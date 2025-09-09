Für Tesla-Aktionäre sind es beunruhigende Nachrichten: Die einst unangefochtene Vormachtstellung des E-Auto-Pioniers auf dem wichtigen US-Heimatmarkt gerät massiv ins Wanken. Erstmals seit Jahren ist der Marktanteil unter eine kritische Marke gefallen, während die Konkurrenz mit aller Macht aufholt.Vorläufige Daten von Cox Automotive, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen, zeichnen ein düsteres Bild. Im August sank der Marktanteil von Tesla in den USA auf nur noch 38 Prozent. Damit wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär