Zürich - Laut dem Global Retirement Index (GRI), der von Natixis Investment Managers in Zusammenarbeit mit CoreData Research veröffentlicht wurde, belegt die Schweiz mit einer Gesamtbewertung von 81 % weltweit den 3. Platz. Damit überlässt sie den ersten Rang Norwegen (83 %), gefolgt von Irland (82 %). Island und Dänemark vervollständigen mit jeweils 79 % die Top 5. Ein solides und ausgewogenes Schweizer ModellDie Schweiz ist neben Irland eines der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab