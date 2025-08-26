Anzeige
WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Tradegate
22.08.25 | 15:46
2,648 Euro
+1,22 % +0,032
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,5482,76008:22
2,5802,61808:21
PR Newswire
26.08.2025 08:06 Uhr
10 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 26

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

22 August 2025

Number of ordinary shares purchased

334,720

Weighted average price paid (p)

225.7337

Highest price paid (p)

227.20

Lowest price paid (p)

224.20

Following the above purchase, FirstGroup holds 183,752,899 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 566,942,116.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 22 August 2025 is 566,942,116. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

225.78

130,287

BATE

225.71

156,075

CHIX

225.68

37,487

TRQX

225.60

10,871

Individual Transactions

22/08/2025

16:18:56.035

646

226.60

BATE

00041584415TRLO0

22/08/2025

16:18:56.034

715

226.80

BATE

00041584414TRLO0

22/08/2025

16:18:56.034

688

226.80

BATE

00041584413TRLO0

22/08/2025

16:18:56.034

180

226.80

BATE

00041584412TRLO0

22/08/2025

16:18:56.034

212

226.80

BATE

00041584411TRLO0

22/08/2025

16:18:56.028

857

226.60

XLON

00041584410TRLO0

22/08/2025

16:14:54.156

175

226.60

BATE

00041584237TRLO0

22/08/2025

16:14:53.570

487

226.60

CHIX

00041584236TRLO0

22/08/2025

16:14:53.550

612

226.60

CHIX

00041584235TRLO0

22/08/2025

16:14:51.077

873

226.60

BATE

00041584234TRLO0

22/08/2025

16:14:50.659

1221

226.60

XLON

00041584232TRLO0

22/08/2025

16:14:50.659

1674

226.60

BATE

00041584230TRLO0

22/08/2025

16:14:50.659

116

226.60

CHIX

00041584231TRLO0

22/08/2025

16:14:27.981

2929

226.60

XLON

00041584223TRLO0

22/08/2025

16:13:58.194

322

227.00

XLON

00041584185TRLO0

22/08/2025

16:13:58.194

33

227.00

XLON

00041584184TRLO0

22/08/2025

16:13:58.194

269

227.00

XLON

00041584183TRLO0

22/08/2025

16:13:55.010

184

226.60

BATE

00041584179TRLO0

22/08/2025

16:13:00.026

376

227.00

XLON

00041584123TRLO0

22/08/2025

16:13:00.026

158

227.00

XLON

00041584122TRLO0

22/08/2025

16:12:49.599

60

227.00

XLON

00041584107TRLO0

22/08/2025

16:12:49.599

234

227.00

XLON

00041584106TRLO0

22/08/2025

16:12:49.599

225

227.00

XLON

00041584105TRLO0

22/08/2025

16:06:33.982

99

226.60

BATE

00041583890TRLO0

22/08/2025

16:05:26.487

4204

226.80

XLON

00041583859TRLO0

22/08/2025

16:05:26.487

2909

226.80

BATE

00041583857TRLO0

22/08/2025

16:05:26.487

919

226.80

CHIX

00041583858TRLO0

22/08/2025

16:04:40.802

808

227.00

CHIX

00041583848TRLO0

22/08/2025

15:55:19.279

534

227.00

BATE

00041583484TRLO0

22/08/2025

15:55:18.278

672

227.00

XLON

00041583483TRLO0

22/08/2025

15:55:18.278

332

227.00

BATE

00041583482TRLO0

22/08/2025

15:55:18.277

847

227.00

BATE

00041583481TRLO0

22/08/2025

15:54:45.828

606

227.00

XLON

00041583468TRLO0

22/08/2025

15:54:45.828

36

227.00

XLON

00041583467TRLO0

22/08/2025

15:53:54.111

355

227.20

TRQX

00041583431TRLO0

22/08/2025

15:52:24.633

3052

227.00

XLON

00041583359TRLO0

22/08/2025

15:52:24.633

3552

227.00

BATE

00041583357TRLO0

22/08/2025

15:52:24.633

749

227.00

CHIX

00041583356TRLO0

22/08/2025

15:52:24.633

523

226.80

CHIX

00041583360TRLO0

22/08/2025

15:52:24.633

1125

227.00

TRQX

00041583358TRLO0

22/08/2025

15:50:20.910

2877

227.20

BATE

00041583268TRLO0

22/08/2025

15:50:20.812

2877

227.20

XLON

00041583254TRLO0

22/08/2025

15:43:22.818

258

227.00

XLON

00041582958TRLO0

22/08/2025

15:43:22.817

666

227.00

CHIX

00041582957TRLO0

22/08/2025

15:43:22.813

1402

227.00

XLON

00041582956TRLO0

22/08/2025

15:39:06.086

1708

226.80

XLON

00041582748TRLO0

22/08/2025

15:39:06.086

509

226.80

BATE

00041582745TRLO0

22/08/2025

15:39:06.086

1288

226.80

BATE

00041582747TRLO0

22/08/2025

15:39:06.086

630

226.80

CHIX

00041582746TRLO0

22/08/2025

15:39:06.063

1408

227.00

XLON

00041582744TRLO0

22/08/2025

15:39:06.063

704

227.00

CHIX

00041582743TRLO0

22/08/2025

15:34:10.076

769

226.20

BATE

00041582430TRLO0

22/08/2025

15:34:09.975

1757

226.40

BATE

00041582429TRLO0

22/08/2025

15:31:06.568

1760

226.00

BATE

00041582306TRLO0

22/08/2025

15:29:34.522

3764

226.20

XLON

00041582240TRLO0

22/08/2025

15:29:34.522

4160

226.20

BATE

00041582239TRLO0

22/08/2025

15:29:30.031

896

226.20

BATE

00041582238TRLO0

22/08/2025

15:27:22.887

768

226.00

CHIX

00041582116TRLO0

22/08/2025

15:22:56.554

1166

225.80

BATE

00041581750TRLO0

22/08/2025

15:20:19.229

1933

226.00

XLON

00041581656TRLO0

22/08/2025

15:20:19.229

2000

226.00

BATE

00041581655TRLO0

22/08/2025

15:20:19.229

508

226.00

CHIX

00041581654TRLO0

22/08/2025

15:20:09.864

2658

226.00

BATE

00041581646TRLO0

22/08/2025

15:20:09.864

901

226.00

CHIX

00041581647TRLO0

22/08/2025

15:20:09.863

2833

226.00

XLON

00041581648TRLO0

22/08/2025

15:20:09.863

658

226.00

TRQX

00041581649TRLO0

22/08/2025

15:16:32.342

433

226.20

XLON

00041581185TRLO0

22/08/2025

15:16:32.342

195

226.20

XLON

00041581184TRLO0

22/08/2025

15:16:32.322

475

226.20

BATE

00041581182TRLO0

22/08/2025

15:16:32.321

79

226.20

BATE

00041581179TRLO0

22/08/2025

15:16:32.321

83

226.20

BATE

00041581180TRLO0

22/08/2025

15:16:32.321

79

226.20

BATE

00041581181TRLO0

22/08/2025

15:13:44.543

245

226.20

BATE

00041581000TRLO0

22/08/2025

15:13:44.543

242

226.20

BATE

00041581001TRLO0

22/08/2025

15:13:44.543

244

226.20

BATE

00041581002TRLO0

22/08/2025

15:13:44.543

58

226.20

BATE

00041581003TRLO0

22/08/2025

15:13:44.543

646

226.00

BATE

00041581004TRLO0

22/08/2025

15:13:44.528

646

226.00

XLON

00041580999TRLO0

22/08/2025

15:13:44.519

1033

226.00

CHIX

00041580998TRLO0

22/08/2025

15:02:01.769

155

225.80

XLON

00041580171TRLO0

22/08/2025

15:02:01.769

693

225.80

XLON

00041580170TRLO0

22/08/2025

15:02:01.769

1026

225.80

BATE

00041580169TRLO0

22/08/2025

15:01:12.019

816

225.80

CHIX

00041580105TRLO0

22/08/2025

15:01:12.014

628

225.80

BATE

00041580104TRLO0

22/08/2025

15:01:11.996

681

225.80

XLON

00041580103TRLO0

22/08/2025

15:00:41.751

3164

225.60

XLON

00041580036TRLO0

22/08/2025

15:00:41.751

3164

225.60

BATE

00041580034TRLO0

22/08/2025

15:00:41.751

1284

225.60

CHIX

00041580035TRLO0

22/08/2025

15:00:41.751

964

225.60

TRQX

00041580037TRLO0

22/08/2025

15:00:11.232

1878

225.80

XLON

00041580004TRLO0

22/08/2025

15:00:11.231

399

225.80

XLON

00041580003TRLO0

22/08/2025

15:00:11.231

192

225.80

XLON

00041580002TRLO0

22/08/2025

15:00:11.231

192

225.80

XLON

00041580001TRLO0

22/08/2025

15:00:11.231

173

225.80

XLON

00041580000TRLO0

22/08/2025

15:00:11.231

574

225.80

XLON

00041579999TRLO0

22/08/2025

14:58:56.033

553

225.40

BATE

00041579954TRLO0

22/08/2025

14:52:59.883

3732

225.60

BATE

00041579802TRLO0

22/08/2025

14:52:59.875

705

225.60

XLON

00041579801TRLO0

22/08/2025

14:42:55.052

1263

225.40

BATE

00041579471TRLO0

22/08/2025

14:42:55.040

2233

225.40

XLON

00041579470TRLO0

22/08/2025

14:42:55.040

2751

225.40

BATE

00041579467TRLO0

22/08/2025

14:42:55.040

147

225.40

CHIX

00041579468TRLO0

22/08/2025

14:42:55.040

542

225.40

CHIX

00041579469TRLO0

22/08/2025

14:41:06.239

716

225.40

CHIX

00041579362TRLO0

22/08/2025

14:38:45.167

2863

225.60

XLON

00041579306TRLO0

22/08/2025

14:38:45.167

3833

225.60

BATE

00041579305TRLO0

22/08/2025

14:38:45.167

1369

225.60

CHIX

00041579304TRLO0

22/08/2025

14:38:24.951

1217

226.00

BATE

00041579296TRLO0

22/08/2025

14:35:13.762

679

225.80

BATE

00041579233TRLO0

22/08/2025

14:35:13.753

102

226.00

BATE

00041579231TRLO0

22/08/2025

14:35:13.753

707

226.00

BATE

00041579232TRLO0

22/08/2025

14:33:44.509

461

225.60

XLON

00041579147TRLO0

22/08/2025

14:32:49.901

305

225.60

CHIX

00041579132TRLO0

22/08/2025

14:32:49.901

516

225.60

CHIX

00041579133TRLO0

22/08/2025

14:32:47.411

3500

225.60

BATE

00041579115TRLO0

22/08/2025

14:32:47.284

346

225.60

BATE

00041579113TRLO0

22/08/2025

14:32:47.284

3216

225.60

BATE

00041579114TRLO0

22/08/2025

14:32:47.212

1719

225.60

BATE

00041579112TRLO0

22/08/2025

14:32:47.183

1615

225.60

XLON

00041579111TRLO0

22/08/2025

14:32:47.182

1816

225.60

XLON

00041579110TRLO0

22/08/2025

14:32:47.182

942

225.60

XLON

00041579109TRLO0

22/08/2025

14:32:47.182

664

225.60

XLON

00041579108TRLO0

22/08/2025

14:32:47.182

97

225.60

XLON

00041579107TRLO0

22/08/2025

14:32:47.182

753

225.60

XLON

00041579106TRLO0

22/08/2025

14:32:47.182

1000

225.60

XLON

00041579105TRLO0

22/08/2025

14:32:47.157

2400

225.40

XLON

00041579103TRLO0

22/08/2025

14:32:47.157

1200

225.40

BATE

00041579100TRLO0

22/08/2025

14:32:47.157

526

225.40

CHIX

00041579101TRLO0

22/08/2025

14:32:47.157

122

225.40

CHIX

00041579102TRLO0

22/08/2025

14:32:47.157

1304

225.40

TRQX

00041579104TRLO0

22/08/2025

14:32:47.156

1259

225.40

BATE

00041579099TRLO0

22/08/2025

14:24:55.011

235

225.40

BATE

00041578903TRLO0

22/08/2025

14:07:20.011

566

225.60

XLON

00041578673TRLO0

22/08/2025

14:04:26.016

778

225.60

XLON

00041578600TRLO0

22/08/2025

14:01:32.012

548

225.60

XLON

00041578567TRLO0

22/08/2025

13:58:29.381

965

225.40

BATE

00041578523TRLO0

22/08/2025

13:58:28.210

302

225.40

BATE

00041578522TRLO0

22/08/2025

13:58:28.007

655

225.40

BATE

00041578521TRLO0

22/08/2025

13:58:27.808

663

225.40

BATE

00041578520TRLO0

22/08/2025

13:58:27.609

658

225.40

BATE

00041578519TRLO0

22/08/2025

13:58:27.407

647

225.40

BATE

00041578518TRLO0

22/08/2025

13:58:27.207

649

225.40

BATE

00041578517TRLO0

22/08/2025

13:58:27.116

670

225.40

BATE

00041578516TRLO0

22/08/2025

13:58:25.538

189

225.60

XLON

00041578515TRLO0

22/08/2025

13:58:25.538

617

225.40

XLON

00041578514TRLO0

22/08/2025

13:58:25.530

763

225.20

CHIX

00041578513TRLO0

22/08/2025

13:58:25.524

1689

225.40

XLON

00041578512TRLO0

22/08/2025

13:58:25.524

2089

225.40

BATE

00041578510TRLO0

22/08/2025

13:58:25.524

1093

225.40

CHIX

00041578511TRLO0

22/08/2025

13:35:29.967

1762

225.60

XLON

00041578110TRLO0

22/08/2025

13:35:29.967

1756

225.60

BATE

00041578107TRLO0

22/08/2025

13:35:29.967

877

225.60

CHIX

00041578108TRLO0

22/08/2025

13:35:29.967

810

225.60

TRQX

00041578109TRLO0

22/08/2025

13:35:10.628

1749

225.80

XLON

00041578104TRLO0

22/08/2025

13:35:10.594

228

225.60

XLON

00041578103TRLO0

22/08/2025

13:35:10.594

264

225.60

BATE

00041578102TRLO0

22/08/2025

13:35:04.958

42

225.60

BATE

00041578101TRLO0

22/08/2025

13:33:24.955

42

225.60

BATE

00041578086TRLO0

22/08/2025

13:20:10.623

155

225.60

XLON

00041577863TRLO0

22/08/2025

13:20:10.623

563

225.60

BATE

00041577862TRLO0

22/08/2025

13:15:10.156

104

226.00

BATE

00041577746TRLO0

22/08/2025

13:15:10.156

743

226.00

BATE

00041577747TRLO0

22/08/2025

13:15:10.156

602

226.00

BATE

00041577748TRLO0

22/08/2025

13:15:10.156

1349

226.00

BATE

00041577749TRLO0

22/08/2025

13:15:10.142

833

225.80

XLON

00041577745TRLO0

22/08/2025

13:15:10.142

937

225.80

BATE

00041577742TRLO0

22/08/2025

13:15:10.142

603

225.80

BATE

00041577744TRLO0

22/08/2025

13:15:10.142

497

225.80

CHIX

00041577743TRLO0

22/08/2025

13:09:15.861

594

226.00

XLON

00041577677TRLO0

22/08/2025

13:09:15.855

798

226.00

BATE

00041577676TRLO0

22/08/2025

13:06:25.075

7

226.20

BATE

00041577613TRLO0

22/08/2025

13:06:25.008

257

226.20

BATE

00041577609TRLO0

22/08/2025

13:06:25.008

252

226.20

BATE

00041577610TRLO0

22/08/2025

13:06:25.008

256

226.20

BATE

00041577611TRLO0

22/08/2025

13:06:25.008

1839

226.20

BATE

00041577612TRLO0

22/08/2025

13:05:12.864

69

226.00

CHIX

00041577586TRLO0

22/08/2025

13:05:12.863

722

226.00

XLON

00041577585TRLO0

22/08/2025

13:05:12.855

781

226.00

XLON

00041577584TRLO0

22/08/2025

13:04:49.615

1781

226.20

XLON

00041577582TRLO0

22/08/2025

13:04:49.615

597

226.20

CHIX

00041577581TRLO0

22/08/2025

12:54:15.801

1555

226.00

XLON

00041577476TRLO0

22/08/2025

12:54:15.801

1122

226.00

BATE

00041577474TRLO0

22/08/2025

12:54:15.801

1043

226.00

CHIX

00041577475TRLO0

22/08/2025

12:45:07.946

2248

226.20

XLON

00041577381TRLO0

22/08/2025

12:45:07.946

1070

226.20

CHIX

00041577379TRLO0

22/08/2025

12:45:07.946

822

226.20

TRQX

00041577380TRLO0

22/08/2025

12:45:05.010

273

226.40

XLON

00041577378TRLO0

22/08/2025

12:45:05.010

365

226.40

XLON

00041577377TRLO0

22/08/2025

12:43:00.876

1047

226.40

BATE

00041577363TRLO0

22/08/2025

12:43:00.861

1238

226.40

BATE

00041577362TRLO0

22/08/2025

12:43:00.826

1009

226.40

BATE

00041577361TRLO0

22/08/2025

12:43:00.807

1263

226.40

BATE

00041577360TRLO0

22/08/2025

12:43:00.721

1251

226.40

BATE

00041577359TRLO0

22/08/2025

12:43:00.700

568

226.40

BATE

00041577358TRLO0

22/08/2025

12:41:00.794

316

226.40

XLON

00041577351TRLO0

22/08/2025

12:41:00.794

171

226.40

XLON

00041577350TRLO0

22/08/2025

12:41:00.762

724

226.40

XLON

00041577349TRLO0

22/08/2025

12:41:00.694

713

226.40

XLON

00041577348TRLO0

22/08/2025

12:41:00.640

742

226.40

XLON

00041577347TRLO0

22/08/2025

12:40:40.828

295

226.20

BATE

00041577340TRLO0

22/08/2025

12:40:40.790

13

226.20

XLON

00041577339TRLO0

22/08/2025

12:40:40.790

1115

226.20

XLON

00041577338TRLO0

22/08/2025

12:33:19.392

843

226.00

CHIX

00041577229TRLO0

22/08/2025

12:24:52.008

194

226.20

CHIX

00041577059TRLO0

22/08/2025

12:24:52.008

345

226.20

CHIX

00041577060TRLO0

22/08/2025

12:17:13.504

32

225.80

XLON

00041576869TRLO0

22/08/2025

12:16:10.006

77

226.20

XLON

00041576863TRLO0

22/08/2025

12:16:10.006

161

226.20

XLON

00041576862TRLO0

22/08/2025

12:16:10.006

170

226.20

XLON

00041576861TRLO0

22/08/2025

12:16:10.006

188

226.20

XLON

00041576860TRLO0

22/08/2025

12:16:10.006

111

226.20

XLON

00041576859TRLO0

22/08/2025

12:13:16.009

356

226.20

CHIX

00041576796TRLO0

22/08/2025

12:13:16.009

228

226.20

CHIX

00041576797TRLO0

22/08/2025

12:13:16.006

341

226.20

XLON

00041576795TRLO0

22/08/2025

12:13:16.006

151

226.20

XLON

00041576794TRLO0

22/08/2025

12:10:22.005

11

226.20

XLON

00041576773TRLO0

22/08/2025

12:10:22.005

175

226.20

XLON

00041576772TRLO0

22/08/2025

12:10:22.005

184

226.20

XLON

00041576771TRLO0

22/08/2025

12:10:22.005

195

226.20

XLON

00041576770TRLO0

22/08/2025

12:08:31.308

1176

225.80

BATE

00041576740TRLO0

22/08/2025

12:07:28.011

481

226.20

XLON

00041576714TRLO0

22/08/2025

12:05:43.608

452

226.00

BATE

00041576681TRLO0

22/08/2025

12:03:36.013

311

226.00

XLON

00041576613TRLO0

22/08/2025

12:03:36.013

162

226.00

XLON

00041576612TRLO0

22/08/2025

12:03:36.013

177

226.00

XLON

00041576611TRLO0

22/08/2025

12:03:36.013

164

226.00

XLON

00041576610TRLO0

22/08/2025

12:03:00.541

120

226.00

BATE

00041576558TRLO0

22/08/2025

12:03:00.541

619

226.00

BATE

00041576559TRLO0

22/08/2025

12:03:00.526

1325

226.00

BATE

00041576557TRLO0

22/08/2025

12:03:00.506

1338

226.00

BATE

00041576556TRLO0

22/08/2025

11:55:41.208

2060

225.80

BATE

00041576317TRLO0

22/08/2025

11:55:41.007

1360

225.80

BATE

00041576316TRLO0

22/08/2025

11:55:40.810

1527

225.80

BATE

00041576315TRLO0

22/08/2025

11:55:40.716

659

225.80

BATE

00041576313TRLO0

22/08/2025

11:55:40.716

2699

225.80

BATE

00041576314TRLO0

22/08/2025

11:55:40.701

2791

225.80

BATE

00041576312TRLO0

22/08/2025

11:55:40.641

698

225.80

BATE

00041576310TRLO0

22/08/2025

11:55:40.641

3663

225.80

BATE

00041576311TRLO0

22/08/2025

11:55:40.610

2227

225.80

XLON

00041576309TRLO0

22/08/2025

11:55:40.610

215

225.80

XLON

00041576308TRLO0

22/08/2025

11:55:40.610

98

225.80

XLON

00041576307TRLO0

22/08/2025

11:55:40.610

162

225.80

XLON

00041576306TRLO0

22/08/2025

11:55:40.610

158

225.80

XLON

00041576305TRLO0

22/08/2025

11:55:40.610

170

225.80

XLON

00041576304TRLO0

22/08/2025

11:55:40.610

228

225.80

XLON

00041576303TRLO0

22/08/2025

11:55:40.596

1283

225.60

BATE

00041576301TRLO0

22/08/2025

11:55:40.596

202

225.60

BATE

00041576302TRLO0

22/08/2025

11:55:40.580

838

225.80

XLON

00041576300TRLO0

22/08/2025

11:55:40.580

228

225.80

XLON

00041576299TRLO0

22/08/2025

11:55:40.580

260

225.80

XLON

00041576298TRLO0

22/08/2025

11:55:40.166

38

225.80

XLON

00041576297TRLO0

22/08/2025

11:55:40.165

910

225.80

XLON

00041576296TRLO0

22/08/2025

11:55:39.964

9

225.80

XLON

00041576295TRLO0

22/08/2025

11:55:39.962

946

225.80

XLON

00041576294TRLO0

22/08/2025

11:55:39.741

668

225.80

XLON

00041576293TRLO0

22/08/2025

11:55:39.741

843

225.80

XLON

00041576292TRLO0

22/08/2025

11:55:39.741

403

225.80

XLON

00041576291TRLO0

22/08/2025

11:50:56.659

1034

225.60

XLON

00041576185TRLO0

22/08/2025

11:50:56.659

1243

225.60

BATE

00041576182TRLO0

22/08/2025

11:50:56.659

152

225.60

BATE

00041576183TRLO0

22/08/2025

11:50:56.659

996

225.60

CHIX

00041576184TRLO0

22/08/2025

11:50:56.659

843

225.60

TRQX

00041576186TRLO0

22/08/2025

11:41:43.922

53

225.60

BATE

00041575825TRLO0

22/08/2025

11:40:03.924

72

225.60

CHIX

00041575797TRLO0

22/08/2025

11:38:23.922

56

225.60

BATE

00041575776TRLO0

22/08/2025

11:36:43.925

61

225.60

BATE

00041575730TRLO0

22/08/2025

11:30:13.423

725

225.80

XLON

00041575619TRLO0

22/08/2025

11:30:13.423

177

225.80

XLON

00041575618TRLO0

22/08/2025

11:30:13.423

184

225.80

XLON

00041575617TRLO0

22/08/2025

11:30:13.423

190

225.80

XLON

00041575616TRLO0

22/08/2025

11:30:13.423

185

225.80

XLON

00041575615TRLO0

22/08/2025

11:27:09.752

313

225.40

BATE

00041575560TRLO0

22/08/2025

11:26:29.988

869

225.40

XLON

00041575554TRLO0

22/08/2025

11:26:29.987

171

225.60

XLON

00041575543TRLO0

22/08/2025

11:26:29.987

942

225.60

XLON

00041575542TRLO0

22/08/2025

11:26:29.987

6

225.60

XLON

00041575541TRLO0

22/08/2025

11:26:29.970

442

225.40

CHIX

00041575539TRLO0

22/08/2025

11:26:29.969

825

225.40

XLON

00041575540TRLO0

22/08/2025

11:26:29.969

1162

225.40

BATE

00041575538TRLO0

22/08/2025

11:26:29.969

463

225.40

CHIX

00041575537TRLO0

22/08/2025

11:25:36.522

269

225.40

BATE

00041575527TRLO0

22/08/2025

11:17:08.184

941

225.60

CHIX

00041575335TRLO0

22/08/2025

11:01:33.146

829

225.60

XLON

00041575109TRLO0

22/08/2025

10:56:58.157

367

225.40

XLON

00041575025TRLO0

22/08/2025

10:56:58.157

655

225.40

XLON

00041575024TRLO0

22/08/2025

10:56:58.157

390

225.40

XLON

00041575023TRLO0

22/08/2025

10:56:58.144

766

225.40

XLON

00041575021TRLO0

22/08/2025

10:56:58.144

963

225.40

BATE

00041575019TRLO0

22/08/2025

10:56:58.144

994

225.40

CHIX

00041575020TRLO0

22/08/2025

10:56:58.144

1168

225.40

TRQX

00041575022TRLO0

22/08/2025

10:47:46.970

56

225.40

BATE

00041574792TRLO0

22/08/2025

10:45:53.899

769

225.60

XLON

00041574705TRLO0

22/08/2025

10:43:47.399

828

225.60

CHIX

00041574660TRLO0

22/08/2025

10:43:47.396

770

225.60

XLON

00041574659TRLO0

22/08/2025

10:14:28.024

1487

225.40

XLON

00041573908TRLO0

22/08/2025

10:14:28.024

1059

225.40

BATE

00041573906TRLO0

22/08/2025

10:14:28.024

690

225.40

CHIX

00041573907TRLO0

22/08/2025

10:00:13.333

1064

225.60

XLON

00041573582TRLO0

22/08/2025

10:00:13.333

814

225.60

BATE

00041573581TRLO0

22/08/2025

10:00:10.355

982

225.80

XLON

00041573579TRLO0

22/08/2025

10:00:10.355

1303

225.80

BATE

00041573578TRLO0

22/08/2025

09:53:53.165

708

225.40

XLON

00041573472TRLO0

22/08/2025

09:53:53.165

920

225.40

BATE

00041573471TRLO0

22/08/2025

09:53:53.165

628

225.40

CHIX

00041573470TRLO0

22/08/2025

09:53:43.999

809

225.60

BATE

00041573454TRLO0

22/08/2025

09:53:43.995

724

225.60

XLON

00041573453TRLO0

22/08/2025

09:51:40.496

836

225.20

BATE

00041573359TRLO0

22/08/2025

09:51:40.494

702

225.20

XLON

00041573358TRLO0

22/08/2025

09:40:38.122

65

224.80

XLON

00041573056TRLO0

22/08/2025

09:40:38.122

857

224.80

BATE

00041573055TRLO0

22/08/2025

09:40:37.685

689

224.80

XLON

00041573054TRLO0

22/08/2025

09:40:32.212

1103

224.80

XLON

00041573052TRLO0

22/08/2025

09:40:32.212

1339

224.80

BATE

00041573050TRLO0

22/08/2025

09:40:32.212

1080

224.80

CHIX

00041573051TRLO0

22/08/2025

09:40:32.212

733

224.80

TRQX

00041573053TRLO0

22/08/2025

09:40:32.015

559

225.00

XLON

00041573047TRLO0

22/08/2025

09:40:32.015

250

225.00

XLON

00041573046TRLO0

22/08/2025

09:40:32.008

563

225.00

BATE

00041573045TRLO0

22/08/2025

09:36:58.874

306

225.00

XLON

00041572891TRLO0

22/08/2025

09:36:58.874

310

225.00

XLON

00041572890TRLO0

22/08/2025

09:36:58.851

610

224.80

BATE

00041572889TRLO0

22/08/2025

09:35:42.096

195

224.80

BATE

00041572727TRLO0

22/08/2025

09:35:42.096

497

224.80

BATE

00041572728TRLO0

22/08/2025

09:35:42.066

339

224.80

BATE

00041572725TRLO0

22/08/2025

09:30:04.001

3

224.60

BATE

00041572604TRLO0

22/08/2025

09:28:24.000

38

224.60

XLON

00041572587TRLO0

22/08/2025

09:27:37.033

688

224.60

XLON

00041572557TRLO0

22/08/2025

09:27:37.033

1437

224.60

BATE

00041572556TRLO0

22/08/2025

09:25:04.001

53

224.40

BATE

00041572399TRLO0

22/08/2025

09:21:10.892

875

224.60

XLON

00041572327TRLO0

22/08/2025

09:21:10.892

553

224.60

CHIX

00041572326TRLO0

22/08/2025

09:21:04.328

3623

224.80

BATE

00041572323TRLO0

22/08/2025

09:21:04.301

650

224.80

BATE

00041572321TRLO0

22/08/2025

09:21:04.301

4026

224.80

BATE

00041572322TRLO0

22/08/2025

09:21:04.223

5342

224.80

BATE

00041572320TRLO0

22/08/2025

09:21:04.213

808

224.60

BATE

00041572318TRLO0

22/08/2025

09:21:04.213

660

224.60

CHIX

00041572317TRLO0

22/08/2025

09:21:04.212

1107

224.60

XLON

00041572319TRLO0

22/08/2025

09:18:18.010

319

225.00

XLON

00041572272TRLO0

22/08/2025

09:18:18.010

370

225.00

XLON

00041572271TRLO0

22/08/2025

09:18:18.010

149

225.00

XLON

00041572270TRLO0

22/08/2025

09:18:18.010

140

225.00

XLON

00041572269TRLO0

22/08/2025

09:15:24.011

110

225.00

XLON

00041572209TRLO0

22/08/2025

09:15:24.011

141

225.00

XLON

00041572208TRLO0

22/08/2025

09:15:24.011

145

225.00

XLON

00041572207TRLO0

22/08/2025

09:15:24.011

81

225.00

XLON

00041572206TRLO0

22/08/2025

09:06:45.609

467

224.80

BATE

00041571947TRLO0

22/08/2025

09:06:45.541

475

224.80

BATE

00041571946TRLO0

22/08/2025

09:06:45.408

787

224.80

BATE

00041571945TRLO0

22/08/2025

09:06:45.207

787

224.80

BATE

00041571944TRLO0

22/08/2025

09:06:45.009

1304

224.80

BATE

00041571943TRLO0

22/08/2025

09:06:44.808

1578

224.80

BATE

00041571942TRLO0

22/08/2025

09:06:44.689

1523

224.80

BATE

00041571941TRLO0

22/08/2025

09:06:44.658

49

224.80

BATE

00041571938TRLO0

22/08/2025

09:06:44.658

659

224.80

BATE

00041571939TRLO0

22/08/2025

09:06:44.658

707

224.80

BATE

00041571940TRLO0

22/08/2025

09:06:44.653

676

224.60

XLON

00041571937TRLO0

22/08/2025

09:06:44.653

83

224.60

BATE

00041571935TRLO0

22/08/2025

09:06:44.653

660

224.60

BATE

00041571936TRLO0

22/08/2025

09:01:57.804

845

224.80

XLON

00041571824TRLO0

22/08/2025

09:01:57.804

160

224.80

CHIX

00041571823TRLO0

22/08/2025

09:01:45.196

415

224.80

CHIX

00041571815TRLO0

22/08/2025

09:01:44.651

692

224.80

BATE

00041571813TRLO0

22/08/2025

09:01:44.651

728

224.80

CHIX

00041571810TRLO0

22/08/2025

09:01:44.650

818

224.80

XLON

00041571812TRLO0

22/08/2025

09:01:44.650

82

224.80

XLON

00041571811TRLO0

22/08/2025

09:01:44.650

707

224.80

TRQX

00041571814TRLO0

22/08/2025

08:59:06.017

1391

225.20

XLON

00041571756TRLO0

22/08/2025

08:59:06.017

298

225.20

XLON

00041571755TRLO0

22/08/2025

08:59:06.017

348

225.20

XLON

00041571754TRLO0

22/08/2025

08:59:06.017

250

225.20

XLON

00041571753TRLO0

22/08/2025

08:59:06.017

143

225.20

XLON

00041571752TRLO0

22/08/2025

08:51:29.475

409

224.80

TRQX

00041571594TRLO0

22/08/2025

08:51:29.474

654

224.80

BATE

00041571591TRLO0

22/08/2025

08:51:29.474

803

224.80

CHIX

00041571592TRLO0

22/08/2025

08:51:29.474

1

224.80

CHIX

00041571593TRLO0

22/08/2025

08:50:59.594

328

225.20

XLON

00041571583TRLO0

22/08/2025

08:50:59.593

151

225.20

XLON

00041571582TRLO0

22/08/2025

08:50:59.593

162

225.20

XLON

00041571581TRLO0

22/08/2025

08:50:59.593

250

225.00

XLON

00041571580TRLO0

22/08/2025

08:50:59.393

508

225.20

XLON

00041571578TRLO0

22/08/2025

08:50:59.393

139

225.20

XLON

00041571577TRLO0

22/08/2025

08:50:59.393

250

225.00

XLON

00041571576TRLO0

22/08/2025

08:50:59.310

643

225.20

XLON

00041571574TRLO0

22/08/2025

08:50:59.310

250

225.00

XLON

00041571573TRLO0

22/08/2025

08:50:59.191

349

225.20

XLON

00041571563TRLO0

22/08/2025

08:50:59.191

250

225.00

XLON

00041571562TRLO0

22/08/2025

08:29:07.619

821

224.80

XLON

00041571033TRLO0

22/08/2025

08:29:07.619

785

224.80

CHIX

00041571032TRLO0

22/08/2025

08:29:00.298

1178

224.80

XLON

00041571031TRLO0

22/08/2025

08:29:00.298

1021

224.80

BATE

00041571030TRLO0

22/08/2025

08:29:00.298

888

224.80

CHIX

00041571029TRLO0

22/08/2025

08:28:02.008

226

225.00

XLON

00041571012TRLO0

22/08/2025

08:28:02.008

250

225.00

XLON

00041571011TRLO0

22/08/2025

08:25:08.009

762

225.00

XLON

00041570905TRLO0

22/08/2025

08:22:14.009

358

225.00

XLON

00041570848TRLO0

22/08/2025

08:22:14.009

250

225.00

XLON

00041570847TRLO0

22/08/2025

08:20:18.011

452

224.80

XLON

00041570752TRLO0

22/08/2025

08:18:22.009

601

224.80

XLON

00041570688TRLO0

22/08/2025

08:17:15.346

744

224.80

XLON

00041570679TRLO0

22/08/2025

08:17:14.692

780

224.80

XLON

00041570678TRLO0

22/08/2025

08:16:49.425

973

224.60

TRQX

00041570674TRLO0

22/08/2025

08:07:54.083

828

224.40

CHIX

00041570498TRLO0

22/08/2025

08:07:54.082

1158

224.40

XLON

00041570499TRLO0

22/08/2025

08:05:41.893

1161

224.20

XLON

00041570411TRLO0

22/08/2025

08:05:41.884

790

224.40

CHIX

00041570410TRLO0

22/08/2025

08:02:54.015

1310

224.40

XLON

00041570294TRLO0

22/08/2025

08:02:54.015

59

224.40

XLON

00041570295TRLO0


