Lausanne - Geld statt gutes Leben: Wenn internationale Führungskräfte ins Ausland ziehen, tun sie das heute vor allem fürs Gehalt. Zu diesem Schluss kommt das «World Talent Ranking 2025» des Lausanner Wirtschaftsinstituts IMD. Die Schweiz verteidigte dabei ihren Spitzenplatz als attraktivste Destination für Manager. Finanzielle Sicherheit und konkrete Leistungen sind für international mobile Führungskräfte heute demnach die wichtigsten Beweggründe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
