WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173
Frankfurt
28.08.25 | 08:06
2,624 Euro
+1,31 % +0,034
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,5722,78608:24
2,6302,67008:24
PR Newswire
28.08.2025 08:06 Uhr
76 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 28

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

27 August 2025

Number of ordinary shares purchased

324,171

Weighted average price paid (p)

225.1672

Highest price paid (p)

226.60

Lowest price paid (p)

223.80

Following the above purchase, FirstGroup holds 184,414,106 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 566,280,909.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 27 August 2025 is 566,280,909. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

225.15

124,371

BATE

225.18

154,017

CHIX

225.16

35,138

TRQX

225.22

10,645

Individual Transactions

27/08/2025

16:16:17.904

12

226.20

CHIX

00041621500TRLO0

27/08/2025

16:15:12.905

617

225.80

CHIX

00041621437TRLO0

27/08/2025

16:15:12.602

897

226.00

CHIX

00041621434TRLO0

27/08/2025

16:15:12.602

1811

226.00

BATE

00041621435TRLO0

27/08/2025

16:15:12.602

757

226.00

XLON

00041621436TRLO0

27/08/2025

16:13:56.084

580

226.20

BATE

00041621364TRLO0

27/08/2025

16:13:55.081

1426

226.20

BATE

00041621362TRLO0

27/08/2025

16:13:00.043

1104

226.00

BATE

00041621297TRLO0

27/08/2025

16:13:00.042

566

226.00

XLON

00041621296TRLO0

27/08/2025

16:13:00.042

1300

226.00

TRQX

00041621298TRLO0

27/08/2025

16:12:18.507

1716

225.80

XLON

00041621247TRLO0

27/08/2025

16:11:05.754

654

225.80

BATE

00041621181TRLO0

27/08/2025

16:09:36.685

27

225.80

BATE

00041621064TRLO0

27/08/2025

16:09:35.037

3735

225.80

XLON

00041621057TRLO0

27/08/2025

16:06:07.654

48

225.40

XLON

00041620924TRLO0

27/08/2025

16:04:20.741

510

225.40

BATE

00041620881TRLO0

27/08/2025

16:04:20.741

776

225.40

BATE

00041620882TRLO0

27/08/2025

16:04:18.077

643

225.40

XLON

00041620880TRLO0

27/08/2025

16:04:18.011

700

225.60

BATE

00041620879TRLO0

27/08/2025

16:03:15.280

849

225.60

BATE

00041620865TRLO0

27/08/2025

16:03:15.243

1583

225.60

BATE

00041620864TRLO0

27/08/2025

16:03:15.242

682

225.60

BATE

00041620863TRLO0

27/08/2025

16:03:15.189

1571

225.60

BATE

00041620862TRLO0

27/08/2025

16:03:15.079

933

225.60

BATE

00041620861TRLO0

27/08/2025

16:03:15.059

78

225.40

BATE

00041620859TRLO0

27/08/2025

16:03:15.059

1038

225.40

BATE

00041620860TRLO0

27/08/2025

16:03:15.050

2564

225.20

BATE

00041620858TRLO0

27/08/2025

16:03:15.050

831

225.20

CHIX

00041620857TRLO0

27/08/2025

16:03:15.049

3578

225.20

XLON

00041620856TRLO0

27/08/2025

16:00:40.052

2511

225.00

XLON

00041620748TRLO0

27/08/2025

16:00:40.052

1146

225.00

BATE

00041620746TRLO0

27/08/2025

16:00:40.052

1146

225.00

CHIX

00041620747TRLO0

27/08/2025

16:00:26.008

631

225.20

CHIX

00041620740TRLO0

27/08/2025

15:55:26.826

1467

225.00

BATE

00041620534TRLO0

27/08/2025

15:55:26.821

1389

225.00

XLON

00041620533TRLO0

27/08/2025

15:55:26.821

89

225.00

XLON

00041620532TRLO0

27/08/2025

15:52:27.458

739

225.00

XLON

00041620418TRLO0

27/08/2025

15:52:13.802

7

225.00

XLON

00041620416TRLO0

27/08/2025

15:52:13.802

490

225.00

XLON

00041620415TRLO0

27/08/2025

15:52:13.802

199

225.00

XLON

00041620414TRLO0

27/08/2025

15:52:13.755

628

225.00

XLON

00041620413TRLO0

27/08/2025

15:52:13.755

931

225.00

XLON

00041620412TRLO0

27/08/2025

15:52:13.755

432

225.00

XLON

00041620411TRLO0

27/08/2025

15:43:24.793

767

224.20

CHIX

00041620056TRLO0

27/08/2025

15:41:19.750

468

224.20

CHIX

00041620009TRLO0

27/08/2025

15:33:45.317

1079

224.00

BATE

00041619711TRLO0

27/08/2025

15:33:42.889

704

224.00

BATE

00041619709TRLO0

27/08/2025

15:33:42.795

671

224.00

XLON

00041619703TRLO0

27/08/2025

15:33:41.277

3277

224.20

BATE

00041619700TRLO0

27/08/2025

15:33:41.276

958

224.20

XLON

00041619695TRLO0

27/08/2025

15:33:13.826

552

224.20

CHIX

00041619636TRLO0

27/08/2025

15:32:47.106

2047

224.40

XLON

00041619618TRLO0

27/08/2025

15:32:47.106

488

224.40

BATE

00041619615TRLO0

27/08/2025

15:32:47.106

1811

224.40

BATE

00041619616TRLO0

27/08/2025

15:32:47.106

807

224.40

CHIX

00041619617TRLO0

27/08/2025

15:28:02.822

381

224.40

BATE

00041619434TRLO0

27/08/2025

15:28:02.807

2550

224.40

XLON

00041619433TRLO0

27/08/2025

15:28:02.718

847

224.40

XLON

00041619432TRLO0

27/08/2025

15:28:02.718

395

224.40

BATE

00041619431TRLO0

27/08/2025

15:28:02.702

1745

224.60

XLON

00041619430TRLO0

27/08/2025

15:28:02.702

1438

224.60

BATE

00041619426TRLO0

27/08/2025

15:28:02.702

801

224.60

BATE

00041619428TRLO0

27/08/2025

15:28:02.702

188

224.60

CHIX

00041619425TRLO0

27/08/2025

15:28:02.702

888

224.60

CHIX

00041619427TRLO0

27/08/2025

15:28:02.702

694

224.60

TRQX

00041619429TRLO0

27/08/2025

15:22:44.042

440

224.80

BATE

00041619230TRLO0

27/08/2025

15:21:46.013

525

224.80

XLON

00041619203TRLO0

27/08/2025

15:21:46.009

450

224.80

BATE

00041619202TRLO0

27/08/2025

15:20:48.010

519

224.80

BATE

00041619172TRLO0

27/08/2025

15:19:43.471

22

224.80

XLON

00041619137TRLO0

27/08/2025

15:19:43.470

475

224.80

XLON

00041619136TRLO0

27/08/2025

15:19:43.470

608

224.80

XLON

00041619135TRLO0

27/08/2025

15:19:43.445

136

224.80

XLON

00041619133TRLO0

27/08/2025

15:19:43.445

475

224.80

XLON

00041619132TRLO0

27/08/2025

15:19:43.445

48

224.80

XLON

00041619131TRLO0

27/08/2025

15:18:58.400

1520

224.80

BATE

00041619085TRLO0

27/08/2025

15:16:45.699

1261

224.60

XLON

00041619032TRLO0

27/08/2025

15:16:45.699

413

224.60

XLON

00041619031TRLO0

27/08/2025

15:16:42.996

404

224.60

CHIX

00041619030TRLO0

27/08/2025

15:15:21.420

721

224.80

BATE

00041618998TRLO0

27/08/2025

15:15:21.420

1628

224.80

BATE

00041618999TRLO0

27/08/2025

15:15:21.412

1736

224.60

XLON

00041618997TRLO0

27/08/2025

15:15:21.411

1016

224.60

CHIX

00041618996TRLO0

27/08/2025

15:11:15.217

956

225.00

BATE

00041618871TRLO0

27/08/2025

15:11:15.212

24

224.80

BATE

00041618870TRLO0

27/08/2025

15:11:15.212

47

224.80

CHIX

00041618869TRLO0

27/08/2025

15:09:12.007

28

225.00

BATE

00041618777TRLO0

27/08/2025

15:09:12.007

995

225.00

BATE

00041618778TRLO0

27/08/2025

15:04:56.224

26

225.00

CHIX

00041618627TRLO0

27/08/2025

15:04:56.223

3

225.00

CHIX

00041618626TRLO0

27/08/2025

15:04:56.221

1066

225.00

CHIX

00041618624TRLO0

27/08/2025

15:04:56.221

619

225.00

CHIX

00041618625TRLO0

27/08/2025

15:03:27.272

68

224.80

CHIX

00041618590TRLO0

27/08/2025

15:03:27.272

543

224.80

CHIX

00041618591TRLO0

27/08/2025

15:03:25.453

586

224.80

CHIX

00041618589TRLO0

27/08/2025

15:03:25.407

1567

224.80

XLON

00041618588TRLO0

27/08/2025

15:03:25.407

400

224.80

XLON

00041618587TRLO0

27/08/2025

15:03:25.407

784

224.80

XLON

00041618586TRLO0

27/08/2025

15:03:25.407

442

224.80

XLON

00041618585TRLO0

27/08/2025

15:03:25.407

730

224.80

XLON

00041618584TRLO0

27/08/2025

15:03:25.407

658

224.80

XLON

00041618583TRLO0

27/08/2025

15:03:25.407

79

224.80

XLON

00041618582TRLO0

27/08/2025

15:03:25.407

364

224.80

XLON

00041618581TRLO0

27/08/2025

15:03:24.913

203

224.80

XLON

00041618580TRLO0

27/08/2025

15:03:24.913

762

224.80

XLON

00041618579TRLO0

27/08/2025

15:03:24.913

556

224.80

XLON

00041618578TRLO0

27/08/2025

15:03:24.913

805

224.80

XLON

00041618577TRLO0

27/08/2025

15:03:24.913

381

224.80

XLON

00041618576TRLO0

27/08/2025

15:03:24.081

1918

224.60

XLON

00041618574TRLO0

27/08/2025

15:03:24.081

1918

224.60

BATE

00041618573TRLO0

27/08/2025

15:03:24.081

1127

224.60

TRQX

00041618575TRLO0

27/08/2025

15:03:24.010

51

224.60

BATE

00041618572TRLO0

27/08/2025

15:03:24.009

274

224.60

BATE

00041618569TRLO0

27/08/2025

15:03:24.009

413

224.60

BATE

00041618571TRLO0

27/08/2025

14:59:20.737

2963

224.60

BATE

00041618419TRLO0

27/08/2025

14:59:20.645

2396

224.60

BATE

00041618418TRLO0

27/08/2025

14:59:20.558

1957

224.60

BATE

00041618417TRLO0

27/08/2025

14:59:20.532

74

224.60

BATE

00041618415TRLO0

27/08/2025

14:59:20.532

2402

224.60

BATE

00041618416TRLO0

27/08/2025

14:35:09.153

1334

223.80

XLON

00041617717TRLO0

27/08/2025

14:35:09.153

1319

223.80

BATE

00041617716TRLO0

27/08/2025

14:33:15.903

23

224.00

XLON

00041617683TRLO0

27/08/2025

14:33:15.902

1998

224.00

XLON

00041617682TRLO0

27/08/2025

14:33:15.902

1832

224.00

BATE

00041617681TRLO0

27/08/2025

14:31:42.646

1411

224.00

XLON

00041617649TRLO0

27/08/2025

14:31:42.646

256

224.00

CHIX

00041617648TRLO0

27/08/2025

14:31:42.645

698

224.00

BATE

00041617647TRLO0

27/08/2025

14:31:42.645

370

224.00

CHIX

00041617646TRLO0

27/08/2025

14:31:41.825

3565

224.20

BATE

00041617644TRLO0

27/08/2025

14:31:41.824

87

224.20

BATE

00041617641TRLO0

27/08/2025

14:31:41.824

648

224.20

BATE

00041617642TRLO0

27/08/2025

14:31:41.824

456

224.20

BATE

00041617643TRLO0

27/08/2025

14:31:41.810

1521

224.00

XLON

00041617640TRLO0

27/08/2025

14:31:41.810

962

224.00

BATE

00041617635TRLO0

27/08/2025

14:31:41.810

1049

224.00

BATE

00041617636TRLO0

27/08/2025

14:31:41.810

914

224.00

CHIX

00041617637TRLO0

27/08/2025

14:31:41.810

114

224.00

TRQX

00041617638TRLO0

27/08/2025

14:31:41.810

815

224.00

TRQX

00041617639TRLO0

27/08/2025

14:16:09.610

190

224.00

XLON

00041617257TRLO0

27/08/2025

14:16:09.610

1174

224.00

XLON

00041617256TRLO0

27/08/2025

14:15:38.608

912

224.00

XLON

00041617250TRLO0

27/08/2025

14:15:38.608

1663

224.20

BATE

00041617247TRLO0

27/08/2025

14:15:38.608

729

224.00

BATE

00041617249TRLO0

27/08/2025

14:15:38.608

936

224.20

CHIX

00041617246TRLO0

27/08/2025

14:15:38.607

1242

224.20

XLON

00041617248TRLO0

27/08/2025

14:15:38.607

61

224.20

XLON

00041617245TRLO0

27/08/2025

14:06:39.787

844

224.40

XLON

00041616984TRLO0

27/08/2025

14:06:39.786

1074

224.40

BATE

00041616982TRLO0

27/08/2025

14:06:39.786

635

224.40

CHIX

00041616983TRLO0

27/08/2025

14:06:39.780

700

224.60

XLON

00041616981TRLO0

27/08/2025

14:06:39.780

700

224.60

BATE

00041616980TRLO0

27/08/2025

13:50:08.162

257

224.80

CHIX

00041616552TRLO0

27/08/2025

13:50:03.654

622

224.80

XLON

00041616541TRLO0

27/08/2025

13:49:59.652

823

224.80

BATE

00041616540TRLO0

27/08/2025

13:49:59.651

211

224.80

CHIX

00041616539TRLO0

27/08/2025

13:49:56.995

936

224.80

XLON

00041616532TRLO0

27/08/2025

13:49:56.973

1548

224.80

XLON

00041616531TRLO0

27/08/2025

13:46:31.899

73

225.00

XLON

00041616482TRLO0

27/08/2025

13:46:31.899

1347

225.00

XLON

00041616481TRLO0

27/08/2025

13:46:31.833

911

225.00

XLON

00041616480TRLO0

27/08/2025

13:46:31.832

593

225.20

XLON

00041616478TRLO0

27/08/2025

13:46:31.832

3186

225.00

BATE

00041616479TRLO0

27/08/2025

13:46:31.832

533

225.00

CHIX

00041616477TRLO0

27/08/2025

13:46:31.785

598

225.20

XLON

00041616476TRLO0

27/08/2025

13:46:31.730

897

225.20

XLON

00041616475TRLO0

27/08/2025

13:46:31.730

350

225.20

XLON

00041616474TRLO0

27/08/2025

13:46:31.730

56

225.20

XLON

00041616473TRLO0

27/08/2025

13:46:31.730

122

225.20

XLON

00041616472TRLO0

27/08/2025

13:46:27.376

689

225.20

XLON

00041616471TRLO0

27/08/2025

13:46:27.359

1770

225.40

BATE

00041616470TRLO0

27/08/2025

13:46:27.242

698

225.40

BATE

00041616468TRLO0

27/08/2025

13:46:27.242

3811

225.40

BATE

00041616469TRLO0

27/08/2025

13:46:27.185

745

225.40

BATE

00041616466TRLO0

27/08/2025

13:46:27.184

631

225.40

BATE

00041616465TRLO0

27/08/2025

13:46:27.173

736

225.20

BATE

00041616462TRLO0

27/08/2025

13:46:27.172

1295

225.20

XLON

00041616463TRLO0

27/08/2025

13:46:27.172

1054

225.20

BATE

00041616459TRLO0

27/08/2025

13:46:27.172

1101

225.20

CHIX

00041616460TRLO0

27/08/2025

13:46:27.172

929

225.20

TRQX

00041616461TRLO0

27/08/2025

13:46:27.172

380

225.20

TRQX

00041616464TRLO0

27/08/2025

13:46:27.114

838

225.40

BATE

00041616450TRLO0

27/08/2025

13:46:27.101

829

225.40

CHIX

00041616449TRLO0

27/08/2025

13:46:27.092

569

225.40

BATE

00041616448TRLO0

27/08/2025

13:46:27.079

702

225.20

XLON

00041616447TRLO0

27/08/2025

12:59:04.450

2553

225.40

BATE

00041615152TRLO0

27/08/2025

12:59:04.449

60

225.40

BATE

00041615149TRLO0

27/08/2025

12:59:04.449

230

225.40

BATE

00041615150TRLO0

27/08/2025

12:59:04.449

640

225.40

BATE

00041615151TRLO0

27/08/2025

12:59:04.440

756

225.40

XLON

00041615148TRLO0

27/08/2025

12:59:04.440

687

225.20

XLON

00041615147TRLO0

27/08/2025

12:59:04.440

826

225.20

XLON

00041615146TRLO0

27/08/2025

12:59:04.440

1700

225.20

XLON

00041615145TRLO0

27/08/2025

12:59:04.437

618

225.20

XLON

00041615144TRLO0

27/08/2025

12:59:04.437

343

225.20

BATE

00041615142TRLO0

27/08/2025

12:59:04.437

516

225.20

BATE

00041615143TRLO0

27/08/2025

12:59:04.436

609

225.20

CHIX

00041615141TRLO0

27/08/2025

12:59:04.435

882

225.40

XLON

00041615140TRLO0

27/08/2025

12:59:04.435

1149

225.40

BATE

00041615138TRLO0

27/08/2025

12:59:04.435

871

225.40

CHIX

00041615139TRLO0

27/08/2025

12:30:31.496

810

225.60

XLON

00041614199TRLO0

27/08/2025

12:28:06.481

212

225.20

BATE

00041614161TRLO0

27/08/2025

12:28:03.509

185

225.40

XLON

00041614160TRLO0

27/08/2025

12:28:03.506

541

225.40

XLON

00041614159TRLO0

27/08/2025

12:28:03.116

586

225.40

XLON

00041614158TRLO0

27/08/2025

12:28:03.116

1432

225.40

BATE

00041614157TRLO0

27/08/2025

12:28:03.059

3732

225.60

BATE

00041614156TRLO0

27/08/2025

12:28:03.058

4207

225.60

BATE

00041614155TRLO0

27/08/2025

12:28:00.336

61

225.60

BATE

00041614153TRLO0

27/08/2025

12:28:00.336

396

225.60

BATE

00041614154TRLO0

27/08/2025

12:27:51.802

223

225.60

BATE

00041614151TRLO0

27/08/2025

12:27:51.802

1934

225.60

BATE

00041614152TRLO0

27/08/2025

12:27:51.801

1342

225.60

XLON

00041614150TRLO0

27/08/2025

12:27:51.751

618

225.60

BATE

00041614149TRLO0

27/08/2025

12:27:51.749

272

225.60

XLON

00041614148TRLO0

27/08/2025

12:27:51.749

329

225.60

XLON

00041614147TRLO0

27/08/2025

12:27:51.749

21

225.60

XLON

00041614146TRLO0

27/08/2025

12:27:48.773

1476

225.60

XLON

00041614140TRLO0

27/08/2025

12:27:48.754

480

225.60

BATE

00041614134TRLO0

27/08/2025

12:27:48.754

60

225.60

BATE

00041614135TRLO0

27/08/2025

12:27:48.754

166

225.60

BATE

00041614136TRLO0

27/08/2025

12:27:48.754

76

225.80

BATE

00041614137TRLO0

27/08/2025

12:27:48.754

60

225.80

BATE

00041614138TRLO0

27/08/2025

12:27:48.754

6877

225.80

BATE

00041614139TRLO0

27/08/2025

12:27:48.743

1209

225.60

BATE

00041614132TRLO0

27/08/2025

12:27:48.742

835

225.60

XLON

00041614133TRLO0

27/08/2025

12:27:27.907

604

225.80

TRQX

00041614130TRLO0

27/08/2025

12:27:01.799

81

225.80

TRQX

00041614122TRLO0

27/08/2025

12:27:01.778

461

225.80

XLON

00041614121TRLO0

27/08/2025

12:27:01.778

331

225.80

XLON

00041614120TRLO0

27/08/2025

12:26:59.744

1183

225.80

BATE

00041614117TRLO0

27/08/2025

12:26:59.743

621

225.80

XLON

00041614119TRLO0

27/08/2025

12:26:59.743

248

225.80

XLON

00041614116TRLO0

27/08/2025

12:26:59.743

817

225.80

CHIX

00041614118TRLO0

27/08/2025

12:17:51.115

220

225.80

BATE

00041613741TRLO0

27/08/2025

12:17:37.681

882

225.80

XLON

00041613734TRLO0

27/08/2025

12:16:52.203

92

225.80

BATE

00041613723TRLO0

27/08/2025

12:16:51.901

54

225.80

BATE

00041613722TRLO0

27/08/2025

12:11:23.550

76

225.80

BATE

00041613608TRLO0

27/08/2025

12:10:50.883

389

225.80

BATE

00041613589TRLO0

27/08/2025

12:10:50.879

621

225.80

CHIX

00041613588TRLO0

27/08/2025

12:10:22.615

834

225.80

XLON

00041613581TRLO0

27/08/2025

12:00:01.145

599

225.60

BATE

00041613216TRLO0

27/08/2025

12:00:01.145

687

225.60

BATE

00041613218TRLO0

27/08/2025

12:00:01.144

219

225.40

XLON

00041613217TRLO0

27/08/2025

12:00:01.144

640

225.40

XLON

00041613215TRLO0

27/08/2025

12:00:00.076

435

225.40

BATE

00041613206TRLO0

27/08/2025

12:00:00.076

353

225.40

BATE

00041613207TRLO0

27/08/2025

12:00:00.000

557

225.40

XLON

00041613205TRLO0

27/08/2025

11:59:59.998

671

225.60

BATE

00041613203TRLO0

27/08/2025

11:59:59.998

451

225.60

BATE

00041613204TRLO0

27/08/2025

11:59:59.984

145

225.60

XLON

00041613202TRLO0

27/08/2025

11:59:59.984

650

225.60

XLON

00041613199TRLO0

27/08/2025

11:57:32.528

788

225.60

BATE

00041612986TRLO0

27/08/2025

11:57:32.525

667

226.00

BATE

00041612983TRLO0

27/08/2025

11:57:32.525

49

226.00

BATE

00041612984TRLO0

27/08/2025

11:57:32.525

3519

226.00

BATE

00041612985TRLO0

27/08/2025

11:57:32.510

91

225.80

XLON

00041612979TRLO0

27/08/2025

11:57:32.510

3

225.80

BATE

00041612978TRLO0

27/08/2025

11:57:32.510

49

225.80

BATE

00041612980TRLO0

27/08/2025

11:57:32.510

1077

225.80

BATE

00041612982TRLO0

27/08/2025

11:57:32.510

599

225.80

CHIX

00041612981TRLO0

27/08/2025

11:57:32.503

697

225.80

XLON

00041612977TRLO0

27/08/2025

11:57:32.503

302

225.80

CHIX

00041612976TRLO0

27/08/2025

11:49:37.730

99

225.80

XLON

00041612711TRLO0

27/08/2025

11:49:37.729

55

225.80

XLON

00041612710TRLO0

27/08/2025

11:38:39.004

306

226.00

BATE

00041612442TRLO0

27/08/2025

11:38:38.154

95

226.00

XLON

00041612441TRLO0

27/08/2025

11:38:38.154

559

226.00

XLON

00041612440TRLO0

27/08/2025

11:37:56.292

713

226.00

BATE

00041612428TRLO0

27/08/2025

11:37:55.193

655

226.20

XLON

00041612427TRLO0

27/08/2025

11:37:55.193

162

226.20

BATE

00041612423TRLO0

27/08/2025

11:37:55.193

806

226.20

BATE

00041612425TRLO0

27/08/2025

11:37:55.193

514

226.20

TRQX

00041612422TRLO0

27/08/2025

11:37:55.193

176

226.20

TRQX

00041612424TRLO0

27/08/2025

11:37:55.193

14

226.20

TRQX

00041612426TRLO0

27/08/2025

11:37:55.192

530

226.20

CHIX

00041612421TRLO0

27/08/2025

11:28:28.321

992

226.00

XLON

00041612190TRLO0

27/08/2025

11:27:02.012

41

226.20

BATE

00041612151TRLO0

27/08/2025

11:27:02.012

619

226.20

BATE

00041612152TRLO0

27/08/2025

11:27:02.001

430

226.00

XLON

00041612150TRLO0

27/08/2025

11:27:02.001

561

226.00

BATE

00041612149TRLO0

27/08/2025

11:27:01.759

90

226.00

XLON

00041612147TRLO0

27/08/2025

11:27:01.759

482

226.00

XLON

00041612146TRLO0

27/08/2025

11:26:21.151

903

226.20

BATE

00041612136TRLO0

27/08/2025

11:26:21.151

605

226.20

CHIX

00041612135TRLO0

27/08/2025

11:26:21.077

1013

226.20

XLON

00041612129TRLO0

27/08/2025

11:26:21.073

859

226.20

BATE

00041612127TRLO0

27/08/2025

11:26:21.073

833

226.20

CHIX

00041612128TRLO0

27/08/2025

11:26:21.068

1019

226.20

XLON

00041612126TRLO0

27/08/2025

11:24:39.692

999

226.20

XLON

00041612108TRLO0

27/08/2025

11:14:30.423

185

226.20

XLON

00041611777TRLO0

27/08/2025

10:59:53.438

371

226.00

XLON

00041611445TRLO0

27/08/2025

10:59:50.311

444

226.00

XLON

00041611440TRLO0

27/08/2025

10:59:48.206

815

226.00

BATE

00041611433TRLO0

27/08/2025

10:59:48.205

955

226.00

XLON

00041611439TRLO0

27/08/2025

10:59:20.963

709

226.20

XLON

00041611425TRLO0

27/08/2025

10:59:20.963

286

226.20

XLON

00041611424TRLO0

27/08/2025

10:59:20.963

814

226.20

BATE

00041611423TRLO0

27/08/2025

10:57:21.456

1281

226.40

XLON

00041611384TRLO0

27/08/2025

10:57:21.456

423

226.40

XLON

00041611383TRLO0

27/08/2025

10:57:21.456

417

226.40

XLON

00041611382TRLO0

27/08/2025

10:57:21.456

676

226.40

XLON

00041611381TRLO0

27/08/2025

10:57:21.444

1033

226.20

XLON

00041611380TRLO0

27/08/2025

10:57:21.444

819

226.20

BATE

00041611379TRLO0

27/08/2025

10:57:21.444

650

226.20

CHIX

00041611378TRLO0

27/08/2025

10:56:59.856

1576

226.60

XLON

00041611374TRLO0

27/08/2025

10:56:59.856

691

226.60

XLON

00041611373TRLO0

27/08/2025

10:56:59.856

831

226.60

XLON

00041611372TRLO0

27/08/2025

10:56:59.852

1870

226.60

CHIX

00041611371TRLO0

27/08/2025

10:56:59.840

443

226.40

XLON

00041611370TRLO0

27/08/2025

10:56:59.840

813

226.40

BATE

00041611367TRLO0

27/08/2025

10:56:59.840

582

226.40

CHIX

00041611368TRLO0

27/08/2025

10:56:59.840

1015

226.40

TRQX

00041611369TRLO0

27/08/2025

10:56:59.531

634

226.60

XLON

00041611366TRLO0

27/08/2025

10:43:00.764

829

226.40

BATE

00041611024TRLO0

27/08/2025

10:43:00.760

638

226.40

XLON

00041611023TRLO0

27/08/2025

10:40:03.254

826

226.40

BATE

00041610983TRLO0

27/08/2025

10:40:03.254

582

226.40

CHIX

00041610982TRLO0

27/08/2025

10:40:03.253

609

226.40

XLON

00041610984TRLO0

27/08/2025

10:36:50.017

185

226.40

BATE

00041610922TRLO0

27/08/2025

10:36:50.016

413

226.40

BATE

00041610921TRLO0

27/08/2025

10:36:42.809

338

226.40

BATE

00041610920TRLO0

27/08/2025

10:36:42.808

111

226.40

BATE

00041610919TRLO0

27/08/2025

10:31:53.548

651

226.40

BATE

00041610648TRLO0

27/08/2025

10:31:53.469

653

226.40

BATE

00041610647TRLO0

27/08/2025

10:31:53.360

2046

226.40

BATE

00041610646TRLO0

27/08/2025

10:31:53.348

625

226.20

XLON

00041610645TRLO0

27/08/2025

10:31:53.348

838

226.20

BATE

00041610644TRLO0

27/08/2025

10:31:53.348

582

226.20

CHIX

00041610643TRLO0

27/08/2025

10:30:23.051

134

226.20

XLON

00041610585TRLO0

27/08/2025

10:30:23.050

390

226.20

XLON

00041610584TRLO0

27/08/2025

10:30:23.050

149

226.20

XLON

00041610583TRLO0

27/08/2025

10:30:23.050

597

226.20

XLON

00041610582TRLO0

27/08/2025

10:30:23.050

51

226.20

XLON

00041610581TRLO0

27/08/2025

09:48:02.219

297

225.20

XLON

00041609566TRLO0

27/08/2025

09:48:02.219

1700

225.20

XLON

00041609565TRLO0

27/08/2025

09:48:02.196

579

225.20

XLON

00041609564TRLO0

27/08/2025

09:48:02.196

169

225.20

XLON

00041609563TRLO0

27/08/2025

09:48:02.196

1015

225.20

BATE

00041609562TRLO0

27/08/2025

09:48:02.196

738

225.20

CHIX

00041609561TRLO0

27/08/2025

09:46:38.772

437

225.20

BATE

00041609527TRLO0

27/08/2025

09:43:42.762

41

225.20

CHIX

00041609450TRLO0

27/08/2025

09:43:42.761

195

225.20

CHIX

00041609448TRLO0

27/08/2025

09:43:42.761

818

225.20

TRQX

00041609449TRLO0

27/08/2025

09:43:38.216

736

225.20

XLON

00041609441TRLO0

27/08/2025

09:43:38.216

327

225.20

XLON

00041609440TRLO0

27/08/2025

09:43:38.201

741

225.20

XLON

00041609438TRLO0

27/08/2025

09:43:38.201

961

225.20

BATE

00041609437TRLO0

27/08/2025

09:43:38.201

733

225.20

CHIX

00041609436TRLO0

27/08/2025

09:43:38.201

1141

225.20

TRQX

00041609439TRLO0

27/08/2025

09:35:03.580

167

225.20

BATE

00041609296TRLO0

27/08/2025

09:33:37.480

1152

225.40

XLON

00041609267TRLO0

27/08/2025

09:33:25.809

79

225.40

XLON

00041609263TRLO0

27/08/2025

09:33:25.809

566

225.40

XLON

00041609262TRLO0

27/08/2025

09:18:22.863

1644

225.40

XLON

00041608987TRLO0

27/08/2025

09:18:22.854

957

225.20

BATE

00041608986TRLO0

27/08/2025

09:13:55.032

613

224.60

XLON

00041608903TRLO0

27/08/2025

09:06:14.344

33

224.40

BATE

00041608710TRLO0

27/08/2025

09:04:45.794

24

224.60

BATE

00041608686TRLO0

27/08/2025

09:04:45.794

623

224.60

BATE

00041608687TRLO0

27/08/2025

09:04:45.790

761

224.40

BATE

00041608683TRLO0

27/08/2025

09:04:45.790

948

224.40

CHIX

00041608682TRLO0

27/08/2025

09:04:45.789

570

224.40

XLON

00041608685TRLO0

27/08/2025

09:04:45.789

33

224.40

XLON

00041608684TRLO0

27/08/2025

08:47:56.468

649

224.60

XLON

00041608285TRLO0

27/08/2025

08:47:22.006

439

224.60

CHIX

00041608278TRLO0

27/08/2025

08:47:15.505

1098

224.60

BATE

00041608277TRLO0

27/08/2025

08:42:27.742

737

224.60

XLON

00041608159TRLO0

27/08/2025

08:42:27.742

1044

224.60

BATE

00041608158TRLO0

27/08/2025

08:42:17.915

733

224.60

BATE

00041608155TRLO0

27/08/2025

08:42:15.642

330

224.60

XLON

00041608154TRLO0

27/08/2025

08:41:45.488

735

224.60

BATE

00041608140TRLO0

27/08/2025

08:41:45.488

560

224.60

CHIX

00041608138TRLO0

27/08/2025

08:41:45.488

103

224.60

CHIX

00041608139TRLO0

27/08/2025

08:30:54.790

531

224.20

BATE

00041607827TRLO0

27/08/2025

08:30:53.471

203

224.20

BATE

00041607823TRLO0

27/08/2025

08:30:53.471

923

224.20

TRQX

00041607824TRLO0

27/08/2025

08:30:50.721

715

224.20

XLON

00041607822TRLO0

27/08/2025

08:30:02.697

1998

224.40

XLON

00041607807TRLO0

27/08/2025

08:30:02.697

224

224.40

XLON

00041607806TRLO0

27/08/2025

08:30:02.697

231

224.40

XLON

00041607805TRLO0

27/08/2025

08:30:02.697

339

224.40

XLON

00041607804TRLO0

27/08/2025

08:30:02.697

138

224.40

XLON

00041607803TRLO0

27/08/2025

08:30:02.693

33

224.40

BATE

00041607800TRLO0

27/08/2025

08:30:02.693

641

224.40

BATE

00041607801TRLO0

27/08/2025

08:30:02.693

1668

224.40

BATE

00041607802TRLO0

27/08/2025

08:30:02.683

582

224.20

XLON

00041607799TRLO0

27/08/2025

08:30:02.682

731

224.20

BATE

00041607798TRLO0

27/08/2025

08:30:02.682

478

224.20

CHIX

00041607796TRLO0

27/08/2025

08:30:02.682

147

224.20

CHIX

00041607797TRLO0

27/08/2025

08:21:15.612

10

224.60

BATE

00041607672TRLO0

27/08/2025

08:21:15.612

995

224.60

BATE

00041607673TRLO0

27/08/2025

08:21:15.599

582

224.40

XLON

00041607671TRLO0

27/08/2025

08:21:15.599

729

224.40

BATE

00041607670TRLO0

27/08/2025

08:17:24.009

498

224.60

BATE

00041607574TRLO0

27/08/2025

08:15:39.632

473

224.60

XLON

00041607542TRLO0

27/08/2025

08:15:39.432

494

224.60

XLON

00041607541TRLO0

27/08/2025

08:15:39.308

501

224.60

XLON

00041607540TRLO0

27/08/2025

08:15:31.918

14

224.60

XLON

00041607539TRLO0

27/08/2025

08:15:31.918

439

224.60

XLON

00041607538TRLO0

27/08/2025

08:14:16.440

282

224.60

XLON

00041607501TRLO0

27/08/2025

08:14:16.440

408

224.60

XLON

00041607500TRLO0

27/08/2025

08:12:44.033

582

224.60

XLON

00041607459TRLO0

27/08/2025

08:12:44.033

843

224.60

BATE

00041607458TRLO0

27/08/2025

08:12:34.007

95

224.80

BATE

00041607445TRLO0

27/08/2025

08:12:34.007

342

225.00

BATE

00041607446TRLO0

27/08/2025

08:10:38.006

761

224.80

BATE

00041607398TRLO0

27/08/2025

08:10:38.006

71

224.80

BATE

00041607399TRLO0

27/08/2025

08:10:38.006

19

225.00

BATE

00041607400TRLO0

27/08/2025

08:08:49.842

678

225.00

BATE

00041607334TRLO0

27/08/2025

08:08:49.637

681

225.00

BATE

00041607333TRLO0

27/08/2025

08:08:49.442

678

225.00

BATE

00041607332TRLO0

27/08/2025

08:08:49.409

479

225.00

BATE

00041607330TRLO0

27/08/2025

08:08:49.409

1781

225.00

BATE

00041607331TRLO0

27/08/2025

08:08:49.393

526

225.00

CHIX

00041607328TRLO0

27/08/2025

08:08:49.393

306

225.00

CHIX

00041607329TRLO0

27/08/2025

08:08:49.390

582

224.80

XLON

00041607327TRLO0

27/08/2025

08:08:49.390

942

224.80

CHIX

00041607326TRLO0

27/08/2025

08:08:49.389

582

225.00

XLON

00041607325TRLO0

27/08/2025

08:03:44.624

705

225.00

CHIX

00041607105TRLO0

27/08/2025

08:01:07.575

632

224.60

XLON

00041606975TRLO0


