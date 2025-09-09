FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 09
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
08 September 2025
Number of ordinary shares purchased
147,267
Weighted average price paid (p)
214.8281
Highest price paid (p)
216.40
Lowest price paid (p)
213.20
Following the above purchase, FirstGroup holds 185,638,029 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 565,056,986.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 08 September 2025 is 565,056,986. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: BST
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
214.82
59,521
BATE
214.84
69,091
CHIX
214.80
13,820
TRQX
214.91
4,835
Individual Transactions
08/09/2025
16:19:32
10
213.4
XLON
00041779696TRLO0
08/09/2025
16:19:30
233
213.4
XLON
00041779643TRLO0
08/09/2025
16:19:30
283
213.4
XLON
00041779641TRLO0
08/09/2025
16:13:03
8
213.2
XLON
00041779254TRLO0
08/09/2025
16:13:02
215
213.2
XLON
00041779243TRLO0
08/09/2025
16:13:02
484
213.2
BATE
00041779238TRLO0
08/09/2025
16:12:44
1261
213.4
XLON
00041779209TRLO0
08/09/2025
16:12:44
1471
213.4
BATE
00041779214TRLO0
08/09/2025
16:05:56
558
213.2
XLON
00041778974TRLO0
08/09/2025
16:05:56
653
213.2
BATE
00041778975TRLO0
08/09/2025
16:05:08
985
213.2
XLON
00041778911TRLO0
08/09/2025
16:05:08
962
213.2
BATE
00041778912TRLO0
08/09/2025
16:05:08
186
213.2
BATE
00041778902TRLO0
08/09/2025
16:01:08
207
213.4
XLON
00041778739TRLO0
08/09/2025
16:01:08
195
213.4
XLON
00041778738TRLO0
08/09/2025
16:01:08
179
213.4
CHIX
00041778740TRLO0
08/09/2025
16:01:07
553
213.4
XLON
00041778736TRLO0
08/09/2025
16:01:07
1113
213.4
BATE
00041778737TRLO0
08/09/2025
16:01:07
916
213.6
CHIX
00041778735TRLO0
08/09/2025
15:55:15
435
213.4
XLON
00041778322TRLO0
08/09/2025
15:55:15
523
213.4
BATE
00041778323TRLO0
08/09/2025
15:53:10
316
213.8
BATE
00041778268TRLO0
08/09/2025
15:52:42
157
214
TRQX
00041778249TRLO0
08/09/2025
15:52:42
9
214
TRQX
00041778248TRLO0
08/09/2025
15:52:42
279
214
TRQX
00041778247TRLO0
08/09/2025
15:52:42
669
214
XLON
00041778246TRLO0
08/09/2025
15:52:42
665
214
BATE
00041778245TRLO0
08/09/2025
15:52:42
1500
214
XLON
00041778243TRLO0
08/09/2025
15:52:42
1785
214
BATE
00041778244TRLO0
08/09/2025
15:52:42
380
214
TRQX
00041778242TRLO0
08/09/2025
15:52:42
497
214.2
XLON
00041778241TRLO0
08/09/2025
15:51:44
525
214.2
BATE
00041778223TRLO0
08/09/2025
15:49:48
180
214.2
XLON
00041778115TRLO0
08/09/2025
15:49:48
450
214.2
XLON
00041778114TRLO0
08/09/2025
15:49:48
16
214.2
XLON
00041778113TRLO0
08/09/2025
15:46:36
1552
214.2
BATE
00041778001TRLO0
08/09/2025
15:46:30
387
214.2
BATE
00041777997TRLO0
08/09/2025
15:46:30
41
214.2
BATE
00041777996TRLO0
08/09/2025
15:45:11
765
214.2
BATE
00041777919TRLO0
08/09/2025
15:42:46
54
214.2
XLON
00041777801TRLO0
08/09/2025
15:42:46
369
214.2
XLON
00041777800TRLO0
08/09/2025
15:42:46
138
214.2
XLON
00041777799TRLO0
08/09/2025
15:42:46
559
214.2
XLON
00041777798TRLO0
08/09/2025
15:42:46
530
214.2
XLON
00041777797TRLO0
08/09/2025
15:42:46
504
214
XLON
00041777794TRLO0
08/09/2025
15:42:46
925
214
BATE
00041777795TRLO0
08/09/2025
15:42:46
908
214
CHIX
00041777796TRLO0
08/09/2025
15:42:46
475
214
XLON
00041777792TRLO0
08/09/2025
15:42:46
211
214
BATE
00041777793TRLO0
08/09/2025
15:37:02
280
214.2
XLON
00041777557TRLO0
08/09/2025
15:37:02
664
214.2
XLON
00041777556TRLO0
08/09/2025
15:36:57
112
214
BATE
00041777550TRLO0
08/09/2025
15:36:57
369
214
BATE
00041777551TRLO0
08/09/2025
15:36:57
5
214
BATE
00041777552TRLO0
08/09/2025
15:22:50
1335
213.8
XLON
00041776880TRLO0
08/09/2025
15:22:50
1326
213.8
BATE
00041776881TRLO0
08/09/2025
15:22:50
953
213.8
CHIX
00041776879TRLO0
08/09/2025
15:12:38
769
214
BATE
00041776309TRLO0
08/09/2025
15:12:38
233
214
XLON
00041776302TRLO0
08/09/2025
15:12:38
418
214
XLON
00041776301TRLO0
08/09/2025
15:12:38
115
214
BATE
00041776306TRLO0
08/09/2025
15:12:38
941
214
BATE
00041776307TRLO0
08/09/2025
15:12:38
395
214
TRQX
00041776303TRLO0
08/09/2025
15:07:13
440
214
XLON
00041776003TRLO0
08/09/2025
15:06:20
701
214
XLON
00041775968TRLO0
08/09/2025
15:06:20
735
214
BATE
00041775969TRLO0
08/09/2025
15:03:35
142
214
BATE
00041775859TRLO0
08/09/2025
15:00:25
849
213.8
XLON
00041775737TRLO0
08/09/2025
15:00:25
828
213.8
BATE
00041775733TRLO0
08/09/2025
15:00:25
953
213.8
BATE
00041775732TRLO0
08/09/2025
15:00:25
1040
213.8
XLON
00041775727TRLO0
08/09/2025
15:00:25
696
213.8
CHIX
00041775731TRLO0
08/09/2025
14:53:21
409
214
BATE
00041775277TRLO0
08/09/2025
14:51:29
765
214.2
XLON
00041775127TRLO0
08/09/2025
14:51:29
947
214.2
BATE
00041775126TRLO0
08/09/2025
14:47:31
596
214.4
XLON
00041774901TRLO0
08/09/2025
14:47:31
541
214.4
BATE
00041774902TRLO0
08/09/2025
14:46:47
420
214.4
BATE
00041774832TRLO0
08/09/2025
14:46:39
253
214.6
XLON
00041774827TRLO0
08/09/2025
14:46:39
507
214.6
BATE
00041774826TRLO0
08/09/2025
14:46:39
301
214.6
TRQX
00041774828TRLO0
08/09/2025
14:46:39
271
214.6
XLON
00041774825TRLO0
08/09/2025
14:46:39
272
214.6
XLON
00041774823TRLO0
08/09/2025
14:46:39
670
214.6
BATE
00041774824TRLO0
08/09/2025
14:46:00
81
214.6
BATE
00041774778TRLO0
08/09/2025
14:46:00
1320
214.8
XLON
00041774777TRLO0
08/09/2025
14:46:00
907
214.8
BATE
00041774775TRLO0
08/09/2025
14:46:00
734
214.8
CHIX
00041774776TRLO0
08/09/2025
14:32:28
633
214.8
XLON
00041773980TRLO0
08/09/2025
14:32:28
555
214.8
BATE
00041773979TRLO0
08/09/2025
14:30:28
531
214.4
BATE
00041773339TRLO0
08/09/2025
14:30:25
736
214.6
XLON
00041773327TRLO0
08/09/2025
14:30:25
462
214.6
BATE
00041773328TRLO0
08/09/2025
14:30:25
191
214.6
BATE
00041773329TRLO0
08/09/2025
14:29:44
1072
214.8
XLON
00041773238TRLO0
08/09/2025
14:29:44
1490
214.8
BATE
00041773237TRLO0
08/09/2025
14:29:44
734
214.8
CHIX
00041773234TRLO0
08/09/2025
14:29:44
352
214.8
CHIX
00041773236TRLO0
08/09/2025
14:29:44
373
214.8
TRQX
00041773235TRLO0
08/09/2025
14:28:36
95
215
BATE
00041773178TRLO0
08/09/2025
14:28:36
363
215
BATE
00041773177TRLO0
08/09/2025
14:26:40
737
215
BATE
00041773121TRLO0
08/09/2025
14:26:40
868
215
BATE
00041773122TRLO0
08/09/2025
14:24:53
13
214.8
XLON
00041773044TRLO0
08/09/2025
14:24:53
241
214.8
XLON
00041773043TRLO0
08/09/2025
14:24:52
872
214.8
BATE
00041773042TRLO0
08/09/2025
14:24:52
19
214.8
XLON
00041773041TRLO0
08/09/2025
14:24:52
1189
214.8
XLON
00041773040TRLO0
08/09/2025
14:22:46
78
215
BATE
00041772993TRLO0
08/09/2025
14:22:46
352
215
BATE
00041772994TRLO0
08/09/2025
14:22:46
7
215
BATE
00041772992TRLO0
08/09/2025
14:22:46
140
215
BATE
00041772991TRLO0
08/09/2025
14:22:44
521
215
BATE
00041772990TRLO0
08/09/2025
14:20:52
418
215.2
XLON
00041772916TRLO0
08/09/2025
14:06:36
1030
214.8
XLON
00041772419TRLO0
08/09/2025
13:51:19
802
214.8
XLON
00041771916TRLO0
08/09/2025
13:47:02
747
215
XLON
00041771690TRLO0
08/09/2025
13:47:02
883
215
BATE
00041771691TRLO0
08/09/2025
13:47:02
293
215
TRQX
00041771689TRLO0
08/09/2025
13:47:02
772
215.2
CHIX
00041771688TRLO0
08/09/2025
13:47:02
208
215.2
BATE
00041771687TRLO0
08/09/2025
13:47:02
475
215.2
BATE
00041771686TRLO0
08/09/2025
13:47:02
612
215.2
XLON
00041771685TRLO0
08/09/2025
13:47:02
26
215.2
XLON
00041771684TRLO0
08/09/2025
13:47:02
4
215.2
XLON
00041771683TRLO0
08/09/2025
13:47:02
522
215.2
XLON
00041771682TRLO0
08/09/2025
13:45:06
228
215.4
BATE
00041771637TRLO0
08/09/2025
13:45:06
328
215.4
BATE
00041771638TRLO0
08/09/2025
13:40:16
537
215.2
BATE
00041771496TRLO0
08/09/2025
13:31:33
96
215.2
BATE
00041771278TRLO0
08/09/2025
13:31:33
195
215.2
BATE
00041771279TRLO0
08/09/2025
13:31:33
176
215.2
BATE
00041771280TRLO0
08/09/2025
13:31:33
745
215.2
BATE
00041771281TRLO0
08/09/2025
13:31:33
240
215.2
XLON
00041771277TRLO0
08/09/2025
13:31:33
1200
215.2
XLON
00041771276TRLO0
08/09/2025
13:31:33
663
215
BATE
00041771275TRLO0
08/09/2025
13:31:33
566
215
XLON
00041771274TRLO0
08/09/2025
13:13:01
958
215.2
XLON
00041770782TRLO0
08/09/2025
13:13:01
1195
215.2
BATE
00041770784TRLO0
08/09/2025
13:13:01
998
215.2
CHIX
00041770785TRLO0
08/09/2025
13:13:01
139
215.2
TRQX
00041770783TRLO0
08/09/2025
13:13:01
147
215.2
TRQX
00041770786TRLO0
08/09/2025
13:09:00
396
215.4
BATE
00041770657TRLO0
08/09/2025
13:09:00
398
215.4
BATE
00041770656TRLO0
08/09/2025
13:08:49
279
215.4
BATE
00041770647TRLO0
08/09/2025
13:08:49
329
215.4
BATE
00041770648TRLO0
08/09/2025
13:08:49
300
215.4
BATE
00041770649TRLO0
08/09/2025
13:08:49
333
215.4
BATE
00041770650TRLO0
08/09/2025
13:07:11
660
215.2
XLON
00041770620TRLO0
08/09/2025
13:05:25
387
215.2
XLON
00041770598TRLO0
08/09/2025
13:05:25
7
215.2
XLON
00041770597TRLO0
08/09/2025
12:46:38
5
214.6
XLON
00041769890TRLO0
08/09/2025
12:46:38
89
214.6
XLON
00041769889TRLO0
08/09/2025
12:46:38
774
214.6
XLON
00041769888TRLO0
08/09/2025
12:36:50
778
214.8
XLON
00041769581TRLO0
08/09/2025
12:36:50
914
214.8
BATE
00041769582TRLO0
08/09/2025
12:21:20
470
215
BATE
00041769009TRLO0
08/09/2025
12:21:00
828
215
XLON
00041768998TRLO0
08/09/2025
12:21:00
564
215
BATE
00041768997TRLO0
08/09/2025
12:21:00
279
215
TRQX
00041768999TRLO0
08/09/2025
12:18:46
853
215.2
XLON
00041768908TRLO0
08/09/2025
12:18:46
1018
215.2
BATE
00041768910TRLO0
08/09/2025
12:18:46
668
215.2
CHIX
00041768909TRLO0
08/09/2025
12:15:12
436
215.4
BATE
00041768739TRLO0
08/09/2025
12:06:58
792
215.2
XLON
00041768490TRLO0
08/09/2025
11:56:37
589
215.4
XLON
00041767915TRLO0
08/09/2025
11:56:37
852
215.4
BATE
00041767916TRLO0
08/09/2025
11:48:01
722
215.6
BATE
00041767679TRLO0
08/09/2025
11:48:01
409
215.6
TRQX
00041767678TRLO0
08/09/2025
11:44:18
606
215.8
BATE
00041767581TRLO0
08/09/2025
11:44:18
889
215.8
XLON
00041767578TRLO0
08/09/2025
11:44:18
1102
215.8
BATE
00041767580TRLO0
08/09/2025
11:44:18
1193
215.8
CHIX
00041767579TRLO0
08/09/2025
11:44:18
683
216
BATE
00041767576TRLO0
08/09/2025
11:44:18
241
216
BATE
00041767574TRLO0
08/09/2025
11:44:18
1001
216
BATE
00041767575TRLO0
08/09/2025
11:44:13
418
216
BATE
00041767563TRLO0
08/09/2025
11:44:13
421
216
BATE
00041767560TRLO0
08/09/2025
11:44:13
429
216
BATE
00041767559TRLO0
08/09/2025
11:44:13
426
216
BATE
00041767558TRLO0
08/09/2025
11:44:12
415
216
BATE
00041767557TRLO0
08/09/2025
11:44:12
423
216
BATE
00041767556TRLO0
08/09/2025
11:44:12
413
216
BATE
00041767555TRLO0
08/09/2025
11:44:12
1490
216
BATE
00041767554TRLO0
08/09/2025
11:44:12
1550
215.8
XLON
00041767553TRLO0
08/09/2025
11:44:12
198
215.8
XLON
00041767552TRLO0
08/09/2025
11:44:12
417
215.8
XLON
00041767551TRLO0
08/09/2025
11:21:52
3
215.4
BATE
00041766688TRLO0
08/09/2025
11:14:41
21
215.6
XLON
00041766219TRLO0
08/09/2025
11:14:41
500
215.6
XLON
00041766218TRLO0
08/09/2025
11:14:41
347
215.6
XLON
00041766217TRLO0
08/09/2025
11:14:41
196
215.6
XLON
00041766216TRLO0
08/09/2025
11:14:41
831
215.6
XLON
00041766215TRLO0
08/09/2025
11:04:42
614
215.4
BATE
00041765823TRLO0
08/09/2025
11:04:26
316
215.8
XLON
00041765817TRLO0
08/09/2025
11:04:26
333
215.8
XLON
00041765816TRLO0
08/09/2025
11:04:22
3
215.6
XLON
00041765815TRLO0
08/09/2025
11:04:22
1080
215.6
XLON
00041765814TRLO0
08/09/2025
11:04:22
45
215.6
XLON
00041765813TRLO0
08/09/2025
11:04:22
334
215.6
XLON
00041765812TRLO0
08/09/2025
10:43:21
217
215.2
BATE
00041764627TRLO0
08/09/2025
10:41:45
955
215.4
CHIX
00041764505TRLO0
08/09/2025
10:41:45
265
215.4
TRQX
00041764504TRLO0
08/09/2025
10:41:38
12
215.4
BATE
00041764496TRLO0
08/09/2025
10:41:38
62
215.4
BATE
00041764495TRLO0
08/09/2025
10:41:38
53
215.2
XLON
00041764494TRLO0
08/09/2025
10:41:38
7
215.2
XLON
00041764493TRLO0
08/09/2025
10:41:38
79
215.2
XLON
00041764492TRLO0
08/09/2025
10:41:38
920
215.2
XLON
00041764491TRLO0
08/09/2025
10:41:38
99
215.2
XLON
00041764490TRLO0
08/09/2025
10:11:10
1495
215.4
BATE
00041763058TRLO0
08/09/2025
10:11:01
916
215.8
BATE
00041763039TRLO0
08/09/2025
10:11:01
98
215.8
BATE
00041763037TRLO0
08/09/2025
10:11:01
1044
215.8
BATE
00041763038TRLO0
08/09/2025
10:11:01
314
215.6
BATE
00041763035TRLO0
08/09/2025
10:11:01
250
215.6
BATE
00041763036TRLO0
08/09/2025
10:06:27
728
215.8
XLON
00041762830TRLO0
08/09/2025
10:06:27
568
215.8
BATE
00041762829TRLO0
08/09/2025
10:06:27
161
215.8
XLON
00041762828TRLO0
08/09/2025
10:06:27
612
215.8
XLON
00041762827TRLO0
08/09/2025
10:05:18
575
215.8
BATE
00041762754TRLO0
08/09/2025
10:05:18
1266
216
BATE
00041762753TRLO0
08/09/2025
10:05:18
1226
216
BATE
00041762752TRLO0
08/09/2025
10:04:28
747
216
XLON
00041762724TRLO0
08/09/2025
10:04:28
597
216
BATE
00041762723TRLO0
08/09/2025
10:04:27
10
216
XLON
00041762722TRLO0
08/09/2025
10:04:27
197
216
XLON
00041762721TRLO0
08/09/2025
10:04:27
388
216
XLON
00041762720TRLO0
08/09/2025
10:00:39
368
216
TRQX
00041762534TRLO0
08/09/2025
10:00:39
525
216
BATE
00041762533TRLO0
08/09/2025
10:00:39
1355
216
CHIX
00041762532TRLO0
08/09/2025
10:00:39
525
216
XLON
00041762530TRLO0
08/09/2025
10:00:39
436
216
TRQX
00041762531TRLO0
08/09/2025
09:53:36
525
216.2
XLON
00041761910TRLO0
08/09/2025
09:46:07
421
216.4
XLON
00041761593TRLO0
08/09/2025
09:46:07
243
216.4
XLON
00041761592TRLO0
08/09/2025
09:46:07
243
216.4
XLON
00041761591TRLO0
08/09/2025
09:43:41
269
216.2
XLON
00041761461TRLO0
08/09/2025
09:43:41
366
216.2
XLON
00041761460TRLO0
08/09/2025
09:40:41
1524
216.2
XLON
00041761357TRLO0
08/09/2025
09:34:41
328
215.8
XLON
00041761098TRLO0
08/09/2025
08:55:14
793
214.6
XLON
00041759597TRLO0
08/09/2025
08:55:14
798
214.6
BATE
00041759598TRLO0
08/09/2025
08:55:14
674
214.6
CHIX
00041759596TRLO0
08/09/2025
08:45:30
387
214.8
XLON
00041759050TRLO0
08/09/2025
08:45:30
207
214.8
XLON
00041759049TRLO0
08/09/2025
08:45:30
617
214.8
BATE
00041759051TRLO0
08/09/2025
08:41:47
871
214.8
XLON
00041758916TRLO0
08/09/2025
08:41:47
1
214.8
XLON
00041758915TRLO0
08/09/2025
08:41:47
718
214.8
BATE
00041758917TRLO0
08/09/2025
08:35:02
771
213.8
BATE
00041758610TRLO0
08/09/2025
08:35:02
488
213.8
CHIX
00041758611TRLO0
08/09/2025
08:31:14
601
214
XLON
00041758455TRLO0
08/09/2025
08:29:09
888
214.4
XLON
00041758326TRLO0
08/09/2025
08:29:09
810
214.4
BATE
00041758327TRLO0
08/09/2025
08:29:08
201
214.8
BATE
00041758324TRLO0
08/09/2025
08:29:08
287
214.8
BATE
00041758325TRLO0
08/09/2025
08:25:08
399
214.8
BATE
00041758130TRLO0
08/09/2025
08:23:06
612
214.8
BATE
00041758034TRLO0
08/09/2025
08:23:06
612
214.8
BATE
00041758033TRLO0
08/09/2025
08:23:06
597
214.8
BATE
00041758032TRLO0
08/09/2025
08:23:06
951
214.8
BATE
00041758031TRLO0
08/09/2025
08:23:06
836
214.6
XLON
00041758028TRLO0
08/09/2025
08:23:06
525
214.6
BATE
00041758029TRLO0
08/09/2025
08:23:06
605
214.6
TRQX
00041758030TRLO0
08/09/2025
08:15:27
889
214.8
XLON
00041757612TRLO0
08/09/2025
08:07:20
868
214.8
XLON
00041757191TRLO0
08/09/2025
08:07:20
1245
214.8
CHIX
00041757190TRLO0
08/09/2025
08:04:50
92
215.6
XLON
00041757119TRLO0
08/09/2025
08:04:50
472
215.6
XLON
00041757120TRLO0