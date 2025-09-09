Der DAX ist am Montag freundlich in die Woche gestartet. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 23.807,13 Zählern aus dem Handel. In diesem Bereich wird der deutsche Leitindex auch zum Start in den Dienstag erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent tiefer bei 23.770 Punkten.Auf der Terminseite ist es am heutigen Dienstag sehr ruhig. Bei Boeing stehen heute Auslieferungszahlen für August auf dem Programm. Oracle veröffentlicht nach US-Börsenschluss die Zahlen zum ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
