IBM-Aktien ISIN: US4592001014 konnten am Montag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 3,04 Prozent der Top-Performer im Dow Jones. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 256,09 USD, das Tageshoch hat man mit 257,15 USD an der NYSE gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 1 x kaufen, 3 x halten und 1 x verkaufen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 160,00 USD und 275,00 USD. Zwei von fünf Analysten sehen einen ...

