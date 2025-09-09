Die Aktie des Rüstungsunternehmens Rheinmetall startete mit steigenden Notierungen in die neue Handelswoche. Am Dienstagmorgen reagierte die Börse auf den angekündigten Großauftrag aus der Ukraine zunächst positiv, rutschte danach aber ins Minus. Am morgigen Mittwoch soll auf der Rüstungsmesse DSEI in London ein Vertrag über die Lieferung des Luftverteidigungssystem Skyranger an die Ukraine unterzeichnet werden, wobei die ersten Systeme noch in diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
