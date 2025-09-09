Anzeige
WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173
Tradegate
05.09.25 | 16:30
2,506 Euro
+1,05 % +0,026
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4522,49208:41
2,4562,49608:40
PR Newswire
09.09.2025 08:06 Uhr
90 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 09

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

08 September 2025

Number of ordinary shares purchased

147,267

Weighted average price paid (p)

214.8281

Highest price paid (p)

216.40

Lowest price paid (p)

213.20

Following the above purchase, FirstGroup holds 185,638,029 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 565,056,986.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 08 September 2025 is 565,056,986. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

214.82

59,521

BATE

214.84

69,091

CHIX

214.80

13,820

TRQX

214.91

4,835

Individual Transactions

08/09/2025

16:19:32

10

213.4

XLON

00041779696TRLO0

08/09/2025

16:19:30

233

213.4

XLON

00041779643TRLO0

08/09/2025

16:19:30

283

213.4

XLON

00041779641TRLO0

08/09/2025

16:13:03

8

213.2

XLON

00041779254TRLO0

08/09/2025

16:13:02

215

213.2

XLON

00041779243TRLO0

08/09/2025

16:13:02

484

213.2

BATE

00041779238TRLO0

08/09/2025

16:12:44

1261

213.4

XLON

00041779209TRLO0

08/09/2025

16:12:44

1471

213.4

BATE

00041779214TRLO0

08/09/2025

16:05:56

558

213.2

XLON

00041778974TRLO0

08/09/2025

16:05:56

653

213.2

BATE

00041778975TRLO0

08/09/2025

16:05:08

985

213.2

XLON

00041778911TRLO0

08/09/2025

16:05:08

962

213.2

BATE

00041778912TRLO0

08/09/2025

16:05:08

186

213.2

BATE

00041778902TRLO0

08/09/2025

16:01:08

207

213.4

XLON

00041778739TRLO0

08/09/2025

16:01:08

195

213.4

XLON

00041778738TRLO0

08/09/2025

16:01:08

179

213.4

CHIX

00041778740TRLO0

08/09/2025

16:01:07

553

213.4

XLON

00041778736TRLO0

08/09/2025

16:01:07

1113

213.4

BATE

00041778737TRLO0

08/09/2025

16:01:07

916

213.6

CHIX

00041778735TRLO0

08/09/2025

15:55:15

435

213.4

XLON

00041778322TRLO0

08/09/2025

15:55:15

523

213.4

BATE

00041778323TRLO0

08/09/2025

15:53:10

316

213.8

BATE

00041778268TRLO0

08/09/2025

15:52:42

157

214

TRQX

00041778249TRLO0

08/09/2025

15:52:42

9

214

TRQX

00041778248TRLO0

08/09/2025

15:52:42

279

214

TRQX

00041778247TRLO0

08/09/2025

15:52:42

669

214

XLON

00041778246TRLO0

08/09/2025

15:52:42

665

214

BATE

00041778245TRLO0

08/09/2025

15:52:42

1500

214

XLON

00041778243TRLO0

08/09/2025

15:52:42

1785

214

BATE

00041778244TRLO0

08/09/2025

15:52:42

380

214

TRQX

00041778242TRLO0

08/09/2025

15:52:42

497

214.2

XLON

00041778241TRLO0

08/09/2025

15:51:44

525

214.2

BATE

00041778223TRLO0

08/09/2025

15:49:48

180

214.2

XLON

00041778115TRLO0

08/09/2025

15:49:48

450

214.2

XLON

00041778114TRLO0

08/09/2025

15:49:48

16

214.2

XLON

00041778113TRLO0

08/09/2025

15:46:36

1552

214.2

BATE

00041778001TRLO0

08/09/2025

15:46:30

387

214.2

BATE

00041777997TRLO0

08/09/2025

15:46:30

41

214.2

BATE

00041777996TRLO0

08/09/2025

15:45:11

765

214.2

BATE

00041777919TRLO0

08/09/2025

15:42:46

54

214.2

XLON

00041777801TRLO0

08/09/2025

15:42:46

369

214.2

XLON

00041777800TRLO0

08/09/2025

15:42:46

138

214.2

XLON

00041777799TRLO0

08/09/2025

15:42:46

559

214.2

XLON

00041777798TRLO0

08/09/2025

15:42:46

530

214.2

XLON

00041777797TRLO0

08/09/2025

15:42:46

504

214

XLON

00041777794TRLO0

08/09/2025

15:42:46

925

214

BATE

00041777795TRLO0

08/09/2025

15:42:46

908

214

CHIX

00041777796TRLO0

08/09/2025

15:42:46

475

214

XLON

00041777792TRLO0

08/09/2025

15:42:46

211

214

BATE

00041777793TRLO0

08/09/2025

15:37:02

280

214.2

XLON

00041777557TRLO0

08/09/2025

15:37:02

664

214.2

XLON

00041777556TRLO0

08/09/2025

15:36:57

112

214

BATE

00041777550TRLO0

08/09/2025

15:36:57

369

214

BATE

00041777551TRLO0

08/09/2025

15:36:57

5

214

BATE

00041777552TRLO0

08/09/2025

15:22:50

1335

213.8

XLON

00041776880TRLO0

08/09/2025

15:22:50

1326

213.8

BATE

00041776881TRLO0

08/09/2025

15:22:50

953

213.8

CHIX

00041776879TRLO0

08/09/2025

15:12:38

769

214

BATE

00041776309TRLO0

08/09/2025

15:12:38

233

214

XLON

00041776302TRLO0

08/09/2025

15:12:38

418

214

XLON

00041776301TRLO0

08/09/2025

15:12:38

115

214

BATE

00041776306TRLO0

08/09/2025

15:12:38

941

214

BATE

00041776307TRLO0

08/09/2025

15:12:38

395

214

TRQX

00041776303TRLO0

08/09/2025

15:07:13

440

214

XLON

00041776003TRLO0

08/09/2025

15:06:20

701

214

XLON

00041775968TRLO0

08/09/2025

15:06:20

735

214

BATE

00041775969TRLO0

08/09/2025

15:03:35

142

214

BATE

00041775859TRLO0

08/09/2025

15:00:25

849

213.8

XLON

00041775737TRLO0

08/09/2025

15:00:25

828

213.8

BATE

00041775733TRLO0

08/09/2025

15:00:25

953

213.8

BATE

00041775732TRLO0

08/09/2025

15:00:25

1040

213.8

XLON

00041775727TRLO0

08/09/2025

15:00:25

696

213.8

CHIX

00041775731TRLO0

08/09/2025

14:53:21

409

214

BATE

00041775277TRLO0

08/09/2025

14:51:29

765

214.2

XLON

00041775127TRLO0

08/09/2025

14:51:29

947

214.2

BATE

00041775126TRLO0

08/09/2025

14:47:31

596

214.4

XLON

00041774901TRLO0

08/09/2025

14:47:31

541

214.4

BATE

00041774902TRLO0

08/09/2025

14:46:47

420

214.4

BATE

00041774832TRLO0

08/09/2025

14:46:39

253

214.6

XLON

00041774827TRLO0

08/09/2025

14:46:39

507

214.6

BATE

00041774826TRLO0

08/09/2025

14:46:39

301

214.6

TRQX

00041774828TRLO0

08/09/2025

14:46:39

271

214.6

XLON

00041774825TRLO0

08/09/2025

14:46:39

272

214.6

XLON

00041774823TRLO0

08/09/2025

14:46:39

670

214.6

BATE

00041774824TRLO0

08/09/2025

14:46:00

81

214.6

BATE

00041774778TRLO0

08/09/2025

14:46:00

1320

214.8

XLON

00041774777TRLO0

08/09/2025

14:46:00

907

214.8

BATE

00041774775TRLO0

08/09/2025

14:46:00

734

214.8

CHIX

00041774776TRLO0

08/09/2025

14:32:28

633

214.8

XLON

00041773980TRLO0

08/09/2025

14:32:28

555

214.8

BATE

00041773979TRLO0

08/09/2025

14:30:28

531

214.4

BATE

00041773339TRLO0

08/09/2025

14:30:25

736

214.6

XLON

00041773327TRLO0

08/09/2025

14:30:25

462

214.6

BATE

00041773328TRLO0

08/09/2025

14:30:25

191

214.6

BATE

00041773329TRLO0

08/09/2025

14:29:44

1072

214.8

XLON

00041773238TRLO0

08/09/2025

14:29:44

1490

214.8

BATE

00041773237TRLO0

08/09/2025

14:29:44

734

214.8

CHIX

00041773234TRLO0

08/09/2025

14:29:44

352

214.8

CHIX

00041773236TRLO0

08/09/2025

14:29:44

373

214.8

TRQX

00041773235TRLO0

08/09/2025

14:28:36

95

215

BATE

00041773178TRLO0

08/09/2025

14:28:36

363

215

BATE

00041773177TRLO0

08/09/2025

14:26:40

737

215

BATE

00041773121TRLO0

08/09/2025

14:26:40

868

215

BATE

00041773122TRLO0

08/09/2025

14:24:53

13

214.8

XLON

00041773044TRLO0

08/09/2025

14:24:53

241

214.8

XLON

00041773043TRLO0

08/09/2025

14:24:52

872

214.8

BATE

00041773042TRLO0

08/09/2025

14:24:52

19

214.8

XLON

00041773041TRLO0

08/09/2025

14:24:52

1189

214.8

XLON

00041773040TRLO0

08/09/2025

14:22:46

78

215

BATE

00041772993TRLO0

08/09/2025

14:22:46

352

215

BATE

00041772994TRLO0

08/09/2025

14:22:46

7

215

BATE

00041772992TRLO0

08/09/2025

14:22:46

140

215

BATE

00041772991TRLO0

08/09/2025

14:22:44

521

215

BATE

00041772990TRLO0

08/09/2025

14:20:52

418

215.2

XLON

00041772916TRLO0

08/09/2025

14:06:36

1030

214.8

XLON

00041772419TRLO0

08/09/2025

13:51:19

802

214.8

XLON

00041771916TRLO0

08/09/2025

13:47:02

747

215

XLON

00041771690TRLO0

08/09/2025

13:47:02

883

215

BATE

00041771691TRLO0

08/09/2025

13:47:02

293

215

TRQX

00041771689TRLO0

08/09/2025

13:47:02

772

215.2

CHIX

00041771688TRLO0

08/09/2025

13:47:02

208

215.2

BATE

00041771687TRLO0

08/09/2025

13:47:02

475

215.2

BATE

00041771686TRLO0

08/09/2025

13:47:02

612

215.2

XLON

00041771685TRLO0

08/09/2025

13:47:02

26

215.2

XLON

00041771684TRLO0

08/09/2025

13:47:02

4

215.2

XLON

00041771683TRLO0

08/09/2025

13:47:02

522

215.2

XLON

00041771682TRLO0

08/09/2025

13:45:06

228

215.4

BATE

00041771637TRLO0

08/09/2025

13:45:06

328

215.4

BATE

00041771638TRLO0

08/09/2025

13:40:16

537

215.2

BATE

00041771496TRLO0

08/09/2025

13:31:33

96

215.2

BATE

00041771278TRLO0

08/09/2025

13:31:33

195

215.2

BATE

00041771279TRLO0

08/09/2025

13:31:33

176

215.2

BATE

00041771280TRLO0

08/09/2025

13:31:33

745

215.2

BATE

00041771281TRLO0

08/09/2025

13:31:33

240

215.2

XLON

00041771277TRLO0

08/09/2025

13:31:33

1200

215.2

XLON

00041771276TRLO0

08/09/2025

13:31:33

663

215

BATE

00041771275TRLO0

08/09/2025

13:31:33

566

215

XLON

00041771274TRLO0

08/09/2025

13:13:01

958

215.2

XLON

00041770782TRLO0

08/09/2025

13:13:01

1195

215.2

BATE

00041770784TRLO0

08/09/2025

13:13:01

998

215.2

CHIX

00041770785TRLO0

08/09/2025

13:13:01

139

215.2

TRQX

00041770783TRLO0

08/09/2025

13:13:01

147

215.2

TRQX

00041770786TRLO0

08/09/2025

13:09:00

396

215.4

BATE

00041770657TRLO0

08/09/2025

13:09:00

398

215.4

BATE

00041770656TRLO0

08/09/2025

13:08:49

279

215.4

BATE

00041770647TRLO0

08/09/2025

13:08:49

329

215.4

BATE

00041770648TRLO0

08/09/2025

13:08:49

300

215.4

BATE

00041770649TRLO0

08/09/2025

13:08:49

333

215.4

BATE

00041770650TRLO0

08/09/2025

13:07:11

660

215.2

XLON

00041770620TRLO0

08/09/2025

13:05:25

387

215.2

XLON

00041770598TRLO0

08/09/2025

13:05:25

7

215.2

XLON

00041770597TRLO0

08/09/2025

12:46:38

5

214.6

XLON

00041769890TRLO0

08/09/2025

12:46:38

89

214.6

XLON

00041769889TRLO0

08/09/2025

12:46:38

774

214.6

XLON

00041769888TRLO0

08/09/2025

12:36:50

778

214.8

XLON

00041769581TRLO0

08/09/2025

12:36:50

914

214.8

BATE

00041769582TRLO0

08/09/2025

12:21:20

470

215

BATE

00041769009TRLO0

08/09/2025

12:21:00

828

215

XLON

00041768998TRLO0

08/09/2025

12:21:00

564

215

BATE

00041768997TRLO0

08/09/2025

12:21:00

279

215

TRQX

00041768999TRLO0

08/09/2025

12:18:46

853

215.2

XLON

00041768908TRLO0

08/09/2025

12:18:46

1018

215.2

BATE

00041768910TRLO0

08/09/2025

12:18:46

668

215.2

CHIX

00041768909TRLO0

08/09/2025

12:15:12

436

215.4

BATE

00041768739TRLO0

08/09/2025

12:06:58

792

215.2

XLON

00041768490TRLO0

08/09/2025

11:56:37

589

215.4

XLON

00041767915TRLO0

08/09/2025

11:56:37

852

215.4

BATE

00041767916TRLO0

08/09/2025

11:48:01

722

215.6

BATE

00041767679TRLO0

08/09/2025

11:48:01

409

215.6

TRQX

00041767678TRLO0

08/09/2025

11:44:18

606

215.8

BATE

00041767581TRLO0

08/09/2025

11:44:18

889

215.8

XLON

00041767578TRLO0

08/09/2025

11:44:18

1102

215.8

BATE

00041767580TRLO0

08/09/2025

11:44:18

1193

215.8

CHIX

00041767579TRLO0

08/09/2025

11:44:18

683

216

BATE

00041767576TRLO0

08/09/2025

11:44:18

241

216

BATE

00041767574TRLO0

08/09/2025

11:44:18

1001

216

BATE

00041767575TRLO0

08/09/2025

11:44:13

418

216

BATE

00041767563TRLO0

08/09/2025

11:44:13

421

216

BATE

00041767560TRLO0

08/09/2025

11:44:13

429

216

BATE

00041767559TRLO0

08/09/2025

11:44:13

426

216

BATE

00041767558TRLO0

08/09/2025

11:44:12

415

216

BATE

00041767557TRLO0

08/09/2025

11:44:12

423

216

BATE

00041767556TRLO0

08/09/2025

11:44:12

413

216

BATE

00041767555TRLO0

08/09/2025

11:44:12

1490

216

BATE

00041767554TRLO0

08/09/2025

11:44:12

1550

215.8

XLON

00041767553TRLO0

08/09/2025

11:44:12

198

215.8

XLON

00041767552TRLO0

08/09/2025

11:44:12

417

215.8

XLON

00041767551TRLO0

08/09/2025

11:21:52

3

215.4

BATE

00041766688TRLO0

08/09/2025

11:14:41

21

215.6

XLON

00041766219TRLO0

08/09/2025

11:14:41

500

215.6

XLON

00041766218TRLO0

08/09/2025

11:14:41

347

215.6

XLON

00041766217TRLO0

08/09/2025

11:14:41

196

215.6

XLON

00041766216TRLO0

08/09/2025

11:14:41

831

215.6

XLON

00041766215TRLO0

08/09/2025

11:04:42

614

215.4

BATE

00041765823TRLO0

08/09/2025

11:04:26

316

215.8

XLON

00041765817TRLO0

08/09/2025

11:04:26

333

215.8

XLON

00041765816TRLO0

08/09/2025

11:04:22

3

215.6

XLON

00041765815TRLO0

08/09/2025

11:04:22

1080

215.6

XLON

00041765814TRLO0

08/09/2025

11:04:22

45

215.6

XLON

00041765813TRLO0

08/09/2025

11:04:22

334

215.6

XLON

00041765812TRLO0

08/09/2025

10:43:21

217

215.2

BATE

00041764627TRLO0

08/09/2025

10:41:45

955

215.4

CHIX

00041764505TRLO0

08/09/2025

10:41:45

265

215.4

TRQX

00041764504TRLO0

08/09/2025

10:41:38

12

215.4

BATE

00041764496TRLO0

08/09/2025

10:41:38

62

215.4

BATE

00041764495TRLO0

08/09/2025

10:41:38

53

215.2

XLON

00041764494TRLO0

08/09/2025

10:41:38

7

215.2

XLON

00041764493TRLO0

08/09/2025

10:41:38

79

215.2

XLON

00041764492TRLO0

08/09/2025

10:41:38

920

215.2

XLON

00041764491TRLO0

08/09/2025

10:41:38

99

215.2

XLON

00041764490TRLO0

08/09/2025

10:11:10

1495

215.4

BATE

00041763058TRLO0

08/09/2025

10:11:01

916

215.8

BATE

00041763039TRLO0

08/09/2025

10:11:01

98

215.8

BATE

00041763037TRLO0

08/09/2025

10:11:01

1044

215.8

BATE

00041763038TRLO0

08/09/2025

10:11:01

314

215.6

BATE

00041763035TRLO0

08/09/2025

10:11:01

250

215.6

BATE

00041763036TRLO0

08/09/2025

10:06:27

728

215.8

XLON

00041762830TRLO0

08/09/2025

10:06:27

568

215.8

BATE

00041762829TRLO0

08/09/2025

10:06:27

161

215.8

XLON

00041762828TRLO0

08/09/2025

10:06:27

612

215.8

XLON

00041762827TRLO0

08/09/2025

10:05:18

575

215.8

BATE

00041762754TRLO0

08/09/2025

10:05:18

1266

216

BATE

00041762753TRLO0

08/09/2025

10:05:18

1226

216

BATE

00041762752TRLO0

08/09/2025

10:04:28

747

216

XLON

00041762724TRLO0

08/09/2025

10:04:28

597

216

BATE

00041762723TRLO0

08/09/2025

10:04:27

10

216

XLON

00041762722TRLO0

08/09/2025

10:04:27

197

216

XLON

00041762721TRLO0

08/09/2025

10:04:27

388

216

XLON

00041762720TRLO0

08/09/2025

10:00:39

368

216

TRQX

00041762534TRLO0

08/09/2025

10:00:39

525

216

BATE

00041762533TRLO0

08/09/2025

10:00:39

1355

216

CHIX

00041762532TRLO0

08/09/2025

10:00:39

525

216

XLON

00041762530TRLO0

08/09/2025

10:00:39

436

216

TRQX

00041762531TRLO0

08/09/2025

09:53:36

525

216.2

XLON

00041761910TRLO0

08/09/2025

09:46:07

421

216.4

XLON

00041761593TRLO0

08/09/2025

09:46:07

243

216.4

XLON

00041761592TRLO0

08/09/2025

09:46:07

243

216.4

XLON

00041761591TRLO0

08/09/2025

09:43:41

269

216.2

XLON

00041761461TRLO0

08/09/2025

09:43:41

366

216.2

XLON

00041761460TRLO0

08/09/2025

09:40:41

1524

216.2

XLON

00041761357TRLO0

08/09/2025

09:34:41

328

215.8

XLON

00041761098TRLO0

08/09/2025

08:55:14

793

214.6

XLON

00041759597TRLO0

08/09/2025

08:55:14

798

214.6

BATE

00041759598TRLO0

08/09/2025

08:55:14

674

214.6

CHIX

00041759596TRLO0

08/09/2025

08:45:30

387

214.8

XLON

00041759050TRLO0

08/09/2025

08:45:30

207

214.8

XLON

00041759049TRLO0

08/09/2025

08:45:30

617

214.8

BATE

00041759051TRLO0

08/09/2025

08:41:47

871

214.8

XLON

00041758916TRLO0

08/09/2025

08:41:47

1

214.8

XLON

00041758915TRLO0

08/09/2025

08:41:47

718

214.8

BATE

00041758917TRLO0

08/09/2025

08:35:02

771

213.8

BATE

00041758610TRLO0

08/09/2025

08:35:02

488

213.8

CHIX

00041758611TRLO0

08/09/2025

08:31:14

601

214

XLON

00041758455TRLO0

08/09/2025

08:29:09

888

214.4

XLON

00041758326TRLO0

08/09/2025

08:29:09

810

214.4

BATE

00041758327TRLO0

08/09/2025

08:29:08

201

214.8

BATE

00041758324TRLO0

08/09/2025

08:29:08

287

214.8

BATE

00041758325TRLO0

08/09/2025

08:25:08

399

214.8

BATE

00041758130TRLO0

08/09/2025

08:23:06

612

214.8

BATE

00041758034TRLO0

08/09/2025

08:23:06

612

214.8

BATE

00041758033TRLO0

08/09/2025

08:23:06

597

214.8

BATE

00041758032TRLO0

08/09/2025

08:23:06

951

214.8

BATE

00041758031TRLO0

08/09/2025

08:23:06

836

214.6

XLON

00041758028TRLO0

08/09/2025

08:23:06

525

214.6

BATE

00041758029TRLO0

08/09/2025

08:23:06

605

214.6

TRQX

00041758030TRLO0

08/09/2025

08:15:27

889

214.8

XLON

00041757612TRLO0

08/09/2025

08:07:20

868

214.8

XLON

00041757191TRLO0

08/09/2025

08:07:20

1245

214.8

CHIX

00041757190TRLO0

08/09/2025

08:04:50

92

215.6

XLON

00041757119TRLO0

08/09/2025

08:04:50

472

215.6

XLON

00041757120TRLO0


