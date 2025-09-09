Berlin - Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Achim Brötel, beobachtet eine spürbare Entlastung der Landkreise durch den geringeren Zuzug von Migranten.



"Die Migrationswende wirkt", sagte Brötel dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Dafür sind wir der Bundesregierung auch ausgesprochen dankbar. Wir werden insbesondere bei der Unterbringung spürbar entlastet, weil die Zuzugszahlen sinken", ergänzte der CDU-Politiker. Dass weniger Leute ankämen, merke man deutlich.



Brötel sagte jedoch auch, dass in den vergangenen Jahren viele Menschen hinzugekommen seien und die Kreise noch dabei seien, die dadurch entstandenen Aufgaben zu bewältigen. Er forderte deshalb die Bundesregierung zu spürbaren finanziellen Entlastungen auf, vor allem bei den Unterkunftskosten für Geflüchtete. "Da geht es allein pro Jahr um 3,4 Milliarden Euro", sagte er.





