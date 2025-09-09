Der Berliner Early-Stage-Fonds unterstützt junge Unternehmen, die Erzeugung, Netze, Speicher und Anwendungen in den Bereichen Mobilität, Industrie und Immobilien orchestrieren und synchronisieren. Vireo Ventures verfolgt dabei einen eigenen LP-Ansatz. Vireo Venture investiert seit Jahren in Start-ups, die mit ihren Ideen die Energiewende vorantreiben. Nun sicherte sich der Berliner Early-Stage-Fonds für seinen "Electrification Fund I" frisches Kapital in Höhe von 50 Millionen Euro, wie er am Dienstag mitteilte. Der Fonds werde von sechs europäischen Energiekonzernen unterstützt, darunter Encevo, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
