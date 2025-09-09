Gossau - Die unbekannte Schweizer Investorengruppe Tannenwald Holding hat die Detailhandelskette Spar Schweiz mit über 360 Standorten übernommen. Damit ist das Unternehmen nach mehr als neun Jahren unter südafrikanischer Kontrolle wieder in Schweizer Händen. Der Verkaufspreis beträgt 46,5 Millionen Franken, wie die südafrikanische Ex-Muttergesellschaft am Dienstag mitteilte. Diese könnte Ende 2027 zusätzlich nochmals bis zu 30 Millionen Franken erhalten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
