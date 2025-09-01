FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, September 01
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
29 August 2025
Number of ordinary shares purchased
162,468
Weighted average price paid (p)
223.4274
Highest price paid (p)
225.00
Lowest price paid (p)
221.60
Following the above purchase, FirstGroup holds 184,739,847 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 565,955,168.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 29 August 2025 is 565,955,168. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: GMT
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
223.61
63,030
BATE
223.25
78,363
CHIX
223.55
15,878
TRQX
223.52
5,197
Individual Transactions
29/08/2025
16:18:46.163
151
221.80
BATE
00041657685TRLO0
29/08/2025
16:16:31.834
481
221.80
BATE
00041657579TRLO0
29/08/2025
16:16:31.833
442
221.80
XLON
00041657578TRLO0
29/08/2025
16:16:21.726
665
222.20
BATE
00041657566TRLO0
29/08/2025
16:16:21.726
758
222.20
BATE
00041657565TRLO0
29/08/2025
16:16:21.726
261
222.20
BATE
00041657564TRLO0
29/08/2025
16:16:21.726
149
222.20
BATE
00041657563TRLO0
29/08/2025
16:16:21.721
537
222.00
BATE
00041657562TRLO0
29/08/2025
16:16:21.720
633
222.00
XLON
00041657561TRLO0
29/08/2025
16:09:24.011
1530
222.00
XLON
00041657237TRLO0
29/08/2025
16:09:24.012
1965
222.00
BATE
00041657236TRLO0
29/08/2025
16:09:23.535
19
222.20
CHIX
00041657235TRLO0
29/08/2025
16:09:23.535
58
222.20
CHIX
00041657234TRLO0
29/08/2025
16:09:23.523
846
222.40
XLON
00041657233TRLO0
29/08/2025
16:09:23.523
1323
222.20
XLON
00041657232TRLO0
29/08/2025
16:09:23.523
1700
222.20
XLON
00041657231TRLO0
29/08/2025
16:09:23.508
1611
222.20
XLON
00041657230TRLO0
29/08/2025
16:09:23.508
503
222.20
TRQX
00041657229TRLO0
29/08/2025
16:09:23.508
793
222.20
CHIX
00041657228TRLO0
29/08/2025
16:09:23.508
1829
222.20
BATE
00041657227TRLO0
29/08/2025
16:08:01.504
2105
222.40
BATE
00041657199TRLO0
29/08/2025
15:57:38.257
68
222.00
BATE
00041656832TRLO0
29/08/2025
15:57:38.256
921
222.00
CHIX
00041656831TRLO0
29/08/2025
15:57:38.256
19
222.00
BATE
00041656830TRLO0
29/08/2025
15:57:38.000
2703
222.00
BATE
00041656826TRLO0
29/08/2025
15:57:36.521
771
222.00
XLON
00041656818TRLO0
29/08/2025
15:51:18.294
555
222.00
XLON
00041656479TRLO0
29/08/2025
15:34:51.930
884
222.00
CHIX
00041655545TRLO0
29/08/2025
15:34:51.930
170
222.00
BATE
00041655544TRLO0
29/08/2025
15:34:51.930
1100
222.00
BATE
00041655543TRLO0
29/08/2025
15:34:51.929
353
222.00
TRQX
00041655542TRLO0
29/08/2025
15:34:51.929
1530
222.00
XLON
00041655541TRLO0
29/08/2025
15:34:51.930
624
222.00
BATE
00041655540TRLO0
29/08/2025
15:23:22.656
536
221.60
XLON
00041655009TRLO0
29/08/2025
15:23:22.655
632
221.60
BATE
00041655008TRLO0
29/08/2025
15:18:08.511
35
222.00
XLON
00041654830TRLO0
29/08/2025
15:18:08.511
121
222.00
BATE
00041654829TRLO0
29/08/2025
15:18:08.511
429
222.00
BATE
00041654828TRLO0
29/08/2025
15:17:43.103
661
222.20
XLON
00041654818TRLO0
29/08/2025
15:17:43.103
701
222.20
BATE
00041654817TRLO0
29/08/2025
15:12:18.262
395
222.60
XLON
00041654618TRLO0
29/08/2025
15:09:39.870
320
223.00
BATE
00041654337TRLO0
29/08/2025
15:09:39.861
948
223.20
BATE
00041654336TRLO0
29/08/2025
15:09:39.861
508
223.20
BATE
00041654335TRLO0
29/08/2025
15:09:37.611
2901
223.60
BATE
00041654334TRLO0
29/08/2025
15:09:37.611
181
223.60
BATE
00041654333TRLO0
29/08/2025
15:09:37.569
2866
223.60
BATE
00041654332TRLO0
29/08/2025
15:09:37.569
696
223.60
BATE
00041654331TRLO0
29/08/2025
15:09:37.518
2242
223.60
BATE
00041654330TRLO0
29/08/2025
15:09:37.518
404
223.60
BATE
00041654329TRLO0
29/08/2025
15:09:37.518
220
223.60
BATE
00041654328TRLO0
29/08/2025
15:09:37.518
313
223.60
BATE
00041654327TRLO0
29/08/2025
15:09:37.518
85
223.60
BATE
00041654326TRLO0
29/08/2025
15:09:37.518
274
223.40
BATE
00041654325TRLO0
29/08/2025
15:09:37.518
576
223.40
BATE
00041654324TRLO0
29/08/2025
15:09:37.518
189
223.40
BATE
00041654323TRLO0
29/08/2025
15:09:37.518
113
223.40
BATE
00041654322TRLO0
29/08/2025
15:09:37.518
57
223.40
BATE
00041654321TRLO0
29/08/2025
15:09:37.505
728
223.40
XLON
00041654320TRLO0
29/08/2025
15:09:37.505
279
223.40
TRQX
00041654319TRLO0
29/08/2025
15:09:37.505
568
223.40
BATE
00041654318TRLO0
29/08/2025
15:09:37.505
674
223.40
CHIX
00041654317TRLO0
29/08/2025
15:09:37.505
1151
223.40
BATE
00041654316TRLO0
29/08/2025
15:05:55.324
832
223.60
BATE
00041654065TRLO0
29/08/2025
15:05:05.849
1877
223.60
BATE
00041654041TRLO0
29/08/2025
15:05:05.848
725
223.60
BATE
00041654040TRLO0
29/08/2025
15:04:52.311
411
223.60
BATE
00041654026TRLO0
29/08/2025
15:04:52.267
3975
223.60
BATE
00041654025TRLO0
29/08/2025
15:04:52.267
899
223.60
BATE
00041654024TRLO0
29/08/2025
15:04:52.266
130
223.60
BATE
00041654023TRLO0
29/08/2025
15:04:52.266
705
223.60
BATE
00041654022TRLO0
29/08/2025
15:04:52.255
922
223.40
BATE
00041654021TRLO0
29/08/2025
15:04:52.255
775
223.40
XLON
00041654020TRLO0
29/08/2025
15:04:52.254
1106
223.60
XLON
00041654019TRLO0
29/08/2025
15:04:52.254
1931
223.60
BATE
00041654018TRLO0
29/08/2025
15:04:52.254
174
223.60
BATE
00041654017TRLO0
29/08/2025
14:55:40.856
390
224.00
XLON
00041653532TRLO0
29/08/2025
14:55:40.510
573
224.20
XLON
00041653531TRLO0
29/08/2025
14:55:40.509
56
224.20
XLON
00041653530TRLO0
29/08/2025
14:55:40.510
797
224.20
CHIX
00041653529TRLO0
29/08/2025
14:47:21.176
108
224.40
BATE
00041653092TRLO0
29/08/2025
14:47:21.175
220
224.40
XLON
00041653091TRLO0
29/08/2025
14:47:21.175
375
224.40
BATE
00041653090TRLO0
29/08/2025
14:47:19.421
1033
224.60
XLON
00041653089TRLO0
29/08/2025
14:47:19.421
803
224.60
BATE
00041653088TRLO0
29/08/2025
14:47:19.193
140
225.00
XLON
00041653084TRLO0
29/08/2025
14:47:19.193
165
225.00
XLON
00041653083TRLO0
29/08/2025
14:47:19.193
19
225.00
XLON
00041653082TRLO0
29/08/2025
14:47:19.193
74
225.00
XLON
00041653081TRLO0
29/08/2025
14:47:19.193
241
225.00
XLON
00041653080TRLO0
29/08/2025
14:47:19.193
779
225.00
XLON
00041653079TRLO0
29/08/2025
14:47:19.193
950
225.00
XLON
00041653078TRLO0
29/08/2025
14:47:19.193
769
225.00
XLON
00041653077TRLO0
29/08/2025
14:47:19.193
414
225.00
XLON
00041653076TRLO0
29/08/2025
14:47:19.193
408
225.00
XLON
00041653075TRLO0
29/08/2025
14:47:19.193
94
225.00
XLON
00041653074TRLO0
29/08/2025
14:47:19.193
1700
225.00
XLON
00041653073TRLO0
29/08/2025
14:47:19.183
1859
224.80
XLON
00041653072TRLO0
29/08/2025
14:47:19.183
363
224.80
TRQX
00041653071TRLO0
29/08/2025
14:47:19.183
951
224.80
CHIX
00041653070TRLO0
29/08/2025
14:47:02.884
521
225.00
TRQX
00041653037TRLO0
29/08/2025
14:47:02.879
2
225.00
CHIX
00041653036TRLO0
29/08/2025
14:47:02.879
7
225.00
XLON
00041653035TRLO0
29/08/2025
14:47:02.878
500
225.00
XLON
00041653033TRLO0
29/08/2025
14:47:02.878
461
225.00
XLON
00041653032TRLO0
29/08/2025
14:47:02.878
1145
225.00
CHIX
00041653031TRLO0
29/08/2025
14:47:02.878
33
225.00
CHIX
00041653030TRLO0
29/08/2025
14:47:02.759
952
225.00
XLON
00041653029TRLO0
29/08/2025
14:00:13.154
730
224.00
BATE
00041651426TRLO0
29/08/2025
13:57:22.812
433
223.40
XLON
00041651386TRLO0
29/08/2025
13:29:48.721
276
223.40
XLON
00041650504TRLO0
29/08/2025
13:29:46.006
578
223.60
XLON
00041650503TRLO0
29/08/2025
13:29:46.006
238
223.60
BATE
00041650502TRLO0
29/08/2025
13:29:37.494
1014
223.80
CHIX
00041650497TRLO0
29/08/2025
13:29:37.486
373
223.60
BATE
00041650496TRLO0
29/08/2025
13:29:37.486
873
223.80
BATE
00041650495TRLO0
29/08/2025
13:29:37.473
131
223.60
CHIX
00041650494TRLO0
29/08/2025
13:29:37.471
569
224.00
BATE
00041650493TRLO0
29/08/2025
13:29:37.470
275
223.80
TRQX
00041650492TRLO0
29/08/2025
13:29:37.470
956
223.80
XLON
00041650491TRLO0
29/08/2025
13:29:37.470
1543
223.80
BATE
00041650490TRLO0
29/08/2025
13:29:37.469
563
224.00
XLON
00041650489TRLO0
29/08/2025
13:29:37.470
1378
223.80
CHIX
00041650488TRLO0
29/08/2025
13:29:19.604
226
224.00
XLON
00041650482TRLO0
29/08/2025
13:29:19.604
1000
224.00
XLON
00041650481TRLO0
29/08/2025
12:57:23.482
601
224.00
BATE
00041649715TRLO0
29/08/2025
12:57:23.482
1228
224.00
BATE
00041649714TRLO0
29/08/2025
12:52:11.547
401
223.80
XLON
00041649612TRLO0
29/08/2025
12:52:11.546
186
223.80
XLON
00041649611TRLO0
29/08/2025
12:52:01.819
982
224.00
XLON
00041649599TRLO0
29/08/2025
12:52:01.819
394
224.00
TRQX
00041649598TRLO0
29/08/2025
12:52:01.819
476
224.00
BATE
00041649597TRLO0
29/08/2025
12:52:01.819
835
224.00
CHIX
00041649596TRLO0
29/08/2025
12:47:47.338
564
224.20
TRQX
00041649472TRLO0
29/08/2025
12:47:40.672
523
224.40
XLON
00041649470TRLO0
29/08/2025
12:47:40.648
509
224.40
XLON
00041649469TRLO0
29/08/2025
12:47:40.550
518
224.40
XLON
00041649468TRLO0
29/08/2025
12:47:40.473
509
224.40
XLON
00041649467TRLO0
29/08/2025
12:47:40.419
392
224.40
XLON
00041649466TRLO0
29/08/2025
12:47:40.419
370
224.40
XLON
00041649465TRLO0
29/08/2025
12:47:40.419
370
224.40
XLON
00041649464TRLO0
29/08/2025
12:47:40.262
513
224.40
XLON
00041649463TRLO0
29/08/2025
12:47:40.096
287
224.40
XLON
00041649462TRLO0
29/08/2025
12:47:40.095
370
224.40
XLON
00041649461TRLO0
29/08/2025
12:47:40.095
950
224.40
XLON
00041649460TRLO0
29/08/2025
12:47:40.073
513
224.40
XLON
00041649459TRLO0
29/08/2025
12:47:40.043
508
224.40
XLON
00041649458TRLO0
29/08/2025
12:47:37.344
389
224.40
XLON
00041649457TRLO0
29/08/2025
12:47:37.316
195
224.40
TRQX
00041649456TRLO0
29/08/2025
12:47:37.316
69
224.40
TRQX
00041649455TRLO0
29/08/2025
12:47:37.312
482
224.40
XLON
00041649454TRLO0
29/08/2025
12:47:37.312
86
224.40
XLON
00041649453TRLO0
29/08/2025
12:47:27.553
81
224.40
XLON
00041649452TRLO0
29/08/2025
12:47:27.551
352
224.40
XLON
00041649451TRLO0
29/08/2025
12:47:25.495
362
224.40
XLON
00041649449TRLO0
29/08/2025
12:47:23.975
460
224.40
XLON
00041649448TRLO0
29/08/2025
12:47:23.975
173
224.40
XLON
00041649447TRLO0
29/08/2025
12:28:39.688
970
224.40
XLON
00041649107TRLO0
29/08/2025
12:00:00.693
386
224.00
CHIX
00041648418TRLO0
29/08/2025
12:00:00.691
806
224.00
XLON
00041648417TRLO0
29/08/2025
12:00:00.690
563
224.00
BATE
00041648416TRLO0
29/08/2025
11:34:44.179
159
224.00
CHIX
00041647941TRLO0
29/08/2025
11:34:44.174
513
224.00
XLON
00041647940TRLO0
29/08/2025
11:18:59.096
308
223.80
XLON
00041647632TRLO0
29/08/2025
11:18:59.096
81
223.80
XLON
00041647631TRLO0
29/08/2025
11:18:52.596
386
223.80
XLON
00041647629TRLO0
29/08/2025
11:18:49.784
2603
223.80
BATE
00041647627TRLO0
29/08/2025
11:18:49.784
980
223.80
BATE
00041647626TRLO0
29/08/2025
11:18:49.784
730
223.80
BATE
00041647625TRLO0
29/08/2025
11:18:49.771
442
223.60
XLON
00041647624TRLO0
29/08/2025
11:18:49.771
175
223.60
XLON
00041647623TRLO0
29/08/2025
11:18:49.771
909
223.60
CHIX
00041647622TRLO0
29/08/2025
11:18:49.771
772
223.60
BATE
00041647621TRLO0
29/08/2025
11:14:34.599
2
223.60
XLON
00041647535TRLO0
29/08/2025
11:14:34.599
95
223.60
XLON
00041647534TRLO0
29/08/2025
11:12:39.526
628
223.80
XLON
00041647475TRLO0
29/08/2025
10:47:16.842
16
223.80
BATE
00041646713TRLO0
29/08/2025
10:47:16.840
2
223.80
BATE
00041646712TRLO0
29/08/2025
10:47:16.839
741
223.80
BATE
00041646711TRLO0
29/08/2025
10:28:14.074
509
223.00
XLON
00041646265TRLO0
29/08/2025
10:28:14.074
566
223.00
BATE
00041646264TRLO0
29/08/2025
10:16:29.512
650
223.00
BATE
00041646007TRLO0
29/08/2025
10:16:29.501
689
223.00
XLON
00041646006TRLO0
29/08/2025
10:12:26.007
283
222.60
TRQX
00041645916TRLO0
29/08/2025
10:12:26.007
537
222.60
XLON
00041645915TRLO0
29/08/2025
10:12:26.008
662
222.60
BATE
00041645914TRLO0
29/08/2025
10:03:49.924
649
222.60
XLON
00041645734TRLO0
29/08/2025
10:03:49.924
850
222.60
BATE
00041645733TRLO0
29/08/2025
10:03:49.924
785
222.60
CHIX
00041645732TRLO0
29/08/2025
09:57:56.013
427
222.80
BATE
00041645514TRLO0
29/08/2025
09:56:58.006
51
222.80
XLON
00041645498TRLO0
29/08/2025
09:56:58.006
412
222.80
XLON
00041645497TRLO0
29/08/2025
09:56:58.006
383
222.80
XLON
00041645496TRLO0
29/08/2025
09:56:00.022
539
222.80
BATE
00041645456TRLO0
29/08/2025
09:54:04.005
229
222.80
XLON
00041645402TRLO0
29/08/2025
09:54:04.005
266
222.80
XLON
00041645401TRLO0
29/08/2025
09:53:06.015
518
222.80
BATE
00041645371TRLO0
29/08/2025
09:53:06.015
277
222.80
BATE
00041645370TRLO0
29/08/2025
09:36:02.007
629
222.60
BATE
00041644821TRLO0
29/08/2025
09:36:01.397
273
222.80
TRQX
00041644820TRLO0
29/08/2025
09:36:01.397
833
222.80
XLON
00041644819TRLO0
29/08/2025
09:36:01.397
722
222.80
BATE
00041644818TRLO0
29/08/2025
09:34:44.013
429
223.00
BATE
00041644769TRLO0
29/08/2025
09:34:44.013
141
223.00
BATE
00041644768TRLO0
29/08/2025
09:33:54.462
833
222.80
XLON
00041644753TRLO0
29/08/2025
09:31:44.697
114
223.00
BATE
00041644609TRLO0
29/08/2025
09:31:44.697
379
223.00
BATE
00041644608TRLO0
29/08/2025
09:31:44.697
74
223.00
BATE
00041644607TRLO0
29/08/2025
09:31:44.107
327
223.00
BATE
00041644606TRLO0
29/08/2025
09:31:44.107
123
223.00
BATE
00041644605TRLO0
29/08/2025
09:31:44.096
559
223.00
BATE
00041644604TRLO0
29/08/2025
09:31:44.096
178
223.00
CHIX
00041644603TRLO0
29/08/2025
09:31:44.096
569
223.00
CHIX
00041644602TRLO0
29/08/2025
09:28:26.614
242
223.00
XLON
00041644420TRLO0
29/08/2025
09:28:26.613
489
223.00
XLON
00041644419TRLO0
29/08/2025
09:28:26.613
327
223.00
XLON
00041644418TRLO0
29/08/2025
09:20:02.609
752
222.60
XLON
00041644209TRLO0
29/08/2025
09:20:02.609
744
222.60
BATE
00041644207TRLO0
29/08/2025
09:09:01.643
429
223.00
TRQX
00041643826TRLO0
29/08/2025
09:09:01.643
864
223.00
BATE
00041643825TRLO0
29/08/2025
09:09:01.643
728
223.00
CHIX
00041643824TRLO0
29/08/2025
09:07:41.462
671
223.00
XLON
00041643792TRLO0
29/08/2025
09:07:37.488
770
223.00
XLON
00041643787TRLO0
29/08/2025
09:07:31.003
745
223.00
BATE
00041643783TRLO0
29/08/2025
09:05:44.013
595
223.40
BATE
00041643718TRLO0
29/08/2025
09:05:44.013
68
223.40
BATE
00041643717TRLO0
29/08/2025
08:57:21.592
103
223.20
XLON
00041643450TRLO0
29/08/2025
08:57:21.591
566
223.20
BATE
00041643449TRLO0
29/08/2025
08:57:21.590
494
223.20
XLON
00041643448TRLO0
29/08/2025
08:55:30.328
802
223.20
BATE
00041643414TRLO0
29/08/2025
08:55:05.367
539
223.60
XLON
00041643405TRLO0
29/08/2025
08:55:05.367
482
223.60
XLON
00041643404TRLO0
29/08/2025
08:55:05.367
129
223.60
XLON
00041643403TRLO0
29/08/2025
08:55:05.367
387
223.60
XLON
00041643402TRLO0
29/08/2025
08:48:20.559
941
223.60
BATE
00041643206TRLO0
29/08/2025
08:48:20.559
412
223.60
BATE
00041643205TRLO0
29/08/2025
08:48:20.559
26
223.60
BATE
00041643204TRLO0
29/08/2025
08:48:20.549
15
223.40
XLON
00041643203TRLO0
29/08/2025
08:48:20.548
462
223.40
XLON
00041643202TRLO0
29/08/2025
08:48:20.548
508
223.40
BATE
00041643201TRLO0
29/08/2025
08:43:34.847
300
223.60
XLON
00041643087TRLO0
29/08/2025
08:43:34.846
241
223.60
XLON
00041643086TRLO0
29/08/2025
08:43:34.846
477
223.60
BATE
00041643085TRLO0
29/08/2025
08:43:34.422
84
223.60
CHIX
00041643084TRLO0
29/08/2025
08:43:34.422
1039
223.60
CHIX
00041643083TRLO0
29/08/2025
08:43:34.417
477
223.60
BATE
00041643082TRLO0
29/08/2025
08:43:34.416
477
223.60
XLON
00041643081TRLO0
29/08/2025
08:29:53.204
133
223.00
XLON
00041642854TRLO0
29/08/2025
08:29:53.204
590
223.00
BATE
00041642853TRLO0
29/08/2025
08:29:53.204
530
223.00
XLON
00041642852TRLO0
29/08/2025
08:29:31.866
288
223.20
TRQX
00041642847TRLO0
29/08/2025
08:29:31.866
649
223.20
XLON
00041642846TRLO0
29/08/2025
08:29:31.866
127
223.20
XLON
00041642845TRLO0
29/08/2025
08:29:31.866
750
223.20
BATE
00041642844TRLO0
29/08/2025
08:29:00.023
449
223.40
BATE
00041642829TRLO0
29/08/2025
08:17:53.200
408
223.20
TRQX
00041642555TRLO0
29/08/2025
08:16:23.194
94
223.80
XLON
00041642513TRLO0
29/08/2025
08:16:23.194
624
223.80
BATE
00041642512TRLO0
29/08/2025
08:16:23.192
15
223.80
XLON
00041642511TRLO0
29/08/2025
08:16:23.192
409
223.80
XLON
00041642510TRLO0
29/08/2025
08:16:06.228
631
224.00
XLON
00041642508TRLO0
29/08/2025
08:16:06.227
754
224.00
BATE
00041642507TRLO0
29/08/2025
08:15:28.012
365
224.40
BATE
00041642499TRLO0
29/08/2025
08:12:14.787
652
224.40
BATE
00041642456TRLO0
29/08/2025
08:12:14.765
1029
224.40
BATE
00041642455TRLO0
29/08/2025
08:12:14.752
210
224.20
XLON
00041642454TRLO0
29/08/2025
08:12:14.752
465
224.20
XLON
00041642453TRLO0
29/08/2025
08:12:14.752
1406
224.20
CHIX
00041642452TRLO0
29/08/2025
08:12:14.752
477
224.20
BATE
00041642451TRLO0
29/08/2025
08:11:05.748
477
224.40
BATE
00041642434TRLO0
29/08/2025
08:10:50.414
553
224.60
XLON
00041642403TRLO0
29/08/2025
08:10:50.414
89
224.60
XLON
00041642402TRLO0
29/08/2025
08:10:33.728
6
224.60
XLON
00041642391TRLO0
29/08/2025
08:10:33.728
565
224.60
XLON
00041642390TRLO0
29/08/2025
08:10:33.728
78
224.60
XLON
00041642389TRLO0
29/08/2025
08:10:33.728
36
224.60
XLON
00041642388TRLO0
29/08/2025
08:09:45.393
464
224.60
XLON
00041642371TRLO0