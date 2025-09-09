Der Schweizer Pharmariese Novartis plant die Übernahme des Biopharma-Unternehmens Tourmaline Bio. Der Kaufpreis liegt bei rund 1,4 Milliarden Dollar. Über eine indirekte Tochtergesellschaft bietet Novartis 48 Dollar je Aktie in bar. Am Montag ging die Aktie von Tourmaline bereits mit einem Kursplus von 13 Prozent bei 30,18 Dollar aus dem Handel. Im Vergleich dazu würde das Angebot noch einmal einen Aufschlag von fast 60 Prozent bedeuten.Laut Mitteilung vom Dienstag soll die Transaktion im vierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
