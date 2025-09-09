Kupfer: Axo Copper meldet Volltreffer: Über 5% Kupferäquivalent auf La Huerta!

Anzeige / Werbung

Regionales Bohrprogramm jetzt angestoßen

Die gestern nach Börsenschluss in Deutschland veröffentlichten News von Axo Copper (TSXV AXO / WKN A416BY) sind offensichtlich bei den Investoren in Kanada auf offene Ohren gestoßen. Denn nachdem das Unternehmen von CEO Jonathan Eglio die neuesten Bohrergebnisse von seinem Kupferprojekt in Mexiko veröffentlichte, ging es mit der Aktie bei starkem Handel um mehr als 15% nach oben!

Axo befindet sich aktuell in der zweiten Phase eines Bohrprogramms auf dem La Huerta-Projekt und konnte einmal mehr erhöhte Kupfergehale im La Huerta-Trend, im Zielgebiet Las Marias nachweisen!

Axo Copper erbohrt bis zu 5,24% Kupferäquivalent

Das Highlight war dabei mit Sicherheit Bohrung LHCC-25-045 mit der Axo starke 5,24% (!) Kupferäquivalent - bestehend aus 4,86% Kupfer und 30,0 g/t Silber - über 6,4 Meter nachwies. Und dies als Teil eines breiteren Abschnitts von 13,2 Metern, indem durchschnittlich immer noch hohe 3,08% CuÄq (2,89% Kupfer und 15,0 g/t Silber erbohrt wurden!

Die Kupfermineralisierung in LHCC-25-045 findet sich in Chalkopyrit und Bornit, durchschnitten von andesitischem Muttergestein, wobei stärkere Bornitvorkommen im höhergradigen Abschnitt vorhanden waren. Axo untersuchte mit diesem Bohrloch eine neigungsabwärts verlaufende Erweiterung der historischen Bohrung G-023 (3,05% CuEq auf 6,4 Metern), wobei LHCC-25-045 Mineralisierung und damit die Kontinuität des La Huerta-Trends auf der anderen Seite einer kleinen Verwerfung nachwies.

Weitere Bohrergebnisse entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens

Bislang hat Axo Copper 3.288 Meter des auf 15.000 Bohrmeter ausgelegten Programms, das man im Juni angestoßen hatte, abgeschlossen. Es sind also noch eine Menge weiterer Bohrergebnisse zu erwarten.

Zumal mittlerweile ein zweites Bohrgerät auf La Huerta eingetroffen ist, mit dem das Unternehmen zunächst das regionale Ziel La Huerta South testen will, das rund 3 Kilometer von Las Marias entfernt liegt. Hier hatte Axo Copper erst im Juli eine neue Entdeckung mit Hilfe von Stich- und Schlitzproben gemacht und dabei bis zu 10% Kupfer an der Oberfläche gemeldet. Und nun, in neueren Proben von La Huerta South, hat man auch Gold entdeckt! Eine neue Oberflächenprobe nämlich wies 1,41% Kupfer und 2,6 g/t Gold auf.

Fazit: Die bisherigen Ergebnisse der Phase Zwei-Bohrungen auf Las Marias lassen sich unserer Meinung nach sehr vielversprechend an und bestätigen das Potenzial auf signifikante, hochgradige Kupfermineralisierung abermals. Für anhaltenden Newsflow dürfte gesorgt sein, da noch einige Tausend Bohrmeter auf dem La Huerta-Projekt folgen werden. Auch die regionale Exploration lässt sich spannend an! Wir bleiben auf jeden Fall dran!

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

