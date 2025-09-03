Anzeige
WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173
PR Newswire
03.09.2025 08:06 Uhr
80 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 03

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

02 September 2025

Number of ordinary shares purchased

149,076

Weighted average price paid (p)

215.7860

Highest price paid (p)

222.00

Lowest price paid (p)

213.20

Following the above purchase, FirstGroup holds 185,046,230 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 565,648,785.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 02 September 2025 is 565,648,785. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

215.74

60,312

BATE

215.75

70,334

CHIX

216.04

13,988

TRQX

216.10

4,442

Individual Transactions

02/09/2025

08:01:20

197

221.2

BATE

00041675035TRLO0

02/09/2025

08:01:42

224

221.2

BATE

00041675053TRLO0

02/09/2025

08:09:53

549

221.8

BATE

00041675441TRLO0

02/09/2025

08:09:53

1

222

BATE

00041675443TRLO0

02/09/2025

08:09:53

1359

222

BATE

00041675444TRLO0

02/09/2025

08:11:45

270

221.8

BATE

00041675617TRLO0

02/09/2025

08:11:45

12

221.8

BATE

00041675624TRLO0

02/09/2025

08:11:45

79

221.8

BATE

00041675625TRLO0

02/09/2025

08:11:45

40

221.8

BATE

00041675626TRLO0

02/09/2025

08:12:33

132

221.8

BATE

00041675696TRLO0

02/09/2025

08:12:34

447

221.8

BATE

00041675705TRLO0

02/09/2025

08:12:34

131

221.8

BATE

00041675706TRLO0

02/09/2025

08:17:09

571

220.8

BATE

00041676052TRLO0

02/09/2025

08:20:37

192

220.6

BATE

00041676273TRLO0

02/09/2025

08:20:37

328

220.6

BATE

00041676274TRLO0

02/09/2025

08:27:55

824

219.8

BATE

00041676660TRLO0

02/09/2025

08:31:20

509

219

BATE

00041676811TRLO0

02/09/2025

08:36:01

631

218.4

BATE

00041677026TRLO0

02/09/2025

08:40:30

453

217.6

BATE

00041677214TRLO0

02/09/2025

08:58:11

938

217.6

BATE

00041678128TRLO0

02/09/2025

09:00:57

729

217.6

BATE

00041678223TRLO0

02/09/2025

09:02:03

48

217.6

BATE

00041678319TRLO0

02/09/2025

09:04:55

767

217.6

BATE

00041678483TRLO0

02/09/2025

09:08:45

593

217.4

BATE

00041678671TRLO0

02/09/2025

09:08:45

412

217.2

BATE

00041678678TRLO0

02/09/2025

09:22:31

848

216.8

BATE

00041679333TRLO0

02/09/2025

09:22:31

593

216.6

BATE

00041679334TRLO0

02/09/2025

09:22:32

152

216.4

BATE

00041679337TRLO0

02/09/2025

09:34:41

689

216.2

BATE

00041679651TRLO0

02/09/2025

09:34:41

602

216.2

BATE

00041679652TRLO0

02/09/2025

09:53:06

58

216.6

BATE

00041680172TRLO0

02/09/2025

09:53:06

502

216.6

BATE

00041680173TRLO0

02/09/2025

09:53:24

386

216.2

BATE

00041680180TRLO0

02/09/2025

09:53:24

434

216.2

BATE

00041680183TRLO0

02/09/2025

09:58:00

380

216.2

BATE

00041680315TRLO0

02/09/2025

09:58:00

322

216.2

BATE

00041680316TRLO0

02/09/2025

09:59:01

91

216

BATE

00041680347TRLO0

02/09/2025

09:59:01

432

216

BATE

00041680349TRLO0

02/09/2025

09:59:06

14

215.8

BATE

00041680356TRLO0

02/09/2025

10:27:46

549

215.8

BATE

00041681014TRLO0

02/09/2025

10:27:46

202

216

BATE

00041681025TRLO0

02/09/2025

10:27:46

1437

216

BATE

00041681026TRLO0

02/09/2025

10:34:07

769

216

BATE

00041681232TRLO0

02/09/2025

10:45:04

634

216

BATE

00041681482TRLO0

02/09/2025

10:49:55

370

215.8

BATE

00041681568TRLO0

02/09/2025

10:50:29

720

215.8

BATE

00041681584TRLO0

02/09/2025

10:52:48

716

215.8

BATE

00041681642TRLO0

02/09/2025

11:07:31

486

215.4

BATE

00041682029TRLO0

02/09/2025

11:07:31

433

215.4

BATE

00041682041TRLO0

02/09/2025

11:07:31

752

215.4

BATE

00041682046TRLO0

02/09/2025

11:13:58

183

215

BATE

00041682259TRLO0

02/09/2025

11:13:58

334

215

BATE

00041682261TRLO0

02/09/2025

11:26:36

630

215.6

BATE

00041682652TRLO0

02/09/2025

11:27:40

675

215.6

BATE

00041682680TRLO0

02/09/2025

11:32:35

559

215.4

BATE

00041682905TRLO0

02/09/2025

11:40:08

754

215.8

BATE

00041683138TRLO0

02/09/2025

11:46:15

694

215.4

BATE

00041683385TRLO0

02/09/2025

11:52:40

566

215.4

BATE

00041683598TRLO0

02/09/2025

12:01:36

43

215.6

BATE

00041683940TRLO0

02/09/2025

12:01:36

849

215.6

BATE

00041683941TRLO0

02/09/2025

12:11:36

218

214.4

BATE

00041684336TRLO0

02/09/2025

12:11:36

180

214.4

BATE

00041684337TRLO0

02/09/2025

12:11:36

218

214.4

BATE

00041684339TRLO0

02/09/2025

12:16:50

100

214.2

BATE

00041684467TRLO0

02/09/2025

12:30:04

599

214.2

BATE

00041684875TRLO0

02/09/2025

12:30:04

325

214.2

BATE

00041684876TRLO0

02/09/2025

12:39:33

624

214.4

BATE

00041685192TRLO0

02/09/2025

12:39:48

939

214.2

BATE

00041685201TRLO0

02/09/2025

12:45:00

659

214

BATE

00041685283TRLO0

02/09/2025

12:45:00

516

213.8

BATE

00041685288TRLO0

02/09/2025

13:02:44

1031

214.4

BATE

00041686023TRLO0

02/09/2025

13:02:44

844

214.4

BATE

00041686027TRLO0

02/09/2025

13:11:14

16

214.2

BATE

00041686230TRLO0

02/09/2025

13:22:30

1077

214.2

BATE

00041686472TRLO0

02/09/2025

13:23:32

969

214

BATE

00041686543TRLO0

02/09/2025

13:27:26

92

213.8

BATE

00041686623TRLO0

02/09/2025

13:27:37

92

213.8

BATE

00041686633TRLO0

02/09/2025

13:35:03

804

214

BATE

00041686892TRLO0

02/09/2025

13:35:08

743

213.8

BATE

00041686898TRLO0

02/09/2025

13:40:38

105

213.8

BATE

00041687034TRLO0

02/09/2025

13:40:38

276

213.8

BATE

00041687035TRLO0

02/09/2025

13:54:54

1000

213.6

BATE

00041687493TRLO0

02/09/2025

13:55:03

640

213.6

BATE

00041687522TRLO0

02/09/2025

13:55:13

530

213.6

BATE

00041687531TRLO0

02/09/2025

14:01:30

742

213.4

BATE

00041687727TRLO0

02/09/2025

14:09:15

627

213.2

BATE

00041687980TRLO0

02/09/2025

14:11:01

292

213.2

BATE

00041688055TRLO0

02/09/2025

14:13:24

761

213.2

BATE

00041688144TRLO0

02/09/2025

14:41:03

710

215.4

BATE

00041689544TRLO0

02/09/2025

14:41:03

346

215.4

BATE

00041689545TRLO0

02/09/2025

14:41:04

628

215.2

BATE

00041689548TRLO0

02/09/2025

14:41:04

932

215.2

BATE

00041689549TRLO0

02/09/2025

14:41:04

619

215.4

BATE

00041689550TRLO0

02/09/2025

14:41:04

577

215.4

BATE

00041689551TRLO0

02/09/2025

14:53:18

911

216

BATE

00041691449TRLO0

02/09/2025

14:53:18

639

215.8

BATE

00041691452TRLO0

02/09/2025

14:53:18

1401

216

BATE

00041691458TRLO0

02/09/2025

14:53:18

983

215.8

BATE

00041691460TRLO0

02/09/2025

15:00:40

524

215.6

BATE

00041692130TRLO0

02/09/2025

15:04:20

1368

215.8

BATE

00041692547TRLO0

02/09/2025

15:04:47

38

215.6

BATE

00041692583TRLO0

02/09/2025

15:04:47

607

215.6

BATE

00041692585TRLO0

02/09/2025

15:04:55

246

215.4

BATE

00041692598TRLO0

02/09/2025

15:16:30

84

215.2

BATE

00041693726TRLO0

02/09/2025

15:16:55

183

215.2

BATE

00041693749TRLO0

02/09/2025

15:17:41

43

215.2

BATE

00041693800TRLO0

02/09/2025

15:18:05

917

215.2

BATE

00041693826TRLO0

02/09/2025

15:18:42

183

215.2

BATE

00041693859TRLO0

02/09/2025

15:19:57

183

215.2

BATE

00041693922TRLO0

02/09/2025

15:19:57

634

215.2

BATE

00041693928TRLO0

02/09/2025

15:19:57

550

215.2

BATE

00041693930TRLO0

02/09/2025

15:21:36

620

215.2

BATE

00041694075TRLO0

02/09/2025

15:25:42

14

215

BATE

00041694593TRLO0

02/09/2025

15:27:30

621

215

BATE

00041694760TRLO0

02/09/2025

15:27:30

418

215

BATE

00041694761TRLO0

02/09/2025

15:33:08

1253

215

BATE

00041695160TRLO0

02/09/2025

15:42:04

472

215

BATE

00041695739TRLO0

02/09/2025

15:42:04

289

215

BATE

00041695740TRLO0

02/09/2025

15:42:05

91

214.8

BATE

00041695743TRLO0

02/09/2025

15:42:06

1461

214.8

BATE

00041695750TRLO0

02/09/2025

15:42:43

91

214.8

BATE

00041695813TRLO0

02/09/2025

15:42:43

519

214.8

BATE

00041695825TRLO0

02/09/2025

16:04:58

151

215

BATE

00041697260TRLO0

02/09/2025

16:04:58

1294

215

BATE

00041697261TRLO0

02/09/2025

16:04:59

825

215

BATE

00041697262TRLO0

02/09/2025

16:04:59

184

215

BATE

00041697263TRLO0

02/09/2025

16:04:59

175

215

BATE

00041697264TRLO0

02/09/2025

16:04:59

1489

215

BATE

00041697265TRLO0

02/09/2025

16:05:05

183

214.8

BATE

00041697285TRLO0

02/09/2025

16:05:05

2162

214.8

BATE

00041697289TRLO0

02/09/2025

16:12:44

184

214.4

BATE

00041697847TRLO0

02/09/2025

16:12:44

1219

214.4

BATE

00041697855TRLO0

02/09/2025

08:02:38

227

221.6

CHIX

00041675101TRLO0

02/09/2025

08:09:52

913

222

CHIX

00041675440TRLO0

02/09/2025

08:30:41

656

219.6

CHIX

00041676787TRLO0

02/09/2025

08:58:11

662

217.6

CHIX

00041678127TRLO0

02/09/2025

09:34:41

799

216.4

CHIX

00041679648TRLO0

02/09/2025

10:27:46

905

215.8

CHIX

00041681011TRLO0

02/09/2025

10:27:46

194

215.8

CHIX

00041681013TRLO0

02/09/2025

11:07:31

806

215.4

CHIX

00041682040TRLO0

02/09/2025

11:40:08

640

215.8

CHIX

00041683137TRLO0

02/09/2025

12:11:36

665

214.4

CHIX

00041684338TRLO0

02/09/2025

13:02:44

857

214.4

CHIX

00041686022TRLO0

02/09/2025

13:35:03

808

214

CHIX

00041686894TRLO0

02/09/2025

14:01:30

276

213.4

CHIX

00041687726TRLO0

02/09/2025

14:01:30

355

213.4

CHIX

00041687728TRLO0

02/09/2025

14:53:18

1016

216

CHIX

00041691450TRLO0

02/09/2025

14:53:18

713

215.8

CHIX

00041691451TRLO0

02/09/2025

15:04:23

667

215.8

CHIX

00041692551TRLO0

02/09/2025

15:21:36

664

215.2

CHIX

00041694074TRLO0

02/09/2025

15:42:06

606

214.8

CHIX

00041695748TRLO0

02/09/2025

15:42:06

347

214.8

CHIX

00041695749TRLO0

02/09/2025

16:05:05

183

214.8

CHIX

00041697284TRLO0

02/09/2025

16:05:05

1029

214.8

CHIX

00041697291TRLO0

02/09/2025

08:11:45

483

221.8

TRQX

00041675627TRLO0

02/09/2025

08:58:11

352

217.6

TRQX

00041678129TRLO0

02/09/2025

09:34:41

255

216.2

TRQX

00041679653TRLO0

02/09/2025

10:27:46

374

215.8

TRQX

00041681023TRLO0

02/09/2025

11:13:58

183

215

TRQX

00041682262TRLO0

02/09/2025

11:13:58

108

215

TRQX

00041682263TRLO0

02/09/2025

12:01:36

296

215.4

TRQX

00041683946TRLO0

02/09/2025

13:02:44

343

214.4

TRQX

00041686024TRLO0

02/09/2025

13:40:42

264

213.8

TRQX

00041687038TRLO0

02/09/2025

13:41:10

40

213.6

TRQX

00041687060TRLO0

02/09/2025

14:53:18

414

216

TRQX

00041691453TRLO0

02/09/2025

14:53:18

288

215.8

TRQX

00041691456TRLO0

02/09/2025

15:16:30

91

215.2

TRQX

00041693728TRLO0

02/09/2025

15:16:55

183

215.2

TRQX

00041693750TRLO0

02/09/2025

15:32:41

91

215

TRQX

00041695110TRLO0

02/09/2025

15:42:06

360

214.8

TRQX

00041695752TRLO0

02/09/2025

15:42:43

91

214.8

TRQX

00041695819TRLO0

02/09/2025

15:45:44

226

214.8

TRQX

00041695991TRLO0

02/09/2025

08:09:21

55

222

XLON

00041675420TRLO0

02/09/2025

08:09:21

303

222

XLON

00041675421TRLO0

02/09/2025

08:09:21

600

222

XLON

00041675422TRLO0

02/09/2025

08:09:21

144

222

XLON

00041675423TRLO0

02/09/2025

08:09:53

849

221.8

XLON

00041675442TRLO0

02/09/2025

08:11:12

681

221.8

XLON

00041675542TRLO0

02/09/2025

08:14:09

495

221.6

XLON

00041675784TRLO0

02/09/2025

08:18:55

467

220.6

XLON

00041676151TRLO0

02/09/2025

08:22:12

425

220

XLON

00041676374TRLO0

02/09/2025

08:27:54

595

220

XLON

00041676659TRLO0

02/09/2025

08:31:20

431

219

XLON

00041676810TRLO0

02/09/2025

08:36:01

533

218.4

XLON

00041677027TRLO0

02/09/2025

08:42:13

415

217.2

XLON

00041677285TRLO0

02/09/2025

08:42:13

153

217.2

XLON

00041677286TRLO0

02/09/2025

08:58:11

829

217.6

XLON

00041678130TRLO0

02/09/2025

08:58:11

581

217.4

XLON

00041678131TRLO0

02/09/2025

09:04:55

87

217.6

XLON

00041678484TRLO0

02/09/2025

09:04:55

34

217.6

XLON

00041678485TRLO0

02/09/2025

09:04:55

853

217.6

XLON

00041678486TRLO0

02/09/2025

09:09:54

478

216.8

XLON

00041678731TRLO0

02/09/2025

09:22:31

717

216.8

XLON

00041679335TRLO0

02/09/2025

09:22:31

502

216.6

XLON

00041679336TRLO0

02/09/2025

09:34:41

321

216.4

XLON

00041679649TRLO0

02/09/2025

09:34:41

354

216.4

XLON

00041679650TRLO0

02/09/2025

09:34:41

285

216.2

XLON

00041679654TRLO0

02/09/2025

09:34:41

78

216.2

XLON

00041679655TRLO0

02/09/2025

09:53:24

879

216.2

XLON

00041680182TRLO0

02/09/2025

09:55:01

658

216.2

XLON

00041680236TRLO0

02/09/2025

09:58:00

659

216.2

XLON

00041680317TRLO0

02/09/2025

10:27:46

549

215.8

XLON

00041681024TRLO0

02/09/2025

10:27:46

276

216

XLON

00041681027TRLO0

02/09/2025

10:27:46

399

216

XLON

00041681028TRLO0

02/09/2025

10:27:46

267

216

XLON

00041681029TRLO0

02/09/2025

10:34:07

883

216

XLON

00041681233TRLO0

02/09/2025

10:45:04

407

216

XLON

00041681481TRLO0

02/09/2025

10:45:04

100

216

XLON

00041681483TRLO0

02/09/2025

10:45:04

58

216

XLON

00041681484TRLO0

02/09/2025

10:50:29

589

215.8

XLON

00041681583TRLO0

02/09/2025

10:52:48

668

215.8

XLON

00041681643TRLO0

02/09/2025

10:52:48

531

215.8

XLON

00041681644TRLO0

02/09/2025

11:07:31

103

215.4

XLON

00041682043TRLO0

02/09/2025

11:07:31

594

215.4

XLON

00041682044TRLO0

02/09/2025

11:07:31

633

215.4

XLON

00041682045TRLO0

02/09/2025

11:13:58

436

215

XLON

00041682264TRLO0

02/09/2025

11:27:40

632

215.6

XLON

00041682681TRLO0

02/09/2025

11:27:56

580

215.6

XLON

00041682688TRLO0

02/09/2025

11:37:33

271

215.6

XLON

00041683080TRLO0

02/09/2025

11:40:08

695

215.8

XLON

00041683139TRLO0

02/09/2025

11:46:15

562

215.4

XLON

00041683386TRLO0

02/09/2025

12:01:36

210

215.6

XLON

00041683942TRLO0

02/09/2025

12:01:36

156

215.6

XLON

00041683943TRLO0

02/09/2025

12:01:36

323

215.6

XLON

00041683944TRLO0

02/09/2025

12:01:36

482

215.4

XLON

00041683945TRLO0

02/09/2025

12:05:37

451

214.2

XLON

00041684067TRLO0

02/09/2025

12:11:36

517

214.4

XLON

00041684340TRLO0

02/09/2025

12:11:36

57

214.4

XLON

00041684341TRLO0

02/09/2025

12:17:41

459

214.2

XLON

00041684474TRLO0

02/09/2025

12:30:04

994

214.2

XLON

00041684878TRLO0

02/09/2025

12:39:48

758

214.2

XLON

00041685204TRLO0

02/09/2025

12:45:00

435

214

XLON

00041685284TRLO0

02/09/2025

13:02:44

933

214.4

XLON

00041686025TRLO0

02/09/2025

13:02:44

747

214.4

XLON

00041686026TRLO0

02/09/2025

13:22:30

941

214.2

XLON

00041686473TRLO0

02/09/2025

13:24:57

607

214

XLON

00041686584TRLO0

02/09/2025

13:27:26

139

213.8

XLON

00041686624TRLO0

02/09/2025

13:27:37

415

213.8

XLON

00041686634TRLO0

02/09/2025

13:35:03

620

214

XLON

00041686893TRLO0

02/09/2025

13:35:08

433

213.8

XLON

00041686899TRLO0

02/09/2025

13:40:38

213

213.8

XLON

00041687033TRLO0

02/09/2025

13:40:42

397

213.8

XLON

00041687037TRLO0

02/09/2025

13:55:13

615

213.6

XLON

00041687532TRLO0

02/09/2025

13:55:13

262

213.6

XLON

00041687533TRLO0

02/09/2025

13:57:02

931

213.4

XLON

00041687597TRLO0

02/09/2025

14:01:30

370

213.4

XLON

00041687729TRLO0

02/09/2025

14:01:30

41

213.4

XLON

00041687730TRLO0

02/09/2025

14:09:15

909

213.2

XLON

00041687981TRLO0

02/09/2025

14:41:03

364

215.2

XLON

00041689546TRLO0

02/09/2025

14:41:03

162

215.2

XLON

00041689547TRLO0

02/09/2025

14:41:04

707

215.2

XLON

00041689552TRLO0

02/09/2025

14:41:04

355

215.2

XLON

00041689553TRLO0

02/09/2025

14:41:04

1612

215.2

XLON

00041689554TRLO0

02/09/2025

14:50:47

474

216.2

XLON

00041691156TRLO0

02/09/2025

14:53:18

774

216

XLON

00041691454TRLO0

02/09/2025

14:53:18

540

215.8

XLON

00041691455TRLO0

02/09/2025

14:53:18

1325

216

XLON

00041691457TRLO0

02/09/2025

14:53:18

931

215.8

XLON

00041691461TRLO0

02/09/2025

15:04:20

158

215.8

XLON

00041692548TRLO0

02/09/2025

15:04:20

1045

215.8

XLON

00041692549TRLO0

02/09/2025

15:04:45

686

215.8

XLON

00041692582TRLO0

02/09/2025

15:04:47

480

215.6

XLON

00041692584TRLO0

02/09/2025

15:16:55

130

215.2

XLON

00041693752TRLO0

02/09/2025

15:17:56

426

215.2

XLON

00041693812TRLO0

02/09/2025

15:18:06

427

215.2

XLON

00041693827TRLO0

02/09/2025

15:18:25

356

215.2

XLON

00041693843TRLO0

02/09/2025

15:18:42

777

215.2

XLON

00041693861TRLO0

02/09/2025

15:19:57

69

215.2

XLON

00041693924TRLO0

02/09/2025

15:21:36

861

215.2

XLON

00041694076TRLO0

02/09/2025

15:27:30

652

215

XLON

00041694762TRLO0

02/09/2025

15:33:08

978

215

XLON

00041695161TRLO0

02/09/2025

15:33:09

685

214.8

XLON

00041695162TRLO0

02/09/2025

15:41:01

22

214.8

XLON

00041695680TRLO0

02/09/2025

15:42:06

1172

214.8

XLON

00041695751TRLO0

02/09/2025

15:42:43

413

214.8

XLON

00041695821TRLO0

02/09/2025

15:42:43

241

214.8

XLON

00041695824TRLO0

02/09/2025

15:45:44

567

214.6

XLON

00041695990TRLO0

02/09/2025

15:50:13

654

214.6

XLON

00041696271TRLO0

02/09/2025

16:04:58

2413

214.8

XLON

00041697254TRLO0

02/09/2025

16:05:05

530

214.8

XLON

00041697287TRLO0

02/09/2025

16:05:05

577

214.8

XLON

00041697292TRLO0

02/09/2025

16:06:38

658

214.6

XLON

00041697391TRLO0

02/09/2025

16:06:38

79

214.6

XLON

00041697392TRLO0

02/09/2025

16:12:44

1073

214.4

XLON

00041697856TRLO0

02/09/2025

16:16:43

830

214.2

XLON

00041698338TRLO0


