Im 1. Halbjahr 2025 wurden in Deutschland 221 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Netz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 0,3 Prozent mehr als im 1. Halbjahr 2024. Verteilung der Stromerzeugung im EinzelnenDie Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energiequellen sank um 5,9 Prozent auf 127,7 Milliarden Kilowattstunden. Damit stammten 57,8 Prozent des inländisch produzierten Stroms aus erneuerbaren Quellen (im Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver