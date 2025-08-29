Anzeige
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 29

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

28 August 2025

Number of ordinary shares purchased

163,273

Weighted average price paid (p)

225.5092

Highest price paid (p)

227.80

Lowest price paid (p)

221.00

Following the above purchase, FirstGroup holds 184,577,379 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 566,117,636.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 28 August 2025 is 566,117,636. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

225.48

63,113

BATE

225.49

78,362

CHIX

225.57

16,528

TRQX

225.88

5,270

Individual Transactions

28/08/2025

16:10:52.429

354

223.20

BATE

00041639925TRLO0

28/08/2025

16:10:49.432

610

223.20

BATE

00041639921TRLO0

28/08/2025

16:10:49.431

48

223.20

XLON

00041639922TRLO0

28/08/2025

16:10:49.431

143

223.20

TRQX

00041639923TRLO0

28/08/2025

16:10:48.427

412

223.20

BATE

00041639920TRLO0

28/08/2025

16:10:48.275

924

223.20

XLON

00041639919TRLO0

28/08/2025

16:10:48.275

166

223.20

BATE

00041639917TRLO0

28/08/2025

16:10:48.275

40

223.20

CHIX

00041639918TRLO0

28/08/2025

16:10:47.713

1253

223.20

XLON

00041639916TRLO0

28/08/2025

16:10:47.713

1717

223.20

BATE

00041639915TRLO0

28/08/2025

16:10:47.713

507

223.20

CHIX

00041639914TRLO0

28/08/2025

15:51:59.717

835

222.80

BATE

00041639300TRLO0

28/08/2025

15:51:59.716

647

222.80

XLON

00041639299TRLO0

28/08/2025

15:51:59.716

72

222.80

TRQX

00041639301TRLO0

28/08/2025

15:49:25.006

910

223.00

BATE

00041639170TRLO0

28/08/2025

15:47:26.882

338

223.00

CHIX

00041639074TRLO0

28/08/2025

15:46:41.711

1108

222.60

XLON

00041639022TRLO0

28/08/2025

15:38:14.991

1245

222.80

BATE

00041638612TRLO0

28/08/2025

15:32:46.261

367

222.60

XLON

00041638436TRLO0

28/08/2025

15:32:46.261

265

222.60

XLON

00041638435TRLO0

28/08/2025

15:32:46.261

303

222.60

CHIX

00041638434TRLO0

28/08/2025

15:32:46.261

114

222.60

TRQX

00041638437TRLO0

28/08/2025

15:28:29.815

835

222.80

BATE

00041638235TRLO0

28/08/2025

15:26:28.945

682

222.80

XLON

00041638162TRLO0

28/08/2025

15:26:28.945

510

222.80

BATE

00041638161TRLO0

28/08/2025

15:26:28.944

463

222.80

BATE

00041638160TRLO0

28/08/2025

15:18:11.328

1172

222.40

XLON

00041637778TRLO0

28/08/2025

15:18:11.328

893

222.40

BATE

00041637777TRLO0

28/08/2025

15:18:11.328

483

222.40

CHIX

00041637776TRLO0

28/08/2025

15:06:35.378

70

221.80

TRQX

00041637302TRLO0

28/08/2025

15:04:31.983

815

221.80

XLON

00041637190TRLO0

28/08/2025

15:04:31.983

773

221.80

BATE

00041637189TRLO0

28/08/2025

14:58:50.900

1186

221.40

BATE

00041636925TRLO0

28/08/2025

14:58:50.900

139

221.40

BATE

00041636926TRLO0

28/08/2025

14:55:48.301

1259

221.60

XLON

00041636827TRLO0

28/08/2025

14:55:48.301

1279

221.60

BATE

00041636826TRLO0

28/08/2025

14:55:48.301

314

221.60

CHIX

00041636825TRLO0

28/08/2025

14:55:48.301

88

221.60

TRQX

00041636828TRLO0

28/08/2025

14:41:58.540

987

221.80

XLON

00041636016TRLO0

28/08/2025

14:41:58.540

114

221.80

TRQX

00041636015TRLO0

28/08/2025

14:41:58.539

905

221.80

BATE

00041636014TRLO0

28/08/2025

14:41:58.539

371

221.80

CHIX

00041636013TRLO0

28/08/2025

14:30:00.001

739

221.00

XLON

00041635561TRLO0

28/08/2025

14:30:00.001

1049

221.00

BATE

00041635560TRLO0

28/08/2025

14:23:10.853

276

221.20

CHIX

00041635224TRLO0

28/08/2025

14:17:23.418

642

221.60

XLON

00041634988TRLO0

28/08/2025

14:17:16.811

825

222.00

BATE

00041634985TRLO0

28/08/2025

14:06:52.924

639

221.80

XLON

00041634629TRLO0

28/08/2025

14:05:11.350

62

222.00

TRQX

00041634571TRLO0

28/08/2025

14:04:43.321

1473

222.00

BATE

00041634562TRLO0

28/08/2025

14:04:43.321

508

222.00

CHIX

00041634561TRLO0

28/08/2025

14:04:43.321

102

222.00

TRQX

00041634564TRLO0

28/08/2025

14:04:43.320

913

222.00

XLON

00041634563TRLO0

28/08/2025

13:41:37.175

655

222.20

BATE

00041633975TRLO0

28/08/2025

13:36:12.162

606

222.20

XLON

00041633859TRLO0

28/08/2025

13:32:27.099

721

222.40

BATE

00041633769TRLO0

28/08/2025

13:22:55.076

642

223.20

XLON

00041633615TRLO0

28/08/2025

13:22:55.076

918

223.40

XLON

00041633612TRLO0

28/08/2025

13:22:55.076

1325

223.40

BATE

00041633611TRLO0

28/08/2025

13:22:55.076

929

223.20

BATE

00041633613TRLO0

28/08/2025

13:22:55.076

460

223.40

CHIX

00041633610TRLO0

28/08/2025

13:22:55.076

64

223.40

TRQX

00041633614TRLO0

28/08/2025

13:12:06.822

250

223.00

XLON

00041633352TRLO0

28/08/2025

12:37:50.379

65

223.60

TRQX

00041632511TRLO0

28/08/2025

12:37:37.602

643

223.60

BATE

00041632507TRLO0

28/08/2025

12:36:52.550

919

223.60

BATE

00041632500TRLO0

28/08/2025

12:36:52.550

2

223.60

CHIX

00041632498TRLO0

28/08/2025

12:36:52.550

323

223.60

CHIX

00041632499TRLO0

28/08/2025

12:33:06.352

932

223.80

XLON

00041632432TRLO0

28/08/2025

12:08:01.739

137

224.20

TRQX

00041631877TRLO0

28/08/2025

12:08:01.735

6

224.20

BATE

00041631873TRLO0

28/08/2025

12:08:01.735

1233

224.20

BATE

00041631875TRLO0

28/08/2025

12:08:01.735

6

224.20

TRQX

00041631876TRLO0

28/08/2025

12:08:01.734

1025

224.20

XLON

00041631874TRLO0

28/08/2025

12:00:56.433

1022

224.40

XLON

00041631687TRLO0

28/08/2025

12:00:56.433

1125

224.40

BATE

00041631686TRLO0

28/08/2025

12:00:56.433

520

224.40

CHIX

00041631685TRLO0

28/08/2025

11:34:16.122

768

224.60

XLON

00041630827TRLO0

28/08/2025

11:34:11.658

675

224.60

CHIX

00041630824TRLO0

28/08/2025

11:33:52.192

816

224.40

XLON

00041630816TRLO0

28/08/2025

11:29:25.390

48

224.20

CHIX

00041630668TRLO0

28/08/2025

11:25:06.798

465

224.40

XLON

00041630566TRLO0

28/08/2025

11:25:06.794

711

224.40

BATE

00041630565TRLO0

28/08/2025

11:22:11.599

450

224.40

XLON

00041630466TRLO0

28/08/2025

11:22:11.599

599

224.40

BATE

00041630465TRLO0

28/08/2025

11:22:11.568

1049

224.60

BATE

00041630464TRLO0

28/08/2025

11:22:11.553

644

224.60

XLON

00041630463TRLO0

28/08/2025

11:17:06.987

646

224.60

BATE

00041630286TRLO0

28/08/2025

11:17:06.945

816

224.60

XLON

00041630284TRLO0

28/08/2025

11:17:06.945

1164

224.80

XLON

00041630282TRLO0

28/08/2025

11:17:06.945

1355

224.80

BATE

00041630283TRLO0

28/08/2025

11:17:06.945

598

224.80

CHIX

00041630276TRLO0

28/08/2025

11:17:06.945

629

224.80

TRQX

00041630285TRLO0

28/08/2025

11:14:52.790

164

224.80

BATE

00041630230TRLO0

28/08/2025

11:14:18.005

300

225.00

XLON

00041630216TRLO0

28/08/2025

11:14:18.005

447

225.00

XLON

00041630215TRLO0

28/08/2025

11:11:03.069

100

224.80

XLON

00041630023TRLO0

28/08/2025

11:04:36.828

478

224.80

BATE

00041629785TRLO0

28/08/2025

11:04:36.797

861

224.80

BATE

00041629784TRLO0

28/08/2025

11:04:36.797

502

224.80

CHIX

00041629783TRLO0

28/08/2025

11:00:03.732

350

225.00

XLON

00041629573TRLO0

28/08/2025

11:00:03.732

260

225.00

XLON

00041629572TRLO0

28/08/2025

11:00:03.732

604

225.00

BATE

00041629571TRLO0

28/08/2025

10:58:53.657

292

225.00

BATE

00041629487TRLO0

28/08/2025

10:58:51.913

532

225.00

XLON

00041629486TRLO0

28/08/2025

10:58:51.817

1182

225.20

BATE

00041629485TRLO0

28/08/2025

10:58:51.816

1068

225.20

XLON

00041629484TRLO0

28/08/2025

10:56:00.367

33

225.20

XLON

00041629367TRLO0

28/08/2025

10:56:00.366

393

225.20

XLON

00041629366TRLO0

28/08/2025

10:55:21.269

238

225.20

XLON

00041629345TRLO0

28/08/2025

10:55:21.269

1218

225.20

BATE

00041629344TRLO0

28/08/2025

10:55:02.387

2

225.20

XLON

00041629337TRLO0

28/08/2025

10:55:02.387

507

225.20

CHIX

00041629336TRLO0

28/08/2025

10:54:51.269

152

225.20

BATE

00041629329TRLO0

28/08/2025

10:54:00.055

12

225.20

CHIX

00041629289TRLO0

28/08/2025

10:54:00.005

520

225.40

XLON

00041629288TRLO0

28/08/2025

10:54:00.005

113

225.40

XLON

00041629287TRLO0

28/08/2025

10:50:47.504

200

225.00

BATE

00041629169TRLO0

28/08/2025

10:41:43.782

603

225.40

XLON

00041628946TRLO0

28/08/2025

10:41:43.782

544

225.40

BATE

00041628945TRLO0

28/08/2025

10:41:43.549

567

225.60

XLON

00041628939TRLO0

28/08/2025

10:41:43.549

698

225.60

BATE

00041628938TRLO0

28/08/2025

10:41:43.549

451

225.60

CHIX

00041628937TRLO0

28/08/2025

10:41:26.038

78

225.60

BATE

00041628931TRLO0

28/08/2025

10:41:26.010

513

225.60

XLON

00041628930TRLO0

28/08/2025

10:41:26.010

585

225.60

XLON

00041628929TRLO0

28/08/2025

10:41:26.010

1213

225.60

BATE

00041628928TRLO0

28/08/2025

10:36:52.859

86

225.60

XLON

00041628823TRLO0

28/08/2025

10:32:14.833

546

225.60

BATE

00041628670TRLO0

28/08/2025

10:32:14.809

1093

225.80

XLON

00041628668TRLO0

28/08/2025

10:32:14.809

444

225.80

BATE

00041628664TRLO0

28/08/2025

10:32:14.809

725

225.80

BATE

00041628666TRLO0

28/08/2025

10:32:14.809

138

225.80

BATE

00041628667TRLO0

28/08/2025

10:32:14.809

588

225.80

CHIX

00041628665TRLO0

28/08/2025

10:32:14.809

634

225.80

TRQX

00041628669TRLO0

28/08/2025

10:32:14.681

864

226.20

BATE

00041628663TRLO0

28/08/2025

10:30:48.012

142

226.20

XLON

00041628607TRLO0

28/08/2025

10:30:48.012

450

226.20

XLON

00041628606TRLO0

28/08/2025

10:29:33.479

696

226.20

BATE

00041628552TRLO0

28/08/2025

10:28:42.843

603

226.20

BATE

00041628545TRLO0

28/08/2025

10:27:54.469

262

226.20

XLON

00041628534TRLO0

28/08/2025

10:27:54.469

370

226.20

XLON

00041628533TRLO0

28/08/2025

10:21:08.031

572

226.20

BATE

00041628347TRLO0

28/08/2025

10:19:59.300

612

225.80

XLON

00041628310TRLO0

28/08/2025

10:19:59.256

835

226.20

BATE

00041628309TRLO0

28/08/2025

10:19:59.243

418

226.00

XLON

00041628308TRLO0

28/08/2025

10:19:59.243

599

226.20

XLON

00041628307TRLO0

28/08/2025

10:19:59.243

964

226.20

BATE

00041628306TRLO0

28/08/2025

10:19:59.243

639

226.20

CHIX

00041628305TRLO0

28/08/2025

10:07:53.008

685

226.40

XLON

00041628030TRLO0

28/08/2025

10:07:53.008

593

226.40

CHIX

00041628028TRLO0

28/08/2025

10:07:53.008

107

226.40

CHIX

00041628029TRLO0

28/08/2025

10:06:32.895

1016

226.20

BATE

00041627978TRLO0

28/08/2025

10:03:02.761

81

226.20

BATE

00041627870TRLO0

28/08/2025

10:02:06.814

14

226.20

XLON

00041627853TRLO0

28/08/2025

10:02:04.832

14

226.20

BATE

00041627851TRLO0

28/08/2025

10:02:02.309

14

226.20

BATE

00041627845TRLO0

28/08/2025

10:02:01.046

52

226.20

XLON

00041627841TRLO0

28/08/2025

10:01:59.777

461

226.20

XLON

00041627836TRLO0

28/08/2025

10:00:41.225

521

226.20

XLON

00041627809TRLO0

28/08/2025

10:00:39.864

521

226.20

BATE

00041627807TRLO0

28/08/2025

10:00:38.542

521

226.20

TRQX

00041627805TRLO0

28/08/2025

09:57:14.801

605

226.60

XLON

00041627713TRLO0

28/08/2025

09:57:13.647

605

226.60

BATE

00041627711TRLO0

28/08/2025

09:57:12.217

805

226.60

XLON

00041627708TRLO0

28/08/2025

09:57:12.217

772

226.60

BATE

00041627707TRLO0

28/08/2025

09:52:11.295

418

226.80

CHIX

00041627539TRLO0

28/08/2025

09:52:00.044

408

227.00

BATE

00041627534TRLO0

28/08/2025

09:52:00.044

96

227.00

BATE

00041627535TRLO0

28/08/2025

09:51:30.118

975

227.20

BATE

00041627529TRLO0

28/08/2025

09:50:23.650

721

227.20

XLON

00041627496TRLO0

28/08/2025

09:47:20.362

346

227.40

BATE

00041627410TRLO0

28/08/2025

09:47:19.539

1684

227.60

BATE

00041627409TRLO0

28/08/2025

09:47:19.532

426

227.40

BATE

00041627408TRLO0

28/08/2025

09:47:19.531

581

227.40

XLON

00041627407TRLO0

28/08/2025

09:47:19.480

832

227.60

BATE

00041627406TRLO0

28/08/2025

09:47:19.462

431

227.60

BATE

00041627405TRLO0

28/08/2025

09:47:18.581

565

227.60

BATE

00041627404TRLO0

28/08/2025

09:47:18.560

1748

227.60

BATE

00041627403TRLO0

28/08/2025

09:47:18.555

940

227.40

XLON

00041627402TRLO0

28/08/2025

09:47:01.880

196

227.60

BATE

00041627401TRLO0

28/08/2025

09:46:41.084

746

227.60

BATE

00041627391TRLO0

28/08/2025

09:44:57.480

457

227.60

BATE

00041627270TRLO0

28/08/2025

09:44:57.280

461

227.60

BATE

00041627269TRLO0

28/08/2025

09:44:57.080

444

227.60

BATE

00041627268TRLO0

28/08/2025

09:44:56.880

463

227.60

BATE

00041627267TRLO0

28/08/2025

09:44:56.680

447

227.60

BATE

00041627265TRLO0

28/08/2025

09:44:56.480

462

227.60

BATE

00041627264TRLO0

28/08/2025

09:44:56.281

460

227.60

BATE

00041627263TRLO0

28/08/2025

09:44:56.081

460

227.60

BATE

00041627262TRLO0

28/08/2025

09:44:55.977

453

227.60

BATE

00041627261TRLO0

28/08/2025

09:44:48.333

611

227.80

BATE

00041627255TRLO0

28/08/2025

09:44:48.333

3059

227.80

BATE

00041627256TRLO0

28/08/2025

09:44:48.319

329

227.60

BATE

00041627253TRLO0

28/08/2025

09:44:48.319

953

227.60

CHIX

00041627251TRLO0

28/08/2025

09:44:48.318

942

227.60

XLON

00041627254TRLO0

28/08/2025

09:44:48.318

269

227.60

BATE

00041627252TRLO0

28/08/2025

09:41:27.470

485

227.60

BATE

00041627178TRLO0

28/08/2025

09:41:27.398

9

227.80

XLON

00041627177TRLO0

28/08/2025

09:41:27.398

597

227.80

XLON

00041627176TRLO0

28/08/2025

09:41:27.386

373

227.80

BATE

00041627172TRLO0

28/08/2025

09:41:27.386

1029

227.80

BATE

00041627173TRLO0

28/08/2025

09:41:27.386

213

227.80

BATE

00041627174TRLO0

28/08/2025

09:41:27.386

1226

227.80

BATE

00041627175TRLO0

28/08/2025

09:41:27.379

745

227.80

XLON

00041627171TRLO0

28/08/2025

09:39:12.736

67

227.80

BATE

00041627064TRLO0

28/08/2025

09:39:12.734

484

227.80

XLON

00041627063TRLO0

28/08/2025

09:39:12.734

63

227.80

XLON

00041627062TRLO0

28/08/2025

09:39:04.709

517

227.80

XLON

00041627056TRLO0

28/08/2025

09:39:04.709

9

227.80

XLON

00041627055TRLO0

28/08/2025

09:39:04.705

505

227.80

BATE

00041627054TRLO0

28/08/2025

09:39:04.698

1520

227.60

BATE

00041627053TRLO0

28/08/2025

09:39:00.044

60

227.80

BATE

00041627051TRLO0

28/08/2025

09:24:55.167

5354

227.60

XLON

00041626580TRLO0

28/08/2025

09:24:55.147

730

227.60

XLON

00041626578TRLO0

28/08/2025

09:24:55.147

688

227.60

TRQX

00041626579TRLO0

28/08/2025

09:24:55.146

970

227.60

BATE

00041626577TRLO0

28/08/2025

09:24:55.146

756

227.60

CHIX

00041626576TRLO0

28/08/2025

09:20:04.237

496

227.40

BATE

00041626423TRLO0

28/08/2025

09:10:22.174

404

227.00

XLON

00041626058TRLO0

28/08/2025

09:10:22.174

80

227.00

XLON

00041626057TRLO0

28/08/2025

09:10:09.387

708

227.00

XLON

00041626052TRLO0

28/08/2025

09:10:09.387

1003

227.00

CHIX

00041626051TRLO0

28/08/2025

09:10:09.386

870

227.00

BATE

00041626050TRLO0

28/08/2025

09:09:08.517

61

227.00

XLON

00041626023TRLO0

28/08/2025

09:01:50.894

701

227.00

XLON

00041625684TRLO0

28/08/2025

09:01:49.315

659

227.00

XLON

00041625680TRLO0

28/08/2025

08:53:41.243

32

227.40

BATE

00041625305TRLO0

28/08/2025

08:53:41.243

163

227.40

BATE

00041625306TRLO0

28/08/2025

08:53:41.243

1194

227.40

BATE

00041625307TRLO0

28/08/2025

08:53:41.231

661

227.20

XLON

00041625304TRLO0

28/08/2025

08:53:41.231

725

227.20

BATE

00041625302TRLO0

28/08/2025

08:53:41.231

90

227.20

BATE

00041625303TRLO0

28/08/2025

08:53:41.231

512

227.20

CHIX

00041625301TRLO0

28/08/2025

08:49:57.470

196

227.40

XLON

00041625175TRLO0

28/08/2025

08:49:57.470

48

227.40

XLON

00041625174TRLO0

28/08/2025

08:49:57.470

424

227.40

XLON

00041625173TRLO0

28/08/2025

08:49:57.409

682

227.40

BATE

00041625172TRLO0

28/08/2025

08:49:57.398

1212

227.40

XLON

00041625171TRLO0

28/08/2025

08:49:57.393

666

227.20

XLON

00041625170TRLO0

28/08/2025

08:49:57.393

683

227.20

BATE

00041625168TRLO0

28/08/2025

08:49:57.393

181

227.20

BATE

00041625169TRLO0

28/08/2025

08:45:05.354

284

227.40

CHIX

00041625033TRLO0

28/08/2025

08:45:05.351

57

227.40

CHIX

00041625032TRLO0

28/08/2025

08:45:04.805

382

227.40

CHIX

00041625031TRLO0

28/08/2025

08:44:59.280

583

227.40

XLON

00041625029TRLO0

28/08/2025

08:44:59.280

758

227.40

BATE

00041625027TRLO0

28/08/2025

08:44:59.280

883

227.40

CHIX

00041625026TRLO0

28/08/2025

08:44:59.280

677

227.40

TRQX

00041625028TRLO0

28/08/2025

08:38:38.452

372

227.40

BATE

00041624768TRLO0

28/08/2025

08:36:02.079

226

227.40

BATE

00041624667TRLO0

28/08/2025

08:36:02.079

103

227.40

BATE

00041624668TRLO0

28/08/2025

08:36:02.077

297

227.40

XLON

00041624666TRLO0

28/08/2025

08:36:02.077

485

227.40

XLON

00041624665TRLO0

28/08/2025

08:36:01.510

322

227.40

XLON

00041624664TRLO0

28/08/2025

08:36:01.510

169

227.40

XLON

00041624663TRLO0

28/08/2025

08:36:01.510

180

227.40

XLON

00041624662TRLO0

28/08/2025

08:36:01.333

331

227.40

XLON

00041624661TRLO0

28/08/2025

08:36:01.333

955

227.40

XLON

00041624660TRLO0

28/08/2025

08:36:01.310

590

227.40

XLON

00041624658TRLO0

28/08/2025

08:36:01.310

741

227.40

BATE

00041624657TRLO0

28/08/2025

08:36:01.310

802

227.40

CHIX

00041624659TRLO0

28/08/2025

08:30:19.537

291

227.40

XLON

00041624441TRLO0

28/08/2025

08:24:03.592

586

227.40

XLON

00041624056TRLO0

28/08/2025

08:24:03.592

729

227.40

BATE

00041624055TRLO0

28/08/2025

08:24:03.592

633

227.40

CHIX

00041624054TRLO0

28/08/2025

08:23:56.318

588

227.60

XLON

00041624051TRLO0

28/08/2025

08:13:42.039

4

227.60

XLON

00041623643TRLO0

28/08/2025

08:08:41.280

351

227.40

BATE

00041623460TRLO0

28/08/2025

08:08:41.280

374

227.40

BATE

00041623461TRLO0

28/08/2025

08:08:38.843

1700

227.40

XLON

00041623442TRLO0

28/08/2025

08:08:38.828

580

227.40

XLON

00041623440TRLO0

28/08/2025

08:08:38.828

727

227.40

BATE

00041623439TRLO0

28/08/2025

08:08:38.828

680

227.40

CHIX

00041623438TRLO0

28/08/2025

08:08:38.828

1084

227.40

TRQX

00041623441TRLO0

28/08/2025

08:05:39.054

578

227.40

XLON

00041623358TRLO0

28/08/2025

08:01:38.892

585

226.80

XLON

00041623123TRLO0


