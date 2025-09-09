Auf dem Dach der neuen Sportarena Wien ist die größte PVT-Anlage Europas mit einer Fläche von über 2.260 Quadratmetern in Betrieb gegangen. Mehr als 1.130 Hybridmodule der sächsischen Hersteller:in Sunmaxx PVT GmbH liefern gleichzeitig Strom und Quellwärme für die Beheizung und Kühlung des Gebäudes. Die Sportarena Wien ist bereits für sportliche Aktivitäten geöffnet, die feierliche Eröffnung erfolgte am 6. September 2025, so die Stadt Wien auf ihrer Webseite. Durch die PVT-Anlage soll die Sportarena ...Den vollständigen Artikel lesen ...
