FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 22
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
21 August 2025
Number of ordinary shares purchased
349,972
Weighted average price paid (p)
225.3847
Highest price paid (p)
226.80
Lowest price paid (p)
224.60
Following the above purchase, FirstGroup holds 183,418,179 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 567,276,836.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 21 August 2025 is 567,276,836. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: GMT
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
225.38
132,644
BATE
225.40
167,396
CHIX
225.35
38,864
TRQX
225.37
11,068
Individual Transactions
21/08/2025
16:19:31.535
947
224.80
BATE
00041567697TRLO0
21/08/2025
16:19:31.514
137
224.80
XLON
00041567696TRLO0
21/08/2025
16:19:31.514
697
224.80
XLON
00041567695TRLO0
21/08/2025
16:19:31.514
441
224.80
XLON
00041567694TRLO0
21/08/2025
16:19:31.511
282
224.60
BATE
00041567693TRLO0
21/08/2025
16:19:31.511
245
224.80
CHIX
00041567690TRLO0
21/08/2025
16:19:31.511
265
224.80
CHIX
00041567691TRLO0
21/08/2025
16:19:31.511
959
224.80
CHIX
00041567692TRLO0
21/08/2025
16:17:10.013
15
225.00
BATE
00041567540TRLO0
21/08/2025
16:17:10.013
303
225.00
BATE
00041567541TRLO0
21/08/2025
16:17:10.013
50
225.00
BATE
00041567542TRLO0
21/08/2025
16:17:10.013
244
225.00
BATE
00041567543TRLO0
21/08/2025
16:16:45.004
304
225.00
BATE
00041567509TRLO0
21/08/2025
16:16:45.004
312
225.00
BATE
00041567512TRLO0
21/08/2025
16:16:20.009
247
225.00
BATE
00041567489TRLO0
21/08/2025
16:16:20.009
348
225.00
BATE
00041567490TRLO0
21/08/2025
16:16:04.408
654
224.60
XLON
00041567475TRLO0
21/08/2025
16:16:04.391
173
224.60
XLON
00041567474TRLO0
21/08/2025
16:16:01.885
2667
225.00
BATE
00041567471TRLO0
21/08/2025
16:16:01.832
281
225.00
BATE
00041567469TRLO0
21/08/2025
16:16:01.832
1719
225.00
BATE
00041567470TRLO0
21/08/2025
16:16:01.814
611
225.00
BATE
00041567467TRLO0
21/08/2025
16:16:01.814
188
225.00
BATE
00041567468TRLO0
21/08/2025
16:16:00.555
609
225.00
BATE
00041567466TRLO0
21/08/2025
16:16:00.485
797
225.00
BATE
00041567465TRLO0
21/08/2025
16:16:00.390
786
225.00
BATE
00041567464TRLO0
21/08/2025
16:16:00.351
1269
225.00
BATE
00041567463TRLO0
21/08/2025
16:16:00.324
801
225.00
BATE
00041567462TRLO0
21/08/2025
16:16:00.274
1859
225.00
BATE
00041567461TRLO0
21/08/2025
16:16:00.273
1568
225.00
XLON
00041567460TRLO0
21/08/2025
16:16:00.172
2517
225.00
XLON
00041567459TRLO0
21/08/2025
16:16:00.161
912
225.00
BATE
00041567457TRLO0
21/08/2025
16:16:00.161
3126
225.00
BATE
00041567458TRLO0
21/08/2025
16:15:18.209
581
224.60
XLON
00041567414TRLO0
21/08/2025
16:15:18.208
1142
224.60
BATE
00041567413TRLO0
21/08/2025
16:15:18.208
67
224.60
CHIX
00041567411TRLO0
21/08/2025
16:15:18.208
524
224.60
CHIX
00041567412TRLO0
21/08/2025
16:15:06.482
1027
224.60
CHIX
00041567360TRLO0
21/08/2025
16:15:06.478
171
224.80
XLON
00041567359TRLO0
21/08/2025
16:15:06.215
11
224.80
XLON
00041567358TRLO0
21/08/2025
16:15:06.180
777
224.80
XLON
00041567357TRLO0
21/08/2025
16:15:06.062
1101
224.80
BATE
00041567355TRLO0
21/08/2025
16:15:06.062
112
224.80
BATE
00041567356TRLO0
21/08/2025
16:15:06.060
11
224.80
BATE
00041567354TRLO0
21/08/2025
16:15:06.058
970
224.80
XLON
00041567353TRLO0
21/08/2025
16:15:06.058
1037
224.80
CHIX
00041567352TRLO0
21/08/2025
16:08:22.178
869
225.00
XLON
00041566742TRLO0
21/08/2025
16:08:22.146
8
225.00
XLON
00041566741TRLO0
21/08/2025
16:01:48.075
468
224.80
XLON
00041566172TRLO0
21/08/2025
16:01:07.291
812
224.80
XLON
00041566153TRLO0
21/08/2025
16:01:06.034
383
225.20
TRQX
00041566152TRLO0
21/08/2025
16:01:05.978
3394
224.80
XLON
00041566151TRLO0
21/08/2025
16:01:05.978
2505
224.80
BATE
00041566150TRLO0
21/08/2025
16:01:05.977
43
224.80
BATE
00041566149TRLO0
21/08/2025
15:54:31.974
1194
224.80
BATE
00041565658TRLO0
21/08/2025
15:52:54.913
789
225.00
BATE
00041565555TRLO0
21/08/2025
15:52:54.909
160
224.80
CHIX
00041565554TRLO0
21/08/2025
15:52:42.030
6043
225.00
BATE
00041565513TRLO0
21/08/2025
15:52:42.026
1366
225.00
XLON
00041565512TRLO0
21/08/2025
15:52:42.026
374
225.00
XLON
00041565511TRLO0
21/08/2025
15:52:42.026
950
225.00
XLON
00041565510TRLO0
21/08/2025
15:52:42.026
1069
225.00
XLON
00041565509TRLO0
21/08/2025
15:52:42.026
326
225.00
XLON
00041565508TRLO0
21/08/2025
15:52:42.026
1000
225.00
XLON
00041565507TRLO0
21/08/2025
15:52:42.026
327
225.00
XLON
00041565506TRLO0
21/08/2025
15:52:42.026
525
225.00
XLON
00041565505TRLO0
21/08/2025
15:52:42.026
126
225.00
XLON
00041565504TRLO0
21/08/2025
15:52:42.019
752
224.60
XLON
00041565503TRLO0
21/08/2025
15:52:42.005
2574
224.80
XLON
00041565502TRLO0
21/08/2025
15:52:42.005
2708
224.80
BATE
00041565499TRLO0
21/08/2025
15:52:42.005
1418
224.80
CHIX
00041565498TRLO0
21/08/2025
15:52:42.005
342
224.80
TRQX
00041565500TRLO0
21/08/2025
15:52:42.005
544
224.80
TRQX
00041565501TRLO0
21/08/2025
15:49:29.523
479
225.00
BATE
00041565161TRLO0
21/08/2025
15:49:29.484
1502
225.00
CHIX
00041565160TRLO0
21/08/2025
15:49:29.467
2630
224.80
XLON
00041565159TRLO0
21/08/2025
15:49:29.467
2887
224.80
BATE
00041565157TRLO0
21/08/2025
15:49:29.467
1081
224.80
CHIX
00041565156TRLO0
21/08/2025
15:49:29.467
893
224.80
TRQX
00041565158TRLO0
21/08/2025
15:21:31.445
2740
224.80
XLON
00041563255TRLO0
21/08/2025
15:21:31.445
2224
224.80
BATE
00041563254TRLO0
21/08/2025
15:11:59.459
1361
224.80
BATE
00041562646TRLO0
21/08/2025
15:11:59.459
374
224.80
CHIX
00041562645TRLO0
21/08/2025
15:11:59.458
555
224.80
XLON
00041562648TRLO0
21/08/2025
15:11:59.458
521
224.80
XLON
00041562647TRLO0
21/08/2025
15:11:59.449
2454
225.00
XLON
00041562644TRLO0
21/08/2025
15:11:59.449
3103
225.00
BATE
00041562641TRLO0
21/08/2025
15:11:59.449
849
225.00
CHIX
00041562642TRLO0
21/08/2025
15:11:59.449
260
224.80
CHIX
00041562643TRLO0
21/08/2025
15:06:40.373
3129
225.20
XLON
00041562131TRLO0
21/08/2025
15:06:40.373
750
225.20
BATE
00041562129TRLO0
21/08/2025
15:06:40.373
1253
225.20
CHIX
00041562130TRLO0
21/08/2025
15:06:18.012
483
225.40
BATE
00041562106TRLO0
21/08/2025
15:05:20.006
463
225.40
BATE
00041562067TRLO0
21/08/2025
15:02:03.112
250
225.40
BATE
00041561845TRLO0
21/08/2025
15:02:03.112
2597
225.40
BATE
00041561846TRLO0
21/08/2025
15:02:03.110
63
225.40
XLON
00041561844TRLO0
21/08/2025
15:02:03.110
1291
225.40
XLON
00041561843TRLO0
21/08/2025
15:02:03.110
89
225.40
XLON
00041561842TRLO0
21/08/2025
15:02:03.110
369
225.40
XLON
00041561841TRLO0
21/08/2025
15:02:03.110
396
225.40
XLON
00041561840TRLO0
21/08/2025
15:02:03.110
667
225.20
XLON
00041561839TRLO0
21/08/2025
15:02:03.110
634
225.20
XLON
00041561838TRLO0
21/08/2025
15:02:03.108
420
225.20
TRQX
00041561836TRLO0
21/08/2025
15:02:03.108
276
225.20
TRQX
00041561837TRLO0
21/08/2025
15:02:03.039
77
225.20
BATE
00041561819TRLO0
21/08/2025
15:02:03.036
1118
225.20
BATE
00041561818TRLO0
21/08/2025
15:02:03.035
2174
225.20
XLON
00041561817TRLO0
21/08/2025
15:02:03.035
1513
225.20
BATE
00041561816TRLO0
21/08/2025
14:50:00.574
795
225.20
BATE
00041561112TRLO0
21/08/2025
14:50:00.203
244
225.20
CHIX
00041561104TRLO0
21/08/2025
14:50:00.203
781
225.20
CHIX
00041561106TRLO0
21/08/2025
14:50:00.187
646
225.20
XLON
00041561103TRLO0
21/08/2025
14:44:29.176
3032
225.00
XLON
00041560257TRLO0
21/08/2025
14:44:29.176
3440
225.00
BATE
00041560255TRLO0
21/08/2025
14:44:29.176
693
225.00
CHIX
00041560256TRLO0
21/08/2025
14:44:12.742
1051
225.20
XLON
00041560235TRLO0
21/08/2025
14:44:12.720
329
225.40
CHIX
00041560232TRLO0
21/08/2025
14:44:12.720
60
225.40
CHIX
00041560233TRLO0
21/08/2025
14:44:12.720
1986
225.40
CHIX
00041560234TRLO0
21/08/2025
14:44:12.716
93
225.40
BATE
00041560223TRLO0
21/08/2025
14:44:12.716
703
225.40
BATE
00041560225TRLO0
21/08/2025
14:44:12.716
146
225.40
BATE
00041560226TRLO0
21/08/2025
14:44:12.716
78
225.40
BATE
00041560228TRLO0
21/08/2025
14:44:12.716
927
225.40
BATE
00041560229TRLO0
21/08/2025
14:44:12.716
431
225.40
BATE
00041560230TRLO0
21/08/2025
14:44:12.716
4796
225.40
BATE
00041560231TRLO0
21/08/2025
14:44:12.704
2004
225.20
XLON
00041560208TRLO0
21/08/2025
14:44:12.704
2581
225.20
BATE
00041560207TRLO0
21/08/2025
14:44:12.704
659
225.20
CHIX
00041560206TRLO0
21/08/2025
14:44:12.704
898
225.20
TRQX
00041560209TRLO0
21/08/2025
14:35:15.794
625
225.40
BATE
00041558974TRLO0
21/08/2025
14:35:15.794
2614
225.40
BATE
00041558975TRLO0
21/08/2025
14:35:15.791
785
225.40
XLON
00041558973TRLO0
21/08/2025
14:35:15.790
1279
225.40
XLON
00041558972TRLO0
21/08/2025
14:35:15.790
783
225.40
XLON
00041558971TRLO0
21/08/2025
14:35:15.754
1224
225.40
XLON
00041558970TRLO0
21/08/2025
14:35:15.754
1625
225.40
XLON
00041558969TRLO0
21/08/2025
14:35:15.753
756
225.40
XLON
00041558968TRLO0
21/08/2025
14:35:15.753
414
225.40
XLON
00041558967TRLO0
21/08/2025
|
14:35:15.753
1183
225.40
XLON
00041558966TRLO0
21/08/2025
14:35:15.753
204
225.40
XLON
00041558965TRLO0
21/08/2025
14:33:13.949
179
225.00
BATE
00041558887TRLO0
21/08/2025
14:27:51.329
98
225.00
BATE
00041558558TRLO0
21/08/2025
14:15:07.328
41
225.00
XLON
00041558199TRLO0
21/08/2025
14:13:27.329
43
225.00
BATE
00041558153TRLO0
21/08/2025
14:11:47.336
40
225.00
XLON
00041558111TRLO0
21/08/2025
14:11:12.006
345
225.20
XLON
00041558077TRLO0
21/08/2025
14:11:12.006
88
225.20
XLON
00041558076TRLO0
21/08/2025
14:11:12.006
95
225.20
XLON
00041558075TRLO0
21/08/2025
14:10:14.512
1756
225.20
XLON
00041558050TRLO0
21/08/2025
14:10:14.512
3233
225.20
BATE
00041558047TRLO0
21/08/2025
14:10:14.512
959
225.20
CHIX
00041558048TRLO0
21/08/2025
14:10:14.512
635
225.20
TRQX
00041558049TRLO0
21/08/2025
14:08:50.315
300
225.20
BATE
00041558021TRLO0
21/08/2025
14:06:30.727
435
225.40
XLON
00041557986TRLO0
21/08/2025
14:06:30.726
94
225.40
XLON
00041557985TRLO0
21/08/2025
14:06:30.726
143
225.40
XLON
00041557984TRLO0
21/08/2025
14:06:30.726
595
225.40
XLON
00041557983TRLO0
21/08/2025
14:06:30.726
189
225.40
XLON
00041557982TRLO0
21/08/2025
13:57:46.259
3002
225.20
BATE
00041557744TRLO0
21/08/2025
13:57:46.259
667
225.20
CHIX
00041557743TRLO0
21/08/2025
13:57:46.258
23
225.20
XLON
00041557742TRLO0
21/08/2025
13:57:46.258
1582
225.20
XLON
00041557741TRLO0
21/08/2025
13:53:50.198
697
225.20
BATE
00041557623TRLO0
21/08/2025
13:53:48.010
3
225.40
BATE
00041557620TRLO0
21/08/2025
13:53:48.010
462
225.40
BATE
00041557621TRLO0
21/08/2025
13:51:52.009
697
225.40
BATE
00041557588TRLO0
21/08/2025
13:48:35.142
1071
225.40
BATE
00041557521TRLO0
21/08/2025
13:48:35.124
1105
225.40
BATE
00041557520TRLO0
21/08/2025
13:47:39.897
29
225.20
XLON
00041557501TRLO0
21/08/2025
13:41:20.900
668
225.40
CHIX
00041557384TRLO0
21/08/2025
13:41:20.886
782
225.40
XLON
00041557383TRLO0
21/08/2025
13:41:20.886
1362
225.60
BATE
00041557379TRLO0
21/08/2025
13:41:20.886
1877
225.40
BATE
00041557381TRLO0
21/08/2025
13:41:20.886
646
225.40
CHIX
00041557380TRLO0
21/08/2025
13:41:20.886
709
225.40
TRQX
00041557382TRLO0
21/08/2025
13:41:20.686
1351
225.60
BATE
00041557378TRLO0
21/08/2025
13:41:20.485
1316
225.60
BATE
00041557377TRLO0
21/08/2025
13:41:20.455
500
225.60
BATE
00041557375TRLO0
21/08/2025
13:41:20.455
276
225.60
BATE
00041557376TRLO0
21/08/2025
13:41:10.443
669
225.60
BATE
00041557363TRLO0
21/08/2025
13:41:10.421
1484
225.60
XLON
00041557361TRLO0
21/08/2025
13:41:10.421
3194
225.60
BATE
00041557360TRLO0
21/08/2025
13:41:10.421
960
225.60
CHIX
00041557359TRLO0
21/08/2025
13:41:10.421
1014
225.60
TRQX
00041557362TRLO0
21/08/2025
13:40:35.088
54
225.60
BATE
00041557340TRLO0
21/08/2025
13:40:35.088
425
225.60
BATE
00041557341TRLO0
21/08/2025
13:33:33.649
646
225.40
XLON
00041557171TRLO0
21/08/2025
13:33:33.252
43
225.40
XLON
00041557170TRLO0
21/08/2025
13:32:32.011
770
225.60
XLON
00041557138TRLO0
21/08/2025
13:30:12.547
459
225.40
BATE
00041557071TRLO0
21/08/2025
13:30:11.476
464
225.60
XLON
00041557069TRLO0
21/08/2025
13:30:11.390
815
225.60
CHIX
00041557068TRLO0
21/08/2025
13:30:11.386
1086
225.60
XLON
00041557067TRLO0
21/08/2025
13:30:11.386
72
225.60
XLON
00041557066TRLO0
21/08/2025
13:30:11.386
158
225.60
XLON
00041557065TRLO0
21/08/2025
13:29:53.489
392
225.40
CHIX
00041557056TRLO0
21/08/2025
13:21:54.013
244
225.60
XLON
00041556897TRLO0
21/08/2025
13:21:54.013
296
225.60
XLON
00041556896TRLO0
21/08/2025
13:19:00.019
39
225.60
XLON
00041556827TRLO0
21/08/2025
13:19:00.019
599
225.60
XLON
00041556826TRLO0
21/08/2025
13:16:06.016
387
225.60
XLON
00041556759TRLO0
21/08/2025
13:16:06.016
113
225.60
XLON
00041556758TRLO0
21/08/2025
13:13:12.011
391
225.60
XLON
00041556678TRLO0
21/08/2025
13:13:12.011
114
225.60
XLON
00041556677TRLO0
21/08/2025
13:13:12.007
508
225.60
CHIX
00041556676TRLO0
21/08/2025
13:10:18.012
557
225.60
XLON
00041556528TRLO0
21/08/2025
13:02:34.004
257
225.60
CHIX
00041556392TRLO0
21/08/2025
13:02:34.004
401
225.60
CHIX
00041556393TRLO0
21/08/2025
13:00:53.087
2616
225.40
XLON
00041556352TRLO0
21/08/2025
13:00:53.087
1554
225.40
BATE
00041556351TRLO0
21/08/2025
13:00:53.087
630
225.40
CHIX
00041556350TRLO0
21/08/2025
13:00:52.066
579
225.60
XLON
00041556349TRLO0
21/08/2025
13:00:52.066
924
225.60
XLON
00041556348TRLO0
21/08/2025
13:00:47.992
784
225.40
BATE
00041556347TRLO0
21/08/2025
13:00:06.655
30
225.40
BATE
00041556339TRLO0
21/08/2025
12:55:09.610
49
225.40
BATE
00041556232TRLO0
21/08/2025
12:55:04.748
49
225.40
XLON
00041556230TRLO0
21/08/2025
12:53:02.554
1030
225.20
XLON
00041556214TRLO0
21/08/2025
12:53:02.554
1004
225.20
BATE
00041556213TRLO0
21/08/2025
12:50:04.749
77
225.20
TRQX
00041556139TRLO0
21/08/2025
12:48:24.749
64
225.20
BATE
00041556113TRLO0
21/08/2025
12:47:34.711
1197
225.40
XLON
00041556088TRLO0
21/08/2025
12:47:34.711
1420
225.40
BATE
00041556086TRLO0
21/08/2025
12:47:34.711
614
225.40
CHIX
00041556087TRLO0
21/08/2025
12:46:05.059
64
225.40
XLON
00041556040TRLO0
21/08/2025
12:40:09.592
33
225.40
BATE
00041555862TRLO0
21/08/2025
12:34:54.987
200
225.40
BATE
00041555756TRLO0
21/08/2025
12:34:54.987
259
225.40
CHIX
00041555755TRLO0
21/08/2025
12:34:54.986
98
225.40
BATE
00041555754TRLO0
21/08/2025
12:34:12.485
1192
225.60
BATE
00041555746TRLO0
21/08/2025
12:34:12.285
1184
225.60
BATE
00041555745TRLO0
21/08/2025
12:34:12.135
540
225.60
BATE
00041555744TRLO0
21/08/2025
12:34:12.134
215
225.60
BATE
00041555743TRLO0
21/08/2025
12:34:05.630
968
225.60
BATE
00041555741TRLO0
21/08/2025
12:34:05.477
486
225.60
XLON
00041555740TRLO0
21/08/2025
12:34:05.477
700
225.60
XLON
00041555739TRLO0
21/08/2025
12:34:05.477
465
225.60
XLON
00041555738TRLO0
21/08/2025
12:34:05.477
1291
225.60
XLON
00041555737TRLO0
21/08/2025
12:34:05.477
253
225.60
XLON
00041555736TRLO0
21/08/2025
12:00:00.102
989
225.00
BATE
00041555063TRLO0
21/08/2025
12:00:00.085
775
225.00
XLON
00041555061TRLO0
21/08/2025
11:56:00.817
930
225.20
XLON
00041554932TRLO0
21/08/2025
11:56:00.817
553
225.20
BATE
00041554931TRLO0
21/08/2025
11:54:26.903
839
225.40
XLON
00041554882TRLO0
21/08/2025
11:54:26.903
2587
225.40
BATE
00041554880TRLO0
21/08/2025
11:54:26.903
460
225.40
CHIX
00041554881TRLO0
21/08/2025
11:54:26.395
443
225.40
BATE
00041554879TRLO0
21/08/2025
11:54:20.886
1096
225.80
BATE
00041554872TRLO0
21/08/2025
11:54:20.718
1089
225.80
BATE
00041554871TRLO0
21/08/2025
11:54:20.685
1099
225.80
BATE
00041554870TRLO0
21/08/2025
11:54:20.485
1078
225.80
BATE
00041554869TRLO0
21/08/2025
11:54:20.285
239
225.80
BATE
00041554867TRLO0
21/08/2025
11:54:20.285
1206
225.80
BATE
00041554868TRLO0
21/08/2025
11:54:20.244
1343
225.80
BATE
00041554865TRLO0
21/08/2025
11:54:20.244
1306
225.80
BATE
00041554866TRLO0
21/08/2025
11:49:26.396
263
225.60
XLON
00041554756TRLO0
21/08/2025
11:49:26.395
468
225.60
XLON
00041554755TRLO0
21/08/2025
11:47:18.586
733
225.60
TRQX
00041554720TRLO0
21/08/2025
11:47:05.961
1036
225.60
XLON
00041554709TRLO0
21/08/2025
11:47:05.961
1028
225.60
BATE
00041554708TRLO0
21/08/2025
11:46:06.395
704
225.60
XLON
00041554672TRLO0
21/08/2025
11:46:06.395
460
225.60
BATE
00041554669TRLO0
21/08/2025
11:46:06.395
872
225.60
BATE
00041554671TRLO0
21/08/2025
11:46:06.395
720
225.60
CHIX
00041554670TRLO0
21/08/2025
11:41:43.074
49
225.40
BATE
00041554520TRLO0
21/08/2025
11:40:03.075
10
225.40
BATE
00041554485TRLO0
21/08/2025
11:35:41.804
811
225.40
XLON
00041554393TRLO0
21/08/2025
11:35:33.665
1147
225.40
XLON
00041554391TRLO0
21/08/2025
11:35:33.665
354
225.40
XLON
00041554390TRLO0
21/08/2025
11:33:48.433
902
225.40
BATE
00041554357TRLO0
21/08/2025
11:33:48.433
364
225.40
BATE
00041554358TRLO0
21/08/2025
11:33:48.433
748
225.40
CHIX
00041554359TRLO0
21/08/2025
11:33:43.276
612
225.60
XLON
00041554349TRLO0
21/08/2025
11:33:43.076
1401
225.60
XLON
00041554347TRLO0
21/08/2025
11:33:42.877
1359
225.60
XLON
00041554345TRLO0
21/08/2025
11:33:42.689
1410
225.60
XLON
00041554338TRLO0
21/08/2025
11:33:37.471
1267
225.40
BATE
00041554331TRLO0
21/08/2025
11:33:37.471
933
225.40
CHIX
00041554330TRLO0
21/08/2025
11:33:37.470
993
225.40
XLON
00041554332TRLO0
21/08/2025
11:01:09.025
713
225.20
XLON
00041553443TRLO0
21/08/2025
11:01:09.025
711
225.20
CHIX
00041553442TRLO0
21/08/2025
11:01:09.024
911
225.20
BATE
00041553441TRLO0
21/08/2025
11:00:36.341
27
225.20
BATE
00041553421TRLO0
21/08/2025
10:59:55.012
533
225.20
XLON
00041553397TRLO0
21/08/2025
10:59:55.012
663
225.20
BATE
00041553396TRLO0
21/08/2025
10:59:22.219
650
225.40
XLON
00041553351TRLO0
21/08/2025
10:59:22.219
912
225.40
BATE
00041553349TRLO0
21/08/2025
10:59:22.219
626
225.40
TRQX
00041553350TRLO0
21/08/2025
10:59:22.219
2
225.40
TRQX
00041553352TRLO0
21/08/2025
10:58:22.062
743
225.20
XLON
00041553327TRLO0
21/08/2025
10:58:22.062
950
225.20
BATE
00041553325TRLO0
21/08/2025
10:58:22.062
690
225.20
CHIX
00041553326TRLO0
21/08/2025
10:56:42.065
20
225.00
BATE
00041553285TRLO0
21/08/2025
10:55:34.067
17
225.00
BATE
00041553263TRLO0
21/08/2025
10:55:02.058
15
225.00
BATE
00041553246TRLO0
21/08/2025
10:53:22.059
17
225.00
BATE
00041553206TRLO0
21/08/2025
10:52:58.111
446
225.00
BATE
00041553197TRLO0
21/08/2025
10:51:42.059
23
225.00
BATE
00041553146TRLO0
21/08/2025
10:51:18.111
452
225.00
BATE
00041553132TRLO0
21/08/2025
10:50:34.068
30
225.00
BATE
00041553114TRLO0
21/08/2025
10:50:02.059
22
225.00
BATE
00041553081TRLO0
21/08/2025
10:41:37.728
957
225.20
BATE
00041552769TRLO0
21/08/2025
10:41:37.727
1139
225.20
XLON
00041552770TRLO0
21/08/2025
10:35:26.773
978
225.20
BATE
00041552595TRLO0
21/08/2025
10:35:26.773
924
225.20
CHIX
00041552594TRLO0
21/08/2025
10:35:26.772
1153
225.20
XLON
00041552596TRLO0
21/08/2025
10:30:26.560
16
225.20
BATE
00041552444TRLO0
21/08/2025
10:29:39.476
1014
225.40
XLON
00041552429TRLO0
21/08/2025
10:24:54.018
2426
225.60
BATE
00041552268TRLO0
21/08/2025
10:24:54.017
686
225.60
BATE
00041552267TRLO0
21/08/2025
10:24:54.008
1106
225.40
XLON
00041552266TRLO0
21/08/2025
10:24:54.007
872
225.40
BATE
00041552265TRLO0
21/08/2025
10:19:20.637
1698
225.60
BATE
00041552160TRLO0
21/08/2025
10:19:20.623
1317
225.60
XLON
00041552158TRLO0
21/08/2025
10:19:20.623
884
225.60
BATE
00041552157TRLO0
21/08/2025
10:19:20.623
1070
225.60
CHIX
00041552156TRLO0
21/08/2025
10:19:20.623
862
225.60
TRQX
00041552159TRLO0
21/08/2025
10:18:25.988
184
225.80
XLON
00041552146TRLO0
21/08/2025
10:18:25.988
762
225.80
XLON
00041552145TRLO0
21/08/2025
10:18:25.959
242
225.80
XLON
00041552144TRLO0
21/08/2025
10:18:25.959
436
225.80
XLON
00041552143TRLO0
21/08/2025
09:59:57.006
822
225.40
XLON
00041551610TRLO0
21/08/2025
09:59:57.006
526
225.40
BATE
00041551608TRLO0
21/08/2025
09:59:57.006
56
225.40
CHIX
00041551609TRLO0
21/08/2025
09:59:50.522
1313
225.80
BATE
00041551606TRLO0
21/08/2025
09:59:50.484
1362
225.80
BATE
00041551605TRLO0
21/08/2025
09:59:50.442
1042
225.80
BATE
00041551604TRLO0
21/08/2025
09:59:50.412
2347
225.80
BATE
00041551603TRLO0
21/08/2025
09:59:50.376
610
225.80
BATE
00041551601TRLO0
21/08/2025
09:59:50.376
738
225.80
BATE
00041551602TRLO0
21/08/2025
09:59:50.374
929
225.60
XLON
00041551600TRLO0
21/08/2025
09:59:50.374
684
225.60
BATE
00041551599TRLO0
21/08/2025
09:59:50.374
1119
225.60
CHIX
00041551598TRLO0
21/08/2025
09:59:50.373
190
225.60
BATE
00041551597TRLO0
21/08/2025
09:58:58.197
23
225.60
XLON
00041551569TRLO0
21/08/2025
09:58:58.197
1326
225.60
XLON
00041551568TRLO0
21/08/2025
09:49:56.617
683
225.60
XLON
00041551315TRLO0
21/08/2025
09:49:56.616
416
225.60
XLON
00041551314TRLO0
21/08/2025
09:49:56.616
270
225.60
XLON
00041551313TRLO0
21/08/2025
09:49:56.616
537
225.60
XLON
00041551312TRLO0
21/08/2025
09:49:56.616
394
225.60
XLON
00041551311TRLO0
21/08/2025
09:49:56.616
52
225.60
XLON
00041551310TRLO0
21/08/2025
09:49:56.616
135
225.60
XLON
00041551309TRLO0
21/08/2025
09:49:56.596
1054
225.40
XLON
00041551308TRLO0
21/08/2025
09:49:56.596
808
225.40
BATE
00041551307TRLO0
21/08/2025
09:49:56.596
685
225.40
CHIX
00041551306TRLO0
21/08/2025
09:30:03.962
732
225.20
XLON
00041550672TRLO0
21/08/2025
09:30:03.962
54
225.20
XLON
00041550671TRLO0
21/08/2025
09:29:28.673
1056
225.20
XLON
00041550646TRLO0
21/08/2025
09:29:28.673
786
225.20
BATE
00041550645TRLO0
21/08/2025
09:29:16.433
691
225.40
CHIX
00041550633TRLO0
21/08/2025
09:29:16.422
113
225.60
XLON
00041550632TRLO0
21/08/2025
09:29:16.422
39
225.60
XLON
00041550631TRLO0
21/08/2025
09:29:16.422
34
225.60
XLON
00041550630TRLO0
21/08/2025
09:29:16.422
645
225.60
XLON
00041550629TRLO0
21/08/2025
09:29:16.422
188
225.60
XLON
00041550628TRLO0
21/08/2025
09:29:16.418
845
225.40
TRQX
00041550627TRLO0
21/08/2025
09:29:16.417
854
225.40
CHIX
00041550626TRLO0
21/08/2025
09:29:05.196
1945
225.60
BATE
00041550617TRLO0
21/08/2025
09:29:05.193
1898
225.60
XLON
00041550616TRLO0
21/08/2025
09:27:18.258
369
225.60
BATE
00041550579TRLO0
21/08/2025
09:27:18.258
284
225.60
BATE
00041550580TRLO0
21/08/2025
09:27:18.256
655
225.60
XLON
00041550578TRLO0
21/08/2025
09:03:59.939
777
225.20
XLON
00041549893TRLO0
21/08/2025
09:03:59.939
822
225.20
BATE
00041549892TRLO0
21/08/2025
09:03:58.911
1107
225.40
XLON
00041549891TRLO0
21/08/2025
09:03:58.911
1170
225.40
BATE
00041549890TRLO0
21/08/2025
09:03:58.911
917
225.40
CHIX
00041549889TRLO0
21/08/2025
08:56:50.847
826
225.60
BATE
00041549623TRLO0
21/08/2025
08:56:50.723
883
225.80
BATE
00041549622TRLO0
21/08/2025
08:54:59.417
84
225.80
BATE
00041549585TRLO0
21/08/2025
08:54:15.191
830
225.80
XLON
00041549556TRLO0
21/08/2025
08:54:15.191
801
225.80
BATE
00041549555TRLO0
21/08/2025
08:50:16.367
623
226.00
XLON
00041549463TRLO0
21/08/2025
08:50:16.367
1159
226.00
BATE
00041549462TRLO0
21/08/2025
08:50:16.367
509
226.00
CHIX
00041549461TRLO0
21/08/2025
08:49:07.568
72
226.00
BATE
00041549396TRLO0
21/08/2025
08:47:49.910
1036
226.20
BATE
00041549344TRLO0
21/08/2025
08:47:38.650
706
226.20
XLON
00041549334TRLO0
21/08/2025
08:45:14.606
721
226.40
XLON
00041549270TRLO0
21/08/2025
08:45:14.606
1084
226.40
BATE
00041549269TRLO0
21/08/2025
08:42:15.646
724
226.40
XLON
00041549201TRLO0
21/08/2025
08:42:05.934
901
226.40
TRQX
00041549193TRLO0
21/08/2025
08:42:02.085
721
226.60
BATE
00041549191TRLO0
21/08/2025
08:42:01.883
721
226.60
BATE
00041549190TRLO0
21/08/2025
08:42:01.686
724
226.60
BATE
00041549189TRLO0
21/08/2025
08:42:01.486
723
226.60
BATE
00041549188TRLO0
21/08/2025
08:42:01.285
731
226.60
BATE
00041549187TRLO0
21/08/2025
08:42:01.102
710
226.60
BATE
00041549186TRLO0
21/08/2025
08:42:00.885
840
226.60
BATE
00041549183TRLO0
21/08/2025
08:42:00.885
548
226.60
BATE
00041549184TRLO0
21/08/2025
08:41:50.973
516
226.40
CHIX
00041549181TRLO0
21/08/2025
08:41:50.236
1838
226.60
XLON
00041549177TRLO0
21/08/2025
08:41:11.796
111
226.80
XLON
00041549140TRLO0
21/08/2025
08:41:11.796
777
226.80
XLON
00041549139TRLO0
21/08/2025
08:41:11.773
510
226.80
XLON
00041549138TRLO0
21/08/2025
08:41:11.773
309
226.80
XLON
00041549137TRLO0
21/08/2025
08:41:11.773
458
226.80
XLON
00041549136TRLO0
21/08/2025
08:41:11.773
240
226.80
XLON
00041549135TRLO0
21/08/2025
08:41:11.773
777
226.60
XLON
00041549134TRLO0
21/08/2025
08:41:11.761
766
226.40
XLON
00041549133TRLO0
21/08/2025
08:41:11.761
966
226.40
BATE
00041549132TRLO0
21/08/2025
08:41:11.761
714
226.40
CHIX
00041549131TRLO0
21/08/2025
08:40:54.994
542
226.80
XLON
00041549119TRLO0
21/08/2025
08:40:54.994
458
226.80
XLON
00041549118TRLO0
21/08/2025
08:40:54.994
131
226.80
XLON
00041549117TRLO0
21/08/2025
08:40:54.976
775
226.60
XLON
00041549106TRLO0
21/08/2025
08:40:54.976
970
226.60
BATE
00041549105TRLO0
21/08/2025
08:40:54.976
970
226.60
CHIX
00041549104TRLO0
21/08/2025
08:30:07.019
538
226.00
BATE
00041548660TRLO0
21/08/2025
08:11:23.021
112
226.00
BATE
00041548080TRLO0
21/08/2025
08:11:23.021
677
226.00
BATE
00041548081TRLO0
21/08/2025
08:11:15.169
367
226.00
BATE
00041548077TRLO0
21/08/2025
08:11:15.169
833
226.00
BATE
00041548078TRLO0
21/08/2025
08:10:48.828
761
226.00
XLON
00041548042TRLO0
21/08/2025
08:10:40.006
761
226.20
XLON
00041548036TRLO0
21/08/2025
08:10:40.006
545
226.20
CHIX
00041548035TRLO0
21/08/2025
08:08:00.773
849
226.00
XLON
00041547939TRLO0
21/08/2025
08:08:00.773
1054
226.00
BATE
00041547938TRLO0
21/08/2025
08:06:50.362
637
226.40
BATE
00041547878TRLO0
21/08/2025
08:06:50.349
606
226.00
XLON
00041547876TRLO0
21/08/2025
08:06:50.349
932
226.00
BATE
00041547877TRLO0
21/08/2025
08:05:24.283
504
226.20
CHIX
00041547820TRLO0
21/08/2025
08:01:23.647
678
225.00
XLON
00041547643TRLO0
21/08/2025
08:01:23.646
971
225.20
XLON
00041547640TRLO0
21/08/2025
08:01:23.646
366
225.20
TRQX
00041547641TRLO0
21/08/2025
08:01:23.646
542
225.20
TRQX
00041547642TRLO0
21/08/2025
08:01:23.489
1224
226.00
BATE
00041547638TRLO0
21/08/2025
08:01:23.489
858
225.80
BATE
00041547639TRLO0
21/08/2025
08:01:23.489
979
226.00
CHIX
00041547637TRLO0