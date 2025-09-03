FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 03
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
02 September 2025
Number of ordinary shares purchased
149,076
Weighted average price paid (p)
215.7860
Highest price paid (p)
222.00
Lowest price paid (p)
213.20
Following the above purchase, FirstGroup holds 185,046,230 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 565,648,785.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 02 September 2025 is 565,648,785. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: BST
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
215.74
60,312
BATE
215.75
70,334
CHIX
216.04
13,988
TRQX
216.10
4,442
Individual Transactions
02/09/2025
08:01:20
197
221.2
BATE
00041675035TRLO0
02/09/2025
08:01:42
224
221.2
BATE
00041675053TRLO0
02/09/2025
08:09:53
549
221.8
BATE
00041675441TRLO0
02/09/2025
08:09:53
1
222
BATE
00041675443TRLO0
02/09/2025
08:09:53
1359
222
BATE
00041675444TRLO0
02/09/2025
08:11:45
270
221.8
BATE
00041675617TRLO0
02/09/2025
08:11:45
12
221.8
BATE
00041675624TRLO0
02/09/2025
08:11:45
79
221.8
BATE
00041675625TRLO0
02/09/2025
08:11:45
40
221.8
BATE
00041675626TRLO0
02/09/2025
08:12:33
132
221.8
BATE
00041675696TRLO0
02/09/2025
08:12:34
447
221.8
BATE
00041675705TRLO0
02/09/2025
08:12:34
131
221.8
BATE
00041675706TRLO0
02/09/2025
08:17:09
571
220.8
BATE
00041676052TRLO0
02/09/2025
08:20:37
192
220.6
BATE
00041676273TRLO0
02/09/2025
08:20:37
328
220.6
BATE
00041676274TRLO0
02/09/2025
08:27:55
824
219.8
BATE
00041676660TRLO0
02/09/2025
08:31:20
509
219
BATE
00041676811TRLO0
02/09/2025
08:36:01
631
218.4
BATE
00041677026TRLO0
02/09/2025
08:40:30
453
217.6
BATE
00041677214TRLO0
02/09/2025
08:58:11
938
217.6
BATE
00041678128TRLO0
02/09/2025
09:00:57
729
217.6
BATE
00041678223TRLO0
02/09/2025
09:02:03
48
217.6
BATE
00041678319TRLO0
02/09/2025
09:04:55
767
217.6
BATE
00041678483TRLO0
02/09/2025
09:08:45
593
217.4
BATE
00041678671TRLO0
02/09/2025
09:08:45
412
217.2
BATE
00041678678TRLO0
02/09/2025
09:22:31
848
216.8
BATE
00041679333TRLO0
02/09/2025
09:22:31
593
216.6
BATE
00041679334TRLO0
02/09/2025
09:22:32
152
216.4
BATE
00041679337TRLO0
02/09/2025
09:34:41
689
216.2
BATE
00041679651TRLO0
02/09/2025
09:34:41
602
216.2
BATE
00041679652TRLO0
02/09/2025
09:53:06
58
216.6
BATE
00041680172TRLO0
02/09/2025
09:53:06
502
216.6
BATE
00041680173TRLO0
02/09/2025
09:53:24
386
216.2
BATE
00041680180TRLO0
02/09/2025
09:53:24
434
216.2
BATE
00041680183TRLO0
02/09/2025
09:58:00
380
216.2
BATE
00041680315TRLO0
02/09/2025
09:58:00
322
216.2
BATE
00041680316TRLO0
02/09/2025
09:59:01
91
216
BATE
00041680347TRLO0
02/09/2025
09:59:01
432
216
BATE
00041680349TRLO0
02/09/2025
09:59:06
14
215.8
BATE
00041680356TRLO0
02/09/2025
10:27:46
549
215.8
BATE
00041681014TRLO0
02/09/2025
10:27:46
202
216
BATE
00041681025TRLO0
02/09/2025
10:27:46
1437
216
BATE
00041681026TRLO0
02/09/2025
10:34:07
769
216
BATE
00041681232TRLO0
02/09/2025
10:45:04
634
216
BATE
00041681482TRLO0
02/09/2025
10:49:55
370
215.8
BATE
00041681568TRLO0
02/09/2025
10:50:29
720
215.8
BATE
00041681584TRLO0
02/09/2025
10:52:48
716
215.8
BATE
00041681642TRLO0
02/09/2025
11:07:31
486
215.4
BATE
00041682029TRLO0
02/09/2025
11:07:31
433
215.4
BATE
00041682041TRLO0
02/09/2025
11:07:31
752
215.4
BATE
00041682046TRLO0
02/09/2025
11:13:58
183
215
BATE
00041682259TRLO0
02/09/2025
11:13:58
334
215
BATE
00041682261TRLO0
02/09/2025
11:26:36
630
215.6
BATE
00041682652TRLO0
02/09/2025
11:27:40
675
215.6
BATE
00041682680TRLO0
02/09/2025
11:32:35
559
215.4
BATE
00041682905TRLO0
02/09/2025
11:40:08
754
215.8
BATE
00041683138TRLO0
02/09/2025
11:46:15
694
215.4
BATE
00041683385TRLO0
02/09/2025
11:52:40
566
215.4
BATE
00041683598TRLO0
02/09/2025
12:01:36
43
215.6
BATE
00041683940TRLO0
02/09/2025
12:01:36
849
215.6
BATE
00041683941TRLO0
02/09/2025
12:11:36
218
214.4
BATE
00041684336TRLO0
02/09/2025
12:11:36
180
214.4
BATE
00041684337TRLO0
02/09/2025
12:11:36
218
214.4
BATE
00041684339TRLO0
02/09/2025
12:16:50
100
214.2
BATE
00041684467TRLO0
02/09/2025
12:30:04
599
214.2
BATE
00041684875TRLO0
02/09/2025
12:30:04
325
214.2
BATE
00041684876TRLO0
02/09/2025
12:39:33
624
214.4
BATE
00041685192TRLO0
02/09/2025
12:39:48
939
214.2
BATE
00041685201TRLO0
02/09/2025
12:45:00
659
214
BATE
00041685283TRLO0
02/09/2025
12:45:00
516
213.8
BATE
00041685288TRLO0
02/09/2025
13:02:44
1031
214.4
BATE
00041686023TRLO0
02/09/2025
13:02:44
844
214.4
BATE
00041686027TRLO0
02/09/2025
13:11:14
16
214.2
BATE
00041686230TRLO0
02/09/2025
13:22:30
1077
214.2
BATE
00041686472TRLO0
02/09/2025
13:23:32
969
214
BATE
00041686543TRLO0
02/09/2025
13:27:26
92
213.8
BATE
00041686623TRLO0
02/09/2025
13:27:37
92
213.8
BATE
00041686633TRLO0
02/09/2025
13:35:03
804
214
BATE
00041686892TRLO0
02/09/2025
13:35:08
743
213.8
BATE
00041686898TRLO0
02/09/2025
13:40:38
105
213.8
BATE
00041687034TRLO0
02/09/2025
13:40:38
276
213.8
BATE
00041687035TRLO0
02/09/2025
13:54:54
1000
213.6
BATE
00041687493TRLO0
02/09/2025
13:55:03
640
213.6
BATE
00041687522TRLO0
02/09/2025
13:55:13
530
213.6
BATE
00041687531TRLO0
02/09/2025
14:01:30
742
213.4
BATE
00041687727TRLO0
02/09/2025
14:09:15
627
213.2
BATE
00041687980TRLO0
02/09/2025
14:11:01
292
213.2
BATE
00041688055TRLO0
02/09/2025
14:13:24
761
213.2
BATE
00041688144TRLO0
02/09/2025
14:41:03
710
215.4
BATE
00041689544TRLO0
02/09/2025
14:41:03
346
215.4
BATE
00041689545TRLO0
02/09/2025
14:41:04
628
215.2
BATE
00041689548TRLO0
02/09/2025
14:41:04
932
215.2
BATE
00041689549TRLO0
02/09/2025
14:41:04
619
215.4
BATE
00041689550TRLO0
02/09/2025
14:41:04
577
215.4
BATE
00041689551TRLO0
02/09/2025
14:53:18
911
216
BATE
00041691449TRLO0
02/09/2025
14:53:18
639
215.8
BATE
00041691452TRLO0
02/09/2025
14:53:18
1401
216
BATE
00041691458TRLO0
02/09/2025
14:53:18
983
215.8
BATE
00041691460TRLO0
02/09/2025
15:00:40
524
215.6
BATE
00041692130TRLO0
02/09/2025
15:04:20
1368
215.8
BATE
00041692547TRLO0
02/09/2025
15:04:47
38
215.6
BATE
00041692583TRLO0
02/09/2025
15:04:47
607
215.6
BATE
00041692585TRLO0
02/09/2025
15:04:55
246
215.4
BATE
00041692598TRLO0
02/09/2025
15:16:30
84
215.2
BATE
00041693726TRLO0
02/09/2025
15:16:55
183
215.2
BATE
00041693749TRLO0
02/09/2025
15:17:41
43
215.2
BATE
00041693800TRLO0
02/09/2025
15:18:05
917
215.2
BATE
00041693826TRLO0
02/09/2025
15:18:42
183
215.2
BATE
00041693859TRLO0
02/09/2025
15:19:57
183
215.2
BATE
00041693922TRLO0
02/09/2025
15:19:57
634
215.2
BATE
00041693928TRLO0
02/09/2025
15:19:57
550
215.2
BATE
00041693930TRLO0
02/09/2025
15:21:36
620
215.2
BATE
00041694075TRLO0
02/09/2025
15:25:42
14
215
BATE
00041694593TRLO0
02/09/2025
15:27:30
621
215
BATE
00041694760TRLO0
02/09/2025
15:27:30
418
215
BATE
00041694761TRLO0
02/09/2025
15:33:08
1253
215
BATE
00041695160TRLO0
02/09/2025
15:42:04
472
215
BATE
00041695739TRLO0
02/09/2025
15:42:04
289
215
BATE
00041695740TRLO0
02/09/2025
15:42:05
91
214.8
BATE
00041695743TRLO0
02/09/2025
15:42:06
1461
214.8
BATE
00041695750TRLO0
02/09/2025
15:42:43
91
214.8
BATE
00041695813TRLO0
02/09/2025
15:42:43
519
214.8
BATE
00041695825TRLO0
02/09/2025
16:04:58
151
215
BATE
00041697260TRLO0
02/09/2025
16:04:58
1294
215
BATE
00041697261TRLO0
02/09/2025
16:04:59
825
215
BATE
00041697262TRLO0
02/09/2025
16:04:59
184
215
BATE
00041697263TRLO0
02/09/2025
16:04:59
175
215
BATE
00041697264TRLO0
02/09/2025
16:04:59
1489
215
BATE
00041697265TRLO0
02/09/2025
16:05:05
183
214.8
BATE
00041697285TRLO0
02/09/2025
16:05:05
2162
214.8
BATE
00041697289TRLO0
02/09/2025
16:12:44
184
214.4
BATE
00041697847TRLO0
02/09/2025
16:12:44
1219
214.4
BATE
00041697855TRLO0
02/09/2025
|
08:02:38
227
221.6
CHIX
00041675101TRLO0
02/09/2025
08:09:52
913
222
CHIX
00041675440TRLO0
02/09/2025
08:30:41
656
219.6
CHIX
00041676787TRLO0
02/09/2025
08:58:11
662
217.6
CHIX
00041678127TRLO0
02/09/2025
09:34:41
799
216.4
CHIX
00041679648TRLO0
02/09/2025
10:27:46
905
215.8
CHIX
00041681011TRLO0
02/09/2025
10:27:46
194
215.8
CHIX
00041681013TRLO0
02/09/2025
11:07:31
806
215.4
CHIX
00041682040TRLO0
02/09/2025
11:40:08
640
215.8
CHIX
00041683137TRLO0
02/09/2025
12:11:36
665
214.4
CHIX
00041684338TRLO0
02/09/2025
13:02:44
857
214.4
CHIX
00041686022TRLO0
02/09/2025
13:35:03
808
214
CHIX
00041686894TRLO0
02/09/2025
14:01:30
276
213.4
CHIX
00041687726TRLO0
02/09/2025
14:01:30
355
213.4
CHIX
00041687728TRLO0
02/09/2025
14:53:18
1016
216
CHIX
00041691450TRLO0
02/09/2025
14:53:18
713
215.8
CHIX
00041691451TRLO0
02/09/2025
15:04:23
667
215.8
CHIX
00041692551TRLO0
02/09/2025
15:21:36
664
215.2
CHIX
00041694074TRLO0
02/09/2025
15:42:06
606
214.8
CHIX
00041695748TRLO0
02/09/2025
15:42:06
347
214.8
CHIX
00041695749TRLO0
02/09/2025
16:05:05
183
214.8
CHIX
00041697284TRLO0
02/09/2025
16:05:05
1029
214.8
CHIX
00041697291TRLO0
02/09/2025
08:11:45
483
221.8
TRQX
00041675627TRLO0
02/09/2025
08:58:11
352
217.6
TRQX
00041678129TRLO0
02/09/2025
09:34:41
255
216.2
TRQX
00041679653TRLO0
02/09/2025
10:27:46
374
215.8
TRQX
00041681023TRLO0
02/09/2025
11:13:58
183
215
TRQX
00041682262TRLO0
02/09/2025
11:13:58
108
215
TRQX
00041682263TRLO0
02/09/2025
12:01:36
296
215.4
TRQX
00041683946TRLO0
02/09/2025
13:02:44
343
214.4
TRQX
00041686024TRLO0
02/09/2025
13:40:42
264
213.8
TRQX
00041687038TRLO0
02/09/2025
13:41:10
40
213.6
TRQX
00041687060TRLO0
02/09/2025
14:53:18
414
216
TRQX
00041691453TRLO0
02/09/2025
14:53:18
288
215.8
TRQX
00041691456TRLO0
02/09/2025
15:16:30
91
215.2
TRQX
00041693728TRLO0
02/09/2025
15:16:55
183
215.2
TRQX
00041693750TRLO0
02/09/2025
15:32:41
91
215
TRQX
00041695110TRLO0
02/09/2025
15:42:06
360
214.8
TRQX
00041695752TRLO0
02/09/2025
15:42:43
91
214.8
TRQX
00041695819TRLO0
02/09/2025
15:45:44
226
214.8
TRQX
00041695991TRLO0
02/09/2025
08:09:21
55
222
XLON
00041675420TRLO0
02/09/2025
08:09:21
303
222
XLON
00041675421TRLO0
02/09/2025
08:09:21
600
222
XLON
00041675422TRLO0
02/09/2025
08:09:21
144
222
XLON
00041675423TRLO0
02/09/2025
08:09:53
849
221.8
XLON
00041675442TRLO0
02/09/2025
08:11:12
681
221.8
XLON
00041675542TRLO0
02/09/2025
08:14:09
495
221.6
XLON
00041675784TRLO0
02/09/2025
08:18:55
467
220.6
XLON
00041676151TRLO0
02/09/2025
08:22:12
425
220
XLON
00041676374TRLO0
02/09/2025
08:27:54
595
220
XLON
00041676659TRLO0
02/09/2025
08:31:20
431
219
XLON
00041676810TRLO0
02/09/2025
08:36:01
533
218.4
XLON
00041677027TRLO0
02/09/2025
08:42:13
415
217.2
XLON
00041677285TRLO0
02/09/2025
08:42:13
153
217.2
XLON
00041677286TRLO0
02/09/2025
08:58:11
829
217.6
XLON
00041678130TRLO0
02/09/2025
08:58:11
581
217.4
XLON
00041678131TRLO0
02/09/2025
09:04:55
87
217.6
XLON
00041678484TRLO0
02/09/2025
09:04:55
34
217.6
XLON
00041678485TRLO0
02/09/2025
09:04:55
853
217.6
XLON
00041678486TRLO0
02/09/2025
09:09:54
478
216.8
XLON
00041678731TRLO0
02/09/2025
09:22:31
717
216.8
XLON
00041679335TRLO0
02/09/2025
09:22:31
502
216.6
XLON
00041679336TRLO0
02/09/2025
09:34:41
321
216.4
XLON
00041679649TRLO0
02/09/2025
09:34:41
354
216.4
XLON
00041679650TRLO0
02/09/2025
09:34:41
285
216.2
XLON
00041679654TRLO0
02/09/2025
09:34:41
78
216.2
XLON
00041679655TRLO0
02/09/2025
09:53:24
879
216.2
XLON
00041680182TRLO0
02/09/2025
09:55:01
658
216.2
XLON
00041680236TRLO0
02/09/2025
09:58:00
659
216.2
XLON
00041680317TRLO0
02/09/2025
10:27:46
549
215.8
XLON
00041681024TRLO0
02/09/2025
10:27:46
276
216
XLON
00041681027TRLO0
02/09/2025
10:27:46
399
216
XLON
00041681028TRLO0
02/09/2025
10:27:46
267
216
XLON
00041681029TRLO0
02/09/2025
10:34:07
883
216
XLON
00041681233TRLO0
02/09/2025
10:45:04
407
216
XLON
00041681481TRLO0
02/09/2025
10:45:04
100
216
XLON
00041681483TRLO0
02/09/2025
10:45:04
58
216
XLON
00041681484TRLO0
02/09/2025
10:50:29
589
215.8
XLON
00041681583TRLO0
02/09/2025
10:52:48
668
215.8
XLON
00041681643TRLO0
02/09/2025
10:52:48
531
215.8
XLON
00041681644TRLO0
02/09/2025
11:07:31
103
215.4
XLON
00041682043TRLO0
02/09/2025
11:07:31
594
215.4
XLON
00041682044TRLO0
02/09/2025
11:07:31
633
215.4
XLON
00041682045TRLO0
02/09/2025
11:13:58
436
215
XLON
00041682264TRLO0
02/09/2025
11:27:40
632
215.6
XLON
00041682681TRLO0
02/09/2025
11:27:56
580
215.6
XLON
00041682688TRLO0
02/09/2025
11:37:33
271
215.6
XLON
00041683080TRLO0
02/09/2025
11:40:08
695
215.8
XLON
00041683139TRLO0
02/09/2025
11:46:15
562
215.4
XLON
00041683386TRLO0
02/09/2025
12:01:36
210
215.6
XLON
00041683942TRLO0
02/09/2025
12:01:36
156
215.6
XLON
00041683943TRLO0
02/09/2025
12:01:36
323
215.6
XLON
00041683944TRLO0
02/09/2025
12:01:36
482
215.4
XLON
00041683945TRLO0
02/09/2025
12:05:37
451
214.2
XLON
00041684067TRLO0
02/09/2025
12:11:36
517
214.4
XLON
00041684340TRLO0
02/09/2025
12:11:36
57
214.4
XLON
00041684341TRLO0
02/09/2025
12:17:41
459
214.2
XLON
00041684474TRLO0
02/09/2025
12:30:04
994
214.2
XLON
00041684878TRLO0
02/09/2025
12:39:48
758
214.2
XLON
00041685204TRLO0
02/09/2025
12:45:00
435
214
XLON
00041685284TRLO0
02/09/2025
13:02:44
933
214.4
XLON
00041686025TRLO0
02/09/2025
13:02:44
747
214.4
XLON
00041686026TRLO0
02/09/2025
13:22:30
941
214.2
XLON
00041686473TRLO0
02/09/2025
13:24:57
607
214
XLON
00041686584TRLO0
02/09/2025
13:27:26
139
213.8
XLON
00041686624TRLO0
02/09/2025
13:27:37
415
213.8
XLON
00041686634TRLO0
02/09/2025
13:35:03
620
214
XLON
00041686893TRLO0
02/09/2025
13:35:08
433
213.8
XLON
00041686899TRLO0
02/09/2025
13:40:38
213
213.8
XLON
00041687033TRLO0
02/09/2025
13:40:42
397
213.8
XLON
00041687037TRLO0
02/09/2025
13:55:13
615
213.6
XLON
00041687532TRLO0
02/09/2025
13:55:13
262
213.6
XLON
00041687533TRLO0
02/09/2025
13:57:02
931
213.4
XLON
00041687597TRLO0
02/09/2025
14:01:30
370
213.4
XLON
00041687729TRLO0
02/09/2025
14:01:30
41
213.4
XLON
00041687730TRLO0
02/09/2025
14:09:15
909
213.2
XLON
00041687981TRLO0
02/09/2025
14:41:03
364
215.2
XLON
00041689546TRLO0
02/09/2025
14:41:03
162
215.2
XLON
00041689547TRLO0
02/09/2025
14:41:04
707
215.2
XLON
00041689552TRLO0
02/09/2025
14:41:04
355
215.2
XLON
00041689553TRLO0
02/09/2025
14:41:04
1612
215.2
XLON
00041689554TRLO0
02/09/2025
14:50:47
474
216.2
XLON
00041691156TRLO0
02/09/2025
14:53:18
774
216
XLON
00041691454TRLO0
02/09/2025
14:53:18
540
215.8
XLON
00041691455TRLO0
02/09/2025
14:53:18
1325
216
XLON
00041691457TRLO0
02/09/2025
14:53:18
931
215.8
XLON
00041691461TRLO0
02/09/2025
15:04:20
158
215.8
XLON
00041692548TRLO0
02/09/2025
15:04:20
1045
215.8
XLON
00041692549TRLO0
02/09/2025
15:04:45
686
215.8
XLON
00041692582TRLO0
02/09/2025
15:04:47
480
215.6
XLON
00041692584TRLO0
02/09/2025
15:16:55
130
215.2
XLON
00041693752TRLO0
02/09/2025
15:17:56
426
215.2
XLON
00041693812TRLO0
02/09/2025
15:18:06
427
215.2
XLON
00041693827TRLO0
02/09/2025
15:18:25
356
215.2
XLON
00041693843TRLO0
02/09/2025
15:18:42
777
215.2
XLON
00041693861TRLO0
02/09/2025
15:19:57
69
215.2
XLON
00041693924TRLO0
02/09/2025
15:21:36
861
215.2
XLON
00041694076TRLO0
02/09/2025
15:27:30
652
215
XLON
00041694762TRLO0
02/09/2025
15:33:08
978
215
XLON
00041695161TRLO0
02/09/2025
15:33:09
685
214.8
XLON
00041695162TRLO0
02/09/2025
15:41:01
22
214.8
XLON
00041695680TRLO0
02/09/2025
15:42:06
1172
214.8
XLON
00041695751TRLO0
02/09/2025
15:42:43
413
214.8
XLON
00041695821TRLO0
02/09/2025
15:42:43
241
214.8
XLON
00041695824TRLO0
02/09/2025
15:45:44
567
214.6
XLON
00041695990TRLO0
02/09/2025
15:50:13
654
214.6
XLON
00041696271TRLO0
02/09/2025
16:04:58
2413
214.8
XLON
00041697254TRLO0
02/09/2025
16:05:05
530
214.8
XLON
00041697287TRLO0
02/09/2025
16:05:05
577
214.8
XLON
00041697292TRLO0
02/09/2025
16:06:38
658
214.6
XLON
00041697391TRLO0
02/09/2025
16:06:38
79
214.6
XLON
00041697392TRLO0
02/09/2025
16:12:44
1073
214.4
XLON
00041697856TRLO0
02/09/2025
16:16:43
830
214.2
XLON
00041698338TRLO0