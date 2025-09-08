Die Wall Street ist freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Der Dow Jones ging mit plus 0,25 Prozent bei 45.515 Zählern aus dem Handel, der S&P 500 legte 0,21 Prozent auf 6.495 Zähler zu. Noch stärker präsentierten sich die Tech-Aktien - der Nasdaq 100 kletterte 0,46 Prozent auf 23.762 Punkte.Nachdem ein schwacher Arbeitsmarktbericht vergangenen Freitag neue Zinshoffnungen bei den Anlegern geweckt hat, ist der breitere Tech-Index Nasdaq Composite sogar auf ein neues Rekordhoch geklettert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär