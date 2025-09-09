Es gibt sie noch, die regionalen Chancen am Aktienmarkt: Die arabischsprachigen Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA-Region) zählen zu den dynamischsten Wachstumsmärkten für digitale Dienste. Eine rasch wachsende, junge Bevölkerung mit steigender Smartphone-Durchdringung treibt die Nachfrage nach Cloud-Services, Streaming-Angeboten und digitalen Informationen. Prognosen von MarkNtel Advisors erwarten für Cloud-Lösungen in der MENA-Region bis 2028 jedes Jahr Zuwachsraten von 18 %. White-Label-Cloud-Anbieter MiMedia hat seine App gerade auf Arabisch ausgerollt und verspricht sich großes Wachstum. Vorbilder könnten die Streaming-Plattform Anghami und der Datendienstleister Thomson Reuters sein, die die Region schon zuvor für sich entdeckten.Den vollständigen Artikel lesen ...
