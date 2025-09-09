Bern - Eine Lohnobergrenze für Top-Bankerinnen und -Banker von drei bis fünf Millionen Franken im Jahr soll es in der Schweiz auch künftig nicht geben. Das findet der Nationalrat. Er hat am Montag einem im März vom Ständerat angenommenen Vorstoss mit dieser Forderung abgeschwächt. Laut dem vom Nationalrat abgeänderten Motionstext sollen Banken künftig einfach Vergütungssysteme haben, welche «keine falschen Anreize setzen». Der Nationalrat will insbesondere, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab