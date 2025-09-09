Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den roten Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.725 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Sartorius, Beiersdorf und FMC, am Ende die Commerzbank, Rheinmetall und Zalando.



Unter anderem reagierten die Anleger auf das Scheitern der französischen Regierung. Die politische Hängepartie sorgt für Unsicherheit an den Märkten. "Noch ist nicht Hopfen und Mal verloren und der Dax 40 pendelt weiter in seiner Kurskonsolidierungszone zwischen 23.650 und 23.950 Punkten", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.



"Die Handelsimpulse sind derzeit sehr rar und daher kommt es immer wieder zu ausgedehnteren Branchenrotationen", so Lipkow. "Diese führen den Gesamtmarkt in keine Richtung, sondern lassen ihn tendenziell seitwärts laufen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag kaum verändert: Ein Euro kostete 1,1761 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8503 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 66,51 US-Dollar; das waren 49 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur