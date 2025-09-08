Anzeige
WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Tradegate
05.09.25 | 16:30
2,506 Euro
+0,72 % +0,018
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4122,55609:31
2,4642,50409:31
PR Newswire
08.09.2025 08:06 Uhr
21 Leser
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 08

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

05 September 2025

Number of ordinary shares purchased

148,381

Weighted average price paid (p)

214.9582

Highest price paid (p)

216.00

Lowest price paid (p)

213.20

Following the above purchase, FirstGroup holds 185,490,762 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 565,204,253.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 05 September 2025 is 565,204,253. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

214.93

60,463

BATE

214.98

69,192

CHIX

215.02

13,934

TRQX

214.93

4,792

Individual Transactions

05/09/2025

16:19:30

294

214

CHIX

00041755936TRLO0

05/09/2025

16:19:30

652

214

CHIX

00041755935TRLO0

05/09/2025

16:19:30

698

214

BATE

00041755934TRLO0

05/09/2025

16:19:30

381

214

BATE

00041755933TRLO0

05/09/2025

16:18:51

399

214

XLON

00041755913TRLO0

05/09/2025

16:18:51

35

214

XLON

00041755912TRLO0

05/09/2025

16:18:51

223

214

XLON

00041755911TRLO0

05/09/2025

16:18:51

1246

214

XLON

00041755910TRLO0

05/09/2025

16:17:05

421

214

BATE

00041755837TRLO0

05/09/2025

16:16:35

480

214

BATE

00041755820TRLO0

05/09/2025

16:16:05

264

214

BATE

00041755808TRLO0

05/09/2025

16:16:05

125

214

BATE

00041755809TRLO0

05/09/2025

16:15:35

453

214

BATE

00041755795TRLO0

05/09/2025

16:15:35

110

214

BATE

00041755796TRLO0

05/09/2025

16:14:56

616

214

BATE

00041755780TRLO0

05/09/2025

16:10:33

120

213.6

BATE

00041755641TRLO0

05/09/2025

16:10:33

308

213.6

XLON

00041755642TRLO0

05/09/2025

16:10:33

1878

213.6

XLON

00041755640TRLO0

05/09/2025

16:10:33

23

213.6

XLON

00041755638TRLO0

05/09/2025

16:10:33

168

213.6

XLON

00041755637TRLO0

05/09/2025

16:10:33

1232

213.6

BATE

00041755639TRLO0

05/09/2025

16:01:05

58

213.4

TRQX

00041755245TRLO0

05/09/2025

16:01:05

103

213.4

TRQX

00041755246TRLO0

05/09/2025

16:01:05

849

213.2

XLON

00041755244TRLO0

05/09/2025

16:01:05

970

213.2

BATE

00041755243TRLO0

05/09/2025

15:57:52

832

213.4

XLON

00041755120TRLO0

05/09/2025

15:57:52

9

213.4

XLON

00041755119TRLO0

05/09/2025

15:57:52

676

213.4

BATE

00041755121TRLO0

05/09/2025

15:57:52

284

213.4

BATE

00041755124TRLO0

05/09/2025

15:57:52

2

213.4

TRQX

00041755122TRLO0

05/09/2025

15:57:52

303

213.4

TRQX

00041755123TRLO0

05/09/2025

15:50:00

498

213.6

XLON

00041754899TRLO0

05/09/2025

15:50:00

579

213.6

BATE

00041754898TRLO0

05/09/2025

15:50:00

905

213.6

XLON

00041754897TRLO0

05/09/2025

15:50:00

1051

213.6

BATE

00041754896TRLO0

05/09/2025

15:46:41

1350

213.8

XLON

00041754743TRLO0

05/09/2025

15:46:41

1435

213.8

BATE

00041754742TRLO0

05/09/2025

15:46:41

830

213.8

CHIX

00041754741TRLO0

05/09/2025

15:35:36

671

214

XLON

00041754317TRLO0

05/09/2025

15:35:36

596

214

BATE

00041754316TRLO0

05/09/2025

15:30:06

605

214.2

BATE

00041754138TRLO0

05/09/2025

15:30:06

276

214.2

TRQX

00041754139TRLO0

05/09/2025

15:28:20

668

214.2

XLON

00041754061TRLO0

05/09/2025

15:25:58

418

214.2

BATE

00041753911TRLO0

05/09/2025

15:23:11

532

214.4

XLON

00041753662TRLO0

05/09/2025

15:23:11

606

214.4

BATE

00041753661TRLO0

05/09/2025

15:18:39

670

214.6

CHIX

00041753287TRLO0

05/09/2025

15:17:01

682

214.8

XLON

00041753169TRLO0

05/09/2025

15:17:01

824

214.8

BATE

00041753168TRLO0

05/09/2025

15:14:36

564

214.8

XLON

00041753012TRLO0

05/09/2025

15:14:36

714

214.8

BATE

00041753011TRLO0

05/09/2025

15:14:36

1341

214.8

XLON

00041753009TRLO0

05/09/2025

15:14:36

1216

214.8

BATE

00041753008TRLO0

05/09/2025

15:02:01

580

214.6

XLON

00041752378TRLO0

05/09/2025

15:02:01

659

214.6

BATE

00041752377TRLO0

05/09/2025

15:01:42

292

214.6

TRQX

00041752359TRLO0

05/09/2025

15:01:17

852

214.6

XLON

00041752331TRLO0

05/09/2025

15:01:07

299

214.6

XLON

00041752323TRLO0

05/09/2025

15:01:07

1146

214.6

BATE

00041752322TRLO0

05/09/2025

15:00:15

511

215

BATE

00041752279TRLO0

05/09/2025

15:00:14

583

215

XLON

00041752278TRLO0

05/09/2025

15:00:14

281

215

BATE

00041752276TRLO0

05/09/2025

15:00:14

529

215

BATE

00041752277TRLO0

05/09/2025

15:00:14

589

215

XLON

00041752275TRLO0

05/09/2025

15:00:14

584

215

BATE

00041752274TRLO0

05/09/2025

15:00:14

609

215

XLON

00041752273TRLO0

05/09/2025

15:00:14

698

215

BATE

00041752271TRLO0

05/09/2025

15:00:14

346

215

BATE

00041752272TRLO0

05/09/2025

15:00:14

702

214.8

XLON

00041752270TRLO0

05/09/2025

15:00:14

826

214.8

BATE

00041752269TRLO0

05/09/2025

15:00:13

709

215

XLON

00041752267TRLO0

05/09/2025

15:00:13

773

215

BATE

00041752265TRLO0

05/09/2025

15:00:13

700

215

CHIX

00041752266TRLO0

05/09/2025

14:56:00

35

215

XLON

00041752069TRLO0

05/09/2025

14:56:00

374

215

XLON

00041752068TRLO0

05/09/2025

14:42:10

621

215.2

XLON

00041751056TRLO0

05/09/2025

14:42:10

706

215.2

BATE

00041751053TRLO0

05/09/2025

14:42:10

911

215.2

CHIX

00041751054TRLO0

05/09/2025

14:42:10

258

215.2

TRQX

00041751055TRLO0

05/09/2025

14:28:30

561

215.4

BATE

00041750414TRLO0

05/09/2025

14:28:30

561

215.4

XLON

00041750413TRLO0

05/09/2025

14:28:30

774

215.4

XLON

00041750412TRLO0

05/09/2025

14:28:30

813

215.4

BATE

00041750410TRLO0

05/09/2025

14:28:30

408

215.4

TRQX

00041750411TRLO0

05/09/2025

14:15:16

1268

215.6

CHIX

00041750099TRLO0

05/09/2025

14:15:14

572

215.6

TRQX

00041750097TRLO0

05/09/2025

14:15:14

708

215.6

XLON

00041750096TRLO0

05/09/2025

14:15:14

474

215.8

BATE

00041750092TRLO0

05/09/2025

14:15:14

1026

215.6

BATE

00041750093TRLO0

05/09/2025

14:15:14

1967

215.6

BATE

00041750094TRLO0

05/09/2025

14:15:14

1332

215.6

CHIX

00041750095TRLO0

05/09/2025

14:15:14

478

215.8

BATE

00041750091TRLO0

05/09/2025

14:15:13

476

215.8

BATE

00041750090TRLO0

05/09/2025

14:15:13

487

215.8

BATE

00041750089TRLO0

05/09/2025

14:15:13

473

215.8

BATE

00041750088TRLO0

05/09/2025

14:15:13

471

215.8

BATE

00041750087TRLO0

05/09/2025

14:15:13

477

215.8

BATE

00041750086TRLO0

05/09/2025

14:15:12

488

215.8

BATE

00041750085TRLO0

05/09/2025

14:15:12

469

215.8

BATE

00041750084TRLO0

05/09/2025

14:15:12

484

215.8

BATE

00041750083TRLO0

05/09/2025

14:15:12

474

215.8

BATE

00041750082TRLO0

05/09/2025

14:15:12

489

215.8

BATE

00041750081TRLO0

05/09/2025

14:15:11

489

215.8

BATE

00041750080TRLO0

05/09/2025

14:15:11

475

215.8

BATE

00041750079TRLO0

05/09/2025

14:15:11

488

215.8

BATE

00041750078TRLO0

05/09/2025

14:15:09

1058

215.8

XLON

00041750077TRLO0

05/09/2025

14:15:04

400

216

XLON

00041750075TRLO0

05/09/2025

14:10:14

56

215.8

XLON

00041749842TRLO0

05/09/2025

14:10:14

667

215.8

XLON

00041749841TRLO0

05/09/2025

14:06:22

453

215.8

XLON

00041749736TRLO0

05/09/2025

14:04:44

772

215.6

XLON

00041749700TRLO0

05/09/2025

13:49:27

573

215.4

XLON

00041749227TRLO0

05/09/2025

13:49:27

11

215.4

XLON

00041749226TRLO0

05/09/2025

13:49:27

1099

215.4

XLON

00041749225TRLO0

05/09/2025

13:49:27

458

215.4

XLON

00041749224TRLO0

05/09/2025

13:49:27

140

215.4

XLON

00041749223TRLO0

05/09/2025

13:49:27

168

215.4

XLON

00041749222TRLO0

05/09/2025

13:49:27

145

215.4

XLON

00041749221TRLO0

05/09/2025

13:46:06

4

215.2

BATE

00041749165TRLO0

05/09/2025

13:46:06

493

215.2

BATE

00041749166TRLO0

05/09/2025

13:45:03

844

215

XLON

00041749157TRLO0

05/09/2025

13:31:01

714

215

XLON

00041748687TRLO0

05/09/2025

13:31:01

184

215

BATE

00041748686TRLO0

05/09/2025

13:30:12

959

215.2

XLON

00041748670TRLO0

05/09/2025

13:30:12

158

215.2

XLON

00041748669TRLO0

05/09/2025

13:30:12

252

215.2

XLON

00041748668TRLO0

05/09/2025

13:22:19

738

215

XLON

00041748527TRLO0

05/09/2025

13:22:19

218

215

XLON

00041748525TRLO0

05/09/2025

13:22:19

92

215

CHIX

00041748523TRLO0

05/09/2025

13:19:59

44

215

CHIX

00041748441TRLO0

05/09/2025

13:19:18

912

215

BATE

00041748431TRLO0

05/09/2025

13:19:00

618

215.2

BATE

00041748423TRLO0

05/09/2025

13:16:06

555

215.2

XLON

00041748392TRLO0

05/09/2025

13:14:10

437

215.2

BATE

00041748367TRLO0

05/09/2025

13:10:18

16

215.2

BATE

00041748328TRLO0

05/09/2025

13:10:18

48

215.2

BATE

00041748329TRLO0

05/09/2025

13:10:18

333

215.2

BATE

00041748330TRLO0

05/09/2025

13:09:20

195

215.2

XLON

00041748316TRLO0

05/09/2025

13:09:20

477

215.2

XLON

00041748315TRLO0

05/09/2025

13:03:32

540

215.2

BATE

00041748244TRLO0

05/09/2025

13:01:36

423

215.2

XLON

00041748222TRLO0

05/09/2025

13:01:36

6

215.2

XLON

00041748221TRLO0

05/09/2025

12:59:40

326

215.2

BATE

00041748188TRLO0

05/09/2025

12:59:40

86

215.2

BATE

00041748187TRLO0

05/09/2025

12:57:44

395

215.2

XLON

00041748164TRLO0

05/09/2025

12:55:48

75

215.2

BATE

00041748147TRLO0

05/09/2025

12:55:48

122

215.2

BATE

00041748145TRLO0

05/09/2025

12:55:48

281

215.2

BATE

00041748146TRLO0

05/09/2025

12:53:16

747

215.2

BATE

00041748114TRLO0

05/09/2025

12:53:13

481

215.2

XLON

00041748113TRLO0

05/09/2025

12:53:13

869

215.2

XLON

00041748112TRLO0

05/09/2025

12:53:13

153

215.2

XLON

00041748111TRLO0

05/09/2025

12:53:10

659

215.2

BATE

00041748110TRLO0

05/09/2025

12:53:10

675

215.2

XLON

00041748109TRLO0

05/09/2025

12:53:10

1948

215.2

XLON

00041748108TRLO0

05/09/2025

12:53:10

16

215.2

XLON

00041748107TRLO0

05/09/2025

12:53:10

145

215.2

XLON

00041748106TRLO0

05/09/2025

12:52:43

564

215.2

BATE

00041748103TRLO0

05/09/2025

12:52:43

549

215.2

XLON

00041748102TRLO0

05/09/2025

12:49:11

26

215.2

XLON

00041748068TRLO0

05/09/2025

12:49:11

337

215.2

XLON

00041748067TRLO0

05/09/2025

12:49:11

207

215.2

XLON

00041748066TRLO0

05/09/2025

12:49:10

810

215.2

BATE

00041748064TRLO0

05/09/2025

12:49:10

790

215.2

XLON

00041748063TRLO0

05/09/2025

12:49:00

724

215.2

XLON

00041748060TRLO0

05/09/2025

12:49:00

751

215.2

BATE

00041748058TRLO0

05/09/2025

12:49:00

1013

215.2

CHIX

00041748057TRLO0

05/09/2025

12:49:00

382

215.2

TRQX

00041748059TRLO0

05/09/2025

12:41:55

26

215.2

XLON

00041747960TRLO0

05/09/2025

12:33:50

752

215

BATE

00041747876TRLO0

05/09/2025

12:29:46

599

215

XLON

00041747830TRLO0

05/09/2025

12:29:46

632

215

BATE

00041747829TRLO0

05/09/2025

12:29:46

1188

215

CHIX

00041747828TRLO0

05/09/2025

12:29:46

397

215

TRQX

00041747831TRLO0

05/09/2025

12:02:00

588

215

XLON

00041747438TRLO0

05/09/2025

12:02:00

1029

215

BATE

00041747435TRLO0

05/09/2025

12:02:00

1450

215

CHIX

00041747436TRLO0

05/09/2025

12:02:00

493

215

TRQX

00041747437TRLO0

05/09/2025

11:58:46

407

215.2

BATE

00041747394TRLO0

05/09/2025

11:54:54

285

215.2

BATE

00041747304TRLO0

05/09/2025

11:54:54

52

215.2

BATE

00041747305TRLO0

05/09/2025

11:54:54

54

215.2

BATE

00041747306TRLO0

05/09/2025

11:50:04

168

215.2

BATE

00041747240TRLO0

05/09/2025

11:50:04

336

215.2

BATE

00041747241TRLO0

05/09/2025

11:46:12

91

215.2

BATE

00041747189TRLO0

05/09/2025

11:46:12

51

215.2

BATE

00041747190TRLO0

05/09/2025

11:46:12

461

215.2

BATE

00041747191TRLO0

05/09/2025

11:43:18

546

215.2

BATE

00041747145TRLO0

05/09/2025

11:37:30

512

215.2

BATE

00041747029TRLO0

05/09/2025

11:31:42

421

215.2

BATE

00041746934TRLO0

05/09/2025

11:31:42

103

215.2

BATE

00041746935TRLO0

05/09/2025

11:29:46

433

215.2

XLON

00041746923TRLO0

05/09/2025

11:24:56

292

215.2

BATE

00041746846TRLO0

05/09/2025

11:24:56

217

215.2

BATE

00041746847TRLO0

05/09/2025

11:23:00

449

215.2

XLON

00041746822TRLO0

05/09/2025

11:23:00

16

215.2

XLON

00041746821TRLO0

05/09/2025

11:18:10

104

215.2

BATE

00041746730TRLO0

05/09/2025

11:18:10

419

215.2

BATE

00041746731TRLO0

05/09/2025

11:15:16

748

215.2

XLON

00041746636TRLO0

05/09/2025

11:13:48

1886

215.2

BATE

00041746609TRLO0

05/09/2025

11:13:47

1423

215.2

XLON

00041746608TRLO0

05/09/2025

11:13:46

189

215.2

BATE

00041746606TRLO0

05/09/2025

11:13:46

274

215.2

BATE

00041746607TRLO0

05/09/2025

11:13:46

339

215.2

XLON

00041746605TRLO0

05/09/2025

11:13:46

139

215.2

XLON

00041746604TRLO0

05/09/2025

11:13:45

811

215.2

BATE

00041746602TRLO0

05/09/2025

11:13:45

787

215.2

XLON

00041746601TRLO0

05/09/2025

11:13:45

11

215.2

XLON

00041746600TRLO0

05/09/2025

10:38:53

706

215.2

XLON

00041745902TRLO0

05/09/2025

10:33:36

1177

215.2

BATE

00041745805TRLO0

05/09/2025

10:11:47

939

215

XLON

00041745232TRLO0

05/09/2025

10:11:47

677

215

BATE

00041745231TRLO0

05/09/2025

10:08:08

1106

215.2

BATE

00041745158TRLO0

05/09/2025

10:08:05

571

215.2

XLON

00041745155TRLO0

05/09/2025

10:01:48

486

215.2

BATE

00041745020TRLO0

05/09/2025

10:00:50

275

215.2

XLON

00041744982TRLO0

05/09/2025

10:00:50

400

215.2

XLON

00041744981TRLO0

05/09/2025

09:58:54

352

215.2

BATE

00041744912TRLO0

05/09/2025

09:58:54

237

215.2

BATE

00041744913TRLO0

05/09/2025

09:37:05

578

215

XLON

00041744472TRLO0

05/09/2025

09:37:05

732

215

BATE

00041744470TRLO0

05/09/2025

09:37:05

815

215

CHIX

00041744471TRLO0

05/09/2025

09:37:05

398

215

TRQX

00041744473TRLO0

05/09/2025

09:35:54

602

215.2

XLON

00041744453TRLO0

05/09/2025

09:35:54

840

215.2

BATE

00041744452TRLO0

05/09/2025

09:35:54

1004

215.2

CHIX

00041744451TRLO0

05/09/2025

09:35:54

484

215.2

TRQX

00041744454TRLO0

05/09/2025

09:32:48

478

215.4

BATE

00041744420TRLO0

05/09/2025

09:32:48

104

215.4

BATE

00041744421TRLO0

05/09/2025

09:30:18

702

215.4

BATE

00041744385TRLO0

05/09/2025

09:30:18

716

215.4

BATE

00041744384TRLO0

05/09/2025

09:30:18

683

215.4

BATE

00041744383TRLO0

05/09/2025

09:30:09

1583

215.4

BATE

00041744382TRLO0

05/09/2025

09:30:09

54

215.2

XLON

00041744381TRLO0

05/09/2025

09:30:09

1950

215.2

XLON

00041744380TRLO0

05/09/2025

09:30:09

1248

215.4

XLON

00041744379TRLO0

05/09/2025

09:30:09

137

215.4

BATE

00041744377TRLO0

05/09/2025

09:30:09

396

215.4

BATE

00041744378TRLO0

05/09/2025

09:30:09

6

215.4

XLON

00041744376TRLO0

05/09/2025

09:30:09

110

215.4

XLON

00041744375TRLO0

05/09/2025

09:30:09

291

215.4

XLON

00041744374TRLO0

05/09/2025

09:30:05

224

215.2

BATE

00041744358TRLO0

05/09/2025

09:30:05

882

215.2

BATE

00041744359TRLO0

05/09/2025

09:30:05

447

215.2

XLON

00041744357TRLO0

05/09/2025

09:30:05

674

215.2

XLON

00041744356TRLO0

05/09/2025

09:30:05

152

215.2

XLON

00041744355TRLO0

05/09/2025

09:30:05

72

215.2

XLON

00041744354TRLO0

05/09/2025

09:30:05

149

215.2

XLON

00041744353TRLO0

05/09/2025

09:30:05

670

215.2

XLON

00041744352TRLO0

05/09/2025

09:30:05

839

215.2

XLON

00041744351TRLO0

05/09/2025

08:36:10

622

215

XLON

00041743248TRLO0

05/09/2025

08:36:10

680

215

BATE

00041743247TRLO0

05/09/2025

08:36:10

366

215

TRQX

00041743249TRLO0

05/09/2025

08:36:08

1802

215

BATE

00041743245TRLO0

05/09/2025

08:36:08

519

215

XLON

00041743244TRLO0

05/09/2025

08:20:06

738

215

CHIX

00041742888TRLO0

05/09/2025

08:20:06

568

215

BATE

00041742887TRLO0

05/09/2025

08:20:06

633

215

XLON

00041742886TRLO0

05/09/2025

08:18:22

406

215

BATE

00041742866TRLO0

05/09/2025

08:09:35

574

214.8

XLON

00041742599TRLO0

05/09/2025

08:09:35

658

214.8

BATE

00041742598TRLO0

05/09/2025

08:06:30

564

214.8

XLON

00041742471TRLO0

05/09/2025

08:06:30

651

214.8

BATE

00041742470TRLO0

05/09/2025

08:03:31

506

215.2

XLON

00041742381TRLO0

05/09/2025

08:03:31

546

215.2

BATE

00041742379TRLO0

05/09/2025

08:03:31

723

215.4

XLON

00041742380TRLO0

05/09/2025

08:03:31

779

215.4

BATE

00041742378TRLO0

05/09/2025

08:03:31

933

215.4

CHIX

00041742377TRLO0


© 2025 PR Newswire
