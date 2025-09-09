© Foto: SOPA Images - Sipa USAUnitedHealth bekräftigt trotz steigender Kosten seinen Jahresausblick, die Aktie reagiert mit einem Kurssprung von 1,5 Prozent.Die Aktie von UnitedHealth Group legte am Montag um 1,54 Prozent auf 320,25 US-Dollar zu, nachdem der US-Gesundheitsversicherer seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 bekräftigt hat. Das Management will die bereits im Juli kommunizierte Prognose im Rahmen von Investorengesprächen in dieser Woche offiziell wiederholen. Prognose bleibt trotz steigender Kosten stabil UnitedHealth hatte im Sommer für 2025 einen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von mindestens 16,00 US-Dollar sowie Umsatzerlöse zwischen 445,5 und 448,0 Milliarden US-Dollar in Aussicht …Den vollständigen Artikel lesen ...
