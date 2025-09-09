Bis zu 20 Prozent des Wärmebedarfs will Nordrhein-Westfalen (NRW) bis 2045 über Erdwärme decken. Wie dieses Ziel erreicht werden kann und wo wir aktuell stehen, diskutierten rund 160 Expert:innen. Eingeladen hatten die Fraunhofer IEG und der Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate zur 20. Geothermiekonferenz in Bochum. Für die künftige Wärmeversorgung kann Erdwärme ein relevanter Baustein sein. Neben strategischen Fragen dazu ging es auf der Konferenz um konkrete Einblicke zu ersten geplanten Projekten: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
