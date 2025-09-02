Anzeige
WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173
Tradegate
01.09.25 | 13:55
2,582 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,5082,71808:23
2,5562,59808:24
PR Newswire
02.09.2025 08:06 Uhr
33 Leser
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 02

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

01 September 2025

Number of ordinary shares purchased

157,307

Weighted average price paid (p)

222.7311

Highest price paid (p)

224.00

Lowest price paid (p)

221.40

Following the above purchase, FirstGroup holds 184,897,154 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 565,797,861.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 01 September 2025 is 565,797,861. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

222.71

60,892

BATE

222.74

76,668

CHIX

222.77

14,837

TRQX

222.70

4,910

Individual Transactions

01/09/2025

16:15:03.803

980

221.40

BATE

00041673851TRLO0

01/09/2025

16:15:03.803

663

221.40

XLON

00041673852TRLO0

01/09/2025

16:11:25.507

61

221.40

XLON

00041673721TRLO0

01/09/2025

16:11:25.477

187

221.40

XLON

00041673720TRLO0

01/09/2025

16:11:23.346

191

221.40

XLON

00041673718TRLO0

01/09/2025

16:10:46.981

336

221.60

BATE

00041673707TRLO0

01/09/2025

16:10:46.981

68

221.60

BATE

00041673708TRLO0

01/09/2025

16:10:46.905

1487

221.80

XLON

00041673706TRLO0

01/09/2025

16:10:46.905

1666

221.80

BATE

00041673705TRLO0

01/09/2025

16:02:43.054

658

221.60

BATE

00041673508TRLO0

01/09/2025

16:02:17.524

12

221.60

BATE

00041673495TRLO0

01/09/2025

16:02:08.712

727

221.80

XLON

00041673489TRLO0

01/09/2025

16:02:08.712

860

221.80

BATE

00041673488TRLO0

01/09/2025

15:58:36.442

728

222.00

XLON

00041673360TRLO0

01/09/2025

15:57:48.300

73

222.20

TRQX

00041673342TRLO0

01/09/2025

15:57:40.071

495

222.20

BATE

00041673336TRLO0

01/09/2025

15:57:40.071

295

222.20

TRQX

00041673337TRLO0

01/09/2025

15:56:28.595

460

222.40

BATE

00041673292TRLO0

01/09/2025

15:56:28.595

523

222.40

CHIX

00041673293TRLO0

01/09/2025

15:56:02.435

821

222.60

XLON

00041673265TRLO0

01/09/2025

15:56:02.435

192

222.60

BATE

00041673262TRLO0

01/09/2025

15:56:02.435

466

222.60

BATE

00041673264TRLO0

01/09/2025

15:56:02.435

764

222.60

CHIX

00041673263TRLO0

01/09/2025

15:55:00.542

1119

222.80

XLON

00041673222TRLO0

01/09/2025

15:55:00.542

1596

222.80

BATE

00041673223TRLO0

01/09/2025

15:47:23.277

1356

222.60

BATE

00041672984TRLO0

01/09/2025

15:47:23.276

608

222.60

XLON

00041672985TRLO0

01/09/2025

15:45:25.181

1027

222.60

BATE

00041672919TRLO0

01/09/2025

15:42:29.694

340

222.80

XLON

00041672810TRLO0

01/09/2025

15:42:29.693

229

222.80

XLON

00041672809TRLO0

01/09/2025

15:42:29.693

826

222.80

BATE

00041672808TRLO0

01/09/2025

15:42:28.782

669

223.00

XLON

00041672804TRLO0

01/09/2025

15:42:28.782

1178

223.00

BATE

00041672803TRLO0

01/09/2025

15:42:03.183

2699

223.20

XLON

00041672784TRLO0

01/09/2025

15:42:03.183

573

223.20

XLON

00041672783TRLO0

01/09/2025

15:42:03.183

104

223.20

XLON

00041672782TRLO0

01/09/2025

15:42:01.512

446

223.00

BATE

00041672778TRLO0

01/09/2025

15:42:01.503

104

222.80

XLON

00041672777TRLO0

01/09/2025

15:41:19.935

57

223.00

BATE

00041672751TRLO0

01/09/2025

15:41:19.935

900

223.00

BATE

00041672752TRLO0

01/09/2025

15:41:19.926

1146

222.80

XLON

00041672750TRLO0

01/09/2025

15:40:05.788

1221

223.00

XLON

00041672688TRLO0

01/09/2025

15:40:05.788

1341

223.00

BATE

00041672687TRLO0

01/09/2025

15:40:05.788

500

223.00

CHIX

00041672685TRLO0

01/09/2025

15:40:05.788

170

223.00

CHIX

00041672686TRLO0

01/09/2025

15:40:05.788

432

223.00

TRQX

00041672689TRLO0

01/09/2025

15:34:50.464

371

223.00

CHIX

00041672538TRLO0

01/09/2025

15:34:31.292

270

223.00

BATE

00041672536TRLO0

01/09/2025

15:23:56.623

948

223.00

XLON

00041672209TRLO0

01/09/2025

15:23:42.005

540

223.20

BATE

00041672196TRLO0

01/09/2025

15:23:42.005

206

223.20

BATE

00041672197TRLO0

01/09/2025

15:16:00.625

1163

223.20

XLON

00041671999TRLO0

01/09/2025

15:16:00.625

519

223.20

XLON

00041671998TRLO0

01/09/2025

15:16:00.625

128

223.20

XLON

00041671997TRLO0

01/09/2025

15:16:00.625

148

223.20

XLON

00041671996TRLO0

01/09/2025

15:16:00.625

495

223.20

XLON

00041671995TRLO0

01/09/2025

15:16:00.609

210

223.00

XLON

00041671994TRLO0

01/09/2025

15:16:00.609

729

223.00

XLON

00041671993TRLO0

01/09/2025

15:16:00.609

1366

223.00

BATE

00041671992TRLO0

01/09/2025

15:16:00.608

154

223.00

BATE

00041671991TRLO0

01/09/2025

15:16:00.608

1087

223.00

CHIX

00041671990TRLO0

01/09/2025

15:10:38.622

1

223.00

BATE

00041671820TRLO0

01/09/2025

15:10:23.212

7

223.00

BATE

00041671807TRLO0

01/09/2025

15:10:17.109

30

223.00

BATE

00041671799TRLO0

01/09/2025

15:10:10.418

102

223.00

BATE

00041671797TRLO0

01/09/2025

15:09:51.252

110

223.00

CHIX

00041671787TRLO0

01/09/2025

15:09:47.732

732

223.00

BATE

00041671777TRLO0

01/09/2025

15:09:47.732

324

223.00

TRQX

00041671778TRLO0

01/09/2025

15:09:35.081

3

223.00

BATE

00041671772TRLO0

01/09/2025

15:09:20.634

6

223.00

BATE

00041671768TRLO0

01/09/2025

15:09:12.886

83

223.00

BATE

00041671764TRLO0

01/09/2025

15:04:34.285

457

223.00

BATE

00041671615TRLO0

01/09/2025

15:00:01.295

16

223.00

BATE

00041671474TRLO0

01/09/2025

14:59:54.485

3

223.00

BATE

00041671469TRLO0

01/09/2025

14:59:47.283

3

223.00

BATE

00041671463TRLO0

01/09/2025

14:59:39.508

50

223.00

BATE

00041671459TRLO0

01/09/2025

14:59:25.120

3

223.00

BATE

00041671442TRLO0

01/09/2025

14:59:18.371

19

223.00

BATE

00041671413TRLO0

01/09/2025

14:58:58.725

1130

223.00

BATE

00041671319TRLO0

01/09/2025

14:58:52.033

105

223.00

BATE

00041671316TRLO0

01/09/2025

14:54:23.361

63

223.00

BATE

00041671200TRLO0

01/09/2025

14:54:08.102

6

223.00

BATE

00041671194TRLO0

01/09/2025

14:54:03.671

229

223.00

BATE

00041671185TRLO0

01/09/2025

14:54:00.394

112

223.00

BATE

00041671182TRLO0

01/09/2025

14:53:14.287

1176

223.00

BATE

00041671150TRLO0

01/09/2025

14:49:09.007

62

223.00

BATE

00041671072TRLO0

01/09/2025

14:48:31.927

2

223.00

BATE

00041671041TRLO0

01/09/2025

14:48:25.867

34

223.00

BATE

00041671035TRLO0

01/09/2025

14:48:19.797

35

223.00

BATE

00041671032TRLO0

01/09/2025

14:48:12.674

30

223.00

BATE

00041671030TRLO0

01/09/2025

14:48:05.804

31

223.00

BATE

00041671026TRLO0

01/09/2025

14:47:58.847

34

223.00

BATE

00041671024TRLO0

01/09/2025

14:47:39.858

1095

223.20

XLON

00041671008TRLO0

01/09/2025

14:47:39.858

1501

223.20

BATE

00041671005TRLO0

01/09/2025

14:47:39.858

1032

223.20

CHIX

00041671006TRLO0

01/09/2025

14:47:39.858

357

223.20

TRQX

00041671007TRLO0

01/09/2025

14:46:57.010

237

223.20

CHIX

00041670985TRLO0

01/09/2025

14:41:03.055

3

223.00

BATE

00041670820TRLO0

01/09/2025

14:40:55.856

46

223.00

BATE

00041670816TRLO0

01/09/2025

14:40:28.646

111

223.40

BATE

00041670804TRLO0

01/09/2025

14:40:28.646

1346

223.40

BATE

00041670805TRLO0

01/09/2025

14:40:00.650

699

223.60

XLON

00041670795TRLO0

01/09/2025

14:40:00.650

4

223.60

XLON

00041670794TRLO0

01/09/2025

14:28:11.003

3

222.40

BATE

00041670419TRLO0

01/09/2025

14:28:03.808

2

222.40

BATE

00041670418TRLO0

01/09/2025

14:27:49.453

3

222.40

BATE

00041670417TRLO0

01/09/2025

14:27:41.794

14

222.40

BATE

00041670416TRLO0

01/09/2025

14:26:52.661

108

222.40

BATE

00041670400TRLO0

01/09/2025

14:26:32.555

10

222.40

BATE

00041670389TRLO0

01/09/2025

14:26:25.081

76

222.40

BATE

00041670387TRLO0

01/09/2025

14:26:05.851

24

222.40

BATE

00041670383TRLO0

01/09/2025

14:25:54.481

764

222.60

XLON

00041670379TRLO0

01/09/2025

14:25:54.481

778

222.60

BATE

00041670378TRLO0

01/09/2025

14:25:27.466

83

222.60

CHIX

00041670371TRLO0

01/09/2025

14:19:58.488

26

222.60

BATE

00041670262TRLO0

01/09/2025

14:17:12.175

458

222.80

XLON

00041670194TRLO0

01/09/2025

14:15:14.547

390

222.80

XLON

00041670130TRLO0

01/09/2025

14:15:14.547

873

222.80

BATE

00041670129TRLO0

01/09/2025

14:15:12.269

1012

223.00

XLON

00041670126TRLO0

01/09/2025

14:15:12.269

1327

223.00

BATE

00041670125TRLO0

01/09/2025

14:15:08.120

11

223.00

BATE

00041670122TRLO0

01/09/2025

14:15:01.128

26

223.00

BATE

00041670120TRLO0

01/09/2025

14:14:54.324

4

223.00

BATE

00041670117TRLO0

01/09/2025

14:14:46.740

3

223.00

BATE

00041670115TRLO0

01/09/2025

14:14:39.485

13

223.00

BATE

00041670107TRLO0

01/09/2025

14:13:51.198

15

223.00

BATE

00041670073TRLO0

01/09/2025

14:13:43.923

5

223.00

BATE

00041670071TRLO0

01/09/2025

14:13:37.864

4

223.00

BATE

00041670069TRLO0

01/09/2025

14:13:30.784

11

223.00

BATE

00041670054TRLO0

01/09/2025

14:13:17.104

163

223.20

BATE

00041670052TRLO0

01/09/2025

14:13:17.104

146

223.20

BATE

00041670053TRLO0

01/09/2025

14:13:17.103

137

223.20

BATE

00041670051TRLO0

01/09/2025

14:12:35.400

295

223.20

TRQX

00041670045TRLO0

01/09/2025

14:12:35.067

40

223.20

TRQX

00041670044TRLO0

01/09/2025

14:12:29.654

252

223.20

XLON

00041670039TRLO0

01/09/2025

14:12:29.654

51

223.20

TRQX

00041670040TRLO0

01/09/2025

14:12:29.654

33

223.20

TRQX

00041670041TRLO0

01/09/2025

14:12:29.653

707

223.20

XLON

00041670038TRLO0

01/09/2025

14:10:49.297

180

223.20

XLON

00041670012TRLO0

01/09/2025

14:10:49.283

745

223.00

BATE

00041670010TRLO0

01/09/2025

14:10:49.283

324

223.00

CHIX

00041670011TRLO0

01/09/2025

13:48:47.698

92

223.20

XLON

00041669559TRLO0

01/09/2025

13:48:40.323

197

223.20

BATE

00041669556TRLO0

01/09/2025

13:48:21.335

118

223.20

BATE

00041669554TRLO0

01/09/2025

13:48:15.696

630

223.40

XLON

00041669553TRLO0

01/09/2025

13:48:15.695

23

223.40

XLON

00041669552TRLO0

01/09/2025

13:48:15.695

762

223.40

BATE

00041669551TRLO0

01/09/2025

13:42:19.871

29

223.40

BATE

00041669474TRLO0

01/09/2025

13:42:13.550

67

223.40

BATE

00041669472TRLO0

01/09/2025

13:42:05.757

435

223.40

BATE

00041669471TRLO0

01/09/2025

13:41:59.712

263

223.40

BATE

00041669468TRLO0

01/09/2025

13:41:50.009

756

223.60

XLON

00041669466TRLO0

01/09/2025

13:41:50.009

452

223.60

BATE

00041669465TRLO0

01/09/2025

13:41:23.620

100

224.00

BATE

00041669444TRLO0

01/09/2025

13:41:23.620

45

224.00

BATE

00041669445TRLO0

01/09/2025

13:41:23.620

422

224.00

BATE

00041669446TRLO0

01/09/2025

13:41:23.609

865

223.80

XLON

00041669443TRLO0

01/09/2025

13:41:23.609

647

223.80

BATE

00041669441TRLO0

01/09/2025

13:41:23.609

1154

223.80

CHIX

00041669442TRLO0

01/09/2025

13:41:10.202

458

224.00

XLON

00041669438TRLO0

01/09/2025

13:41:10.198

465

224.00

BATE

00041669437TRLO0

01/09/2025

13:17:48.392

513

223.60

XLON

00041669024TRLO0

01/09/2025

13:17:48.392

446

223.60

TRQX

00041669025TRLO0

01/09/2025

13:17:48.098

31

223.60

TRQX

00041669023TRLO0

01/09/2025

13:17:40.311

36

223.60

TRQX

00041669021TRLO0

01/09/2025

13:17:33.086

57

223.60

CHIX

00041669020TRLO0

01/09/2025

13:17:26.253

651

223.60

XLON

00041669018TRLO0

01/09/2025

13:17:26.253

210

223.60

BATE

00041669017TRLO0

01/09/2025

13:17:25.713

2

223.60

BATE

00041669016TRLO0

01/09/2025

13:17:18.613

15

223.60

BATE

00041669013TRLO0

01/09/2025

13:17:11.291

334

223.60

BATE

00041669011TRLO0

01/09/2025

13:16:57.355

3

223.60

BATE

00041669010TRLO0

01/09/2025

13:16:50.527

9

223.60

BATE

00041668994TRLO0

01/09/2025

13:16:42.866

24

223.60

BATE

00041668992TRLO0

01/09/2025

13:16:15.561

986

223.60

BATE

00041668981TRLO0

01/09/2025

13:16:15.561

154

223.60

CHIX

00041668980TRLO0

01/09/2025

13:14:41.776

1

223.60

BATE

00041668967TRLO0

01/09/2025

13:14:19.230

5

223.60

BATE

00041668965TRLO0

01/09/2025

13:14:13.007

6

223.60

BATE

00041668963TRLO0

01/09/2025

13:13:59.554

8

223.60

BATE

00041668950TRLO0

01/09/2025

13:13:53.254

10

223.60

BATE

00041668945TRLO0

01/09/2025

13:13:47.123

4

223.60

BATE

00041668944TRLO0

01/09/2025

13:13:40.147

7

223.60

BATE

00041668933TRLO0

01/09/2025

13:13:32.695

55

223.60

BATE

00041668930TRLO0

01/09/2025

13:13:25.197

72

223.60

BATE

00041668928TRLO0

01/09/2025

13:13:17.990

3

223.60

BATE

00041668927TRLO0

01/09/2025

13:13:11.642

170

223.80

BATE

00041668925TRLO0

01/09/2025

13:13:11.642

306

223.80

BATE

00041668926TRLO0

01/09/2025

13:13:11.631

24

223.60

BATE

00041668924TRLO0

01/09/2025

13:11:12.707

2

223.60

BATE

00041668887TRLO0

01/09/2025

13:11:05.261

31

223.60

BATE

00041668884TRLO0

01/09/2025

13:10:50.868

3

223.60

BATE

00041668882TRLO0

01/09/2025

13:10:44.182

47

223.60

BATE

00041668881TRLO0

01/09/2025

13:10:30.150

16

223.60

BATE

00041668878TRLO0

01/09/2025

13:10:23.663

18

223.60

BATE

00041668877TRLO0

01/09/2025

13:09:34.583

4

223.60

BATE

00041668866TRLO0

01/09/2025

13:09:27.773

2

223.60

BATE

00041668865TRLO0

01/09/2025

13:09:20.286

6

223.60

BATE

00041668864TRLO0

01/09/2025

13:09:13.336

5

223.60

BATE

00041668863TRLO0

01/09/2025

13:09:06.509

31

223.60

BATE

00041668861TRLO0

01/09/2025

13:08:59.616

93

223.60

BATE

00041668860TRLO0

01/09/2025

13:08:51.922

33

223.60

BATE

00041668859TRLO0

01/09/2025

13:08:44.278

37

223.60

BATE

00041668857TRLO0

01/09/2025

13:08:37.970

407

223.60

BATE

00041668852TRLO0

01/09/2025

13:08:22.755

314

223.60

XLON

00041668846TRLO0

01/09/2025

13:08:22.754

275

223.60

XLON

00041668845TRLO0

01/09/2025

13:08:22.754

349

223.60

XLON

00041668844TRLO0

01/09/2025

13:07:24.011

186

223.80

XLON

00041668827TRLO0

01/09/2025

13:07:24.011

374

223.80

XLON

00041668826TRLO0

01/09/2025

12:47:37.603

2

223.60

BATE

00041668537TRLO0

01/09/2025

12:47:15.275

85

223.60

BATE

00041668526TRLO0

01/09/2025

12:47:01.515

2

223.60

BATE

00041668515TRLO0

01/09/2025

12:46:55.415

3

223.60

BATE

00041668507TRLO0

01/09/2025

12:45:11.985

2

223.60

BATE

00041668462TRLO0

01/09/2025

12:45:05.800

32

223.60

BATE

00041668458TRLO0

01/09/2025

12:44:30.220

141

223.80

BATE

00041668442TRLO0

01/09/2025

12:44:30.220

774

223.80

BATE

00041668443TRLO0

01/09/2025

12:37:26.885

642

223.60

XLON

00041668329TRLO0

01/09/2025

12:35:49.259

136

223.40

BATE

00041668292TRLO0

01/09/2025

12:34:57.339

178

223.40

BATE

00041668274TRLO0

01/09/2025

12:33:56.693

176

223.40

BATE

00041668221TRLO0

01/09/2025

12:30:15.107

828

223.60

XLON

00041668103TRLO0

01/09/2025

12:30:15.107

928

223.60

BATE

00041668104TRLO0

01/09/2025

12:30:15.107

721

223.60

CHIX

00041668102TRLO0

01/09/2025

12:29:02.476

122

223.60

BATE

00041668070TRLO0

01/09/2025

12:22:44.127

41

223.40

BATE

00041667985TRLO0

01/09/2025

12:22:24.088

41

223.40

BATE

00041667975TRLO0

01/09/2025

12:21:49.354

33

223.40

XLON

00041667964TRLO0

01/09/2025

12:21:49.353

249

223.40

XLON

00041667963TRLO0

01/09/2025

12:21:49.353

345

223.40

XLON

00041667962TRLO0

01/09/2025

12:21:34.731

864

223.40

XLON

00041667961TRLO0

01/09/2025

12:21:34.731

926

223.40

BATE

00041667960TRLO0

01/09/2025

12:19:11.467

1249

223.20

BATE

00041667929TRLO0

01/09/2025

12:02:02.556

261

223.00

BATE

00041667632TRLO0

01/09/2025

12:02:02.555

644

223.00

XLON

00041667630TRLO0

01/09/2025

12:02:02.555

118

223.00

BATE

00041667627TRLO0

01/09/2025

12:02:02.555

190

223.00

BATE

00041667629TRLO0

01/09/2025

12:02:02.555

148

223.00

BATE

00041667631TRLO0

01/09/2025

12:02:02.015

586

223.20

XLON

00041667622TRLO0

01/09/2025

11:49:25.651

715

223.20

XLON

00041667295TRLO0

01/09/2025

11:49:25.651

20

223.20

BATE

00041667294TRLO0

01/09/2025

11:49:25.651

52

223.20

CHIX

00041667293TRLO0

01/09/2025

11:49:23.843

99

223.20

BATE

00041667292TRLO0

01/09/2025

11:49:02.391

1184

223.20

BATE

00041667289TRLO0

01/09/2025

11:48:52.066

79

223.60

BATE

00041667285TRLO0

01/09/2025

11:48:52.066

685

223.60

BATE

00041667286TRLO0

01/09/2025

11:48:52.066

1870

223.60

BATE

00041667287TRLO0

01/09/2025

11:48:52.050

392

223.40

BATE

00041667281TRLO0

01/09/2025

11:48:52.050

157

223.40

BATE

00041667282TRLO0

01/09/2025

11:48:52.050

927

223.40

CHIX

00041667283TRLO0

01/09/2025

11:48:52.050

299

223.40

TRQX

00041667284TRLO0

01/09/2025

11:48:52.049

867

223.40

XLON

00041667280TRLO0

01/09/2025

11:48:52.049

238

223.40

BATE

00041667279TRLO0

01/09/2025

11:48:51.411

182

223.40

CHIX

00041667278TRLO0

01/09/2025

11:47:07.881

139

223.60

BATE

00041667257TRLO0

01/09/2025

11:47:07.879

302

223.60

BATE

00041667256TRLO0

01/09/2025

11:47:07.658

129

223.60

BATE

00041667255TRLO0

01/09/2025

11:47:07.657

426

223.60

BATE

00041667254TRLO0

01/09/2025

11:47:06.245

426

223.60

XLON

00041667253TRLO0

01/09/2025

11:47:06.046

224

223.60

XLON

00041667252TRLO0

01/09/2025

11:47:06.045

114

223.60

XLON

00041667251TRLO0

01/09/2025

11:47:06.045

378

223.60

XLON

00041667250TRLO0

01/09/2025

11:47:06.045

3

223.60

XLON

00041667249TRLO0

01/09/2025

11:47:06.044

577

223.40

XLON

00041667247TRLO0

01/09/2025

11:47:06.044

141

223.40

CHIX

00041667246TRLO0

01/09/2025

11:47:06.044

33

223.40

CHIX

00041667248TRLO0

01/09/2025

11:18:17.717

608

223.00

XLON

00041666750TRLO0

01/09/2025

10:59:40.593

314

222.60

TRQX

00041666372TRLO0

01/09/2025

10:54:14.712

545

222.40

XLON

00041666262TRLO0

01/09/2025

10:54:14.707

545

222.20

XLON

00041666261TRLO0

01/09/2025

10:52:08.823

57

222.40

BATE

00041666225TRLO0

01/09/2025

10:52:08.823

581

222.40

BATE

00041666226TRLO0

01/09/2025

10:52:06.597

674

222.60

BATE

00041666222TRLO0

01/09/2025

10:50:19.854

593

222.60

XLON

00041666159TRLO0

01/09/2025

10:50:16.478

669

222.80

XLON

00041666127TRLO0

01/09/2025

10:50:16.478

578

222.80

BATE

00041666126TRLO0

01/09/2025

10:50:16.478

44

222.80

CHIX

00041666124TRLO0

01/09/2025

10:50:16.478

651

222.80

CHIX

00041666125TRLO0

01/09/2025

10:49:59.718

551

223.00

BATE

00041666122TRLO0

01/09/2025

10:49:54.078

307

223.00

BATE

00041666118TRLO0

01/09/2025

10:49:54.078

163

223.00

BATE

00041666119TRLO0

01/09/2025

10:49:53.926

350

223.00

BATE

00041666116TRLO0

01/09/2025

10:49:53.926

405

223.00

BATE

00041666117TRLO0

01/09/2025

10:35:44.504

604

222.60

XLON

00041665831TRLO0

01/09/2025

10:35:01.006

937

222.60

XLON

00041665822TRLO0

01/09/2025

10:35:01.006

567

222.60

BATE

00041665821TRLO0

01/09/2025

10:31:46.008

196

222.20

XLON

00041665737TRLO0

01/09/2025

10:31:46.008

371

222.20

XLON

00041665736TRLO0

01/09/2025

10:18:46.117

932

222.00

XLON

00041665495TRLO0

01/09/2025

10:18:46.117

633

222.00

BATE

00041665494TRLO0

01/09/2025

10:18:46.117

718

222.00

CHIX

00041665492TRLO0

01/09/2025

10:18:46.117

49

222.00

CHIX

00041665493TRLO0

01/09/2025

10:18:46.117

371

222.00

TRQX

00041665496TRLO0

01/09/2025

10:16:11.768

730

221.80

XLON

00041665460TRLO0

01/09/2025

10:16:11.768

985

221.80

BATE

00041665459TRLO0

01/09/2025

10:16:11.768

906

221.80

CHIX

00041665458TRLO0

01/09/2025

10:16:11.768

405

221.80

TRQX

00041665461TRLO0

01/09/2025

10:14:22.006

156

222.00

BATE

00041665428TRLO0

01/09/2025

10:14:22.005

269

222.00

BATE

00041665427TRLO0

01/09/2025

10:09:32.079

431

222.00

BATE

00041665327TRLO0

01/09/2025

10:07:36.007

504

222.00

XLON

00041665295TRLO0

01/09/2025

10:07:00.278

668

222.00

BATE

00041665291TRLO0

01/09/2025

10:07:00.079

649

222.00

BATE

00041665290TRLO0

01/09/2025

10:06:59.878

667

222.00

BATE

00041665289TRLO0

01/09/2025

10:06:59.679

665

222.00

BATE

00041665288TRLO0

01/09/2025

10:06:59.478

665

222.00

BATE

00041665287TRLO0

01/09/2025

10:06:59.275

664

222.00

BATE

00041665286TRLO0

01/09/2025

10:06:59.210

625

222.00

BATE

00041665285TRLO0

01/09/2025

10:06:59.209

67

222.00

BATE

00041665284TRLO0

01/09/2025

10:01:44.206

684

222.00

XLON

00041665186TRLO0

01/09/2025

10:01:41.200

937

222.00

BATE

00041665184TRLO0

01/09/2025

10:01:41.182

304

222.00

XLON

00041665183TRLO0

01/09/2025

10:01:41.181

200

222.00

XLON

00041665182TRLO0

01/09/2025

10:00:12.665

680

222.00

XLON

00041665163TRLO0

01/09/2025

10:00:12.664

936

222.00

XLON

00041665162TRLO0

01/09/2025

09:56:37.830

1370

221.80

XLON

00041665091TRLO0

01/09/2025

09:31:36.870

603

221.60

XLON

00041664613TRLO0

01/09/2025

09:31:36.870

954

221.80

XLON

00041664612TRLO0

01/09/2025

09:31:36.870

611

221.80

BATE

00041664611TRLO0

01/09/2025

09:27:32.047

480

221.80

BATE

00041664493TRLO0

01/09/2025

09:27:32.034

853

221.80

BATE

00041664492TRLO0

01/09/2025

09:27:32.034

667

221.80

CHIX

00041664491TRLO0

01/09/2025

09:23:54.737

699

222.00

XLON

00041664423TRLO0

01/09/2025

09:23:54.737

733

222.00

BATE

00041664422TRLO0

01/09/2025

09:23:52.789

77

222.00

XLON

00041664419TRLO0

01/09/2025

09:23:52.789

532

222.00

BATE

00041664418TRLO0

01/09/2025

09:17:16.480

1469

222.00

BATE

00041664216TRLO0

01/09/2025

09:17:16.473

489

222.00

XLON

00041664215TRLO0

01/09/2025

09:17:16.473

495

222.00

XLON

00041664214TRLO0

01/09/2025

09:17:16.473

405

222.00

XLON

00041664213TRLO0

01/09/2025

09:17:16.473

14

222.00

XLON

00041664212TRLO0

01/09/2025

09:17:16.473

48

222.00

XLON

00041664211TRLO0

01/09/2025

09:17:16.464

567

221.80

XLON

00041664210TRLO0

01/09/2025

09:17:16.464

567

221.80

BATE

00041664209TRLO0

01/09/2025

09:07:09.352

15

222.00

BATE

00041663978TRLO0

01/09/2025

09:07:09.351

693

222.00

BATE

00041663976TRLO0

01/09/2025

09:07:09.351

33

222.00

BATE

00041663977TRLO0

01/09/2025

09:07:09.340

811

221.80

CHIX

00041663974TRLO0

01/09/2025

09:07:09.340

281

221.80

TRQX

00041663975TRLO0

01/09/2025

08:55:46.429

599

222.00

BATE

00041663660TRLO0

01/09/2025

08:55:31.996

803

222.00

XLON

00041663658TRLO0

01/09/2025

08:55:31.995

860

222.00

BATE

00041663657TRLO0

01/09/2025

08:47:04.285

867

222.20

XLON

00041663448TRLO0

01/09/2025

08:47:04.285

149

222.20

BATE

00041663445TRLO0

01/09/2025

08:47:04.285

633

222.20

BATE

00041663447TRLO0

01/09/2025

08:42:30.359

622

222.40

XLON

00041663360TRLO0

01/09/2025

08:42:30.359

891

222.40

BATE

00041663359TRLO0

01/09/2025

08:42:09.310

386

222.40

XLON

00041663352TRLO0

01/09/2025

08:42:09.310

14

222.40

XLON

00041663351TRLO0

01/09/2025

08:39:47.811

731

222.60

XLON

00041663291TRLO0

01/09/2025

08:39:44.616

457

222.80

BATE

00041663287TRLO0

01/09/2025

08:39:44.580

888

222.80

BATE

00041663285TRLO0

01/09/2025

08:39:44.580

650

222.80

BATE

00041663286TRLO0

01/09/2025

08:36:21.018

1385

222.60

XLON

00041663198TRLO0

01/09/2025

08:36:21.003

567

222.60

XLON

00041663196TRLO0

01/09/2025

08:36:21.003

567

222.60

BATE

00041663194TRLO0

01/09/2025

08:36:21.003

484

222.60

CHIX

00041663193TRLO0

01/09/2025

08:36:21.003

503

222.60

CHIX

00041663195TRLO0

01/09/2025

08:36:21.003

335

222.60

TRQX

00041663197TRLO0

01/09/2025

08:23:58.947

40

222.20

BATE

00041662786TRLO0

01/09/2025

08:22:23.753

933

222.40

BATE

00041662747TRLO0

01/09/2025

08:14:20.707

563

222.40

XLON

00041662578TRLO0

01/09/2025

08:14:20.707

471

222.40

BATE

00041662577TRLO0

01/09/2025

08:14:20.707

492

222.40

TRQX

00041662579TRLO0

01/09/2025

08:10:14.065

381

222.00

XLON

00041662456TRLO0

01/09/2025

08:10:14.065

15

222.00

BATE

00041662457TRLO0

01/09/2025

08:10:05.386

168

222.00

XLON

00041662444TRLO0

01/09/2025

08:09:46.554

1047

222.20

XLON

00041662429TRLO0

01/09/2025

08:09:46.554

728

222.20

BATE

00041662428TRLO0

01/09/2025

08:09:44.216

13

222.60

XLON

00041662425TRLO0

01/09/2025

08:09:44.216

237

222.60

XLON

00041662424TRLO0

01/09/2025

08:09:44.216

223

222.40

XLON

00041662423TRLO0

01/09/2025

08:09:44.202

567

222.40

XLON

00041662422TRLO0

01/09/2025

08:09:44.202

986

222.40

BATE

00041662421TRLO0

01/09/2025

08:09:44.202

1382

222.40

CHIX

00041662420TRLO0

01/09/2025

08:08:21.512

1114

222.80

BATE

00041662366TRLO0

01/09/2025

08:08:21.479

567

222.80

BATE

00041662365TRLO0


