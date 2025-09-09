DJ PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/09.09.2025/11:50 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Addiko Bank AG, Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: The Goldman Sachs Group, Inc. Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) Goldman Sachs International

5. Datum der Schwellenberührung 4.09.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 0,09 3,94 4,03 19.500.000 Schwellenberührung Situation in der 0,03 2 2,03 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT000ADDIKO0 0 17.339 0,00 0,09 Summe: 17.339 0,09

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Securities Lending Open n.a. 768644 3,94 Summe: 768.644 3,94

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Swap 29.5.2026 n.a. Barausgleich 56 0,00 Summe: 56 0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name durch Ziffer Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) (%) 1 The Goldman Sachs n/a n/a n/a Group, Inc. 2 Goldman Sachs (UK) 1 n/a n/a n/a L.L.C. 3 Goldman Sachs Group 2 n/a n/a n/a UK Limited 4 Goldman Sachs 3 0,06 3,94 4 International 5 Goldman Sachs 3 0,03 0 0,03 International Bank

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

-

(Ende)

