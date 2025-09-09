Ein von der EB - Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) beratener Artikel-9-Fonds übernimmt 75 Prozent eines 33-Megawatt-Windpark-Portfolios in Sachsen-Anhalt von der dänischen Entwickler:in und Betreiber:in European Energy. "Deutschland ist und bleibt ein attraktiver Markt für Energie aus erneuerbaren Energien", sagt Dr. Bernhard Graeber, Geschäftsführer bei der EB-SIM. "Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stromverbrauchs des Landes aus erneuerbaren Quellen stammen. Windkraft ist ein elementarer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver