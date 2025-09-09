Zürich - Der Zollhammer von US-Präsident Donald Trump trifft auch die Schweizer Wirtschaft hart. Wenn die Zölle auf dem aktuellen Niveau verweilen, könnte das Schweizer BIP-Wachstum laut einer UBS-Studie spürbar tiefer ausfallen als bisher angenommen. Sollte der heute geltende Zollsatz von 39 Prozent in Kraft bleiben, könnte das Wachstum des Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) über die nächsten vier Quartale um bis zu 0,4 Prozentpunkte tiefer liegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
