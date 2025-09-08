Hongkong (ots/PRNewswire) -Cango Inc. (NYSE: CANG) gab heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2025 bekannt.Finanzielle und operative Highlights- Zum 30. Juni 2025 erreichte die gesamte Mining-Kapazität des Unternehmens 50 EH/s, was in erster Linie auf den Erwerb von 18 EH/s im Juni 2025 zurückzuführen ist. Darüber hinaus schloss Cango im Mai die Veräußerung seiner in China ansässigen Vermögenswerte für 352 Millionen US-Dollar ab und generierte damit erhebliche Liquidität zur Unterstützung laufender strategischer Initiativen.- Der Gesamtumsatz belief sich in diesem Zeitraum auf 139,8 Millionen US-Dollar, wobei das Bitcoin-Mining-Geschäft einen Umsatz von 138,1 Millionen US-Dollar erzielte.- Das bereinigte EBITDA belief sich im Berichtszeitraum auf 99,1 Millionen US-Dollar.- Insgesamt wurden in diesem Quartal 1.404,4 Bitcoins geschürft. Die durchschnittlichen Kosten für das Mining, ohne Abschreibung der Mining-Maschinen, beliefen sich auf 83.091 US-Dollar pro Bitcoin, wobei die Gesamtkosten bei 98.636 US-Dollar pro Bitcoin lagen. Bis Ende Juni 2025 hatte das Unternehmen seit seinem Einstieg in die Bitcoin-Mining-Branche 3.879,2 Bitcoins geschürft.- Der Nettoverlust für diesen Zeitraum ist hauptsächlich auf den einmaligen Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen und den nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwand für Mining-Maschinen zurückzuführen, die im November letzten Jahres bestellt und im Juni dieses Jahres über Eigenkapital abgerechnet wurden - ausgelöst durch den erheblichen Kursanstieg der Cango-Aktie zwischen Vertragsunterzeichnung und Lieferung. Diese Aufwendungen standen im Zusammenhang mit den strategischen Maßnahmen des Unternehmens und nicht mit einer operativen Underperformance. Ohne Berücksichtigung der Wertminderung und des einmaligen Verlusts aus aufgegebenen Geschäftsbereichen belief sich das bereinigte EBITDA im Berichtszeitraum auf 99,1 Millionen US-Dollar, was die Stärke und Rentabilität des Kerngeschäfts Bitcoin-Mining unterstreicht.Herr Paul Yu, Geschäftsführer von Cango, erklärte: "Dieses Quartal stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da wir unser erstes vollständiges Quartal nach unserer strategischen Umstrukturierung abschließen. In nur neun Monaten haben wir uns als einer der weltweit größten Bitcoin-Miner etabliert, unterstützt durch unsere Asset-Light-Strategie, die eine schnelle Skalierung mit minimalem Startkapital ermöglicht. Dieser Ansatz verursacht zwar höhere Barausgaben pro Bitcoin, jedoch gewährleisten unsere geringeren Abschreibungskosten wettbewerbsfähige Gesamtkosten und eine hohe Kapitaleffizienz. Durch die kürzlich erfolgte Anschaffung von 18 EH/s haben wir unsere gesamte Mining-Kapazität auf 50 EH/s erhöht, was zu einem Anstieg der Bitcoin-Produktion um 44 % im Juli beigetragen hat. Dieses Wachstum unterstreicht die Auswirkungen unserer erweiterten Geschäftstätigkeit und unterstützt die weitere Skalierung durch organische Initiativen und strategische Akquisitionen. Außerdem verbessert der Erwerb einer 50-MW-Mining-Anlage in Georgia unsere Energiesicherheit und senkt die Stromkosten, wodurch wir operatives Know-how für zukünftige HPC- und Energieinitiativen gewinnen."Link zum vollständigen Artikel: https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-reports-second-quarter-2025-unaudited-financial-results-302546670.html (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prnewswire.com%2Fnews-releases%2Fcango-inc-reports-second-quarter-2025-unaudited-financial-results-302546670.html&data=05%7C02%7Ccnhubs%40N0151C.onmicrosoft.com%7C4ed30ba9ccf5401dc4a008ddebf6ea36%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638926167918892074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=2yO2QcQ3qJPPG01dy3uu2LjTCVS8IGykCTFFDdZo%2Fcg%3D&reserved=0)Ansprechpartner:Ansprechpartner für InvestorenbeziehungenE-Mail: ir@cangoonline.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-gibt-ungeprufte-finanzergebnisse-fur-das-zweite-quartal-2025-bekannt-302549667.htmlOriginal-Content von: Cango Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180408/6113625