HelloFresh hat bekannt gegeben, dass Mitgründer und Co-CEO Thomas Griesel bis spätestens April 2026 zurücktreten wird. Seine Position bleibt unbesetzt, womit die Doppelspitze endet. Bereits Anfang dieses Jahres hatte CFO Christian Gärtner seinen Rücktritt bestätigt; Fabien Simon wird die Position im September 2025 übernehmen. Simon bringt Erfahrung aus dem globalen Konsumgütergeschäft sowie den Kapitalmärkten mit und stärkt damit Governance und Investor Relations. Diese Führungswechsel erfolgen, während HelloFresh seine strategische Neuausrichtung von Wachstum hin zu Profitabilität fortsetzt - unterstützt durch Maßnahmen zur Kosteneffizienz und Produktinitiativen wie "ReFresh". Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 10,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hellofresh-se
© 2025 AlsterResearch