Die US-Ikone John Deere ist durch kriselnde Landwirte geschwächt worden. Der Umsatz sank im jüngsten Quartal um 9 Prozent. Höhere Zölle für Metalle kosten den Traktorenbauer voraussichtlich 600 Millionen Dollar im laufenden Jahr. Gleichzeitig bestellen amerikanische Landwirte weniger Landmaschinen, weil ihre Agrarprodukte nicht mehr so wertvoll sind aufgrund gesunkener Erntepreise. Wenn die Erntepreise nach oben schnellen, kaufen sie tendenziell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
