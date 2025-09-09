Frankfurt / London - Der Goldpreis hat am Dienstag den dritten Handelstag in Folge einen Höchststand erreicht. Grösster Preistreiber bleibt die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA, wobei die Anleger an den Finanzmärkten zuletzt auch verstärkt auf eine grosse Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed um 0,50 Prozentpunkte spekulierten. Am Dienstagmorgen stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bis auf 3659,36 US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
