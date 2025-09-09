Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Geschäft wenig verändert. Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen am Donnerstag hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Die Zinssenkungserwartungen seien sehr hoch und damit könnten die Preisdaten die Anleger auch enttäuschen, ist zu hören. Analysten von JPMorgan warnen zudem auch vor einer möglichen «Sell-the-News»-Reaktion auf die bevorstehenden Zinssenkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab