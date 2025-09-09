DJ PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2025-08

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2025-08

München, 10. September 2025 (pta000/09.09.2025/07:26 UTC+2)

Nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 31. August 2025 auf 1,69 Euro / Aktie.

Der NAV ist gegenüber dem Vormonat negativ - 0,03 Euro je Aktie.

Im August 2025 verlor der Dax rund 163 Punkte. Die Handelsspanne lag bei rund 936 Punkten.

Der August verlief wie erwartet ruppig. Der Markt befand sich dabei im Spannungsverhältnis zwischen Spekulation und realen Daten. Wie gehen davon aus, dass sich zumindest für 2025 dieses Verhältnis im Sinne steigender Kurse auflösen wird. Allerdings hatten wir im August nicht das Gefühl, dass der Markt sich zum aktiven Handeln eignet, da zu viel Irrationalitäten agierten. Unser Depot haben wir deshalb nur rudimentär verändert.

Dies gilt insbesondere für unsere Rüstungswerte, die teilweise stark unter Druck (Friedensverhandlungen = runter) und sich dann zeitweise ins Gegenteil verkehrten (Europa trifft sich mit Trump und es könnte einen Ausfall geben = hoch). Beides erfolgte nicht. Im Gegenteil, Putin hat Trump düpiert. Dennoch laufen die Dinge in dem Sinne, wie sie sollen. Denn auch wenn sich die Europäer noch sträuben, gibt es klare Anzeichen, dass man dem weiteren Mittelschub gen Rüstung nicht wird ausweichen können. Der nächste Schritt sind Ölsanktionen, dann folgt das Reinrutschen in die komplette Finanzierung des Krieges. Spätestens dann ist dieser Krieg ein Krieg Europas und man wird sich fragen müssen, wie man ihn gewinnt.

Für Europa hat das einen Preis, der weit über das Finanzielle hinausgeht und der unsere Positionierung für 2026 sehr erschwert. Es deuten sich dauerhafte Handelsstreitigkeiten zwischen Europa und China an, bei denen Europa nicht zwangsläufig auf seinen Verbündeten USA setzen kann. Das heißt, es verschließen sich potenziell Märkte in Südost- und Zentralasien. Indien ist dahingehend kein Ersatz-, sondern ein Investitionsfall. Die natürlichen (auch wirtschaftlichen) Verbündeten Japan und Südkorea werden bisher kaum mitgedacht. Kleinteilige Handelsverträge sind keine Lösung, auch wenn sie nun panisch weltweit aufgesetzt werden sollen. Ohne stärkere Koordinierung zwischen Wirtschaft und Politik wird das alles nichts sein.

Die Ausführungen zum Markt und unserem Handeln dienen dem Ziel, ein besseres Verständnis für unser Vorgehen und dem zugrunde liegenden Denken zu vermitteln. Falls Sie hierzu Gedanken haben, senden Sie uns diese gerne.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

