An der New Yorker Wall Street bahnt sich eine freundliche Handelseröffnung an, nachdem offizielle Stellen wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht haben. Die Verbraucherpreise stiegen im August mit einer Monatsrate von 0,4 Prozent etwas stärker als erwartet (0,3%). Der Wert für die Jahresrate fiel mit 2,9 Prozent jedoch den Prognosen entsprechend aus. Der Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq notieren 20 Minuten vor Beginn der Präsenzbörse leicht über den Schlusskursen des Vortages. Alle aktuellen Entwicklungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
