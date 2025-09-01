Anzeige
Mehr »
Montag, 01.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Blockbuster-Potenzial und Übernahmefantasie: Hier entsteht das nächste Big Pharma-Ziel!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Tradegate
28.08.25 | 15:18
2,604 Euro
+0,70 % +0,018
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,5082,65809:26
2,5642,60609:22
PR Newswire
01.09.2025 08:06 Uhr
59 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 01

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

29 August 2025

Number of ordinary shares purchased

162,468

Weighted average price paid (p)

223.4274

Highest price paid (p)

225.00

Lowest price paid (p)

221.60

Following the above purchase, FirstGroup holds 184,739,847 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 565,955,168.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 29 August 2025 is 565,955,168. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

223.61

63,030

BATE

223.25

78,363

CHIX

223.55

15,878

TRQX

223.52

5,197

Individual Transactions

29/08/2025

16:18:46.163

151

221.80

BATE

00041657685TRLO0

29/08/2025

16:16:31.834

481

221.80

BATE

00041657579TRLO0

29/08/2025

16:16:31.833

442

221.80

XLON

00041657578TRLO0

29/08/2025

16:16:21.726

665

222.20

BATE

00041657566TRLO0

29/08/2025

16:16:21.726

758

222.20

BATE

00041657565TRLO0

29/08/2025

16:16:21.726

261

222.20

BATE

00041657564TRLO0

29/08/2025

16:16:21.726

149

222.20

BATE

00041657563TRLO0

29/08/2025

16:16:21.721

537

222.00

BATE

00041657562TRLO0

29/08/2025

16:16:21.720

633

222.00

XLON

00041657561TRLO0

29/08/2025

16:09:24.011

1530

222.00

XLON

00041657237TRLO0

29/08/2025

16:09:24.012

1965

222.00

BATE

00041657236TRLO0

29/08/2025

16:09:23.535

19

222.20

CHIX

00041657235TRLO0

29/08/2025

16:09:23.535

58

222.20

CHIX

00041657234TRLO0

29/08/2025

16:09:23.523

846

222.40

XLON

00041657233TRLO0

29/08/2025

16:09:23.523

1323

222.20

XLON

00041657232TRLO0

29/08/2025

16:09:23.523

1700

222.20

XLON

00041657231TRLO0

29/08/2025

16:09:23.508

1611

222.20

XLON

00041657230TRLO0

29/08/2025

16:09:23.508

503

222.20

TRQX

00041657229TRLO0

29/08/2025

16:09:23.508

793

222.20

CHIX

00041657228TRLO0

29/08/2025

16:09:23.508

1829

222.20

BATE

00041657227TRLO0

29/08/2025

16:08:01.504

2105

222.40

BATE

00041657199TRLO0

29/08/2025

15:57:38.257

68

222.00

BATE

00041656832TRLO0

29/08/2025

15:57:38.256

921

222.00

CHIX

00041656831TRLO0

29/08/2025

15:57:38.256

19

222.00

BATE

00041656830TRLO0

29/08/2025

15:57:38.000

2703

222.00

BATE

00041656826TRLO0

29/08/2025

15:57:36.521

771

222.00

XLON

00041656818TRLO0

29/08/2025

15:51:18.294

555

222.00

XLON

00041656479TRLO0

29/08/2025

15:34:51.930

884

222.00

CHIX

00041655545TRLO0

29/08/2025

15:34:51.930

170

222.00

BATE

00041655544TRLO0

29/08/2025

15:34:51.930

1100

222.00

BATE

00041655543TRLO0

29/08/2025

15:34:51.929

353

222.00

TRQX

00041655542TRLO0

29/08/2025

15:34:51.929

1530

222.00

XLON

00041655541TRLO0

29/08/2025

15:34:51.930

624

222.00

BATE

00041655540TRLO0

29/08/2025

15:23:22.656

536

221.60

XLON

00041655009TRLO0

29/08/2025

15:23:22.655

632

221.60

BATE

00041655008TRLO0

29/08/2025

15:18:08.511

35

222.00

XLON

00041654830TRLO0

29/08/2025

15:18:08.511

121

222.00

BATE

00041654829TRLO0

29/08/2025

15:18:08.511

429

222.00

BATE

00041654828TRLO0

29/08/2025

15:17:43.103

661

222.20

XLON

00041654818TRLO0

29/08/2025

15:17:43.103

701

222.20

BATE

00041654817TRLO0

29/08/2025

15:12:18.262

395

222.60

XLON

00041654618TRLO0

29/08/2025

15:09:39.870

320

223.00

BATE

00041654337TRLO0

29/08/2025

15:09:39.861

948

223.20

BATE

00041654336TRLO0

29/08/2025

15:09:39.861

508

223.20

BATE

00041654335TRLO0

29/08/2025

15:09:37.611

2901

223.60

BATE

00041654334TRLO0

29/08/2025

15:09:37.611

181

223.60

BATE

00041654333TRLO0

29/08/2025

15:09:37.569

2866

223.60

BATE

00041654332TRLO0

29/08/2025

15:09:37.569

696

223.60

BATE

00041654331TRLO0

29/08/2025

15:09:37.518

2242

223.60

BATE

00041654330TRLO0

29/08/2025

15:09:37.518

404

223.60

BATE

00041654329TRLO0

29/08/2025

15:09:37.518

220

223.60

BATE

00041654328TRLO0

29/08/2025

15:09:37.518

313

223.60

BATE

00041654327TRLO0

29/08/2025

15:09:37.518

85

223.60

BATE

00041654326TRLO0

29/08/2025

15:09:37.518

274

223.40

BATE

00041654325TRLO0

29/08/2025

15:09:37.518

576

223.40

BATE

00041654324TRLO0

29/08/2025

15:09:37.518

189

223.40

BATE

00041654323TRLO0

29/08/2025

15:09:37.518

113

223.40

BATE

00041654322TRLO0

29/08/2025

15:09:37.518

57

223.40

BATE

00041654321TRLO0

29/08/2025

15:09:37.505

728

223.40

XLON

00041654320TRLO0

29/08/2025

15:09:37.505

279

223.40

TRQX

00041654319TRLO0

29/08/2025

15:09:37.505

568

223.40

BATE

00041654318TRLO0

29/08/2025

15:09:37.505

674

223.40

CHIX

00041654317TRLO0

29/08/2025

15:09:37.505

1151

223.40

BATE

00041654316TRLO0

29/08/2025

15:05:55.324

832

223.60

BATE

00041654065TRLO0

29/08/2025

15:05:05.849

1877

223.60

BATE

00041654041TRLO0

29/08/2025

15:05:05.848

725

223.60

BATE

00041654040TRLO0

29/08/2025

15:04:52.311

411

223.60

BATE

00041654026TRLO0

29/08/2025

15:04:52.267

3975

223.60

BATE

00041654025TRLO0

29/08/2025

15:04:52.267

899

223.60

BATE

00041654024TRLO0

29/08/2025

15:04:52.266

130

223.60

BATE

00041654023TRLO0

29/08/2025

15:04:52.266

705

223.60

BATE

00041654022TRLO0

29/08/2025

15:04:52.255

922

223.40

BATE

00041654021TRLO0

29/08/2025

15:04:52.255

775

223.40

XLON

00041654020TRLO0

29/08/2025

15:04:52.254

1106

223.60

XLON

00041654019TRLO0

29/08/2025

15:04:52.254

1931

223.60

BATE

00041654018TRLO0

29/08/2025

15:04:52.254

174

223.60

BATE

00041654017TRLO0

29/08/2025

14:55:40.856

390

224.00

XLON

00041653532TRLO0

29/08/2025

14:55:40.510

573

224.20

XLON

00041653531TRLO0

29/08/2025

14:55:40.509

56

224.20

XLON

00041653530TRLO0

29/08/2025

14:55:40.510

797

224.20

CHIX

00041653529TRLO0

29/08/2025

14:47:21.176

108

224.40

BATE

00041653092TRLO0

29/08/2025

14:47:21.175

220

224.40

XLON

00041653091TRLO0

29/08/2025

14:47:21.175

375

224.40

BATE

00041653090TRLO0

29/08/2025

14:47:19.421

1033

224.60

XLON

00041653089TRLO0

29/08/2025

14:47:19.421

803

224.60

BATE

00041653088TRLO0

29/08/2025

14:47:19.193

140

225.00

XLON

00041653084TRLO0

29/08/2025

14:47:19.193

165

225.00

XLON

00041653083TRLO0

29/08/2025

14:47:19.193

19

225.00

XLON

00041653082TRLO0

29/08/2025

14:47:19.193

74

225.00

XLON

00041653081TRLO0

29/08/2025

14:47:19.193

241

225.00

XLON

00041653080TRLO0

29/08/2025

14:47:19.193

779

225.00

XLON

00041653079TRLO0

29/08/2025

14:47:19.193

950

225.00

XLON

00041653078TRLO0

29/08/2025

14:47:19.193

769

225.00

XLON

00041653077TRLO0

29/08/2025

14:47:19.193

414

225.00

XLON

00041653076TRLO0

29/08/2025

14:47:19.193

408

225.00

XLON

00041653075TRLO0

29/08/2025

14:47:19.193

94

225.00

XLON

00041653074TRLO0

29/08/2025

14:47:19.193

1700

225.00

XLON

00041653073TRLO0

29/08/2025

14:47:19.183

1859

224.80

XLON

00041653072TRLO0

29/08/2025

14:47:19.183

363

224.80

TRQX

00041653071TRLO0

29/08/2025

14:47:19.183

951

224.80

CHIX

00041653070TRLO0

29/08/2025

14:47:02.884

521

225.00

TRQX

00041653037TRLO0

29/08/2025

14:47:02.879

2

225.00

CHIX

00041653036TRLO0

29/08/2025

14:47:02.879

7

225.00

XLON

00041653035TRLO0

29/08/2025

14:47:02.878

500

225.00

XLON

00041653033TRLO0

29/08/2025

14:47:02.878

461

225.00

XLON

00041653032TRLO0

29/08/2025

14:47:02.878

1145

225.00

CHIX

00041653031TRLO0

29/08/2025

14:47:02.878

33

225.00

CHIX

00041653030TRLO0

29/08/2025

14:47:02.759

952

225.00

XLON

00041653029TRLO0

29/08/2025

14:00:13.154

730

224.00

BATE

00041651426TRLO0

29/08/2025

13:57:22.812

433

223.40

XLON

00041651386TRLO0

29/08/2025

13:29:48.721

276

223.40

XLON

00041650504TRLO0

29/08/2025

13:29:46.006

578

223.60

XLON

00041650503TRLO0

29/08/2025

13:29:46.006

238

223.60

BATE

00041650502TRLO0

29/08/2025

13:29:37.494

1014

223.80

CHIX

00041650497TRLO0

29/08/2025

13:29:37.486

373

223.60

BATE

00041650496TRLO0

29/08/2025

13:29:37.486

873

223.80

BATE

00041650495TRLO0

29/08/2025

13:29:37.473

131

223.60

CHIX

00041650494TRLO0

29/08/2025

13:29:37.471

569

224.00

BATE

00041650493TRLO0

29/08/2025

13:29:37.470

275

223.80

TRQX

00041650492TRLO0

29/08/2025

13:29:37.470

956

223.80

XLON

00041650491TRLO0

29/08/2025

13:29:37.470

1543

223.80

BATE

00041650490TRLO0

29/08/2025

13:29:37.469

563

224.00

XLON

00041650489TRLO0

29/08/2025

13:29:37.470

1378

223.80

CHIX

00041650488TRLO0

29/08/2025

13:29:19.604

226

224.00

XLON

00041650482TRLO0

29/08/2025

13:29:19.604

1000

224.00

XLON

00041650481TRLO0

29/08/2025

12:57:23.482

601

224.00

BATE

00041649715TRLO0

29/08/2025

12:57:23.482

1228

224.00

BATE

00041649714TRLO0

29/08/2025

12:52:11.547

401

223.80

XLON

00041649612TRLO0

29/08/2025

12:52:11.546

186

223.80

XLON

00041649611TRLO0

29/08/2025

12:52:01.819

982

224.00

XLON

00041649599TRLO0

29/08/2025

12:52:01.819

394

224.00

TRQX

00041649598TRLO0

29/08/2025

12:52:01.819

476

224.00

BATE

00041649597TRLO0

29/08/2025

12:52:01.819

835

224.00

CHIX

00041649596TRLO0

29/08/2025

12:47:47.338

564

224.20

TRQX

00041649472TRLO0

29/08/2025

12:47:40.672

523

224.40

XLON

00041649470TRLO0

29/08/2025

12:47:40.648

509

224.40

XLON

00041649469TRLO0

29/08/2025

12:47:40.550

518

224.40

XLON

00041649468TRLO0

29/08/2025

12:47:40.473

509

224.40

XLON

00041649467TRLO0

29/08/2025

12:47:40.419

392

224.40

XLON

00041649466TRLO0

29/08/2025

12:47:40.419

370

224.40

XLON

00041649465TRLO0

29/08/2025

12:47:40.419

370

224.40

XLON

00041649464TRLO0

29/08/2025

12:47:40.262

513

224.40

XLON

00041649463TRLO0

29/08/2025

12:47:40.096

287

224.40

XLON

00041649462TRLO0

29/08/2025

12:47:40.095

370

224.40

XLON

00041649461TRLO0

29/08/2025

12:47:40.095

950

224.40

XLON

00041649460TRLO0

29/08/2025

12:47:40.073

513

224.40

XLON

00041649459TRLO0

29/08/2025

12:47:40.043

508

224.40

XLON

00041649458TRLO0

29/08/2025

12:47:37.344

389

224.40

XLON

00041649457TRLO0

29/08/2025

12:47:37.316

195

224.40

TRQX

00041649456TRLO0

29/08/2025

12:47:37.316

69

224.40

TRQX

00041649455TRLO0

29/08/2025

12:47:37.312

482

224.40

XLON

00041649454TRLO0

29/08/2025

12:47:37.312

86

224.40

XLON

00041649453TRLO0

29/08/2025

12:47:27.553

81

224.40

XLON

00041649452TRLO0

29/08/2025

12:47:27.551

352

224.40

XLON

00041649451TRLO0

29/08/2025

12:47:25.495

362

224.40

XLON

00041649449TRLO0

29/08/2025

12:47:23.975

460

224.40

XLON

00041649448TRLO0

29/08/2025

12:47:23.975

173

224.40

XLON

00041649447TRLO0

29/08/2025

12:28:39.688

970

224.40

XLON

00041649107TRLO0

29/08/2025

12:00:00.693

386

224.00

CHIX

00041648418TRLO0

29/08/2025

12:00:00.691

806

224.00

XLON

00041648417TRLO0

29/08/2025

12:00:00.690

563

224.00

BATE

00041648416TRLO0

29/08/2025

11:34:44.179

159

224.00

CHIX

00041647941TRLO0

29/08/2025

11:34:44.174

513

224.00

XLON

00041647940TRLO0

29/08/2025

11:18:59.096

308

223.80

XLON

00041647632TRLO0

29/08/2025

11:18:59.096

81

223.80

XLON

00041647631TRLO0

29/08/2025

11:18:52.596

386

223.80

XLON

00041647629TRLO0

29/08/2025

11:18:49.784

2603

223.80

BATE

00041647627TRLO0

29/08/2025

11:18:49.784

980

223.80

BATE

00041647626TRLO0

29/08/2025

11:18:49.784

730

223.80

BATE

00041647625TRLO0

29/08/2025

11:18:49.771

442

223.60

XLON

00041647624TRLO0

29/08/2025

11:18:49.771

175

223.60

XLON

00041647623TRLO0

29/08/2025

11:18:49.771

909

223.60

CHIX

00041647622TRLO0

29/08/2025

11:18:49.771

772

223.60

BATE

00041647621TRLO0

29/08/2025

11:14:34.599

2

223.60

XLON

00041647535TRLO0

29/08/2025

11:14:34.599

95

223.60

XLON

00041647534TRLO0

29/08/2025

11:12:39.526

628

223.80

XLON

00041647475TRLO0

29/08/2025

10:47:16.842

16

223.80

BATE

00041646713TRLO0

29/08/2025

10:47:16.840

2

223.80

BATE

00041646712TRLO0

29/08/2025

10:47:16.839

741

223.80

BATE

00041646711TRLO0

29/08/2025

10:28:14.074

509

223.00

XLON

00041646265TRLO0

29/08/2025

10:28:14.074

566

223.00

BATE

00041646264TRLO0

29/08/2025

10:16:29.512

650

223.00

BATE

00041646007TRLO0

29/08/2025

10:16:29.501

689

223.00

XLON

00041646006TRLO0

29/08/2025

10:12:26.007

283

222.60

TRQX

00041645916TRLO0

29/08/2025

10:12:26.007

537

222.60

XLON

00041645915TRLO0

29/08/2025

10:12:26.008

662

222.60

BATE

00041645914TRLO0

29/08/2025

10:03:49.924

649

222.60

XLON

00041645734TRLO0

29/08/2025

10:03:49.924

850

222.60

BATE

00041645733TRLO0

29/08/2025

10:03:49.924

785

222.60

CHIX

00041645732TRLO0

29/08/2025

09:57:56.013

427

222.80

BATE

00041645514TRLO0

29/08/2025

09:56:58.006

51

222.80

XLON

00041645498TRLO0

29/08/2025

09:56:58.006

412

222.80

XLON

00041645497TRLO0

29/08/2025

09:56:58.006

383

222.80

XLON

00041645496TRLO0

29/08/2025

09:56:00.022

539

222.80

BATE

00041645456TRLO0

29/08/2025

09:54:04.005

229

222.80

XLON

00041645402TRLO0

29/08/2025

09:54:04.005

266

222.80

XLON

00041645401TRLO0

29/08/2025

09:53:06.015

518

222.80

BATE

00041645371TRLO0

29/08/2025

09:53:06.015

277

222.80

BATE

00041645370TRLO0

29/08/2025

09:36:02.007

629

222.60

BATE

00041644821TRLO0

29/08/2025

09:36:01.397

273

222.80

TRQX

00041644820TRLO0

29/08/2025

09:36:01.397

833

222.80

XLON

00041644819TRLO0

29/08/2025

09:36:01.397

722

222.80

BATE

00041644818TRLO0

29/08/2025

09:34:44.013

429

223.00

BATE

00041644769TRLO0

29/08/2025

09:34:44.013

141

223.00

BATE

00041644768TRLO0

29/08/2025

09:33:54.462

833

222.80

XLON

00041644753TRLO0

29/08/2025

09:31:44.697

114

223.00

BATE

00041644609TRLO0

29/08/2025

09:31:44.697

379

223.00

BATE

00041644608TRLO0

29/08/2025

09:31:44.697

74

223.00

BATE

00041644607TRLO0

29/08/2025

09:31:44.107

327

223.00

BATE

00041644606TRLO0

29/08/2025

09:31:44.107

123

223.00

BATE

00041644605TRLO0

29/08/2025

09:31:44.096

559

223.00

BATE

00041644604TRLO0

29/08/2025

09:31:44.096

178

223.00

CHIX

00041644603TRLO0

29/08/2025

09:31:44.096

569

223.00

CHIX

00041644602TRLO0

29/08/2025

09:28:26.614

242

223.00

XLON

00041644420TRLO0

29/08/2025

09:28:26.613

489

223.00

XLON

00041644419TRLO0

29/08/2025

09:28:26.613

327

223.00

XLON

00041644418TRLO0

29/08/2025

09:20:02.609

752

222.60

XLON

00041644209TRLO0

29/08/2025

09:20:02.609

744

222.60

BATE

00041644207TRLO0

29/08/2025

09:09:01.643

429

223.00

TRQX

00041643826TRLO0

29/08/2025

09:09:01.643

864

223.00

BATE

00041643825TRLO0

29/08/2025

09:09:01.643

728

223.00

CHIX

00041643824TRLO0

29/08/2025

09:07:41.462

671

223.00

XLON

00041643792TRLO0

29/08/2025

09:07:37.488

770

223.00

XLON

00041643787TRLO0

29/08/2025

09:07:31.003

745

223.00

BATE

00041643783TRLO0

29/08/2025

09:05:44.013

595

223.40

BATE

00041643718TRLO0

29/08/2025

09:05:44.013

68

223.40

BATE

00041643717TRLO0

29/08/2025

08:57:21.592

103

223.20

XLON

00041643450TRLO0

29/08/2025

08:57:21.591

566

223.20

BATE

00041643449TRLO0

29/08/2025

08:57:21.590

494

223.20

XLON

00041643448TRLO0

29/08/2025

08:55:30.328

802

223.20

BATE

00041643414TRLO0

29/08/2025

08:55:05.367

539

223.60

XLON

00041643405TRLO0

29/08/2025

08:55:05.367

482

223.60

XLON

00041643404TRLO0

29/08/2025

08:55:05.367

129

223.60

XLON

00041643403TRLO0

29/08/2025

08:55:05.367

387

223.60

XLON

00041643402TRLO0

29/08/2025

08:48:20.559

941

223.60

BATE

00041643206TRLO0

29/08/2025

08:48:20.559

412

223.60

BATE

00041643205TRLO0

29/08/2025

08:48:20.559

26

223.60

BATE

00041643204TRLO0

29/08/2025

08:48:20.549

15

223.40

XLON

00041643203TRLO0

29/08/2025

08:48:20.548

462

223.40

XLON

00041643202TRLO0

29/08/2025

08:48:20.548

508

223.40

BATE

00041643201TRLO0

29/08/2025

08:43:34.847

300

223.60

XLON

00041643087TRLO0

29/08/2025

08:43:34.846

241

223.60

XLON

00041643086TRLO0

29/08/2025

08:43:34.846

477

223.60

BATE

00041643085TRLO0

29/08/2025

08:43:34.422

84

223.60

CHIX

00041643084TRLO0

29/08/2025

08:43:34.422

1039

223.60

CHIX

00041643083TRLO0

29/08/2025

08:43:34.417

477

223.60

BATE

00041643082TRLO0

29/08/2025

08:43:34.416

477

223.60

XLON

00041643081TRLO0

29/08/2025

08:29:53.204

133

223.00

XLON

00041642854TRLO0

29/08/2025

08:29:53.204

590

223.00

BATE

00041642853TRLO0

29/08/2025

08:29:53.204

530

223.00

XLON

00041642852TRLO0

29/08/2025

08:29:31.866

288

223.20

TRQX

00041642847TRLO0

29/08/2025

08:29:31.866

649

223.20

XLON

00041642846TRLO0

29/08/2025

08:29:31.866

127

223.20

XLON

00041642845TRLO0

29/08/2025

08:29:31.866

750

223.20

BATE

00041642844TRLO0

29/08/2025

08:29:00.023

449

223.40

BATE

00041642829TRLO0

29/08/2025

08:17:53.200

408

223.20

TRQX

00041642555TRLO0

29/08/2025

08:16:23.194

94

223.80

XLON

00041642513TRLO0

29/08/2025

08:16:23.194

624

223.80

BATE

00041642512TRLO0

29/08/2025

08:16:23.192

15

223.80

XLON

00041642511TRLO0

29/08/2025

08:16:23.192

409

223.80

XLON

00041642510TRLO0

29/08/2025

08:16:06.228

631

224.00

XLON

00041642508TRLO0

29/08/2025

08:16:06.227

754

224.00

BATE

00041642507TRLO0

29/08/2025

08:15:28.012

365

224.40

BATE

00041642499TRLO0

29/08/2025

08:12:14.787

652

224.40

BATE

00041642456TRLO0

29/08/2025

08:12:14.765

1029

224.40

BATE

00041642455TRLO0

29/08/2025

08:12:14.752

210

224.20

XLON

00041642454TRLO0

29/08/2025

08:12:14.752

465

224.20

XLON

00041642453TRLO0

29/08/2025

08:12:14.752

1406

224.20

CHIX

00041642452TRLO0

29/08/2025

08:12:14.752

477

224.20

BATE

00041642451TRLO0

29/08/2025

08:11:05.748

477

224.40

BATE

00041642434TRLO0

29/08/2025

08:10:50.414

553

224.60

XLON

00041642403TRLO0

29/08/2025

08:10:50.414

89

224.60

XLON

00041642402TRLO0

29/08/2025

08:10:33.728

6

224.60

XLON

00041642391TRLO0

29/08/2025

08:10:33.728

565

224.60

XLON

00041642390TRLO0

29/08/2025

08:10:33.728

78

224.60

XLON

00041642389TRLO0

29/08/2025

08:10:33.728

36

224.60

XLON

00041642388TRLO0

29/08/2025

08:09:45.393

464

224.60

XLON

00041642371TRLO0


© 2025 PR Newswire
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.