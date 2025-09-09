Breaking News: NurExone erhält Patentzulassung für die "Super-Exosomen"!

Anzeige / Werbung

Damit "Gelähmte" ihre motorischen Funktionen wieder erlangen können, wie es Studien zuletzt mit einer 100% Erfolgsquote gezeigt haben, sind möglicherweise die "Super-Exosomen" essentiell.

Diese "Super-Exosomen" werden nach eigenem "Rezept" gezüchtet. Für die von den NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)-Forschern entwickelte Technologie hat man jetzt das Patent der US-Behörde erhalten, was quasi den "Kopierschutz" aktiviert!

Wirklich alle "Patienten" der ExoPTEN-Hochdosisgruppe erlangten nach vollständig durchtrenntem Rückenmark ihre motorischen Fähigkeiten zurück! NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) untermauert diese Studie zusätzlich mit MR-Bildern, die bestätigen, dass sichmdas durchtrennte Rückenmark tatsächlich wieder verbindet und quasi neu verdrahtet:

NurExone Biologic Announces Preclinical Evidence of Structural Repair in Injured Spinal Cord Tissue following ExoPTEN Treatment

Dass dies überhaupt so funktionieren kann, hängt möglicherweise von der Qualität der Exosomen ab, die mit der "hauseigenen" Methode gewonnen werden. Ein unabhängiger Test eines österreichischen Labors (TAmiRNA) zeigt signifikant höhere Wirksamkeit für Nervenregeneration (1,8-fach), Entzündungshemmung und Gewebereparatur (fast verdoppelt) im Vergleich zu führenden kommerziellen Standards auf.

Für diese "hauseigenen" Methode hat das US-Patentamt jetzt das Patentzulassung erteilt, ein echter Meilenstein für NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU):

Breaking News: NurExone Receives U.S. Patent Allowance for Exosome Manufacturing, Strengthening Supply Chain Readiness

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU), ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, gab heute bekannt, dass das US-Patentamt (US-Patent and Trademark Office) ein Patent für das firmeneigene Verfahren zur Herstellung von Exosomen, natürlichen zellfreien Nanopartikeln aus Stammzellen, erteilt hat. Das Patent ist Teil einer umfangreichen internationalen Patentfamilie, die einen umfassenden globalen Schutz gewährleistet und die weltweite Marktposition des Unternehmens stärkt.

Mit dem US-Patentschutz für unseren proprietären Herstellungsprozess und dem Erwerb einer GMP-konformen Master Cell Bank sichern wir die Kernelemente unserer Lieferkette. In Kombination mit einem unabhängigen Benchmarking, das das überlegene regenerative Potenzial unserer Exosomen belegt hat, wird unser Weg zu ersten Studien am Menschen und unserer zukünftigen kommerziellen Positionierung gestärkt. - Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)

News Fazit:

Nun fallen alle Teile zusammen und es ergibt sich ein perfektes Bild! Gelähmte Ratten,die nach kurzer Zeit wieder mobil werden, weil sich die Nervenfasern des Rückenmarks wieder neu "verdrahten". Diese Heilung wird durch das NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)-Super-Exosom, beladen mit einem PTEN-Hemmer verursacht. Die Methode, diese "Super-Exosomen2" zu züchten, ist ab nun patentiert! Um die Exosomen herstellen zu können, kann das Unternehmen auf den eigenen Vorrat von Knochenmark-Stammzellen zurückgreifen, da man kürzlich eine Stammzellenbank erworben hat.

Diese News sollte einschlagen wie eine Bombe, denn diese vervollständigt nicht nur den Entwicklungskreislauf, sondern sichert auch eine Kernkomponente gegen unerlaubte Verwendung durch die Konkurrenz ab!

Wenn sie eine Biotech-Aktie mit wirklich einzigartigen Forschungen suchen, die im Erfolgsfall die Medizingeschichte neu schreiben kann, dann sollten sie sich NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) genau anschauen, heute mehr denn je! Meinung Redaktion

NurExone Biologic Inc.*

ISIN: CA67059R1091 , WKN: A3DNSU , TSXV: NRX , Valor: 119876063



NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ist ein an der TSX-V notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für eine biologisch gesteuerte ExoTherapie unter Verwendung von Exosomen als Medikamentenverabreichungssystem der nächsten Generation entwickelt. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN, zielt auf die neuronale Regeneration und Genesung bei Patienten ab, die eine akute Rückenmarksverletzung erlitten haben.

Bemerkenswert ist, dass ExoPTEN von der Food and Drug Administration den Orphan-Drug-Status erhalten hat, was seine potenzielle Bedeutung für diese Patienten unterstreicht. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz des Technion und der Universität Tel Aviv für die Entwicklung und Kommerzialisierung der Technologie.

Die Eureka Kommission scheint ebenso begeistert:

Eureka wurde bereits 1985 als Vereinbarung zwischen 18 Ländern und der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Marktintegration zu fördern und die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Seitdem hat sich Eureka auf 47 Länder ausgeweitet, die Organisationen mit nationalen Mitteln unterstützen.

Quelle: Börse-Express

Mit Exsosomen Medikamente der Zukunft entwickeln

Exosomen, auf deren Verwendung die Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) basiert, sind Partikel, die unter anderem bei der Vermehrung von Stammzellen entstehen. Eine herausragende Eigenschaft von Exosomen ist, dass sie nach Verletzungen oder in akuten Phasen einer Krankheit körpereigene regenerative Prozesse anregen können. Beispielsweise wurde festgestellt, dass Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen mehrere Prozesse aktivieren, die für die Reparatur von Knochenbrüchen und die Wundheilung wichtig sind. Diese Exosomen sind auch an der Regulation von immunvermittelten Reaktionen und entzündungshemmenden Prozessen beteiligt. Die Exosomenforschung gilt für zahlreiche Erkrankungen als der heilige Gral und darum wird auch viel Kapital investiert:

Roche ( SIX: ROG ) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( NASDAQ: PRTC )- bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( )- bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren Takeda ( TOKYO: 4502 ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren Eli Lilly ( NYSE: LLY ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 20 Mio. USD - bis zu 1,2 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

Nurexone - ExoPTEN Nasenspray heilt Querschnittlämung?

Die Exosomen werden bei der Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) sozusagen als "Träger" verwendet, die modifizierte siRNA in sich haben. Vereinfacht gesagt finden die Exosomen die beschädigten Nervenstränge und die modifizierte siRNA ist für die Heilung verantwortlich.

In präklinischen Tierstudien mit einem vollständig durchtrennten Rückenmark führte die intranasale Verabreichung von ExoPTEN zu einer signifikanten motorischen Verbesserung, sensorischen Erholung und einer schnelleren Wiederherstellung des Harnreflexes.

Funktionswiederherstellung



Das MRI zeigt klar die fast vollständige Wiederherstellung des durchtrennten Rückenmarks. Dies ist auch in einem beeindruckenden Video zu sehen. Die Ratte, der zuvor das Rückenmark durchtrennt wurde, hat nach der Behandlung mit dem ExoPTEN ihre Motorik wieder zurückerlangt.

Fazit:

Würden Sie nicht auch verleitet sein, diese Technologie als Wunder zu bezeichnen, nachdem Sie jetzt das Video und die Fakten kennen. Ich denke schon - aber ein Wunder ist oft nur eine einmalige Sache und NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) arbeitet daran, dieses Wunder beliebig oft reproduzierbar zu machen und ich bin fest davon überzeugt, dass dies gelingen kann und der ExoPTEN zur Standard-Behandlung bei Querschnittslähmung werden kann.

Überlegen Sie selbst, ob die Aussicht auf ein derart beispielloses Verfahren/Medikament nicht das Risiko wert sein könnte, in diesen Pennystock zu investieren!

