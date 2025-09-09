Ein 19-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Microsoft lässt die Aktie von Nebius um über 60?% steigen. Auch Broadcom profitiert von einem milliardenschweren KI-Chip-Deal mit OpenAI. Microsoft schließt Milliardenvertrag mit Nebius GPU-Kapazitäten für Azure und OpenAI: Ein KI Überblick Die Nebius Group, ein Cloud-Infrastruktur- und GPU-Dienstleister mit Sitz in Amsterdam, hat am Montagabend einen bahnbrechenden Vertrag mit Microsoft bekannt gegeben. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
