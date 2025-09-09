Bern - Schweizweit sind im Juni 48'455 Wohnungen leer gestanden. Damit ist die Leerwohnungsziffer auf 1 Prozent gesunken, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Das entspricht einem Rückgang der Leerwohnungsziffer um 6,8 Prozent. Vor einem Jahr standen rund 3500 Wohnungen mehr leer. Damit setze sich die Abnahme bereits im fünften Jahr in Folge fort - seit 2021 insgesamt um 0,72 Prozentpunkte, hiess es vom Bundesamt für Statistik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
