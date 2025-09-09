FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.09.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS STARTS ROSEBANK INDUSTRIES WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 430 PENCE - BERENBERG CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 170 (200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SYLVANIA PLATINUM PRICE TARGET TO 90 (93) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 710 (660) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KIER GROUP PRICE TARGET TO 225 (210) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 720 (700) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 620 (595) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TREATT PRICE TARGET TO 260 (200) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1090 (1140) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 410 (440) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2500 (2520) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 400 (410) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 80 (84) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 261 (255) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 500 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 940 (870) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 98 (85) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 700 (610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1670 (1490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES M&G PRICE TARGET TO 265 (240) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - STIFEL RAISES GENUS PRICE TARGET TO 2300 (1850) PENCE - 'HOLD'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News