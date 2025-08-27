Anzeige
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 27

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

26 August 2025

Number of ordinary shares purchased

337,036

Weighted average price paid (p)

223.6997

Highest price paid (p)

225.40

Lowest price paid (p)

222.20

Following the above purchase, FirstGroup holds 184,089,935 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 566,605,080.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 26 August 2025 is 566,605,080. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

223.70

125,929

BATE

223.70

161,956

CHIX

223.70

37,881

TRQX

223.73

11,270

Individual Transactions

26/08/2025

16:19:30.016

230

223.80

XLON

00041605144TRLO0

26/08/2025

16:19:30.015

1281

223.80

XLON

00041605143TRLO0

26/08/2025

16:17:10.004

229

223.60

BATE

00041604991TRLO0

26/08/2025

16:17:10.004

230

223.60

BATE

00041604992TRLO0

26/08/2025

16:17:10.004

248

223.60

BATE

00041604993TRLO0

26/08/2025

16:17:10.004

133

223.60

BATE

00041604994TRLO0

26/08/2025

16:16:30.219

626

223.60

BATE

00041604930TRLO0

26/08/2025

16:16:30.219

265

223.60

BATE

00041604931TRLO0

26/08/2025

16:16:30.213

767

223.40

BATE

00041604929TRLO0

26/08/2025

16:16:24.950

872

223.40

XLON

00041604921TRLO0

26/08/2025

16:15:52.829

100

223.40

BATE

00041604883TRLO0

26/08/2025

16:15:07.457

748

223.60

BATE

00041604840TRLO0

26/08/2025

16:15:07.456

581

223.60

XLON

00041604841TRLO0

26/08/2025

16:15:05.049

235

223.80

BATE

00041604832TRLO0

26/08/2025

16:15:05.049

88

223.80

BATE

00041604833TRLO0

26/08/2025

16:15:05.049

228

223.80

BATE

00041604834TRLO0

26/08/2025

16:15:05.049

177

223.80

BATE

00041604835TRLO0

26/08/2025

16:15:04.983

156

224.00

BATE

00041604828TRLO0

26/08/2025

16:15:04.983

634

224.00

BATE

00041604829TRLO0

26/08/2025

16:15:04.983

212

224.00

BATE

00041604830TRLO0

26/08/2025

16:15:04.983

3305

224.00

BATE

00041604831TRLO0

26/08/2025

16:15:04.982

1538

224.00

XLON

00041604827TRLO0

26/08/2025

16:15:04.981

390

224.00

XLON

00041604826TRLO0

26/08/2025

16:15:04.981

930

224.00

XLON

00041604825TRLO0

26/08/2025

16:15:04.981

769

224.00

XLON

00041604824TRLO0

26/08/2025

16:15:04.981

652

224.00

XLON

00041604823TRLO0

26/08/2025

16:15:04.960

831

223.80

XLON

00041604822TRLO0

26/08/2025

16:15:04.960

1065

223.80

BATE

00041604820TRLO0

26/08/2025

16:15:04.960

1092

223.80

CHIX

00041604821TRLO0

26/08/2025

16:15:01.698

864

224.00

XLON

00041604813TRLO0

26/08/2025

16:15:01.698

1108

224.00

BATE

00041604812TRLO0

26/08/2025

16:15:01.698

31

224.00

CHIX

00041604811TRLO0

26/08/2025

16:15:01.698

1262

224.00

CHIX

00041604814TRLO0

26/08/2025

16:02:45.954

895

224.20

BATE

00041604244TRLO0

26/08/2025

16:02:45.954

819

224.20

BATE

00041604245TRLO0

26/08/2025

16:02:45.954

1564

224.20

CHIX

00041604242TRLO0

26/08/2025

16:02:45.953

857

224.20

XLON

00041604243TRLO0

26/08/2025

16:02:22.013

883

224.40

XLON

00041604224TRLO0

26/08/2025

16:02:22.009

114

224.40

BATE

00041604222TRLO0

26/08/2025

16:02:22.009

1016

224.40

BATE

00041604223TRLO0

26/08/2025

16:00:28.566

164

224.40

XLON

00041604163TRLO0

26/08/2025

16:00:28.566

458

224.40

XLON

00041604162TRLO0

26/08/2025

16:00:28.545

613

224.40

BATE

00041604161TRLO0

26/08/2025

16:00:28.542

604

224.40

TRQX

00041604160TRLO0

26/08/2025

16:00:28.541

567

224.20

BATE

00041604156TRLO0

26/08/2025

16:00:28.541

12049

224.20

BATE

00041604159TRLO0

26/08/2025

16:00:28.541

38

224.20

CHIX

00041604158TRLO0

26/08/2025

16:00:28.540

622

224.40

XLON

00041604157TRLO0

26/08/2025

16:00:28.540

3

224.40

XLON

00041604155TRLO0

26/08/2025

16:00:28.511

1630

224.40

BATE

00041604154TRLO0

26/08/2025

16:00:28.509

887

224.40

XLON

00041604153TRLO0

26/08/2025

16:00:28.509

50

224.40

XLON

00041604152TRLO0

26/08/2025

15:59:28.006

80

224.60

CHIX

00041604101TRLO0

26/08/2025

15:59:28.006

55

224.60

CHIX

00041604102TRLO0

26/08/2025

15:59:28.006

15

224.60

CHIX

00041604103TRLO0

26/08/2025

15:59:28.006

387

224.60

CHIX

00041604104TRLO0

26/08/2025

15:55:36.011

938

224.40

XLON

00041603980TRLO0

26/08/2025

15:55:36.011

10

224.40

XLON

00041603979TRLO0

26/08/2025

15:53:40.013

741

224.40

XLON

00041603851TRLO0

26/08/2025

15:53:40.013

93

224.40

XLON

00041603850TRLO0

26/08/2025

15:51:44.016

73

224.40

XLON

00041603777TRLO0

26/08/2025

15:51:44.016

648

224.40

XLON

00041603776TRLO0

26/08/2025

15:50:36.489

108

224.40

XLON

00041603709TRLO0

26/08/2025

15:50:36.489

2394

224.40

XLON

00041603708TRLO0

26/08/2025

15:50:36.489

410

224.40

XLON

00041603707TRLO0

26/08/2025

15:50:36.489

203

224.40

XLON

00041603706TRLO0

26/08/2025

15:50:36.489

758

224.40

XLON

00041603705TRLO0

26/08/2025

15:50:36.449

647

224.40

XLON

00041603704TRLO0

26/08/2025

15:50:36.449

677

224.40

XLON

00041603703TRLO0

26/08/2025

15:50:36.446

2614

224.20

XLON

00041603702TRLO0

26/08/2025

15:50:36.445

6

224.20

XLON

00041603701TRLO0

26/08/2025

15:50:36.445

89

224.20

XLON

00041603700TRLO0

26/08/2025

15:50:36.445

2885

224.20

BATE

00041603699TRLO0

26/08/2025

15:47:52.452

1813

223.40

BATE

00041603541TRLO0

26/08/2025

15:47:52.452

1516

223.40

CHIX

00041603542TRLO0

26/08/2025

15:47:52.451

2804

223.40

XLON

00041603544TRLO0

26/08/2025

15:47:52.451

1072

223.40

BATE

00041603540TRLO0

26/08/2025

15:47:52.451

802

223.40

TRQX

00041603543TRLO0

26/08/2025

15:28:48.329

2071

223.60

XLON

00041602603TRLO0

26/08/2025

15:28:48.329

2680

223.60

BATE

00041602602TRLO0

26/08/2025

15:26:50.506

686

223.60

BATE

00041602482TRLO0

26/08/2025

15:26:33.571

668

223.80

CHIX

00041602471TRLO0

26/08/2025

15:26:33.570

269

223.60

CHIX

00041602470TRLO0

26/08/2025

15:26:27.476

2149

223.80

XLON

00041602463TRLO0

26/08/2025

15:26:27.476

3043

223.80

BATE

00041602462TRLO0

26/08/2025

15:26:27.476

749

223.80

CHIX

00041602461TRLO0

26/08/2025

15:26:27.476

326

223.80

TRQX

00041602464TRLO0

26/08/2025

15:26:27.476

331

223.80

TRQX

00041602465TRLO0

26/08/2025

15:21:42.915

50

223.80

BATE

00041602200TRLO0

26/08/2025

15:20:21.913

370

223.80

CHIX

00041602132TRLO0

26/08/2025

15:12:06.095

1168

224.00

XLON

00041601870TRLO0

26/08/2025

15:12:06.095

354

224.00

XLON

00041601869TRLO0

26/08/2025

15:12:06.081

853

224.00

BATE

00041601868TRLO0

26/08/2025

15:12:06.074

569

223.80

CHIX

00041601867TRLO0

26/08/2025

15:07:47.299

85

224.00

XLON

00041601675TRLO0

26/08/2025

15:07:47.299

610

224.00

XLON

00041601674TRLO0

26/08/2025

15:07:47.227

577

224.00

BATE

00041601672TRLO0

26/08/2025

15:07:47.227

118

224.00

BATE

00041601673TRLO0

26/08/2025

15:07:40.674

701

224.20

BATE

00041601665TRLO0

26/08/2025

15:07:40.625

697

224.20

BATE

00041601664TRLO0

26/08/2025

15:07:40.448

706

224.20

BATE

00041601663TRLO0

26/08/2025

15:07:40.427

687

224.20

BATE

00041601662TRLO0

26/08/2025

15:07:40.409

90

224.20

BATE

00041601660TRLO0

26/08/2025

15:07:40.409

668

224.20

BATE

00041601661TRLO0

26/08/2025

15:07:40.291

608

224.20

XLON

00041601659TRLO0

26/08/2025

15:07:40.291

705

224.20

XLON

00041601658TRLO0

26/08/2025

15:07:40.264

2552

224.20

XLON

00041601657TRLO0

26/08/2025

15:07:40.264

420

224.20

XLON

00041601656TRLO0

26/08/2025

15:07:40.264

757

224.20

XLON

00041601655TRLO0

26/08/2025

15:07:40.264

94

224.20

XLON

00041601654TRLO0

26/08/2025

15:07:40.250

86

224.20

BATE

00041601649TRLO0

26/08/2025

15:07:40.250

696

224.20

BATE

00041601650TRLO0

26/08/2025

15:07:40.250

207

224.20

BATE

00041601651TRLO0

26/08/2025

15:07:40.250

922

224.20

BATE

00041601652TRLO0

26/08/2025

15:07:40.250

5210

224.20

BATE

00041601653TRLO0

26/08/2025

15:07:40.239

429

224.00

XLON

00041601648TRLO0

26/08/2025

15:07:40.239

1660

224.00

XLON

00041601647TRLO0

26/08/2025

15:07:40.239

2885

224.00

BATE

00041601645TRLO0

26/08/2025

15:07:40.239

770

224.00

CHIX

00041601644TRLO0

26/08/2025

15:07:40.239

820

224.00

TRQX

00041601646TRLO0

26/08/2025

15:07:39.656

403

224.00

CHIX

00041601641TRLO0

26/08/2025

15:06:11.080

84

224.40

CHIX

00041601585TRLO0

26/08/2025

15:06:11.080

273

224.40

CHIX

00041601586TRLO0

26/08/2025

15:06:11.080

198

224.40

CHIX

00041601587TRLO0

26/08/2025

15:06:11.080

850

224.40

CHIX

00041601588TRLO0

26/08/2025

15:06:11.080

888

224.40

CHIX

00041601589TRLO0

26/08/2025

15:06:11.068

2116

224.20

XLON

00041601584TRLO0

26/08/2025

15:06:11.068

1021

224.20

TRQX

00041601583TRLO0

26/08/2025

14:55:58.727

1295

224.00

BATE

00041601041TRLO0

26/08/2025

14:55:58.727

1

224.00

BATE

00041601042TRLO0

26/08/2025

14:55:58.723

1363

224.00

XLON

00041601040TRLO0

26/08/2025

14:55:58.723

11

224.00

XLON

00041601039TRLO0

26/08/2025

14:55:58.723

144

224.00

XLON

00041601038TRLO0

26/08/2025

14:55:57.894

761

224.00

CHIX

00041601037TRLO0

26/08/2025

14:35:54.728

973

223.60

XLON

00041599782TRLO0

26/08/2025

14:35:54.728

3274

223.60

BATE

00041599781TRLO0

26/08/2025

14:35:54.728

698

223.60

CHIX

00041599780TRLO0

26/08/2025

14:35:54.106

1339

223.80

BATE

00041599779TRLO0

26/08/2025

14:35:53.834

1092

223.80

CHIX

00041599778TRLO0

26/08/2025

14:35:53.678

2221

223.80

XLON

00041599777TRLO0

26/08/2025

14:35:53.678

2332

223.80

BATE

00041599776TRLO0

26/08/2025

14:35:53.678

1101

223.80

CHIX

00041599775TRLO0

26/08/2025

14:34:18.831

3179

224.00

XLON

00041599647TRLO0

26/08/2025

14:31:46.949

469

223.60

BATE

00041599473TRLO0

26/08/2025

14:31:12.490

82

223.80

CHIX

00041599449TRLO0

26/08/2025

14:31:12.490

618

223.80

CHIX

00041599450TRLO0

26/08/2025

14:31:10.825

792

223.80

BATE

00041599448TRLO0

26/08/2025

14:31:10.626

810

223.80

BATE

00041599447TRLO0

26/08/2025

14:31:10.425

772

223.80

BATE

00041599446TRLO0

26/08/2025

14:31:10.225

781

223.80

BATE

00041599445TRLO0

26/08/2025

14:31:10.025

798

223.80

BATE

00041599444TRLO0

26/08/2025

14:31:09.990

801

223.80

BATE

00041599443TRLO0

26/08/2025

14:31:09.969

805

223.80

BATE

00041599442TRLO0

26/08/2025

14:31:09.967

789

223.80

XLON

00041599441TRLO0

26/08/2025

14:31:09.891

608

223.80

BATE

00041599440TRLO0

26/08/2025

14:31:09.872

43

223.80

XLON

00041599439TRLO0

26/08/2025

14:31:09.865

56

223.80

BATE

00041599438TRLO0

26/08/2025

14:31:09.830

99

223.80

BATE

00041599437TRLO0

26/08/2025

14:31:09.815

190

223.80

XLON

00041599436TRLO0

26/08/2025

14:31:09.815

89

223.80

XLON

00041599435TRLO0

26/08/2025

14:31:09.815

70

223.80

XLON

00041599434TRLO0

26/08/2025

14:31:09.815

69

223.80

XLON

00041599433TRLO0

26/08/2025

14:31:09.815

74

223.80

XLON

00041599432TRLO0

26/08/2025

14:30:35.162

159

223.80

BATE

00041599345TRLO0

26/08/2025

14:30:35.162

395

223.80

BATE

00041599346TRLO0

26/08/2025

14:24:55.020

7

223.60

CHIX

00041599133TRLO0

26/08/2025

14:24:02.227

36

223.80

BATE

00041599072TRLO0

26/08/2025

14:24:02.025

620

223.80

BATE

00041599071TRLO0

26/08/2025

14:24:01.985

595

223.80

BATE

00041599070TRLO0

26/08/2025

14:23:58.181

1376

223.80

BATE

00041599069TRLO0

26/08/2025

14:23:58.167

2437

223.80

XLON

00041599068TRLO0

26/08/2025

14:23:58.167

2220

223.80

BATE

00041599065TRLO0

26/08/2025

14:23:58.167

902

223.80

CHIX

00041599066TRLO0

26/08/2025

14:23:58.167

847

223.80

TRQX

00041599067TRLO0

26/08/2025

14:23:26.200

52

223.80

BATE

00041599031TRLO0

26/08/2025

14:23:11.161

1097

224.00

CHIX

00041599025TRLO0

26/08/2025

14:23:11.154

1372

224.00

BATE

00041599024TRLO0

26/08/2025

14:23:11.152

791

224.00

XLON

00041599023TRLO0

26/08/2025

14:23:11.096

3908

224.00

XLON

00041599022TRLO0

26/08/2025

14:23:11.096

7

224.00

XLON

00041599021TRLO0

26/08/2025

14:23:11.096

640

224.00

XLON

00041599020TRLO0

26/08/2025

14:23:11.096

639

224.00

XLON

00041599019TRLO0

26/08/2025

14:23:11.096

478

224.00

XLON

00041599018TRLO0

26/08/2025

14:23:11.096

352

224.00

XLON

00041599017TRLO0

26/08/2025

14:18:31.150

290

223.60

BATE

00041598839TRLO0

26/08/2025

14:00:07.031

35

223.40

BATE

00041598339TRLO0

26/08/2025

13:55:45.735

574

223.60

XLON

00041598259TRLO0

26/08/2025

13:55:44.005

181

223.60

BATE

00041598256TRLO0

26/08/2025

13:55:44.005

23

223.60

BATE

00041598257TRLO0

26/08/2025

13:55:44.005

306

223.60

BATE

00041598258TRLO0

26/08/2025

13:53:48.008

521

223.60

BATE

00041598235TRLO0

26/08/2025

13:51:52.004

199

223.60

BATE

00041598204TRLO0

26/08/2025

13:51:52.004

70

223.60

BATE

00041598205TRLO0

26/08/2025

13:51:52.004

240

223.60

BATE

00041598206TRLO0

26/08/2025

13:49:56.012

188

223.60

BATE

00041598156TRLO0

26/08/2025

13:49:56.012

184

223.60

BATE

00041598157TRLO0

26/08/2025

13:49:56.012

133

223.60

BATE

00041598158TRLO0

26/08/2025

13:48:00.030

263

223.60

BATE

00041598114TRLO0

26/08/2025

13:48:00.030

346

223.60

BATE

00041598115TRLO0

26/08/2025

13:45:54.036

627

223.60

BATE

00041598071TRLO0

26/08/2025

13:45:54.036

37

223.60

BATE

00041598072TRLO0

26/08/2025

13:45:14.706

355

223.40

XLON

00041598059TRLO0

26/08/2025

13:45:14.706

722

223.40

CHIX

00041598057TRLO0

26/08/2025

13:45:14.706

847

223.40

TRQX

00041598058TRLO0

26/08/2025

13:45:06.425

1282

223.60

BATE

00041598054TRLO0

26/08/2025

13:45:06.226

25

223.40

XLON

00041598053TRLO0

26/08/2025

13:45:06.226

465

223.40

XLON

00041598052TRLO0

26/08/2025

13:45:06.226

112

223.60

BATE

00041598050TRLO0

26/08/2025

13:45:06.226

1167

223.60

BATE

00041598051TRLO0

26/08/2025

13:45:06.059

68

223.60

BATE

00041598047TRLO0

26/08/2025

13:45:06.059

253

223.60

BATE

00041598048TRLO0

26/08/2025

13:45:06.059

898

223.60

BATE

00041598049TRLO0

26/08/2025

13:45:06.038

425

223.60

XLON

00041598046TRLO0

26/08/2025

13:45:06.037

2213

223.60

XLON

00041598045TRLO0

26/08/2025

13:45:06.037

62

223.60

XLON

00041598044TRLO0

26/08/2025

13:45:06.037

179

223.60

XLON

00041598043TRLO0

26/08/2025

13:33:28.341

46

223.20

BATE

00041597576TRLO0

26/08/2025

13:30:08.342

44

223.20

BATE

00041597475TRLO0

26/08/2025

13:29:42.412

480

223.20

BATE

00041597466TRLO0

26/08/2025

13:28:40.113

605

223.40

BATE

00041597446TRLO0

26/08/2025

13:28:40.113

22

223.60

BATE

00041597447TRLO0

26/08/2025

13:28:40.100

256

223.20

XLON

00041597445TRLO0

26/08/2025

13:28:40.100

788

223.20

XLON

00041597444TRLO0

26/08/2025

13:28:40.100

1488

223.40

XLON

00041597442TRLO0

26/08/2025

13:28:40.100

1602

223.40

BATE

00041597439TRLO0

26/08/2025

13:28:40.100

1113

223.20

BATE

00041597441TRLO0

26/08/2025

13:28:40.100

882

223.40

CHIX

00041597440TRLO0

26/08/2025

13:28:40.100

616

223.20

CHIX

00041597443TRLO0

26/08/2025

13:22:52.014

366

223.40

XLON

00041597304TRLO0

26/08/2025

13:22:52.014

370

223.40

XLON

00041597303TRLO0

26/08/2025

13:22:52.014

38

223.40

XLON

00041597302TRLO0

26/08/2025

13:11:16.008

563

223.20

BATE

00041596855TRLO0

26/08/2025

13:02:06.328

2

222.40

BATE

00041596514TRLO0

26/08/2025

13:02:04.825

13

222.40

BATE

00041596499TRLO0

26/08/2025

13:02:03.033

200

222.40

BATE

00041596496TRLO0

26/08/2025

13:02:02.927

804

222.40

XLON

00041596495TRLO0

26/08/2025

12:56:40.114

844

222.40

XLON

00041596374TRLO0

26/08/2025

12:56:40.114

1245

222.40

BATE

00041596373TRLO0

26/08/2025

12:56:40.113

314

222.40

BATE

00041596372TRLO0

26/08/2025

12:55:07.535

203

222.80

BATE

00041596345TRLO0

26/08/2025

12:55:07.535

2226

222.80

BATE

00041596346TRLO0

26/08/2025

12:55:07.522

546

222.60

XLON

00041596344TRLO0

26/08/2025

12:55:07.522

131

222.60

XLON

00041596343TRLO0

26/08/2025

12:55:07.522

973

222.60

BATE

00041596342TRLO0

26/08/2025

12:55:06.275

65

222.60

XLON

00041596341TRLO0

26/08/2025

12:55:05.518

206

222.80

XLON

00041596340TRLO0

26/08/2025

12:55:05.518

865

222.80

XLON

00041596339TRLO0

26/08/2025

12:55:05.518

962

222.80

BATE

00041596337TRLO0

26/08/2025

12:55:05.518

650

222.80

CHIX

00041596338TRLO0

26/08/2025

12:55:05.517

137

223.00

XLON

00041596336TRLO0

26/08/2025

12:55:05.517

808

223.00

XLON

00041596335TRLO0

26/08/2025

12:55:05.344

681

223.00

XLON

00041596334TRLO0

26/08/2025

12:55:05.305

1060

222.80

XLON

00041596333TRLO0

26/08/2025

12:55:05.305

1412

222.80

BATE

00041596330TRLO0

26/08/2025

12:55:05.305

51

222.80

CHIX

00041596329TRLO0

26/08/2025

12:55:05.305

908

222.80

CHIX

00041596331TRLO0

26/08/2025

12:55:05.305

612

222.80

TRQX

00041596332TRLO0

26/08/2025

12:50:05.308

50

222.80

XLON

00041596240TRLO0

26/08/2025

12:46:45.305

60

222.80

BATE

00041596166TRLO0

26/08/2025

12:35:08.082

20

222.80

XLON

00041595763TRLO0

26/08/2025

12:35:08.082

33

222.80

XLON

00041595762TRLO0

26/08/2025

12:35:08.082

8

222.80

XLON

00041595761TRLO0

26/08/2025

12:35:08.082

64

222.80

XLON

00041595760TRLO0

26/08/2025

12:25:01.924

868

223.00

XLON

00041595453TRLO0

26/08/2025

12:23:13.291

1429

223.00

XLON

00041595390TRLO0

26/08/2025

12:23:13.291

390

223.00

XLON

00041595389TRLO0

26/08/2025

12:23:13.291

1825

223.00

BATE

00041595388TRLO0

26/08/2025

12:22:04.690

145

223.20

XLON

00041595374TRLO0

26/08/2025

12:22:04.689

438

223.20

XLON

00041595373TRLO0

26/08/2025

12:22:04.437

64

223.00

XLON

00041595372TRLO0

26/08/2025

12:22:04.437

30

223.00

BATE

00041595371TRLO0

26/08/2025

12:20:12.493

93

223.20

CHIX

00041595343TRLO0

26/08/2025

12:20:11.572

411

223.20

CHIX

00041595342TRLO0

26/08/2025

12:20:10.021

67

223.20

XLON

00041595340TRLO0

26/08/2025

12:20:10.021

337

223.20

XLON

00041595339TRLO0

26/08/2025

12:19:04.009

608

223.20

BATE

00041595326TRLO0

26/08/2025

12:19:04.009

168

223.20

BATE

00041595327TRLO0

26/08/2025

12:15:12.010

158

223.20

BATE

00041595182TRLO0

26/08/2025

12:15:12.010

500

223.20

BATE

00041595183TRLO0

26/08/2025

12:11:20.010

636

223.20

XLON

00041595099TRLO0

26/08/2025

12:11:20.010

103

223.20

XLON

00041595098TRLO0

26/08/2025

12:11:20.010

30

223.20

XLON

00041595097TRLO0

26/08/2025

12:07:01.449

21

223.00

XLON

00041594946TRLO0

26/08/2025

12:07:01.449

29

223.00

XLON

00041594945TRLO0

26/08/2025

12:07:01.449

368

223.00

XLON

00041594944TRLO0

26/08/2025

12:07:01.449

715

223.00

CHIX

00041594943TRLO0

26/08/2025

12:06:58.517

75

223.20

BATE

00041594938TRLO0

26/08/2025

12:06:58.517

189

223.20

BATE

00041594939TRLO0

26/08/2025

12:06:58.517

1570

223.20

BATE

00041594940TRLO0

26/08/2025

12:06:58.504

1026

223.00

XLON

00041594937TRLO0

26/08/2025

12:06:58.504

919

223.00

BATE

00041594933TRLO0

26/08/2025

12:06:58.504

316

223.00

BATE

00041594934TRLO0

26/08/2025

12:06:58.504

666

223.00

CHIX

00041594932TRLO0

26/08/2025

12:06:58.504

164

223.00

CHIX

00041594936TRLO0

26/08/2025

12:06:58.504

624

223.00

TRQX

00041594935TRLO0

26/08/2025

11:57:48.021

305

223.40

XLON

00041594655TRLO0

26/08/2025

11:57:48.021

609

223.40

XLON

00041594654TRLO0

26/08/2025

11:55:52.012

49

223.20

BATE

00041594623TRLO0

26/08/2025

11:55:52.004

284

223.20

BATE

00041594621TRLO0

26/08/2025

11:55:52.004

413

223.20

BATE

00041594622TRLO0

26/08/2025

11:52:58.007

521

223.20

XLON

00041594569TRLO0

26/08/2025

11:52:33.562

1483

223.20

BATE

00041594546TRLO0

26/08/2025

11:52:33.229

1492

223.20

BATE

00041594545TRLO0

26/08/2025

11:52:33.225

18

223.20

BATE

00041594544TRLO0

26/08/2025

11:52:33.097

315

223.20

BATE

00041594542TRLO0

26/08/2025

11:52:33.097

1134

223.20

BATE

00041594543TRLO0

26/08/2025

11:49:06.007

655

223.20

XLON

00041594414TRLO0

26/08/2025

11:36:26.519

1144

222.80

XLON

00041594062TRLO0

26/08/2025

11:36:26.519

1002

222.80

BATE

00041594060TRLO0

26/08/2025

11:36:26.519

560

222.80

CHIX

00041594061TRLO0

26/08/2025

11:35:04.751

13

222.80

BATE

00041593948TRLO0

26/08/2025

11:23:18.173

1686

222.60

BATE

00041593705TRLO0

26/08/2025

11:23:18.166

1087

222.40

XLON

00041593704TRLO0

26/08/2025

11:23:18.166

143

222.40

BATE

00041593703TRLO0

26/08/2025

11:23:12.149

1499

222.60

XLON

00041593702TRLO0

26/08/2025

11:23:12.149

342

222.60

TRQX

00041593700TRLO0

26/08/2025

11:23:12.149

303

222.60

TRQX

00041593701TRLO0

26/08/2025

11:23:12.148

835

222.60

BATE

00041593699TRLO0

26/08/2025

11:23:12.148

883

222.60

CHIX

00041593698TRLO0

26/08/2025

11:20:06.008

58

222.80

XLON

00041593613TRLO0

26/08/2025

11:20:06.007

164

222.80

XLON

00041593612TRLO0

26/08/2025

11:20:06.007

406

222.80

XLON

00041593611TRLO0

26/08/2025

11:15:16.018

243

222.80

XLON

00041593495TRLO0

26/08/2025

11:15:16.018

406

222.80

XLON

00041593494TRLO0

26/08/2025

11:08:17.395

225

222.60

BATE

00041593338TRLO0

26/08/2025

11:06:25.302

671

222.60

BATE

00041593304TRLO0

26/08/2025

11:02:48.894

565

222.60

BATE

00041593165TRLO0

26/08/2025

11:02:48.894

1567

222.60

BATE

00041593166TRLO0

26/08/2025

11:02:48.885

1452

222.60

XLON

00041593164TRLO0

26/08/2025

11:02:48.884

910

222.60

BATE

00041593163TRLO0

26/08/2025

11:02:48.884

883

222.60

CHIX

00041593162TRLO0

26/08/2025

11:02:42.007

530

222.80

XLON

00041593159TRLO0

26/08/2025

10:58:50.061

235

222.80

XLON

00041593009TRLO0

26/08/2025

10:58:50.061

430

222.80

XLON

00041593008TRLO0

26/08/2025

10:53:10.241

480

222.60

BATE

00041592869TRLO0

26/08/2025

10:47:12.826

16

222.60

XLON

00041592710TRLO0

26/08/2025

10:47:12.826

24

222.60

XLON

00041592709TRLO0

26/08/2025

10:47:12.826

288

222.60

XLON

00041592708TRLO0

26/08/2025

10:47:12.825

426

222.60

CHIX

00041592707TRLO0

26/08/2025

10:39:30.011

799

222.80

TRQX

00041592455TRLO0

26/08/2025

10:39:30.010

500

223.00

XLON

00041592454TRLO0

26/08/2025

10:37:34.007

563

223.00

BATE

00041592376TRLO0

26/08/2025

10:36:40.328

640

223.00

XLON

00041592347TRLO0

26/08/2025

10:36:40.272

51

223.20

BATE

00041592344TRLO0

26/08/2025

10:36:40.272

191

223.20

BATE

00041592345TRLO0

26/08/2025

10:36:40.272

1292

223.20

BATE

00041592346TRLO0

26/08/2025

10:36:40.265

1417

223.00

BATE

00041592342TRLO0

26/08/2025

10:36:40.264

859

223.00

XLON

00041592343TRLO0

26/08/2025

10:36:34.168

758

223.20

XLON

00041592338TRLO0

26/08/2025

10:36:34.168

507

223.20

CHIX

00041592337TRLO0

26/08/2025

10:28:46.801

1265

223.00

BATE

00041592042TRLO0

26/08/2025

10:28:46.800

608

223.00

BATE

00041592040TRLO0

26/08/2025

10:28:46.800

618

223.00

BATE

00041592041TRLO0

26/08/2025

10:28:46.791

813

222.80

XLON

00041592039TRLO0

26/08/2025

10:28:46.791

742

222.80

BATE

00041592038TRLO0

26/08/2025

10:26:17.374

1297

223.00

XLON

00041591863TRLO0

26/08/2025

10:26:17.374

743

223.00

BATE

00041591861TRLO0

26/08/2025

10:26:17.374

888

223.00

CHIX

00041591862TRLO0

26/08/2025

10:23:45.229

116

223.00

XLON

00041591788TRLO0

26/08/2025

10:23:45.229

347

223.00

XLON

00041591787TRLO0

26/08/2025

10:23:45.229

171

223.00

XLON

00041591786TRLO0

26/08/2025

10:23:45.218

973

222.80

XLON

00041591785TRLO0

26/08/2025

10:23:45.217

731

222.80

BATE

00041591783TRLO0

26/08/2025

10:23:45.217

985

222.80

CHIX

00041591784TRLO0

26/08/2025

10:18:14.005

5

223.00

XLON

00041591641TRLO0

26/08/2025

10:14:56.345

203

223.00

XLON

00041591521TRLO0

26/08/2025

10:14:56.345

377

223.00

XLON

00041591520TRLO0

26/08/2025

10:00:33.204

1044

222.20

BATE

00041591176TRLO0

26/08/2025

10:00:21.819

147

222.20

BATE

00041591171TRLO0

26/08/2025

10:00:17.933

491

222.20

XLON

00041591169TRLO0

26/08/2025

10:00:00.053

704

222.40

XLON

00041591154TRLO0

26/08/2025

10:00:00.053

764

222.40

BATE

00041591153TRLO0

26/08/2025

09:53:55.015

532

222.40

BATE

00041590998TRLO0

26/08/2025

09:53:55.015

57

222.40

BATE

00041590999TRLO0

26/08/2025

09:53:55.014

624

222.40

XLON

00041591000TRLO0

26/08/2025

09:50:59.760

705

222.80

XLON

00041590857TRLO0

26/08/2025

09:50:59.759

819

222.80

BATE

00041590856TRLO0

26/08/2025

09:50:59.757

1166

223.00

BATE

00041590854TRLO0

26/08/2025

09:50:59.757

556

223.00

CHIX

00041590853TRLO0

26/08/2025

09:50:59.756

1003

223.00

XLON

00041590855TRLO0

26/08/2025

09:42:00.214

31

223.20

BATE

00041590563TRLO0

26/08/2025

09:42:00.214

476

223.20

BATE

00041590564TRLO0

26/08/2025

09:41:51.283

725

223.40

XLON

00041590553TRLO0

26/08/2025

09:41:51.283

685

223.40

BATE

00041590552TRLO0

26/08/2025

09:41:51.239

1386

223.40

XLON

00041590550TRLO0

26/08/2025

09:41:51.239

737

223.40

TRQX

00041590551TRLO0

26/08/2025

09:41:51.238

1361

223.40

BATE

00041590549TRLO0

26/08/2025

09:41:51.238

821

223.40

CHIX

00041590547TRLO0

26/08/2025

09:41:51.238

197

223.40

CHIX

00041590548TRLO0

26/08/2025

09:39:46.343

104

223.60

BATE

00041590504TRLO0

26/08/2025

09:39:46.343

93

223.60

BATE

00041590505TRLO0

26/08/2025

09:39:46.343

432

223.60

BATE

00041590506TRLO0

26/08/2025

09:38:37.146

200

223.40

BATE

00041590482TRLO0

26/08/2025

09:38:36.010

543

223.60

XLON

00041590480TRLO0

26/08/2025

09:28:57.694

567

223.40

BATE

00041590179TRLO0

26/08/2025

09:27:25.852

720

223.40

XLON

00041590120TRLO0

26/08/2025

09:27:25.852

1114

223.40

BATE

00041590119TRLO0

26/08/2025

09:20:41.738

512

223.40

XLON

00041589958TRLO0

26/08/2025

09:20:41.737

370

223.40

XLON

00041589957TRLO0

26/08/2025

09:19:38.505

652

223.40

BATE

00041589919TRLO0

26/08/2025

09:19:24.268

77

223.40

BATE

00041589909TRLO0

26/08/2025

09:19:24.268

556

223.40

BATE

00041589911TRLO0

26/08/2025

09:19:24.267

1007

223.40

XLON

00041589910TRLO0

26/08/2025

09:19:24.267

550

223.40

CHIX

00041589908TRLO0

26/08/2025

09:18:56.024

827

223.40

BATE

00041589898TRLO0

26/08/2025

09:10:42.219

91

223.60

XLON

00041589692TRLO0

26/08/2025

09:10:42.215

480

223.60

XLON

00041589691TRLO0

26/08/2025

09:10:41.055

160

223.80

XLON

00041589688TRLO0

26/08/2025

09:10:41.055

635

223.80

XLON

00041589686TRLO0

26/08/2025

09:10:41.055

937

223.80

BATE

00041589687TRLO0

26/08/2025

09:10:12.991

38

224.00

XLON

00041589633TRLO0

26/08/2025

09:10:12.991

334

224.00

BATE

00041589631TRLO0

26/08/2025

09:10:12.991

31

224.00

BATE

00041589632TRLO0

26/08/2025

09:10:12.991

761

224.00

CHIX

00041589630TRLO0

26/08/2025

09:09:37.450

249

224.00

XLON

00041589613TRLO0

26/08/2025

09:09:37.450

19

224.00

XLON

00041589612TRLO0

26/08/2025

09:09:37.450

443

224.00

XLON

00041589611TRLO0

26/08/2025

09:09:37.450

33

224.00

XLON

00041589610TRLO0

26/08/2025

09:09:37.449

787

224.00

BATE

00041589609TRLO0

26/08/2025

09:02:04.398

63

224.00

BATE

00041589396TRLO0

26/08/2025

09:02:04.398

704

224.00

BATE

00041589397TRLO0

26/08/2025

09:02:04.301

743

224.00

XLON

00041589395TRLO0

26/08/2025

09:02:04.287

1101

224.00

XLON

00041589394TRLO0

26/08/2025

09:02:04.287

5

224.00

XLON

00041589393TRLO0

26/08/2025

09:02:04.287

1006

224.00

BATE

00041589392TRLO0

26/08/2025

09:00:35.504

664

224.00

BATE

00041589342TRLO0

26/08/2025

09:00:21.915

21

224.20

XLON

00041589321TRLO0

26/08/2025

09:00:21.915

745

224.20

XLON

00041589320TRLO0

26/08/2025

09:00:21.915

998

224.20

BATE

00041589319TRLO0

26/08/2025

08:58:01.041

7

224.40

BATE

00041589200TRLO0

26/08/2025

08:58:01.041

267

224.40

BATE

00041589201TRLO0

26/08/2025

08:58:01.039

219

224.40

BATE

00041589199TRLO0

26/08/2025

08:58:00.168

726

224.40

XLON

00041589197TRLO0

26/08/2025

08:58:00.168

889

224.40

BATE

00041589194TRLO0

26/08/2025

08:58:00.168

623

224.40

CHIX

00041589195TRLO0

26/08/2025

08:58:00.168

285

224.40

TRQX

00041589196TRLO0

26/08/2025

08:58:00.168

705

224.40

TRQX

00041589198TRLO0

26/08/2025

08:46:07.011

766

224.40

XLON

00041588836TRLO0

26/08/2025

08:46:07.011

788

224.40

BATE

00041588835TRLO0

26/08/2025

08:46:07.011

1068

224.40

CHIX

00041588834TRLO0

26/08/2025

08:46:07.011

87

224.40

CHIX

00041588837TRLO0

26/08/2025

08:43:16.561

900

224.40

BATE

00041588748TRLO0

26/08/2025

08:43:16.561

888

224.40

CHIX

00041588747TRLO0

26/08/2025

08:43:00.625

1093

224.60

BATE

00041588740TRLO0

26/08/2025

08:43:00.546

128

224.60

BATE

00041588738TRLO0

26/08/2025

08:43:00.546

1467

224.60

BATE

00041588739TRLO0

26/08/2025

08:43:00.511

1328

224.60

BATE

00041588737TRLO0

26/08/2025

08:43:00.510

76

224.60

BATE

00041588736TRLO0

26/08/2025

08:43:00.488

167

224.60

BATE

00041588734TRLO0

26/08/2025

08:43:00.488

1570

224.60

BATE

00041588735TRLO0

26/08/2025

08:43:00.450

827

224.60

BATE

00041588733TRLO0

26/08/2025

08:42:58.358

457

224.60

XLON

00041588730TRLO0

26/08/2025

08:42:58.358

350

224.60

XLON

00041588729TRLO0

26/08/2025

08:42:58.358

656

224.60

XLON

00041588728TRLO0

26/08/2025

08:42:58.358

343

224.60

XLON

00041588727TRLO0

26/08/2025

08:42:58.358

148

224.60

XLON

00041588726TRLO0

26/08/2025

08:42:45.997

3649

224.40

XLON

00041588723TRLO0

26/08/2025

08:22:24.991

353

223.40

TRQX

00041587934TRLO0

26/08/2025

08:16:28.846

867

223.60

XLON

00041587711TRLO0

26/08/2025

08:16:28.846

1115

223.60

BATE

00041587710TRLO0

26/08/2025

08:16:28.846

856

223.60

CHIX

00041587709TRLO0

26/08/2025

08:14:03.338

651

224.00

XLON

00041587623TRLO0

26/08/2025

08:14:03.338

832

224.00

BATE

00041587622TRLO0

26/08/2025

08:11:39.594

422

223.60

BATE

00041587483TRLO0

26/08/2025

08:11:39.520

538

223.60

XLON

00041587482TRLO0

26/08/2025

08:11:39.515

770

223.80

XLON

00041587481TRLO0

26/08/2025

08:11:39.515

791

223.80

BATE

00041587480TRLO0

26/08/2025

08:08:51.485

159

224.40

BATE

00041587275TRLO0

26/08/2025

08:08:51.483

243

224.40

XLON

00041587274TRLO0

26/08/2025

08:08:51.479

466

224.40

XLON

00041587273TRLO0

26/08/2025

08:08:49.439

655

224.60

XLON

00041587269TRLO0

26/08/2025

08:08:49.439

770

224.60

BATE

00041587268TRLO0

26/08/2025

08:08:48.082

19

224.80

BATE

00041587264TRLO0

26/08/2025

08:08:48.082

2770

224.80

BATE

00041587265TRLO0

26/08/2025

08:08:48.077

569

224.80

XLON

00041587263TRLO0

26/08/2025

08:08:48.067

655

224.80

XLON

00041587262TRLO0

26/08/2025

08:08:48.067

715

224.80

BATE

00041587261TRLO0

26/08/2025

08:08:48.067

1018

224.80

CHIX

00041587259TRLO0

26/08/2025

08:02:26.212

703

224.60

XLON

00041586807TRLO0

26/08/2025

08:02:26.212

1002

224.80

XLON

00041586806TRLO0

26/08/2025

08:02:26.212

851

224.80

BATE

00041586805TRLO0

26/08/2025

08:01:25.354

834

225.20

XLON

00041586735TRLO0

26/08/2025

08:01:25.354

857

225.40

BATE

00041586733TRLO0

26/08/2025

08:01:25.354

883

225.20

BATE

00041586734TRLO0

26/08/2025

08:01:25.354

957

225.40

CHIX

00041586732TRLO0

26/08/2025

08:01:25.354

912

225.40

TRQX

00041586736TRLO0


