoren nützliche Informationen und Erkenntnisse zur operativen Performance des Unternehmens. Diese Kennzahl ist zusammen mit den Finanzergebnissen des Unternehmens zu betrachten und ersetzt nicht die entsprechend GAAP erstellten und vorgelegten Finanzinformationen, die in den SEC-Dokumenten des Unternehmens enthalten sind. Das Treasury-Vermögen pro Aktie ist nur von erfahrenen Investoren zu verwenden, die dessen begrenzten Zweck und Einschränkungen verstehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen zur TON-Treasury-Strategie des Unternehmens, zu seiner Mission, zu seiner Kapitalallokationsstrategie, zum Aktienrückkaufprogramm im Wert von 250 Millionen USD, zu seinen Staking-Plänen, zu seinen Zielen zum Halten von $TON und zu seinen langfristigen Geschäftsplänen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, und die gemeldeten Ergebnisse sollten nicht als Indikator für die zukünftige Leistung angesehen werden. Wichtige Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate beeinflussen können, sind unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Toncoin und der Branche für digitale Vermögenswerte; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Aktienrückkaufprogramm, seine umfassendere Kapitalallokationsstrategie und andere Geschäftsinitiativen erfolgreich umzusetzen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2025 endende Quartal und in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der SEC dargelegt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

1 Der Treasury-Vermögenswert pro Aktie ist die Summe des Gesamtmarktpreises der gehaltenen $TON plus Bargeldbestand des Unternehmens geteilt durch die Anzahl der Stammaktien und der ausstehenden, vorfinanzierten Optionsscheine des Unternehmens und wurde am 7. September 2025 um 18 Uhr ET anhand des CoinMarketCap-Preises für $TON in Höhe von 3,09 USD berechnet. Das Unternehmen hatte zum 7. September 2025 61.062.637 Stammaktien und 1.677.996 ausstehende, vorfinanzierte Optionsscheine.

